Новости нашей жизни

Внутренний туризм снова "прёт", но уже не в Сочи. Спрос на поездки внутри России за год вырос на 45% При этом увеличивается спрос на нестандартные туристические маршруты. Например, интерес к поездкам на Камчатку вырос в 2,5 раза. Активно россияне едут в Крым, Архангельскую и Мурманскую области.

При этом Камчатка — это направление для так называемого эксклюзивного отдыха.

Труднодоступность и сложная логистика приводят к тому, что ехать на полуостров относительно дорого. Например, недельный тур на одного человека обойдется от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Так, именно Камчатка является лидером по росту популярности яхтенного туризма. Сейчас на полуострове реализуется около 50 туристических проектов, часть должна быть готова уже в ближайшее время.***Рынок развлечений в России вернулся к доковидным показателям — ежегодный рост оценивается сейчас в 20%С начала года россияне купили более 6,1 млн билетов на культурные и развлекательные мероприятия на 6,7 млрд рублей. Рост в денежном выражении составил более 50%.Спрос объясняется тем, что отечественные компании и исполнители активно замещают ушедших с рынка иностранных игроков. И главное, что у местных игроков есть средства, чтобы активно вкладываться в собственные мероприятия. К тому же растет внутренний туризм — посещение развлекательного мероприятия зачастую является частью поездки.***Жалеют ли те, кто уже ушли? Западные компании остаются в России, хотя изначально планировали уходить — The Financial TimesСами иностранцы жалуются на бюрократические барьеры, которые выставили российские власти. Мол, приходится так много всего согласовывать, к тому же продавать приходится со значительным дисконтом.В целом пока в России остались более 2,1 тыс. транснациональных корпораций, в то время как ушли около 1,6 тыс. Но мы то знаем, что причина в том, что российская экономика не только рухнула, но уверенно развивается.Да и разговоров об этике становится все меньше. Например, компания Avon не согласилась с условиями продажи бизнеса в нашей стране, поэтому решила остаться, заявив, что будет и дальше поддерживать женщин независимо от того, где они живут.***Богатые будут платить больше. Минфин предложил изменения налоговой системы

Самое главное — вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Изменения коснутся чуть более 3% трудоспособного населения — тех, кто работает по найму и получает более 2,4 миллионов рублей в год. Для остальных ничего не изменится.

Шкала НДФЛ будет выглядеть так:

для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;

для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%;

для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20%;

для доходов свыше 50 млн рублей — 22%;

Взиматься повышенный налог будет не со всей зарплаты, а только с суммы, превышающей 200 тыс. рублей в месяц. То есть при зарплате в 250 тыс. — с 200 тыс. будет взиматься 13%, а с 50 тыс. — уже 15%. Таким образом, даже для высокооплачиваемых работников доп. налог составит лишь 2-3 тыс в месяц.

В Минфине говорят, что рост налогов необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии, увеличить социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, профинансировать новые национальные проекты, строительство жилья и дорог.

Небогатые семьи с 2 и более детьми смогут частично вернуть уплаченный НДФЛ по итогам года. Они смогут вернуть 7% из 13% — то есть для них налог по факту и вовсе составит 6%.

https://t.me/bolecon/4301

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Бытовую технику для украинского рынка массово отправляют на продажу в Россию На маркетплейсах и в сетевых магазинах появилась техника брендов Bosch, Delonghi и Philips, к которым прилагаются инструкции на украинском языке. Также на технике есть различные наклейки на украинском.

Поставки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных продавцов. Зачем это западным брендам? Во-первых, ситуация в украинской экономике депрессивная и спрос там только падает, товар просто лежит на складах. Во-вторых, указанные иностранные компании не хотят просто так отдавать наш рынок китайцам и ищут любые способы сохранить свою выручку.

Не так давно мы писали, что Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta всячески препятствуют поставкам своей техники в Россию. Похоже, пока одни запрещают, другие на этом неплохо зарабатывают.

https://t.me/bolecon/4304

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Обходить санкции против России готовы даже мировые киностудии По крайней мере, так считают в российской Ассоциации владельцев кинотетров. Там называют симптоматичным выход в официальный прокат нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».

Процесс оказался не таким простым, но в целом западные студии понимают, что и как теперь делать. Впрочем, гиганты индустрии (Disney, 20th Century Fox и Sony) в ближайшее время не вернутся, хотя они и кусают локти из-за потери 3-4% глобальной прибыли из-за ухода из России, но процесс, как говорится, пошел.

Это в свою очередь приведет к отмиранию так называемого предсеансового обслуживания — когда формально билет продают на отечественную короткометражку, а допом идет голливудская картина, доставленную в нашу страну пиратами. Таких фильмов всё меньше, зато зритель идет на российское кино.

https://t.me/bolecon/4307

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Минутка адекватности! Глава немецкой Ritter Sport заявил, что продолжение работы в России было правильным решением По словам Андреаса Ронкена, он сталкивался с угрозами, но он бы вновь принял решение не покидать российский рынок, если такой выбор встал бы еще раз. Ронкен добавил, что российские дети также любят шоколад, а прекращение поставок еды не ведет к остановке конфликта.

Кроме того, в Ritter Sport назвали Россию вторым по величине рынком сбыта, а если пришлось бы уходить, то без работы остались бы 200 человек.

Можно только похвалить Ронкена за честность. Но на самом деле такие мысли у многих, но им приходится изворачиваться, чтобы не уходить из России.

https://t.me/bolecon/4308

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Не только нефть! Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого В первые 3 месяца этого года поставки выросли в 5 раз — до 1,1 млн долларов. Помимо китайцев российского мороженое активно закупают Казахстан (984,8 тыс. долларов), Киргизия (161,5 тыс. долларов), Армения (92,2 тыс. долларов) и (!) США (75,8 тыс. долларов). Популяризации нашего мороженого в Китае помогли контакты на высшем уровне — президент Владимир Путин неоднократно угощал председателя КНР Си Цзинпина отечественным мороженым.

В прошлом году объемы производства мороженого в России выросли до рекордных значений. В нашей стране было произведено 524 тыс. тонн этого лакомства. В целом потребление молочной продукции в нашей стране выросло до 249 кг в год на человека, что стало максимумом за 28 лет.

https://t.me/bolecon/4310

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Дагестан увеличит производство форели до 600 тонн в год На самом деле с увеличением числа туристов, а соответственно, и спроса, республике приходится закупать много форели в других регионах. А это не круто.

Производство красной рыбы в Дагестане за три месяца этого года по сравнению с прошлым увеличилось более чем в 2,5 раза. В первом квартале вырастили 257 тонн этой рыбы. Всего в 2023-м общий вес выращенной товарной форели составил 412 тонн.

https://rg.ru/2024/05/21/reg-skfo/v-dagestane-uvelichat-proi...

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Будем строить с братьями самолет 558-й завод показал, как будет выглядеть белорусско-российское воздушное судно «Освей».

Это многоцелевой 19-местный турбовинтовой самолет с верхним расположением крыла. В разработке участвуют Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург) и 558-й Авиационный ремонтный завод (Барановичи).

https://smartpress.by/news/67817/

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Тюменская область может похвастать не только своими термальными источниками. Будете в гостях, приезжайте на «Стеклотех» — предприятие по производству стеклотары. Здесь вас сопроводят на экскурсии и популярно расскажут, как производятся бутылки для напитков. Технологическую цепочку продемонстрируют во всей красе, гиды покажут горы стеклобоя, подъездные ж/д пути и вагоны с материалами, мостовой кран и бесчисленное количество сырья в белоснежных «биг-бэгах». А уйти с экскурсии предстоит не с пустыми руками!

https://t.me/utrozavod/3429

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Авиационной и ракетно-космической отрасли будет проще жить. Такую перспективу дает компания «ЧКЗ-Инструмент»: здесь открыли цех по изготовлению твердосплавного режущего инструмента. Это сверла, фрезы и развертки, которые крайне востребованы в авиастроении и других сферах. Благодаря размещению цеха на базе Челябинского компрессорного завода удастся заместить иностранные материалы, на сегодняшний день 90% такого инструмента делают за рубежом. Новый цех открыт за счет средств Фонда развития промышленности — организация помогает модернизировать российские предприятия, чтобы всем нам жилось и работалось лучше

https://t.me/utrozavod/3440

*** Нужна помощь в строительных, планировочных, снегоочистительных и землеройных делах — у Петербургского тракторного завода есть одна темка.

Сегодня в рубрике «Мы не шутим, это сделано в России» красивый, как развод мостов в белые ночи, средний автогрейдер «Кировец К-714». У него полноповоротный отвал (угол установки — 360°), управление оборудованием на джойстике и много чего еще.

https://t.me/utrozavod/3442

*** МЧС показало пожарный поезд нового поколения Он оснащен установками комбинированного тушения пожара «Пурга», разработанными совместно с заводом им. Дегтярева, роботизированным комплексом взрывопожаропредотвращения и химической защиты.

В этом оборудовании применяется инновационная штука — быстротвердеющая пена. Это новый вид огнетушащего вещества, не имеющий аналогов в мировой практике по скорости и в областях применения.

https://tass.ru/obschestvo/20949807

*** Ядерная «отработка» получила новое транспортное средство

На Нововоронежской АЭС успешно завершились «холодные» испытания нового контейнера ТУК-137Т.Р для отработавшего ядерного топлива реакторов. Транспортно-упаковочные контейнеры (ТУК) нужны для транспортировки «отработки» на заводы регенерации для ее хранения и переработки.

https://www.atomic-energy.ru/news/2024/05/30/146274