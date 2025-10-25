Несломленный генерал 26 октября 2025 года исполняется 145 лет со дня рождения ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРБЫШЕВА (1880–1945), русского военного инженера, генерал-лейтенанта инженерных войск (1940), профессора, доктора военных наук, Героя Советского Союза (1946, посмертно). Он является автором более ста научных работ по военно-инженерному искусству и военной истории.

Карбышев разработал основы теории инженерного обеспечения операций и боевого применения инженерных войск.

Во время Великой Отечественной войны генерал-лейтенант инженерных войск Д. М. Карбышев оказался в окружении, был тяжело контужен и попал в плен. Напрасно фашисты пытались склонить его к сотрудничеству. Д. Карбышев не только ответил категорическим отказом, но и вёл подпольную работу среди военнопленных. В 1945 г. генерал был зверски замучен фашистами. https://kdb27.ru/ru/media/calendar/yubileynyy-kaleydoskop/neslomlennyy-general--/

Выставка «Солдат, герой, ученый.

К 145-летию Д. М. Карбышева (1880-1945)»

2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Год защитника Отечества – не просто календарная дата, это символ национального единства и патриотизма.

Также в 2025 г. исполняется 145 лет со дня рождения российского и советского фортификатора, крупнейшего отечественного ученого - военного инженера, генерал-лейтенанта инженерных войск, Героя Советского Союза - Дмитрия Михайловича Карбышева. Дмитрий Михайлович родился 26 октября 1880 года в г. Омске. Его отец был потомственным военным дворянского происхождения, поэтому Дмитрий решил пойти по стопам своих предков. В 1891 году, несмотря на материальные затруднения семьи, поступил в Сибирский кадетский корпус, который закончил с отличием и затем, в 1898 г.

поступил Николаевское инженерное училище. По его окончании, был направлен на службу в первый Восточно-Сибирский батальон в качестве начальника кабельного отделения телеграфной роты (Манчжурия). Там в 1903 г. был произведен в поручики. В Манчжурии его застала русско-японская война, за время проведения которой он был награжден тремя медалями и пятью орденами за личную отвагу.Окончив с отличием в 1911 г. Николаевскую военно-инженерную академию, Карбышев попадает в Бретск-Литовск, где участвует в возведении знаменитой Брестской крепости. Когда в 1914 г настала первая мировая война, Дмитрий Карбышев прошел ее под началом генерала А.А. Брусилова и впоследствии был возведен в чин подполковника.В Красную Гвардию Дмитрий Карбышев вступил в декабре 1917 года. Во время Гражданской войны помогал укреплять военные позиции по всей территории страны – от Украины до Сибири. С 1920 года Дмитрий Михайлович – инженерный начальник 5-й армии Восточного фронта, чуть позже он назначен помощником начальника инженеров Южного фронта. После Гражданской войны Карбышев преподаёт в Военной Академии имени Фрунзе, с 1934 года работает преподавателем в Военной Академии Генерального Штаба.За всю свою военную карьеру Дмитрий Карбышев успел заслужить шесть орденов Российской империи и всего три прижизненные награды Советского Союза. Первой наградой подпоручика Карбышева в сентябре 1904 года, вскоре после начала Русско-японской войны, стал орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом — атрибутами, подчеркивавшими, что награда получена исключительно за военные подвиги. Дмитрий Михайлович получил свою награду за бой под Вафангоу, где ему удалось вывеси из окружения 60 подчиненных со всем снаряжением и оружием. За ним последовали ордена Святого Станислава III и II степени (с атрибутами наград за военные заслуги) и ордена Святой Анны — IV (для ношения на эфесе личного оружия — так называемая «клюква») и III степени. Все эти награды молодой офицер заслужил, воюя на русско-японском фронте.А в 1915 году уже опытный военный инженер, штабс-капитан Карбышев за заслуги в ходе штурма крепости Перемышль был награжден орденом Святой Анны II степени и получил звание подполковника. Следующую свою награду — советский орден Красной Звезды — Карбышев получил только через два десятка лет, 22 февраля 1938 года. Это было предпраздничное награждение в честь 20-й годовщины РККА, и фамилия дивизионного инженера Карбышева была 108-й среди удостоенных той же награды «за проявленные ими мужество и самоотверженность в боях с врагами Советской власти и за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политической и технической подготовке частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии». В тот же день Карбышев был награжден первой советской юбилейной медалью — «ХХ лет РККА»: повод был тот же самый. А в октябре 1940 года Карбышева, к тому времени уже получившего звание генерал-лейтенанта и ставшего старшим преподавателем академии Генштаба, за заслуги в подготовке войск к прорыву «линии Маннергейма» и в связи с 60-летием наградили орденом Красного Знамени.Великую Отечественную войну генерал-лейтенант Карбышев встретил на западных рубежах, в Белоруссии, куда он был направлен в инспекционную командировку. До начала августа Дмитрий Карбышев, как и тысячи других советских солдат и командиров, искал возможность выйти из окружения и присоединиться к Красной Армии: о сдаче в плен он и подумать не мог. Но судьба распорядилась по-другому: 8 августа 1941 года во время попытки перейти через Днепр в районе деревни Добрейка (20 км севернее Могилева) генерал был контужен, потерял сознание и попал в руки к немцам.Опознать крупного советского военного инженера, автора сотни трудов по фортификации и другим вопросам инженерного дела, хорошо известного за пределами СССР, для немецкого командования не составило труда. И буквально с первых дней генерала Карбышева начали склонять к сотрудничеству с Германией, рассчитывая сделать из потомственного дворянина и царского офицера фигуру, способную стать символом «русского сопротивления большевизму». По некоторым данным, именно Карбышева первоначально планировалось поставить во главе РОА, но заставить его предать свою страну так и не удалось. Не помогали ни настойчивые уговоры, ни «советы» бывших сослуживцев по Русской императорской армии, ни многодневное содержание в карцере с постоянно горящим ярким светом, ни переброски из одного концлагеря в другой со все более и более ужесточающимися условиями содержания.В 1943 году на уговорах поставили крест и отправили 63-летнего Дмитрия Карбышева в концлагерь Флоссенбюрг: сюда попадали те советские старшие и высшие офицеры, которые проявили «особое неповиновение» и были признаны «неисправимыми». Отсюда непокорный генерал начал свой путь по лагерям смерти: Майданек, Освенцим, Заксенхаузен — и, наконец, Маутхаузен, где ему и суждено было погибнуть. Причем точные обстоятельства смерти Дмитрия Карбышева неизвестны и по сей день.Когда о гибели генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева стало известно на родине, его имя очень быстро стало символом стойкости советских военнопленных и превратилось в легенду. 16 августа 1946 года, генерал-лейтенанту инженерных войск РККА Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Как сказано в указе о награждении: «за исключительные стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне». Памятник несломленному генералу был установлен в Маутхаузене 28 февраля 1948 года.Памятники генералу установлены в 16 городах, в число которых вошли Владивосток, Тюмень, Самара и местность рядом с немецким городом Маутхаузен. Изображение героя Советского Союза украшает почтовые марки, выпущенные в 1961, 1965 и 1980 году. Исторический романист Сергей Николаевич Голубов посвятил подвигу Карбышева роман «Снимем, товарищи, шапки». Биография генерала подробно описана в фильме «Родины солдат». В 1959 году в честь Дмитрия Карбышева назвали малую планету, передвигающуюся по околосолнечной орбите.

26 октября 2025. К 145-летию генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева Ассоциация бывших узников концлагерей и участников движения сопротивления Верхней Австрии приглашает на церемонию возложения венков в мемориальном комплексе Маутхаузен 145-летия со дня рождения генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева (27.10.1880 – 18.02.1945).

26 октября 12:00

Место проведения:

Мемориальный комплекс «Маутхаузен»

- Памятник и мемориальная доска Д.М. Карбышеву.

- Мемориальная доска 42 участникам сопротивления, убитым 28 апреля 1945 года.