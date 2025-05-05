Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.33. Некоторые детали

Петербург в деталях. Красивые входные двери. Литейный пр. д. 53 ул. 5-я Советская д. 4 ул. Большая морская д. 32

ул. Моховая д. 3 ⠀

ул. 3-я Советская д. 20

ул. Писарева д. 16

Двери доходного дома А.Г. Романова

Доходный дом А. Г. Романова был построен в 1904 году в стиле эклектики. Дверям этого доходного дома посчастливилось сохранить не только резные детали, но и стекло с травленым орнаментом в верхней фрамуге.



Виленский пер., 3

Двери доходного дома П.К. Палкина

Доходный дом П. К. Палкина построили в стиле модерна в 1903-1904 годах по проекту архитектора Александра Сергеевича Хренова. Роскошные двери украшены витражом, фацетированными стёклами и резным цветочным орнаментом.

ул. Рубинштейна, 4

Двери доходного дома А.П. Рот

Доходный дом А.П. Рот был возведён в 1876 году в стиле эклектики архитектором Александром Васильевичем Ивановым. Двери доходного дома соединяют в себе мотивы неоренессанса, неороманского и русского стилей.

Пушкинская ул., 18

Двери доходного дома А.Ф. Бубыря

Собственный доходный дом А. Ф. Бубыря был построен в 1906-1907 годах. Двери дома стать общему облику здания. Их отличают необычная форма, отточенность линий, нордическая лаконичность.

Стремянная ул., 11

Двери Русского банка

Во второй половине XIX века земельный участок на Большой Морской выкупил «Русский для внешней торговли банк». Здесь стало базироваться одно из первых специализированных банковских зданий. Внутрь сегодня вряд ли попасть, но дверь здания в полной мере отражает эстетику проекта.

Большая Морская ул., 32

Двери отеля «Астория»

Легендарный петербургский отель «Астория» был построен в начале прошлого столетия по проекту самого модного и почитаемого архитектора Фёдора Ивановича Лидваля. Через эту арочную дверь прошло немало знаменитостей.

Большая Морская ул., 39

Двери дома Англареса

Дом Англареса притягивает взгляд любого прохожего. Архитектор Дейнека потрудился над его фасадом. За арочной дверью внимательно приглядывает парочка бородатых атлантов, одетых в шкуры.

Сапёрный переулок, 13

Двери Египетского дома

Входные двери охраняют огромные фигуры фараонов. Над ними расположены крылатые солнечные диски, символизирующие древнего египетского бога солнца Ра.

Захарьевская ул., 23

Двери Пряничного дома

В этом доме жил архитектор Николай Никонов, который предпочитал творить в неорусском стиле. Даже во внешнем виде входной группы можно почувствовать эту «русскость»: стены возле двери украшены изразцами, а над дверью висят типичные для этого стиля гирьки.

Колокольная ул., 11

А вы знали, что на Исаакиевском соборе есть... второй Исаакиевский собор Уменьшенная копия находится на фасаде Исаакия. Обратите внимание на левый угол фронтона - треугольное поле, украшенное скульптурными фигурами. Здесь изображен архитектор Огюст Монферран, который создал и Исаакиевский собор, и Александровскую колонну на Дворцовой. В руке он держит модель Исаакия.

Ну и еще к Исаакию. А вы знали, что в Исаакиевском соборе находится самый большой витраж в Европе? Впечатляюще красивое изображение Воскресшего Спасителя было установлено в окне главного алтаря Исаакиевского собора в 1843 году. Изготовлением витража площадью 28,5 квадратных метров руководил Макс Эмануэль Айнмиллер.

Именно с этого изображения Воскресшего Христа началось «законное» появление витражей в русских православных храмах. Исаакиевский собор в деталях Исаакиевский собор в деталях

Чего только не сыщешь в петербургских дворах! «Морским судам быть» на Пестеля.

А вы знали, что Николай II обожал ходить по крыше Зимнего дворца? Наверное знали, поскольку в инете вирусится вот такая фотография. Он делал это один или в компании с супругой Александрой Фёдоровной.

«Погулял с дочками по всей крыше дворца и затем в саду», — пишет император Николай II в своём дневнике 25 февраля 1913 года. Сохранились даже исторические мостки, по которым гулял император — их оставили как мемориал. Трапы с перилами проложены по всему периметру здания. По ним положено ходить в обуви без каблуков, раньше и вовсе в валенках ходили. От самого края крыши они отступают на безопасное расстояние: всё-таки высота Зимнего дворца — 23,5 метра.

Влюбленная парочка Во дворе на Фонтанке, рядом с усадьбой купца Глебова, появилась яркая топиарная скульптура. Она стала новой достопримечательностью, которую полюбили все жители Санкт-Петербурга. Зеленую влюбленную парочку установили почти год назад по заказу муниципального образования «Семеновский». Скульптуру создали дизайнеры из мастерской TOPiART, вдохновленные подобными памятниками в Англии и Франции.

Фигуры парня и девушки кажутся сделанными из травы и веток. Однако на самом деле они состоят из проволоки и искусственного газона. Поэтому скульптуры остаются зелеными даже в плохую погоду.

Набережная реки Фонтанки, 90

Необычная башенка на крыше Зимнего дворца Если посмотреть на фасад Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства, то над фронтоном здания можно увидеть башенку с небольшим купольным завершением. Башня была возведена в 1835 году и предназначалась для размещения в ней первого оптического телеграфа.

От этого «телеграфического домика» тянулась телеграфная линия, обеспечивающая связь столицы с Царским Селом, Гатчиной, Кронштадтом и даже с Вильно (ныне Вильнюс) и Варшавой. Передача сообщений велась световыми сигналами по специальному коду с помощью особых сигнальных механизмов.

Стеклоблоки Фальконье В Петербурге сохранилось несколько домов с дореволюционными окнами Фальконье. Стеклянные блоки в виде сот изобрел швейцарский инженер Гюстав Фальконье. По сути, это предшественники современных стеклопакетов, обладающие звуко- и теплоизоляционными свойствами. Они отлично приглушали и рассеивали солнечный свет. Изобретение было представлено на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году и затем распространилось по Европе и Российской империи.

Мозаика под гжель На Петровской набережной в 1960-е годы был построен дом для партийной номенклатуры и работников культуры, который получил в народе название «Дворянское гнездо». Входы в магазины на первом этаже украшены керамическими панно в стилистике голландских печных изразцов (или гжели).

Петровская набережная, 4

Граффити в Петербурге - отдельный вид искусства Правда, очень часто коммунальщики не щадят даже по-настоящему красивые работы. Например, вот такие портреты великих русских классиков украшали арку дома Ростовцева на улице Рубинштейна. Но теперь они остались только на фото. Вот еще встретился Шурик на трансформаторной будке, правда без указания местоположения.

Петербург в деталях: купол дома компании Зингер Угловая башня с куполом и установленным на нем глобусом диаметром 2,8 метра визуально делали легендарный дом компании Зингер более высоким. Интересно, что купол построили строго по линии Пулковского меридиана — нулевого меридиана Российской империи для отсчета географической долготы. Глобус на куполе служил в первую очередь рекламой компании «Зингер», название которой было выбито на опоясывающей экватор ленте: намек на желание захватить своей продукцией весь мир. В годы Первой мировой войны на стеклянном куполе Дома Зингера появилось скульптурное изображение американского герба — белоголового орлана. В то время фирму из-за немецкого названия часто подозревали в шпионаже в пользу Германии. Чтобы подчеркнуть американское происхождение компании, руководство «Зингера» решило установить на своем правлении герб США.

Исторические лифты Петербурга Лифт в доме Елисеевых

Этот подъёмный механизм в здании на набережной Фонтанки считается первым лифтом Петербурга. Он появился здесь в 1890-м году. Правда, сделав ставку на вместительность, архитектор Барановский одарил своё детище не самой большой внешней привлекательностью.

ул. Ломоносова, 14 Лифт в доходном доме Александра Хренова

Для киноманов эта работающая до сих пор машина имеет свою ценность: лифт можно увидеть в фильме Эльдара Рязанова «Ключ от спальни». Историю и дома, и подъёмного механизма с удовольствием поведают гостям местные жители.

ул.Таврическая, д.5 Лифт в «Пассаже»

В торговом доме «Пассаж», расположился один из самых вместительных старинных лифтов Петербурга. Внутренности лифта заменили полностью на кабины советского образца, экстерьер кованых шахт удалось сохранить.

Невский пр., д.48 Лифт в доме компании Зингер

Лифт был установлен здесь в 1902-1904 годах тогда уже хорошо известной американской компанией ОТИСЪ, и был одним из первых красивых лифтов в Санкт-Петербурге.

Невский пр., 28 Лифтовый комплекс Витебского вокзала

На Витебском вокзале еще в момент строительства в 1904 году были установлены сразу 11 подъемных машин разных типов. Лифт-№11 один из самых крупных и важных. Он предназначался для спуска с платформы крупногабаритного багажа. Лифт работал от электромотора, скорость подъема составляла 500 мм в секунду.

ул.Загородный 52 Лифт в Доме журналиста

Гидравлический лифт в особняке Сухозанета появился при реконструкции здания под нужды Торгово-промышленного союза в 1910-1911 годах. Он стал одной из первых работ фирмы «Оригинальный лифт Штейна» в Санкт-Петербурге.

Невский пр., д.70 Лифт в доме С. Муяки

В лифте сохранилась не только прекрасная кованая шахта, но и кабина с полукруглым диванчиком. Кроме того, до сих пор находится в работающем состоянии и подъёмный механизм, который, к слову, запускают теперь лишь раз в год для проверки.

Ковенский пер., 17 Лифт в здании Волжско-Камского банка

Чтобы облегчить доступ к кассовому залу, в здании банка в 1898 году установили лифт. В советское время специалисты решили, что лифт не нужен и демонтировали подъёмник вместе с шахтой. Сейчас петербуржцы видят точную копию шахты конца XIX века, выполненную по оригинальным чертежам в начале 2000-х годов.

Невский пр., 38 Лифт в здании Первого общества взаимного кредита

Несмотря на то что шахта довольно большая, фактически лифт был совсем маленький. Росбанк провел реконструкцию здания с полным воссозданием декора. Верхняя станция подъёмника, в отличие от нижней, оформлена так, чтобы лифт был максимально незаметен и техническое устройство не нарушало общий вид интерьера второго этажа фойе.

наб. Канала Грибоедова, д.13

Эрмитаж передала гробницу Александра Невского в Лавру Серебряная гробница, находившаяся в музее с 1920-х годов, была на реставрации с 2011 года. Ее подготовили для переноса в Троицкий собор Лавры.

Передача состоялась 8 сентября 2023 года, и согласно договору, гробница будет находиться в Лавре 49 лет.

Детали одного из самых узнаваемых зданий в Петербурге Роскошный магазин знаменитых купцов Елисеевых был открыт на Невском проспекте в начале прошлого столетия. С тех пор и до сегодняшнего дня это здание притягивает миллионы взглядов ежедневно! Некоторые детали здания Невский проспект, 56

Оказывается, на 88-м этаже петербургского небоскрёба «Лахта-центр» установлена скульптура ангела-хранителя, которая является точной копией скульптуры с Александровской колонны на Дворцовой площади. Освящена патриархом Кириллом.

И напоследок - старинные камины Петербурга. Без адресации.

Рассвет в Петербурге прекрасен в любое время года Рассвет в Петербурге прекрасен в любое время года