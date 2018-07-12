Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы и первая атомная станция в СССР построенная за Полярным кругом. Несмотря на суровый климат региона и длинную полярную ночь вода вблизи станции никогда не замерзает. АЭС не влияет на состояние окружающей среды, этому свидетельствует что в районе отводящего канала размещена рыбная ферма, где целый год разводят форель.

1. История Кольской АЭС началась в середине 1960-х годов: жители союза продолжали активно осваивать северную часть территорий, а бурное развитие промышленности требовало больших энергетических затрат. Руководство страны приняло решение о сооружении атомной электростанции в Заполярье, а в 1969 году строители уложили первый кубометр бетона.

В 1973 году состоялся запуск первого энергоблока Кольской атомной электростанции, а в 1984 году ввели в эксплуатацию последний — четвертый энергоблок. 2. Станция расположена за Полярным кругом на берегу озера Имандра, что в двенадцати километрах от города Полярные Зори, Мурманской области.

Она состоит из четырех энергоблоков типа ВВЭР-440 установленной мощностью 1760 МВт и обеспечивает электроэнергией ряд предприятий региона.

Кольская АЭС вырабатывает 60% электроэнергии Мурманской области, а в её зоне ответственности крупные города, среди которых Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск и Кандалакша. 3. Защитный колпак реактора № 1. Глубоко под ним расположен корпус ядерного реактора, который представляет собой цилиндрический сосуд.

Масса корпуса — 215 тонн, диаметр — 3,8 м, высота — 11,8 м, толщина стенки составляет 140 мм. Тепловая мощность реактора — 1375 МВт. 4. Верхний блок реактора — конструкция, которая предназначена для уплотнения его корпуса, размещения приводов систем управления, защиты и датчиков внутриреакторного контроля. 5. За 45 лет работы станции не зафиксировано ни одного случая превышения природных фоновых значений. Но «мирный» атом остается таковым только при должном контроле и правильной работе всех систем. Для проверки радиационной обстановки на станции установлено пятнадцать постов контроля. 6. Второй реактор введен в эксплуатацию в 1975 году. 7. Чехол для перемещения 349 топливных кассет КАЭС. 8. Механизм защиты реактора и станции от внутренних и внешних факторов. Под колпаком каждого реактора КАЭС находиться сорок семь тонн ядерного топлива, которое нагревает воду первого контура. 9. Блочный щит управления (БЩУ) — мозговой центр АЭС. Предназначен для мониторинга показателей энергоблока и управления технологическими процессами на атомной электростанции. 10. 11. Смена в БЩУ третьего энергоблока Кольской АЭС состоит всего из трех человек. 12. От такого большого количества элементов управления разбегаются глаза. 13. 14. Модель разреза активной зоны реактора ВВЭР-440. 15. 16. 17. Карьера специалиста-атомщика требует серьезной технической подготовки и невозможна без стремления к профессиональному совершенству. 18. Машинный зал. Здесь установлены турбины, на которые непрерывно подаётся пар из парогенератора, разогретый до 255°C. С помощью них приводится в действие генератор, который вырабатывает электрический ток. 19. Электрогенератор, внутри которого энергия вращения ротора турбины превращается в электричество. 20. Турбину генератора, собранную в 1970 году на Харьковском турбинном заводе, используют уже сорок пять лет. Частота её вращения составляет три тысячи оборотов в минуту. В зале установлено восемь турбин типа К-220-44. 21. На КАЭС работает больше двух тысяч человек. Для стабильной работы станции персонал постоянно следит за её техническим состоянием. 22. Протяженность машинного зала составляет 520 метров. 23. Система трубопроводов Кольской АЭС растянулась на километры по всей территории электростанции. 24. С помощью трансформаторов электроэнергия, выработанная генератором, поступает в сеть. А отработанный в конденсаторах турбин пар снова становится водой. 25. Открытое распределительное устройство. Именно отсюда электричество, которое вырабатывает станция поступает к потребителю. 26. 27. Станция построена у берегов Имандры — самого большого в Мурманской области и одного из крупнейших озер в России. Территория водоема — 876 км², глубина — 100 м. 28. Участок химводоочистки. После обработки здесь получают химобессоленную воду, необходимую для работы энергоблоков. 29. Лаборатория. Специалисты химического цеха Кольской АЭС следят за тем, чтобы водно-химический режим на станции соответствовал стандартам эксплуатации станции. 30. 31. 32. У Кольской АЭС есть собственный учебный центр и полномасштабный тренажер, которые предназначены для обучения и повышения квалификации персонала станции. 33. За учениками наблюдает инструктор, который обучает их, как взаимодействовать с системой управления и что делать в случае нарушения нормальной работы станции. 34. В этих ёмкостях хранят солевой нерадиоактивный плав, который представляет из себя конечный продукт переработки жидких отходов. 35. Технология обращения с жидкими радиоактивными отходами Кольской АЭС является уникальной и не имеет аналогов в стране. Она позволяет сократить количество РАО, которые подлежат захоронению в 50 раз. 36. Операторы комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов следят за всеми стадиями переработки. Весь процесс полностью автоматизирован. 37. Сброс очищенных сточных вод в отводящий канал, ведущих к Имандровскому водохранилищу. 38. Воды, сбрасываемые с АЭС, относятся к категориям нормативно чистых, не загрязняют окружающую среду, но оказывают влияние на тепловой режим водохранилища. 39. В среднем температура воды в устье отводящего канала на пять градусов выше температуры водозабора. 40. В районе отводного канала КАЭС озеро Имандра не замерзает даже зимой. 41. Для производственного экологического надзора на Кольской АЭС используют автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). 42. Передвижная радиометрическая лаборатория, которая входит в состав АСКРО позволяет проводить гамма-съемку местности по отведенным маршрутам, выполнить отборы проб воздуха и воды с помощью пробоотборников, определить содержание радионуклидов в пробах и передавать полученную информацию в информационно-аналитический центр АСКРО по радиоканалу. 43. Сбор атмосферных осадков, отбор проб почвы, снежного покрова и травы производят в 15 постоянных пунктах наблюдения. 44. Есть у Кольской АЭС и другие проекты. Например, рыбный комплекс в районе сбросного канала АЭС. 45. На ферме выращивают радужную форель и ленских осетров. 46. 47. Полярные Зори — город энергетиков, строителей, педагогов и врачей. Основан в 1967 году при строительстве Кольской АЭС, расположен на берегу реки Нива и озера Пин-озеро, в 224 км от Мурманска. По состоянию на 2018 год в городе проживает около 17000 человек. 48. Полярные Зори являются одним из самых северных городов России, а зима здесь продолжается 5-7 месяцев в году. 49. Свято-Троицкий храм на ул. Ломоносова. 50. На территории города Полярные Зори расположено 6 детских дошкольных учреждений и 3 школы. 51. Система озер Иокостровская Имандра и Бабинская Имандра имеет сток в Белое море через реку Нива. 52. Белое море — внутреннее шельфовое море Северного Ледовитого океана, в европейской Арктике между Кольским полуостровом Святой Нос и полуостровом Канин. Площадь акватории — 90,8 тыс. км², глубины до 340 м.



