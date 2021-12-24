Катастрофа Ту-154, в которой погибли Доктор Лиза и хор Александрова - 5 лет...

Почти ровно три года назад, 25 декабря 2016 года, в Сочи разбился Ту-154 российский ВВС, который летел в Сирию на авиабазу Хменим. Погибли 92 человека, среди них — 65 артистов хора Александрова и доктор Лиза Глинка. Следствие несколько раз продлевали, и постепенно вся информация затихала.

Осенью 2019 года следствие прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом не сообщалось, потому что, как сказано в постановлении о прекращении дела, там «содержатся сведения, представляющие гостайну».

Мы — люди законопослушные, но попробовать разобраться в том, что там произошло, и вспомнить погибших мы право, конечно, имеем.

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