Зампред ПАСЕ Толстой призвал РФ готовиться к выходу из Совета Европы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - России следует быть готовой к выходу из Совета Европы в случае инициирования организацией трехстороннего механизма мониторинга в отношении РФ, заявил вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

"Первое - мы должны пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - ее покинуть в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны (...) окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, что это ровно в этой логике находится", - сказал Толстой в понедельник в ходе заседания "круглого стола" в Совете Федерации, посвященного 25-летию членства России в Совете Европы.

По словам парламентария, в случае выхода из Совета Европы Россия может создать собственные правозащитные механизмы. "Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если их у нас нет, мы можем создать внутри нашей правовой системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав (...) Мы должны думать о том, каким образом мы будем формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", - сказал Толстой.

Ранее он заявлял о возможности запуска Советом Европы в отношении РФ трехстороннего механизма, позволяющего вывести страну из организации в связи с отказом российских властей исполнять решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

Трехсторонний механизм Совета Европы

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ - многоэтапный механизм урегулирования вопросов Совета Европы с одной из стран-участниц. Его итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации. Инициировать запуск этого механизма может Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ или генсек организации, окончательное решение остается за КМСЕ, который должен одобрить его 2/3 голосов.

После этого в страну-нарушитель отправляется миссия Совета Европы, по итогам работы которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации. В случае, если план окажется неработающим, СЕ может запустить следующий этап по приостановке членства или исключения страны из организации.

"Надо быть готовым к резким шагам"

С позицией Толстого перекликается и мнение первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, который считает, что потенциал Совета Европы все больше используется для противостояния с Россией, и, если так пойдет и дальше, нужно быть готовым к резким шагам.

"Я по-прежнему исхожу из того, что в принципе у Совета Европы с его институтами есть неплохой потенциал, но сейчас тенденция такова, что задействуется он, прежде всего, как инструмент противостояния с Россией. И эта тенденция, если она будет по-прежнему устойчива, может привести к тому, что Совет Европы со всеми его даже потенциально позитивными институтами начнет вырождаться для нас окончательно. Тогда надо быть готовым к резким шагам", - сказал Кисляк на "круглом столе".

А пока, считает сенатор, необходимо подумать над созданием механизма системного мониторинга того, как эволюционирует Совет Европы во всех его измерениях.

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