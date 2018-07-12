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Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы

Кольская АЭС — самая северная АЭС ЕвропыКольская АЭС — самая северная АЭС Европы и первая атомная станция в СССР построенная за Полярным кругом. Несмотря на суровый климат региона и длинную полярную ночь вода вблизи станции никогда не замерзает. АЭС не влияет на состояние окружающей среды, этому свидетельствует что в районе отводящего канала размещена рыбная ферма, где целый год разводят форель.

1. История Кольской АЭС началась в середине 1960-х годов: жители союза продолжали активно осваивать северную часть территорий, а бурное развитие промышленности требовало больших энергетических затрат. Руководство страны приняло решение о сооружении атомной электростанции в Заполярье, а в 1969 году строители уложили первый кубометр бетона.

В 1973 году состоялся запуск первого энергоблока Кольской атомной электростанции, а в 1984 году ввели в эксплуатацию последний — четвертый энергоблок.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы2. Станция расположена за Полярным кругом на берегу озера Имандра, что в двенадцати километрах от города Полярные Зори, Мурманской области.

Она состоит из четырех энергоблоков типа ВВЭР-440 установленной мощностью 1760 МВт и обеспечивает электроэнергией ряд предприятий региона.

Кольская АЭС вырабатывает 60% электроэнергии Мурманской области, а в её зоне ответственности крупные города, среди которых Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск и Кандалакша. Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы3. Защитный колпак реактора № 1. Глубоко под ним расположен корпус ядерного реактора, который представляет собой цилиндрический сосуд.
Масса корпуса — 215 тонн, диаметр — 3,8 м, высота — 11,8 м, толщина стенки составляет 140 мм. Тепловая мощность реактора — 1375 МВт.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы4. Верхний блок реактора — конструкция, которая предназначена для уплотнения его корпуса, размещения приводов систем управления, защиты и датчиков внутриреакторного контроля.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы5. За 45 лет работы станции не зафиксировано ни одного случая превышения природных фоновых значений. Но «мирный» атом остается таковым только при должном контроле и правильной работе всех систем. Для проверки радиационной обстановки на станции установлено пятнадцать постов контроля.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы6. Второй реактор введен в эксплуатацию в 1975 году.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы7. Чехол для перемещения 349 топливных кассет КАЭС.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы8. Механизм защиты реактора и станции от внутренних и внешних факторов. Под колпаком каждого реактора КАЭС находиться сорок семь тонн ядерного топлива, которое нагревает воду первого контура.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы9. Блочный щит управления (БЩУ) — мозговой центр АЭС. Предназначен для мониторинга показателей энергоблока и управления технологическими процессами на атомной электростанции.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы10.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы11. Смена в БЩУ третьего энергоблока Кольской АЭС состоит всего из трех человек.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы12. От такого большого количества элементов управления разбегаются глаза.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы13.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы14. Модель разреза активной зоны реактора ВВЭР-440.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы15.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы16.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы17. Карьера специалиста-атомщика требует серьезной технической подготовки и невозможна без стремления к профессиональному совершенству. Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы18. Машинный зал. Здесь установлены турбины, на которые непрерывно подаётся пар из парогенератора, разогретый до 255°C. С помощью них приводится в действие генератор, который вырабатывает электрический ток.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы19. Электрогенератор, внутри которого энергия вращения ротора турбины превращается в электричество.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы20. Турбину генератора, собранную в 1970 году на Харьковском турбинном заводе, используют уже сорок пять лет. Частота её вращения составляет три тысячи оборотов в минуту. В зале установлено восемь турбин типа К-220-44. Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы21. На КАЭС работает больше двух тысяч человек. Для стабильной работы станции персонал постоянно следит за её техническим состоянием.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы22. Протяженность машинного зала составляет 520 метров.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы23. Система трубопроводов Кольской АЭС растянулась на километры по всей территории электростанции.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы24. С помощью трансформаторов электроэнергия, выработанная генератором, поступает в сеть. А отработанный в конденсаторах турбин пар снова становится водой.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы25. Открытое распределительное устройство. Именно отсюда электричество, которое вырабатывает станция поступает к потребителю.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы26.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы27. Станция построена у берегов Имандры — самого большого в Мурманской области и одного из крупнейших озер в России. Территория водоема — 876 км², глубина — 100 м.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы28. Участок химводоочистки. После обработки здесь получают химобессоленную воду, необходимую для работы энергоблоков.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы29. Лаборатория. Специалисты химического цеха Кольской АЭС следят за тем, чтобы водно-химический режим на станции соответствовал стандартам эксплуатации станции.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы30.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы31.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы32. У Кольской АЭС есть собственный учебный центр и полномасштабный тренажер, которые предназначены для обучения и повышения квалификации персонала станции.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы33. За учениками наблюдает инструктор, который обучает их, как взаимодействовать с системой управления и что делать в случае нарушения нормальной работы станции.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы34. В этих ёмкостях хранят солевой нерадиоактивный плав, который представляет из себя конечный продукт переработки жидких отходов. Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы35. Технология обращения с жидкими радиоактивными отходами Кольской АЭС является уникальной и не имеет аналогов в стране. Она позволяет сократить количество РАО, которые подлежат захоронению в 50 раз. Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы36. Операторы комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов следят за всеми стадиями переработки. Весь процесс полностью автоматизирован.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы37. Сброс очищенных сточных вод в отводящий канал, ведущих к Имандровскому водохранилищу.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы38. Воды, сбрасываемые с АЭС, относятся к категориям нормативно чистых, не загрязняют окружающую среду, но оказывают влияние на тепловой режим водохранилища.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы39. В среднем температура воды в устье отводящего канала на пять градусов выше температуры водозабора.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы40. В районе отводного канала КАЭС озеро Имандра не замерзает даже зимой.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы41. Для производственного экологического надзора на Кольской АЭС используют автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы42. Передвижная радиометрическая лаборатория, которая входит в состав АСКРО позволяет проводить гамма-съемку местности по отведенным маршрутам, выполнить отборы проб воздуха и воды с помощью пробоотборников, определить содержание радионуклидов в пробах и передавать полученную информацию в информационно-аналитический центр АСКРО по радиоканалу.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы43. Сбор атмосферных осадков, отбор проб почвы, снежного покрова и травы производят в 15 постоянных пунктах наблюдения.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы44. Есть у Кольской АЭС и другие проекты. Например, рыбный комплекс в районе сбросного канала АЭС.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы45. На ферме выращивают радужную форель и ленских осетров. Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы46.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы47. Полярные Зори — город энергетиков, строителей, педагогов и врачей. Основан в 1967 году при строительстве Кольской АЭС, расположен на берегу реки Нива и озера Пин-озеро, в 224 км от Мурманска. По состоянию на 2018 год в городе проживает около 17000 человек.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы48. Полярные Зори являются одним из самых северных городов России, а зима здесь продолжается 5-7 месяцев в году.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы49. Свято-Троицкий храм на ул. Ломоносова.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы50. На территории города Полярные Зори расположено 6 детских дошкольных учреждений и 3 школы.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы51. Система озер Иокостровская Имандра и Бабинская Имандра имеет сток в Белое море через реку Нива.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы52. Белое море — внутреннее шельфовое море Северного Ледовитого океана, в европейской Арктике между Кольским полуостровом Святой Нос и полуостровом Канин. Площадь акватории — 90,8 тыс. км², глубины до 340 м.Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы

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