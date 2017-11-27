Политика, обращённая в прошлое

Наши власти, надо понимать, включились в информационную войну, где поле боя – отечественная история. Накануне 100-летия Октябрьской революции явлены два сериала: «Демон и революции» и «Троцкий».

В обоих главный герой - Парвус, который якобы революцию организовал и профинансировал немецкими деньгами. Заодно и Троцкого создал. Не будь его – никакого б Троцкого и в помине не было. Забавная сцена: Троцкий выступает на митинге, а сбоку – Парвус, вроде суфлёра или учительницы начальных классов, переживающей за дебют своего ученика.

А нас-то учили: пламенные революционеры! На самом деле, внушают фильмы, никакого пламени на свете нет – только звонкая монета. Есть монета – будет тебе любая революция. Вернее так: будет всё, чего пожелает заказчик. Пожелает революцию – будет революция. А вожди – ну, найдут и вождей, находят же, в конце концов, корпорации PR-менеджеров и способных копирайтеров; вот так и вождей можно найти, делов-то. Большие люди – говорите? Исторические деятели? Да нет никаких больших людей – окститесь, батенька, это вы совковых букварей начитались. Есть большие деньги и ничего более. А большие люди – они движимы ровно теми же чувствами и побуждениями, что все прочие-остальные: жаждой наживы и тщеславием – в разных пропорциях и комбинациях. А быдло, оно вечно бурлит, с начала времён. Оно – ресурс, материал для Больших Денег. В обычных условиях Большие Деньги заставляют быдло на себя трудиться и не вякать, а когда понадобится - Большие Деньги решают вывести быдло на площади сковырнуть того, кого им, Большим Деньгам, требуется сковырнуть и поставить того, кого требуется поставить.

Вот такая, с позволения сказать, историософия лежит в основании юбилейных фильмов.

Сравнивать эту картину с исторической реальностью – вещь бессмысленная. Получится вроде "Библии для верующих и неверующих", где в помощью научных фактов опровергаются религиозные тексты: всё правильно – и всё мимо цели. Точно так и с фильмами: они не про историю. Они – про современность. И это насквозь идеологические изделия. Агитки. Вроде листовок, которые печатал Троцкий сотоварищи.

В 20-е года известный историк-марксист Покровский прославился фразой «История – это политика, обращённая в прошлое». Фильмы именно и есть такая политика. Ничего нового в подобном подходе нет, особенно в художественной литературе, литературе вымысла. Ещё Гоголь советовал в письме поэту Н.Языкову: «Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово». Вот они и бьют. Не зря сказано: кошку бьют, а невестке наветки дают.

Так кого бьют и кому наветки?

Элементарно, Ватсон. В обоих фильмах с дубовой прямолинейностью утверждается: все эти народные движения, революции и т.п. – проплачено и организовано из-за границы врагами России. Из чего с очевидностью вытекает: если ты вышел на площадь, протестуя против чего бы то ни было, ты – наймит врагов России. Тебе не платили денег? Значит, ещё хуже: ты лох, которого вслепую использовали враги.

Вывод: ВСЕ протестные движения – это попытка цветной революции, а ВСЕ народные вожди и трибуны – предатели и наймиты, за которыми стоит свой Парвус. Этот современный Парвус умеет штамповать народных вождей, как умеют его коллеги из шоу-бизнеса превращать в звёзд безвестных и безголосых певичек на проектах типа «Зажги свою звезду». Хочешь помогать Парвусу? Тогда иди на площадь. Не хочешь помогать Парвусу? Тогда сиди смирно и голосуй за кого велят. Вот лапидарный месседж фильмов широким обывательским массам. Вот такую нам сконструировали альтернативу накануне выборов. В торговом обиходе такой приём называют выбором без выбора.

В сущности говоря, эти «исторические» фильмы – продолжение сериала «Спящие», только костюмированное. Костюмы, кстати, красивые: рукава буфф, шляпы в стиле art nouveau, похожие на летающие тарелки.

Всё это означает, что власть пуще огня боится протестных движений и, надо полагать, не безосновательно. И та манипуляция общественным сознанием посредством «исторических» фильмов, к которой прибегли для предотвращения протестов, кажется мне довольно удачной.

Но она имеет очень опасные побочные действия. Эти изделия оскорбительны для нашего национального чувства. Выходит, что без варягов у нас даже революции не происходят, а наши деятели – марионетки западных спецслужб и тамошнего капитала – не более того. Поэтому может легко возникнуть не предусмотренная организаторами мысль: если мы такие никчёмные – может, правда, «придите и володейте нами»?

Решая сиюминутную задачу – предотвратить Майдан, манипуляторы понижают самооценку народа, бьют по его самоуважению. А это в наши грозные дни – крайне опасно. Низкая самооценка - хоть отдельного человека, хоть народа – противоречит любому свершению, отнимает возможность сопротивляться. Уверена: народ наш заслуживает серьёзного и честного разговора о прошлом и настоящем. Понимаю и то, почему он не ведётся: страшно очень. Да и не принято нынче говорить честно и прямо: мы живём в век глобальной манипуляции, игры и спектакля. Доиграемся…

Татьяна Воеводина