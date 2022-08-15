Как Сталин организовал выступление Левитана по берлинскому радио в 1942 году?

Информационные войны были во все времена. И уровень подготовленности противников на этом фронте значительно влиял на общее состояние войск и настрой общества. Оратор Геббельс

Во время войны с Советским Союзом в Третьем рейхе за работу пропаганды отвечал Йозеф Геббельс. Он отличался необычайной убедительностью и проникновенностью своих речей, которые для немцев постоянно передавали по радио.

В голове Сталина созрел план настоящей информационной диверсии в Берлине.

В 1942 году конструкторская группа под руководством Б. П. Асеева создала специальное устройство (особое электромеханическое реле), позволяющее настроиться на любую радиоволну, где вещала официальная германская радиостанция. Был создан мощный радиопередатчик.

Получив уверения, что всё сработает, как надо, Сталин стал разворачивать операцию дальше. Командующему дальней авиацией Голованову поручили переместить устройство самолётом как можно ближе к Берлину.

На задание отправили тяжёлый бомбардировщик. Для увеличения мощности передатчика и гарантированной настройки на немецкую волну вдоль всего самолёта закрепили множество передающих антенн.

Самолёт пересёк линию фронта и стал кружить недалеко от Берлина. Работу передатчика решили осуществить прямо с борта.

Это было наиболее надёжным.

И вот из динамиков берлинцев заговорил привычный голос Геббельса. Он много говорил об особенности и величии немецкой нации. Сравнивал солдат рейха с 300-ми спартанцами, которые остановили в древности гвардию царя персов, считавшихся бессмертными. Вещал о доблести «героических защитников Германии», стоящих против красных орд большевиков. Утверждал, что слава воинов рейха «останется в веках». Иосиф Сталин, Юрий Левитан, Борис Асеев

Как всегда, Геббельс закончил речь на высокой пафосной ноте. Прошло несколько секунд, и вздрогнул весь Берлин. Из динамика зазвучал чёткий, спокойный, знакомый голос, звучащий на немецком языке, но с небольшим славянским акцентом. Это был голос Левитана, который озвучивал в СССР сводки Совинформбюро. Голос его был отлично слышен не только в квартирах, но и на улицах.

«Раз в семь секунд на советских фронтах получает свою пулю германский солдат или офицер. Господин Геббельс выступал почти полчаса. За время его речи в боях с Красной Армией погибло двести пятьдесят немецких агрессоров. В рядах этих убитых борцов за интересы кучки германских империалистов могли оказаться Ваши мужья, братья, сыновья».

Левитан призывает немецкий народ остановить безумные замыслы Третьего рейха.

Нацистские главари были в бешенстве. Это было не только полное унижение лживого пафоса рейха. Стало абсолютно ясно, что техническое превосходство немцев в радиосвязи закончилось.

Вся группа конструкторов получила Сталинские премии 1-й степени. Вручение проходило 10 апреля 1942 года. Во время награждения Иосиф Виссарионович особенно отметил не только важность создания прибора, но и указание всему миру на то, что учёные советского государства смогли превзойти передовые технологии других стран.

Борис Павлович Асеев за свои особые заслуги позднее получит звание генерал-майора. Для конструктора, работающего в кабинете, это было почти невероятно, но вполне заслуженно. Дальний тяжёлый бомбардировщик ТБ-7(Пе-8)

Это был не единственный эпизод на информационном фронте Великой Отечественной войны, но один из самых впечатляющих.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cc362c4ad71e300b4a8e624/mast...