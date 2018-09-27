Щербицкий Live. Что нужно знать о знаменитом лидере Советской Украины, которому исполнилось бы 100 лет

Другие же отмечают его роль в развитии Украины. "Я считаю, что Владимир Васильевич Щербицкий был самым успешным и самым прогрессивным, на то время, руководителем республики, я бы сказал лидером Украины, – пишет у себя на ФБ экс-вице премьер Владимир Семиноженко. – И если бы история распорядилась по-другому, и именно он на рубеже 90-х оказался у власти, то путь Украины, я уверен, был бы абсолютно другим. И точно успешным. Потому что именно во время его пребывания в руководстве республики был максимальный расцвет экономики, промышленности, науки, гуманитарной сферы. Именно в это время Украина сделала рывок, благодаря которому на рубеже 90-х она была пятой экономикой Европы".

По сути, это самый известный руководитель Советской Украины, споры о личности которого идут и по сей день. Одни "мажут" его тем же миром, что и других деятелей коммунистической эпохи, рисуя его правление в мрачных тонах. Особенно вспоминая его неоднозначную роль во время чернобыльской катастрофы.

К юбилею мы представляем вниманию наших читателей эссе о Щербицком политолога и писателя Кости Бондаренко, которое вышло в его книге "История в профиль" (Киев, 2012). Публикуется с согласия автора.

...История того явления, которое принято называть "Днепропетровским кланом", особенно притягивает к себе взоры – учитывая то, что один за другим последовали два юбилея. В декабре 2007 года праздновалось столетие со дня рождения Леонида Брежнева – фактического основателя «клана». В феврале 2018 года отмечается 100-летие со дня рождения Владимира Щербицкого – одного из столпов «днепропетровской семьи», несомненно, одного из наиболее выдающихся и одновременно наиболее противоречивых деятелей украинской истории. Ни Брежнева, ни Щербицкого не удастся ни полностью забыть, ни полностью подать в чёрных тонах. Это – часть украинской истории, и её необходимо воспринимать во всём разнообразии, со всеми нюансами и сложностями. И если речь заходит о Щербицком – тем более.

Владимир Щербицкий возглавлял Украину на протяжении 17 лет. Точнее, возглавлял Коммунистическую партию Украины, а в Советском Союзе Коммунистическая партия была руководящей и направляющей силой советского общества. В государстве, где всё регламентировалось коммунистическими нормами, лидер республиканской Компартии автоматически становился руководителем республики. Если говорить искренне, Щербицкий не был простым наместником Кремля – у первого секретаря ЦК было прав и свобод побольше, чем у любого из гетманов – и это при том, что официальная историческая наука пытается доказать нам, что гетманы являлись доказательством стремления Украины к независимости. В таком случае первые секретари ЦК – особенно начиная с послевоенного времени – не меньшие выразители идеи государственности Украины.

Владимир Васильевич Щербицкий родился 17 февраля 1918 года в городе Верхнеднепровске близ Екатеринослава. Как раз в эти неспокойные дни под Екатеринославом стояли войска Антонова-Овсеенко, а за несколько сот вёрст на север велись бои между войсками УНР и отрядами Муравьёва. Чуть позже по Верхнеднепровску ходили то отряды Махно, то армия Егорова…. Отец Щербицкого был механиком на местной электростанции. Дед постоянно напоминал о казацком происхождении Щербицких – согласно семейному преданию, их род происходил от некоего казака Щербы (Щербой на Сечи называли уху из речной рыбы). В семье чтили реликвии – портрет Тараса Шевченко и иллюстрированное издание «Кобзаря». Позже Владимир Васильевич вспоминал: «Мы выросли под Кобзарём». Родители Щербицкого некоторое время жили на одной улице – и почти по соседству – с родителями Леонида Брежнева…

Ещё во время учёбы в школе Владимир проявил себя активным комсомольцем. В 1937 году поступил на механический факультет Днепропетровского химико-технологического института, который закончил в первые дни войны – в июне 1941 года. Молодого выпускника призывают в армию и после участия в боях направляют на учёбу в Академию химических войск. Позже проходил службу под Москвой и на Кавказе. В Тбилиси познакомился с красивой девушкой – Ариадной. В 1945 году Владимир и Ариадна (Рада) поженились…

После демобилизации Владимир Щербицкий становится инженером на коксохимическом заводе в Днепродзержинске, через год возглавил партком на этом же предприятии (в партию Владимира приняли ещё в 1941 году). Молодой красивый парень (к моменту, когда Щербицкий возглавил партком, ему исполнилось 28 лет) был душой компаний, обладал даром оратора и яркой харизмой лидера. Довольно быстро он достиг неких высот в партийной карьере и к 1950 году стал вторым секретарём Днепродзержинского горкома партии. В это же время его земляк Леонид Брежнев возглавляет Днепропетровский обком партии – Владимира Васильевича тоже переводят на работу в Днепропетровск – вторым секретарём обкома. Особенно важным для Брежнева было сохранить Щербицкого на этой должности после перехода его, Леонида Ильича, на работу в Молдавию – чтобы сохранить интересы только-только созданной «днепропетровской группы» при новом первом секретаре обкома – Кириленко. В 1955 году Щербицкий возглавил Днепропетровскую областную партийную организацию. Заметьте – ему 37 лет, и он явно выделяется на фоне намного старших и более опытных коллег. Но – ему доверяют, он становится членом президиума и секретариата ЦК КПУ.

В 1961 году – когда Леонид Брежнев становится вторым секретарём ЦК КПСС – 43-летний Владимир Щербицкий назначается на пост Председателя Совета Министров УССР.

Первый карьерный прокол в биографии Щербицкого случился в 1963 году. Достигнув к тому времени головокружительных карьерных высот, он имел неосторожность в коридорах Кремля случайно столкнуться с Михаилом Андреевичем Сусловым – всесильным идеологом партии, человеком аскетичным, рассеянным, но при этом желчным и злопамятным. Приняв молодого кандидата в члены Президиума ЦК КПСС за некоего референта, Суслов скомандовал: «Молодой человек, отнесите эту папку в такой-то кабинет», на что получил жёсткий ответ: «Я вам не молодой человек, а председатель Совета Министров Украинской ССР».

Суслов в тот же вечер доложил Хрущёву. Никите Сергеевичу и раньше говорили о том, что «премьер украинского правительства» позволяет себе критиковать партийное руководство за идею разделения партийных комитетов на промышленные и сельские. Гром и молнии обрушились на голову Щербицкого – он был разжалован и отправлен в отставку. Правда, Брежневу удалось сохранить Щербицкого в кадровом резерве – он ненадолго снова возглавил Днепропетровский обком партии.

После Октябрьского переворота (отстранение Хрущева от власти. – Прим. Ред.) в 1964 году Щербицкий был восстановлен в должности Председателя Совета Министров УССР, стал членом политбюро ЦК КПУ, а позже – и членом Политбюро ЦК КПСС. Интереснейшая деталь: с приходом Брежнева высшее руководство СССР стало «украинизироваться» – количество выходцев из Украины в нём резко возросло, а в 1971 году был отмечен вообще небывалый прецедент, когда и первый секретарь ЦК Компартии Украины (Пётр Шелест), и председатель Совета Министров республики (Щербицкий) входили в высший руководящий орган общесоюзного уровня. И это при том, что многие партийные организации союзных республик не имели своего представительства в Политбюро!

В мае 1972 года в украинской Компартии происходит свой мини-переворот. Пётр Шелест – первый секретарь ЦК КПУ – переводится на работу в Москву, на специально для него созданную второстепенную должность. Его место занимает Владимир Щербицкий. Брежнев постепенно убирал тех, кто знал нюансы его прихода к власти. Он опасался заговора и окружал себя исключительно преданными людьми – без чрезмерных амбиций. Щербицкий никогда не претендовал бы на руководство Союзом. Он слишком любил Украину. И позже – когда Брежнев предлагал Щербицкому возглавить (вместо Алексея Косыгина) Совет Министров СССР – Щербицкий неоднократно отказывался. Киев был ближе ему, чем Москва.

Любовь Щербицкого к Украине носила специфический характер. Это была любовь, о которой ещё в XIX веке один из политических деятелей писал: «Малороссы отдают предпочтение любви к Отечеству перед любовью к Родине». Отечеством для Щербицкого был Советский Союз (кстати, как и для его предшественника Шелеста). Родиной – Украина. Он пытался разрываться между любовью к Отечеству и к Родине. При этом он оставался продуктом своей эпохи – и не мог сделать больше, чем сделал.

С именем Щербицкого связывают репрессии в Украине – но не стоит забывать, что пик репрессий, когда в тюрьмы попали десятки диссидентов, приходится на 1968 год – тогда Украиной руководил Пётр Шелест. Тогда же Иван Дзюба написал знаменитый труд «Интернационализм или русификация», а Вячеслав Чорновил – не менее знаменитое Открытое письмо к Шелесту «Я ничего у Вас не прошу». Щербицкий продолжил традиции Шелеста, точнее – возглавил те процессы, которые и до него имели место в общественной жизни.

С именем Щербицкого связывают идеологическое засилье (маланчуковщину). Мол, во всём выискивались проявления национализма. Но по-настоящему талантливые писатели могли писать шедевры. Примеры Павла Загребельного или Юрия Мушкетика – показательны. Эти писатели создавали мощную литературу на украинском языке и на украинском материале. Кто-либо обвинил автора «Роксоланы», «Чуда» или «Я, Богдан» Загребельного в том, что он не демонстрирует классовый подход и не освещает дружбу народов в своих произведениях? А трилогия Владимира Малика «Тайный посол» - настоящий источник национальной гордости, один из лучших приключенческих романов – его кто-либо запрещал? А количество одних только названий книг на украинском языке, ежегодно печатаемых в УССР во времена Щербицкого – сопоставимо ли оно с нынешним состоянием дел в украинском книгопечатании?

А украинские исполнители – трио Мареничей, Владимир Ивасюк (смерть которого традиционно заносится в мартиролог чёрных дел Щербицкого), «Смеричка», Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, София Ротару – не говоря уже об ансамблях Верёвки и Вирского! Украинские песни пел весь Советский Союз! Какое уж тут наступление на украинский язык?

Щербицкий – вопреки общепринятому увлечению советской партноменклатуры (дабы угодить Брежневу) хоккеем, в Украине всячески содействовал развитию футбола. Именно благодаря Щербицкому состоялся феномен киевского «Динамо».

Щербицкий скорее выстраивал балансы между любовью к Родине и долгом перед Отечеством. Одной рукой он взращивал украинскую культуру, другой – вынужден был проводить показательную порку диссидентов… Личность Щербицкого – не чёрная, не зловещая. Это скорее трагическая личность – при этом светлая в своём трагизме.

Один из бывших членов ЦК вспоминал, как его принимали на работу. «Пришёл я в ЦК. Один из секретарей долго мурыжил меня, придирался к анкете, к тому, как расположены скрепки на документе. И тут входит Щербицкий. Посмотрел на меня и говорит: «Ты горняк?» – а у меня пыль въелась в кожу вокруг глаз. «Горняк», – отвечаю. Разговорились. Душевный человек… Потом даже в два голоса «Реве та стогне Дніпр широкий» спели».

Член ЦК Иван Дробот отмечал, что он не встречал в своей жизни более вежливых и интеллигентных людей, чем Щербицкий. «Он никогда не унижал людей», – отмечает Иван Васильевич.

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин рассказывал: «Пригласили меня на работу в Госплан республики. Будучи начальником комбината "Свердловантрацит", я пришел на собеседование. Работник ЦК, который представлял меня Щербицкому, сказал: "Владимир Васильевич, хочу обратить ваше внимание: у товарища Фокина в учетной карточке есть два строгих выговора". Щербицкий поинтересовался, за что я их получил. Первый, говорю, за несчастный случай на шахте, где я был главным инженером. Мы с шахтерами начали разработку нетронутых массивов угля, проходивших над уже выработанной породой. В результате аварии погибли люди, а я вместе с другими рабочими получил травмы. Щербицкий поинтересовался, помню ли я, как звали погибших. Я перечислил имена и фамилии всех пятерых шахтеров. Мне показалось, что в этот момент у него появились слезы...»

…Постепенно Щербицкого лишали соратников и обставляли чужими людьми. Особенно плёл интриги, направленные на ослабление фактора Щербицкого, второй секретарь ЦК КПУ Алексей Титаренко, добившийся снятия с должностей многих партийцев из «команды Щербицкого». Откровенно фрондировал по отношению к Владимиру Щербицкому первый секретарь Черкасского обкома партии Иван Лутак, некогда претендовавший на пост руководителя КПУ. Один за другим лишались своих должностей друзья Щербицкого – львовский первый секретарь Добрик, лидер днепропетровских коммунистов Владимир Ошко, первый секретарь днепропетровского обкома Бойко, первый секретарь крымского обкома Мироненко… Смерть Брежнева лишила Щербицкого высокого покровителя и заступника. Один за другим уходили в небытие друзья – в частности, Дмитрий Устинов…

В 1985 году Щербицкий совершил визит в Соединённые Штаты Америки, где был принят президентом Рональдом Рейганом. Это была знаковая встреча, которая предвещала потепление в отношениях между СССР и США. Щербицкий принимался как руководитель государства! И это спустя несколько месяцев после того, как Конгресс США принял решение почтить память миллионов погибших во времена Голодомора…

…Находясь в США, Щербицкий узнал о смерти Константина Черненко (которого откровенно недолюбливал при жизни). Экстренное заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором шла речь о новом Генеральном Секретаре, состоялось без участия Щербицкого. Дилемма «Романов или Горбачев» зашла в тупик. Требовался голос Щербицкого… По телефону Владимир Васильевич произнёс: «Я за Горбачева». Выбор состоялся. Горбачев не забыл это – и даже когда в 1988 году состоялась массовая чистка партаппарата и ЦК от престарелых партийных деятелей, Щербицкий остался во главе ЦК КПУ…

…Главная ошибка Щербицкого, которую ему не могут простить многие его критики – это позиция в дни Чернобыльской катастрофы. Щербицкий был одним из тех, кто пытался засекретить данные о реальных размерах катастрофы. Кроме того, он отдал приказ провести Первомайскую демонстрацию на улицах Киева – с участием детей… Помощник Щербицкого, В. Врублевский, вспоминал: «По традиции, приглашенные на правительственные трибуны собирались возле Консерватории, где останавливались правительственные лимузины, за 30-40 минут до начала демонстрации. А "первый" (В. Щербицкий) тогда задержался – появился за 3-4 минуты до начала торжеств. Его автомобиль быстро подъехал к стоянке, В. Щербицкий быстро выскочил из машины без помощи адъютанта и нетактично высказался в адрес тех, кто приготовился рапортовать о готовности к демонстрации. Потом громко заявил: "Он мне сказал: "Если сорвешь демонстрацию – исключим из партии". Естественно, что под словом "он" имелся в виду Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Иначе кто же мог угрожать члену Политбюро ЦК КПСС?!".

Долг перед партией, долг перед «Отчизной» на миг взял верх над любовью к Родине. Из-за этого мига сомнений Щербицкий подставился под удар историков и критиков, ныне распинающих его на все лады…

Рассказывают, что непьющий Щербицкий (непьющий абсолютно!) резко негативно воспринял антиалкогольную кампанию Горбачева. Это стало началом разногласий между двумя лидерами: «Во время пресловутого "сухого закона" Украину посетил Михаил Горбачев, и после официальных встреч и приемов партаппаратчики собрались за столом. Из напитков были только минеральная вода и соки. Михаил Сергеевич, осмотрев стол, изъявил желание выпить что-нибудь покрепче. Щербицкий ответил, что все напитки на столе – мол, наливайте, что хотите. Генсек начал сердиться: хватит вам придуриваться. В этот момент Владимир Васильевич заявил Горбачеву, что в УССР закон один для всех – если нельзя, то нельзя для всех. После этих слов Горбачев обиделся и сказал: "Ну, в таком случае, какой напиток в стакане, такой будет и тост...».

…В конце 80-х весь Советский Союз уже был охвачен пламенем восстаний и кровавых конфликтов. Украина сохраняла спокойствие. Некоторым радикалам хотелось революционных потрясений. В их глазах Украина оставалась «заповедником застоя». Щербицкий казался вечным и нерушимым… В сентябре 1989 года в Киев приехала венценосная чета Горбачевых. Для того, чтобы принять участие в Пленуме ЦК КПУ. Щербицкому было сказано: «Надо уйти!». Его место должен был занять Владимир Ивашко. В Украине начиналась новая жизнь и новая эпоха. С новыми лидерами, принявшимися выстраивать свою карьеру на критике Щербицкого…

Щербицкий ушёл – тихо и покорно. Всесильный лидер Компартии Украины, сделавший свою республику «не первой, но и не второй» в СССР, сдался без боя – напоследок оставив проект Закона о языках в УССР (намного более прогрессивного, чем ныне действующее законодательство), гражданский мир и спокойствие, а также воспоминания о временах Застоя.

…Те, кто знал Щербицкого, всегда отмечали его простоту и неприхотливость. Он отказался от особняка – и жил в пятикомнатной квартире на улице Шелковичной (после смерти Щербицкого семья была вынуждена съехать с квартиры). Его жена, Рада Гавриловна, работала в обычной киевской школе на улице Прорезной. Его мать никогда не пользовалась охраной и лишь в конце жизни к ней была приставлена медсестра (мать Щербицкого, Татьяна Ивановна, пережила сына и умерла в возрасте 93-х лет). За всю жизнь Щербицкому удалось накопить около 55–60 тысяч рублей сбережений – не слишком большая сумма для высокого партийного чиновника. Только после покушения на жизнь члена Политбюро, лидера Компартии Белоруссии Машерова Щербицкий усилил свою охрану – а так старался передвигаться по Киеву без лишней суеты…

…16 февраля 1990 года – через пять месяцев после отставки и за день до 72-летия – Щербицкий умер. Официальная версия – от воспаления лёгких. Хотя многие близкие к Щербицкому люди говорили о самоубийстве. 17 февраля он должен был давать свидетельские показания в Верховной Раде о событиях, связанных с Чернобылем. Брату Борису он твёрдо сказал: «В зале они меня не дождутся!». И умер. Оставив после себя записку:

"Дорогая Радуся!

1. Это все наши многолетние сбережения — 55-60 тысяч рублей в сейфе, которыми ты должна разумно распорядиться (мама, ты, дети).

2. Ордена, медали, грамоты, военный ремень, полевую сумку и военную фуражку — прошу сберечь как семейную реликвию.

3. Пистолеты именные, которые надо сделать небоеспособными, — тоже. Остальное — надо сдать.

4. Ружья подари друзьям. Карабин — сдать МВД.

В остальном разберись, пожалуйста, сама. Друзья помогут. Целую тебя, моя дорогая, крепко. В. Щербицкий".

…Постепенно меняется отношение ко многим историческим персоналиям. В том числе к Щербицкому. По-другому воспринимается эпоха. По-другому воспринимаются люди. Многое ранее скрытое за семью печатями становится явным. Щербицкий стал частью Истории. А Историю нельзя оценивать со знаком плюс или минус – она объективна и не может быть другой.

Щербицкий – нравится это кому-то или нет – это воплощение украинской истории времён Застоя. Он сделал всё, что мог – для своей Родины. Но пойти против Отчизны – это было выше его сил и возможностей.

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Добавка от читателей темы о роботах и компьютерах... персонализируя, технократический (олицетворяемый Щербицким) и идеологический (олицетворяемый Горбачёвым) подход:

"Горбачев был близок к телу Черненко и имел полную инфу о его состоянии. И вот, как раз в момент смерти Черненко и перед пленумом (Пленум ЦК КПСС от 23 апреля 1985 года), Щербицкого - главного конкурента Горбачёва, отправляют с визитом в США хотя он никогда не был дипломатом. Вот тут-то и собака зарыта. Щербицкий - это Киев, это Динамо, это Лобановский. "Система" Лобановского разрабатывалась с привлечением новейших технологий, в т.ч. компьютерных к чему привлекался и Глушков. Глушков Виктор Михайлович - это ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации), с которой Москва боролась еще начиная с 60-х. Таким образом Щербицкий, как большой любитель команды "Динамо", был хорошо знаком с сильными сторонами компьютеризации и автоматизации, не говоря уже о том, что по натуре он был настоящим коммунистом. Горбачёв, как тертый кадр, не мог не знать всей этой подноготной, а значит сознательно шел против пути позволявшего вернуть СССР на социалистический путь развития. Кстати про "перестройку" он (Щербицкий) говорил так, далее прямая речь Кравчука:

"Существовал такой порядок: после пленума ЦК КПСС проводились собрания во всех партийных комитетах с названием вроде "Об итогах пленума и наших задачах".

Я (речь о Кравчуке - заместитель Щербицкого по идеологии, первый Президент Украины) был одним из тех, кто готовил доклад первому секретарю ЦК КПУ. Расселись все, он мне говорит:

"Ну, читай". Начал робким голосом читать - состоялся пленум, на котором решены очень важные вопросы, пленум начал перестройку...

"Стоп" - говорит Щербицкий, - "Товарищ Кравчук, Вы мне скажите, пожалуйста, какой дурак придумал это слово перестройка?"

У людей - шок. Не хочется ставить человека в неловкое положение, он же не знает, что, может, и не придумал, но сформулировал термин Горбачев.

Щербицкий эмоционально продолжает: "Зачем перестраивать дом? Разве у нас что-то плохо в Советском Союзе? У нас все хорошо! Что перестраивать? Ты мне скажи, это ты придумал это слово?"

И так долго меня накручивал, что я не выдержал: "Владимир Васильевич, это сказал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев".

Тот смотрит на окружающих, может, кто-то поддакнет - мол, что Кравчук плетет?

Сориентировался, мягче говорит: "Надо улучшать, реорганизовать, но зачем, если дом не развалился, зачем его перестраивать?"...