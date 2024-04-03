МИД России резко сменил принципы общения с западом

Ну вот, кажется, мы дождались перемен и на дипломатическом фронте. Причем довольно резких и подкрепляемых откровенной демонстрацией намерений.

Думаю, вы в курсе, что на днях одна из наших крылатых ммм.... посланниц (будем говорить эзоповым языком) «случайно» залетела в воздушное пространство Польши. Ненадолго, на 39 секунд, после чего повернула и пошла на свою цель. Вряд ли это ошибка полетного задания, на свою цель она спокойно могла зайти не с северо-запада, а просто с востока, не делая крюк в сторону Польши. Маневр явно преднамеренный и выверенный.

За 39 секунд при скорости полета 800 км/ч она успела пролететь 8,5 километров. Совсем немножко. Разумеется, Польша закатила истерику и вызвала посла России на ковер. А посол взял и не пришел. Мало ли, мол, где ракеты летают, что ж теперь, каждый раз в МИД Польши ездить, что ли? Предъявите доказательств того, что гостья прибыла из России. Фото, показания свидетелей, справки из штаба ВКС РФ. Нет доказательств? Ну, тогда и в МИД ехать незачем по пустякам.

Тем более что, как писала польская пресса, у нас такие изделия давно кончились, еще в прошлом году, так что это точно не мы.

В общем, демарш. И «четкий сигнал», как любят говорить на западе. Сигнал того, что Россия прекращает осторожничать, миндальничать, учитывать интересы и разные там госграницы. Сами разбирайтесь со своими проблемами, а посла просьба не беспокоить.

(Понятно, что отказ российского посла прибыть в МИД Польши – это ответ на недавний отказ европослов прибыть в наш МИД накануне выборов Президента. Их пригласили, вежливо. Они отказались, грубо. В эту игру можно играть вдвоем, предварительно помахав маленькими крылышками «Калибра» или Х-101. Пусть скажут спасибо, что не Х-102).

Пусть теперь в Европе думают, что теперь делать, кому ноту вручать.

Похоже, что повысить градус истерики поляки уже не смогли, поэтому пока тишина. Переваривают.

А буквально за день до этих событий Сергей Лавров буквально зачитал приговор отношениям России и Запада, озвучив то, о чем уже давно говорят между собой россияне: не с кем там разговаривать.

«Опыт нашего общения с западными коллегами свидетельствует, что у нас есть такая тенденция — верить до последнего и постоянно откладывать окончательные решения. Впоследствии оказалось, что все обещания, которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, были лицемерием, а то и прямой ложью» — заявил глава МИД России.

Долгое время – добавил Сергей Викторович – Россия исполняла международные договоренности в одностороннем порядке, надеясь на добропорядочность и совесть коллег («совесть»! Надо же такое сказануть!). Пришло время делать выводы. Он напомнил, что ранее Президент России заявил об окончании эры доверия западу. Теперь Россия будет всего лишь принимать во внимание заверения других стран, но действовать исключительно в рамках собственных задач и интересов. (И уже на следующий день мы начали действовать!).

Ну, и последний гвоздь в крышку гроба дипотношений с Европой: С. Лавров высказал уверенность в том, что руководство стран ЕС на сегодняшний день не считает приоритетом самое главное — национальные интересы своих же государств, подчиняя их «единому коллективному западному требованию». Европа давно потеряла самостоятельность и полностью легла под США (так и сказал!).

Кстати, еще один штрих. Недавно вышло интервью гендиректора ТАСС с бывшей главой МИД Австрии Карин Кнайсль (той, которая танцевала с Путиным на свадьбе, сейчас она получает российское гражданство намерена жить в России). Очень умная женщина, кстати!

Она знатно проехалась по истеблишменту запада, сравнив их подростками:

«Я бы сказала, что сейчас бал правят подростки. Они не взрослые, независимо от их возраста. Хотя у госпожи Урсулы фон дер Ляйен больше подростковый подход – она не действует как взрослый зрелый человек, продумывающий все действия до самого конца и результата...» - сказала Кнайсль.

Еще более нелестную оценку она дала Анналене Бербок.

Поэтому резкий поворот МИД РФ в какой-то мере даже запоздалый: неспособность европолитиков к даже простейшему диалогу очевидна уже давно, но, видимо у Сергея Викторовича были какие-то свои резоны откладывать этот вопрос. Ему виднее.

Надеюсь, что Россия подождёт реакции «подростков» на инцидент с крылатой гостьей и в следующий раз мы залетим уже не на 39 секунд, а минут на 5. Надо же протестировать их систему ПВО, пригодится. А посла, в случае чего, и отозвать можно, пусть человек дома отдохнет. Обострять так обострять. Лично я «за».

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