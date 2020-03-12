Почему лучшему снайперу войны не дали Звезду Героя?

«Дело это трудное: снайпер обнаруживается только при выстреле, в другое время его засечь практически невозможно. Значит, требовалось вызвать противника на выстрел. Михаил срезал на огороде тыкву, надел на неё каску и высунул над бруствером ложного окопчика, метрах в 400 от немцев. Со стороны врага эта тыква с каской «читалась» как голова солдата.

Во время перестрелки Михаил и обнаружил снайпера противника. В тот день он убил своего 702-го врага».

Потом Сурков переполз в другой окоп, метрах в 40 от ложного, сделал выстрел и стал наблюдать. Очень скоро по тыкве стали бить — вначале это были винтовочные выстрелы, потом ударил миномёт.

Это слова из воспоминаний кинооператора «Союзкинотехники» Аркадия Левитана, ставшего свидетелем обычного дня лучшего снайпера Второй мировой войны — 22-летнего сибиряка Михаила Суркова. Простой парень из деревни Большая Салырь Красноярского края охотился на лесную дичь с раннего детства: опытными охотниками также являлись его отец и дед. Соболя, лисицу, белку он стрелял с большого расстояния в глаз, дабы не испортить шкурку. Попав на фронт осенью 1941 года, красноармеец Сурков начал охоту на «двуногих зверей» — солдат и офицеров вермахта. Официально считается, что сибиряк убил чуть более семисот военнослужащих Третьего рейха… Хотя, возможно, общее число покойников-нацистов достигает и тысячи: ведь многие моменты не были записаны или учтены. Тем не менее Сурков так и не стал Героем Советского Союза. Почему же? Михаил Сурков.

Часами лежал на морозе

Прибыв на фронт, Сурков как отличный стрелок сразу попросил определить его в снайперы, и к 7 марта 1942 года на личном счету сибиряка было уже больше ста уничтоженных гитлеровцев. Вскоре на слёте снайперов-фронтовиков, где обсуждались достижения отдельных красноармейцев в ликвидации солдат противника, Михаил рассказал о своей засаде у села Троицкое. «Пришли с напарником затемно, устроили "гнездо", залегли в нём и хорошенько замаскировались. Вскоре после восхода солнца мы увидели, что один из немцев вышел из окопа, потянулся и стал смотреть на восток. Я посадил его на мушку и, затаив дыхание, нажал на спусковой крючок. Гитлеровец как подкошенный упал на спину. А через две — три минуты выскочил из окопа ещё один. Наклонившись над лежащим, он, видимо, хотел оказать ему помощь или узнать, что стряслось. Я выстрелил ещё раз. Второй фашист упал на убитого и придавил его своим телом». Стараясь подкараулить ту самую пару немцев, Михаил несколько часов неподвижно пролежал глубоко в снегу на трескучем морозе — минус пятнадцать градусов. Сослуживцам он говорил: «Мы в Сибири к такому привыкшие, это ещё тепло».

Семерых застрелил, троих зарезал

Сурков находился на «охоте» постоянно, прерываясь лишь на еду, а иногда и вовсе не ел и не спал сутками. В среднем летом и осенью 1942 года он уничтожал примерно 160 врагов каждый месяц, то есть больше пяти солдат вермахта за 24 часа. Стиль снайпера — всегда бить издалека, но Михаил считал, что немцев следует стирать с лица земли любыми способами, и не стеснялся периодически ввязываться в рукопашную. Его бесстрашие попросту поражало — свою последнюю награду молодой человек получил, застрелив семерых нацистов; ещё троих он заколол кинжалом в схватке, спрыгнув к ним в окоп. Кстати, в итоговый счёт снайпера троих мёртвых немцев не включили: дескать, винтовка-то в этом событии не участвовала. Бюрократия окружала Суркова с самого начала пребывания на фронте. Есть мнение, что за независимый характер и дерзкий язык его жёстко невзлюбил кто-то из начальства и откровенно «затирал» по службе. Во всяком случае, наградные листы на Михаила либо клались под сукно, либо награда занижалась. Например, представили Суркова к медали «За отвагу» — не дали, представили к ордену Красной Звезды — даровали именно… медаль «За отвагу», представили к ордену Ленина — отказали, представили к Герою Советского Союза — наградили орденом Ленина, за бой у ДЗОТА его представили к ордену Красного Знамени, но получил он орден Красной Звезды... Странно...

Впрочем, он не искал ни известности, ни наград, он просто воевал за свою Родину, за свою страну, не стараясь стать легендой. Он нашёл своё дело в армии и тихо его делал.

Попробуем наградить посмертно?

Сурков Михаил Ильич

А ведь воевал сибиряк отчаянно. Себя не жалел — за два года сражений на фронте он был ранен 7 (!) раз и в конце концов был комиссован подчистую в 1943-м. В звании младшего лейтенанта Михаил Сурков вернулся в родное село и стал председателем сельсовета. Он жил достаточно скромно и небогато, несмотря на свою фронтовую славу, и не любил давать интервью — стеснялся. Зато по-прежнему обожал ходить в лес на охоту. Тяжёлые ранения дали себя знать: знаменитый снайпер скончался совсем молодым — в 1953 году в возрасте всего лишь 32 лет. Этот факт доказывает: он действительно воевал на самых опасных участках, а не занимался хвастовством. Некоторые западные историки считают успехи Суркова (около 1 000 убитых нацистов) «советской пропагандой». Мол, это было специально преувеличено, дабы поднять боевой дух красноармейцев. Ничего подобного. Многие подвиги Суркова были совершены при свидетелях и задокументированы. Скажем, уничтожение пятнадцати гитлеровцев за один-единственный день. Несколько раз вместе с сибиряком специально находился кинооператор, тщательно снимая «охоту» на плёнку: тот же Аркадий Левитан запечатлел, как падает немец сразу после меткого выстрела Суркова. Что интересно, на Западе никто не усомнился в истории снайпера из Финляндии Симо Хяюхя, якобы влёгкую застрелившего за три месяца советско-финской войны 505 красноармейцев… Хотя это количество жертв дано лишь со слов Хяюхя и во многих случаях не подтверждено.

…Удивительно: снайперы-фронтовики со значительно меньшим «счётом», чем у Суркова, были удостоены звания Героя Советского Союза. Более чем очевидно — Михаил «перешёл дорогу» кому-то из бюрократов среди начальства, поэтому его регулярно и обходили в орденах. Кажется, пришло время наконец-то прояснить ситуацию и наградить этого бесстрашного человека хотя бы посмертно. Когда умрут последние очевидцы Великой Отечественной, разбираться станет уже поздно.

Родился в 1921 году в деревне Малая Ивановка (ныне Ачинский район Красноярского края). До войны жил в посёлке Большая Салырь, был известен как опытный охотник-следопыт. С 1941 года в Красной Армии, призван Ачинским РВК. С 1942 года в действующей армии, боевое крещение получил под селом Троицское. Снайперскую винтовку получил из рук капитана Камкина - мастера сверхметкого огня, воспитавшего немало отличных стрелков.

К марту 1942 года снайпер 39-го стрелкового полка (4-я стрелковая дивизия, Южный фронт) старшина М. И. Сурков уничтожил 66 фашистов. Приказом № 1/н от 12 марта 1942 года по войскам 12-й Армии награждён медалью "За отвагу".

20 июня 1942 года за уничтожение 220 врагов снайпер-инструктор 1-го батальона 39-го стрелкового полка старшина М. И. Сурков представлен к званию Героя Советского Союза. Но не получил его. Приказом № 301/н от 11 июля 1942 года по войскам Южного фронта награждён орденом Ленина.

Ежедневная красноармейская газета политотдела 18-й Армии "Знамя Родины" (№ 208 от 29.07.1942) писала:

"Товарищи снайперы! Вы - гроза немецких фашистов. В обороне и наступлении, в одиночку и группами действуйте, как знатный снайпер нашего фронта товарищ Сурков, уничтоживший сотни фашистских зверей. Без промаха бейте по солдатам и офицерам, наблюдателям, пулемётным расчётам и другим наиболее важным целям."

Недаром про него товарищи сложили частушки:

"Сыпь, гармонь, играй, гармонь - весёлая обнова,

Про отважного стрелка старшину Суркова.

У меня в бою азарт только разгорается,

А на поле гансы-фрицы, как снопы, валяются..."

Однако исследователи сомневаются в цифре именно 700 человек. Вот какие данные по этому поводу приводят: Согласно источников советских времён, именно М. И. Сурков является лучшим снайпером Второй Мировой войны: его личный счёт оценивается в 702 уничтоженных врага (согласно послевоенных воспоминаний кинооператора А. Левитана). Долгое время каких-либо официальных документов, подтверждающих такой снайперский счёт, мне найти не удавалось. Наконец попалась ежедневная красноармейская газета "Сталинец" (издание 160-й стрелковой дивизии 33-й Армии) и обращение к воинам Донского фронта в ноябре 1942 года, в которых действительно указывается на такой снайперский счёт Михаила Суркова к сентябрю 1942 года. Это пока единственные документы военных лет (которые мне удалось найти), указывающие на данную цифру.

Однако, возникает вполне резонный вопрос: а когда он успел настрелять столько фашистов? Согласно официальных документов штаба 4-й стрелковой дивизи, к 23 июля 1942 года на его снайперском счету числилось 229 врагов. Согласно же воспоминаний А. Левитана и заметке из указанной фронтовой газеты, к 1 сентября того же года - уже 702! То есть, всего за 5 недель (с 23 июля по 1 сентября), его снайперский счёт увеличился на 473 врага! Это просто не реально!

Как известно, во время войны многие центральные газеты уделяли большое внимание снайперскому движению. Однако, ни в одной из них мне не встречалась информация о более 220 убитых снайпером М. И. Сурковым врагов. И это тоже странно! Заметки о снайпере с личным счётом более 700 уничтоженных врагов (к сентябрю 1942 года!) должны были пестреть во всех центральных изданиях, как о той же Людмиле Павличенко, к примеру. Но ничего этого не наблюдается! К тому же, существует несколько газетных публикаций с указанием промежуточного счёта Павличенко, например - о 253 врагах к середине мая 1942 года. О Суркове же ничего подобного нет: есть данные о 229, потом сразу о 702! Почему нет никаких данных о 300, 400, 500, 600 уничтоженных им врагов?.. Вероятно, цифра 702 была всё же ошибочной. Как пример: заметка о снайперском счёте Леонида Буткевича в 450 уничтоженных врага! Не было у него такого снайперского счёта!

Более того, 30 ноября 1942 года младший лейтенант М. И. Сурков (видимо, окончил 2-месячные курсы младших лейтенантов, которые были при каждом фронте и при штабах армий) уничтожил ещё 7 фашистов! Поэтому, его окончательный боевой счёт должен быть не менее 709 уничтоженных врагов, а никак не 702!.. Согласно же официальных штабных документов 4-й и 319-й стрелковых дивизий (в которых служил Михаил Сурков), его снайперский счёт составляет не менее 236 уничтоженных врагов (229 + 7). Остановимся пока на этой цифре... Хорошо бы посмотреть материалы ежедневной красноармейской газеты 4-й стрелковой дивизии за июнь - сентябрь 1942 года, если они сохранились. Может там имеется какая-то новая информация по данному вопросу. Жители Подольска - дерзайте!.. Буду рад за любую дополнительную информацию.

Награждён орденами: Ленина (11.07.1942), Красной Звезды (07.12.1942); медалями: "За отвагу" (12.03.1942), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (07.03.1947).

Из материалов наградных листов М. И. Суркова:

Из фотоматериалов военных лет: