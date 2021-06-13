«Пилсудский купил Петлюру». У истоков украинской евроинтеграции



Сто лет назад свершился акт национального предательства Украины

Май 1920 года вошел в украинскую историю благодаря печально известному Варшавскому договору, который заложил основы кабальной «евроинтеграции» Украины. Суть неравноправного соглашения между польским лидером Юзефом Пилсудским и главным атаманом Украинской народной республики Симоном Петлюрой состояла в том, что украинская сторона передавала под контроль возрожденной Польши основные территории Западной Украины — Галичину, Прикарпатье, Волынь, Надсянье и Холмщину.

Причем этот унизительный пакт навязали западные державы — Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Северной Америки. Потому что они открыто продвигали политические интересы новообразованного польского государства.

Соглашение с Пилсудским имело драматические последствия. Ведь этот договор стал откровенным предательством галичан — бывших сечевых стрельцов, которые проиграли полякам войну за создание Западно-Украинской народной республики и перешли после этого к Петлюре, составив костяк наиболее боеспособных частей армии УНР.

Неудивительно, что их лидеры восприняли союз с Пилсудским как трагедию для всех галицких украинцев.

Западноукраинский «диктатор» Евген Петрушевич решительно протестовал против заключения договора с поляками и был выслан Петлюрой в Вену. А часть деморализованного галицкого корпуса демонстративно перешла на сторону красных, образовав Красную Украинскую Галицкую армию, о которой не любят вспоминать украинские патриоты.

Впрочем, капитуляция УНР не ограничивалась утратой обширных украинских территорий. Петлюра обязался подчинить свои войска польскому командованию, которое готовило наступление на Киев, и обеспечивал содержание польской армии за счет местного украинского населения, страдавшего от грабежей и погромов. Кроме того, польские помещики получали от атамана гарантии сохранения своей собственности — в первую очередь земельных угодий. Петлюра обязался защищать польские фольварки от украинских крестьян, которые требовали разделить обширные панские нивы, и это вызывало острое недовольство.

Юзеф Пилсудский использовал Варшавский договор для расширения своей политической экспансии на территорию Поднепровской Украины. Квазинезависимое государство Петлюры должна была стать составной частью будущей великодержавной польской империи, организованной по образцу средневековой Речи Посполитой — куда также планировалось включить Белоруссию и Литву.

Захватив Киев в мае 1920 года, пилсудчики вели себя как оккупанты и полноправные хозяева города, игнорируя указы «главного атамана УНР». А когда Красная Армия освободила украинскую столицу, отступающие поляки взорвали Николаевский цепной мост — стратегически важное инженерное сооружение на Днепре, которое оставалось целым при всех режимах, переворотах и бунтах Гражданской войны.

«Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-е) с французскими дальнобойными пушками. Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали: «Большевики опять будут скоро». И все сбылось как по писаному.

На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и будённо заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причём Цепной — вдребезги. И по сей час из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева, торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки… Ай, яй, яй!» — исчерпывающе описал эту историю для потомков Михаил Булгаков.

Однако УНР также оказалась разбитой вдребезги. Варшавское соглашение с Пилсудским ознаменовало собой политический крах главного атамана. Петлюра окончательно утратил всякий авторитет, население Украины справедливо считало его польской марионеткой, а многие националистические командиры и бывшие стрельцы Украинской Галицкой армии открыто называли его изменником.

Атаман убегал на запад в польских железнодорожных вагонах с аббревиатурой «ПКП» — «Polska Koleja Państwowa» — и украинцы тут же иронично расшифровали ее фразой «Пилсудский купил Петлюру». Впоследствии эти слова стали названием популярного советского фильма, в котором снялся вернувшийся на родину петлюровский генерал Юрий Тютюнник, сыгравший в этой картине сам себя.

«Национальные герои» типа Петлюры торговали землями украинской нации, душами миллионов украинских рабочих и крестьян, торговали, скрываясь, как воры от народного глаза и никого не спрашивали. Они же себя считали призванными освобождать украинский народ. Вот и «освобождали», отдавая Галичину и Волынь с Холмщиной под господство польского магната», — писал этот бывший петлюровец — который, к слову, приходился внучатым племянником самому Тарасу Шевченко.

Несостоявшийся украинский правитель доживал свои дни на содержании у Пилсудского, а затем оказался в Париже, где его казнил анархист Самуил Шварцбурд, отомстивший за погибшую во время погромов родню. Это известие было встречено жертвами погромов с восторгом, который хорошо выражают стихи известного украинского еврейского поэта Ицика Мангера:

О черные птицы кошмара и мглы,

Зачем вы Петлюру сюда привели?

Не спится от крови ночью?

Стоит он и молит, как тень в окне:

«О дайте веревку, веревку мне!

Я сразу с собой покончу».

Пусть сгинет он там, где ветер и мрак

Где ночь превращается в стаю собак —

вцепившись Петлюре в платье.

И каждый вечер, в кровавый миг,

Когда от страха земля дрожит

Будет с ним наше проклятье!

(перевод с украинского Андрея Манчука)

Погромщика Петлюру изображают в качестве национального героя, который якобы боролся за Украину. Но не следует забывать, что эта борьба закончилась в обозе оккупационного польского войска. А Варшавский договор 1920 года останется в истории как пример унизительной капитуляции, акт национального предательства, соглашательство с убивающим украинцев агрессором.

Напомните об этом патриотам, которые считают изменой призывы перестать стрелять на Донбассе.

https://ukraina.ru/opinion/20210514/1031377425.html