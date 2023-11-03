Как спецслужбам СССР удавалось разговорить «немых» бандеровцев

Легендарный советский «охотник за бандеровцами» Георгий Санников рассказывает об оперативных методах, которые позволяли выявлять бандеровцев: Мы активно использовали так называемые легендированные бандбоевки. Например, однажды в одном из сел через нашу агентуру организовали драку, чтобы затем арестовать подозреваемого нами в связях с разыскиваемой бандой одного местного жителя. Звали его Григорий Мудрый. Его посадили в милицейскую машину, повезли в тюрьму в Дрогобыч в наручниках.

Ближе к полуночи машина неожиданно «сломалась», и сопровождающие вместе с арестованным попросились на ночлег в ближайший к дороге дом. Посмотрели с порога: в хате накурено, на столе еда. «Кто это у вас гостит?», — спросили у хозяев. Вместо ответа в хату ворвались «повстанцы», расстреляли милиционеров из автоматов — те свалились замертво. Арестованный закричал: «Я свой, не стреляйте!».

Но на него направили автомат, который вдруг дал осечку. «Хулиган» от ужаса не понял, что по милиционерам стреляли чекисты, причем холостыми патронами, а потому стал молить «хлопцев» о пощаде, мол, я такой-то, знаю того-то.Тогда ему надели на голову плащ-палатку, несколько часов поводили кругами вокруг той хаты, пока не начало светать. Затем Мудрого спустили в «бункер», который на самом деле был оборудован в подвале хаты, где «эсбист» подробно его допросил.

Поначалу Григорий принюхивался — осторожный был малый, знал, что от людей, подолгу сидящих в бункере, должно пахнуть землей и устоявшимся запахом бункера. Окончательно поверив в то, что попал к своим, подробно рассказал, с кем, когда и где встречался, о чем говорили, кто при этом присутствовал, как выглядят эти люди, где будут очередные встречи. А заросший щетиной с грязными ногтями «повстанец» из «службы безпеки» тем временем оформлял «протокол» допроса, записывая сказанное.

Как правило, вскоре после таких откровений наши сотрудники предъявляли свои подлинные удостоверения личности и уже официальные обвинения физически и психологически сломленным бандитам и их пособникам и приступали к официальному допросу.

*ОУН, УПА — запрещенные в России организации.