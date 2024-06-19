Новости нашей жизни

Внутренний туризм снова "прёт", но уже не в Сочи. Спрос на поездки внутри России за год вырос на 45% При этом увеличивается спрос на нестандартные туристические маршруты. Например, интерес к поездкам на Камчатку вырос в 2,5 раза. Активно россияне едут в Крым, Архангельскую и Мурманскую области.
При этом Камчатка — это направление для так называемого эксклюзивного отдыха.
https://t.me/bolecon/4292
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Рынок развлечений в России вернулся к доковидным показателям — ежегодный рост оценивается сейчас в 20% С начала года россияне купили более 6,1 млн билетов на культурные и развлекательные мероприятия на 6,7 млрд рублей. Рост в денежном выражении составил более 50%.
Спрос объясняется тем, что отечественные компании и исполнители активно замещают ушедших с рынка иностранных игроков. И главное, что у местных игроков есть средства, чтобы активно вкладываться в собственные мероприятия. К тому же растет внутренний туризм — посещение развлекательного мероприятия зачастую является частью поездки.
https://t.me/bolecon/4296
***Жалеют ли те, кто уже ушли? Западные компании остаются в России, хотя изначально планировали уходить — The Financial Times Сами иностранцы жалуются на бюрократические барьеры, которые выставили российские власти. Мол, приходится так много всего согласовывать, к тому же продавать приходится со значительным дисконтом.
В целом пока в России остались более 2,1 тыс. транснациональных корпораций, в то время как ушли около 1,6 тыс. Но мы то знаем, что причина в том, что российская экономика не только рухнула, но уверенно развивается.
Да и разговоров об этике становится все меньше. Например, компания Avon не согласилась с условиями продажи бизнеса в нашей стране, поэтому решила остаться, заявив, что будет и дальше поддерживать женщин независимо от того, где они живут.
https://t.me/bolecon/4300
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Богатые будут платить больше. Минфин предложил изменения налоговой системы
Самое главное — вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Изменения коснутся чуть более 3% трудоспособного населения — тех, кто работает по найму и получает более 2,4 миллионов рублей в год. Для остальных ничего не изменится.
Шкала НДФЛ будет выглядеть так:
для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;
для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%;
для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20%;
для доходов свыше 50 млн рублей — 22%;
Взиматься повышенный налог будет не со всей зарплаты, а только с суммы, превышающей 200 тыс. рублей в месяц. То есть при зарплате в 250 тыс. — с 200 тыс. будет взиматься 13%, а с 50 тыс. — уже 15%. Таким образом, даже для высокооплачиваемых работников доп. налог составит лишь 2-3 тыс в месяц.
В Минфине говорят, что рост налогов необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии, увеличить социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, профинансировать новые национальные проекты, строительство жилья и дорог.
Небогатые семьи с 2 и более детьми смогут частично вернуть уплаченный НДФЛ по итогам года. Они смогут вернуть 7% из 13% — то есть для них налог по факту и вовсе составит 6%.
https://t.me/bolecon/4301
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Бытовую технику для украинского рынка массово отправляют на продажу в Россию На маркетплейсах и в сетевых магазинах появилась техника брендов Bosch, Delonghi и Philips, к которым прилагаются инструкции на украинском языке. Также на технике есть различные наклейки на украинском.
Поставки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных продавцов. Зачем это западным брендам? Во-первых, ситуация в украинской экономике депрессивная и спрос там только падает, товар просто лежит на складах. Во-вторых, указанные иностранные компании не хотят просто так отдавать наш рынок китайцам и ищут любые способы сохранить свою выручку.
Не так давно мы писали, что Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta всячески препятствуют поставкам своей техники в Россию. Похоже, пока одни запрещают, другие на этом неплохо зарабатывают.
https://t.me/bolecon/4304
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Обходить санкции против России готовы даже мировые киностудии По крайней мере, так считают в российской Ассоциации владельцев кинотетров. Там называют симптоматичным выход в официальный прокат нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».
Процесс оказался не таким простым, но в целом западные студии понимают, что и как теперь делать. Впрочем, гиганты индустрии (Disney, 20th Century Fox и Sony) в ближайшее время не вернутся, хотя они и кусают локти из-за потери 3-4% глобальной прибыли из-за ухода из России, но процесс, как говорится, пошел.
Это в свою очередь приведет к отмиранию так называемого предсеансового обслуживания — когда формально билет продают на отечественную короткометражку, а допом идет голливудская картина, доставленную в нашу страну пиратами. Таких фильмов всё меньше, зато зритель идет на российское кино.
https://t.me/bolecon/4307
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Минутка адекватности! Глава немецкой Ritter Sport заявил, что продолжение работы в России было правильным решением По словам Андреаса Ронкена, он сталкивался с угрозами, но он бы вновь принял решение не покидать российский рынок, если такой выбор встал бы еще раз. Ронкен добавил, что российские дети также любят шоколад, а прекращение поставок еды не ведет к остановке конфликта.
Кроме того, в Ritter Sport назвали Россию вторым по величине рынком сбыта, а если пришлось бы уходить, то без работы остались бы 200 человек.
Можно только похвалить Ронкена за честность. Но на самом деле такие мысли у многих, но им приходится изворачиваться, чтобы не уходить из России.
https://t.me/bolecon/4308
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Не только нефть! Китай впервые стал главным покупателем российского мороженогоВ первые 3 месяца этого года поставки выросли в 5 раз — до 1,1 млн долларов. Помимо китайцев российского мороженое активно закупают Казахстан (984,8 тыс. долларов), Киргизия (161,5 тыс. долларов), Армения (92,2 тыс. долларов) и (!) США (75,8 тыс. долларов). Популяризации нашего мороженого в Китае помогли контакты на высшем уровне — президент Владимир Путин неоднократно угощал председателя КНР Си Цзинпина отечественным мороженым.
В прошлом году объемы производства мороженого в России выросли до рекордных значений. В нашей стране было произведено 524 тыс. тонн этого лакомства. В целом потребление молочной продукции в нашей стране выросло до 249 кг в год на человека, что стало максимумом за 28 лет.
https://t.me/bolecon/4310
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Дагестан увеличит производство форели до 600 тонн в годНа самом деле с увеличением числа туристов, а соответственно, и спроса, республике приходится закупать много форели в других регионах. А это не круто.
Производство красной рыбы в Дагестане за три месяца этого года по сравнению с прошлым увеличилось более чем в 2,5 раза. В первом квартале вырастили 257 тонн этой рыбы. Всего в 2023-м общий вес выращенной товарной форели составил 412 тонн.
https://rg.ru/2024/05/21/reg-skfo/v-dagestane-uvelichat-proi...
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Будем строить с братьями самолет558-й завод показал, как будет выглядеть белорусско-российское воздушное судно «Освей».
Это многоцелевой 19-местный турбовинтовой самолет с верхним расположением крыла. В разработке участвуют Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург) и 558-й Авиационный ремонтный завод (Барановичи).
https://smartpress.by/news/67817/
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Тюменская область может похвастать не только своими термальными источниками. Будете в гостях, приезжайте на «Стеклотех» — предприятие по производству стеклотары.Здесь вас сопроводят на экскурсии и популярно расскажут, как производятся бутылки для напитков. Технологическую цепочку продемонстрируют во всей красе, гиды покажут горы стеклобоя, подъездные ж/д пути и вагоны с материалами, мостовой кран и бесчисленное количество сырья в белоснежных «биг-бэгах». А уйти с экскурсии предстоит не с пустыми руками!
https://t.me/utrozavod/3429
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Авиационной и ракетно-космической отрасли будет проще жить. Такую перспективу дает компания «ЧКЗ-Инструмент»: здесь открыли цех по изготовлению твердосплавного режущего инструмента. Это сверла, фрезы и развертки, которые крайне востребованы в авиастроении и других сферах.Благодаря размещению цеха на базе Челябинского компрессорного завода удастся заместить иностранные материалы, на сегодняшний день 90% такого инструмента делают за рубежом. Новый цех открыт за счет средств Фонда развития промышленности — организация помогает модернизировать российские предприятия, чтобы всем нам жилось и работалось лучше
https://t.me/utrozavod/3440
***Нужна помощь в строительных, планировочных, снегоочистительных и землеройных делах — у Петербургского тракторного завода есть одна темка.
Сегодня в рубрике «Мы не шутим, это сделано в России» красивый, как развод мостов в белые ночи, средний автогрейдер «Кировец К-714». У него полноповоротный отвал (угол установки — 360°), управление оборудованием на джойстике и много чего еще.
https://t.me/utrozavod/3442
***МЧС показало пожарный поезд нового поколения Он оснащен установками комбинированного тушения пожара «Пурга», разработанными совместно с заводом им. Дегтярева, роботизированным комплексом взрывопожаропредотвращения и химической защиты.
В этом оборудовании применяется инновационная штука — быстротвердеющая пена. Это новый вид огнетушащего вещества, не имеющий аналогов в мировой практике по скорости и в областях применения.
https://tass.ru/obschestvo/20949807
***Ядерная «отработка» получила новое транспортное средство
На Нововоронежской АЭС успешно завершились «холодные» испытания нового контейнера ТУК-137Т.Р для отработавшего ядерного топлива реакторов.Транспортно-упаковочные контейнеры (ТУК) нужны для транспортировки «отработки» на заводы регенерации для ее хранения и переработки.
https://www.atomic-energy.ru/news/2024/05/30/146274
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