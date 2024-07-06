А ведь проблема и в нас самих

Проблема не в них, а в нас: Россия не готова к решению первопричины миграционного кризиса

Сказанное на Петербургском международном юридическом форуме правильно, но можно сколько угодно подсвечивать проблему и бить в набат, но всё это никак не сработает до тех пор, пока мы не займёмся решением первопричины кризиса.

Можно вводить видеофиксацию экзаменов на знание русского языка, можно безжалостно сажать за миграционные нарушения, можно бороться с диаспорами и лоббистами бесконтрольной миграции. Можно много ещё чего сделать, но всё это не решает ключевой проблемы: Россия принимает мигрантов не от хорошей жизни, а потому что нас, русских, банально мало и становится всё меньше.

Чтобы экономика двигалась, ей нужны работники. Строители, аграрии, коммунальщики, сотрудники на производствах и курьеры. Труд мигрантов уже давно не «рабский» — они получают вполне конкурентную зарплату. Какого-то «экономического» обоснования их «выгодности» (при соблюдении законов и ТК!) давно нет.

Проблема не в лоббистах, не в диаспорах и не в самих мигрантах, а в том, что нас просто недостаточно, чтобы при текущей структуре экономики закрыть все её потребности. И через 20 лет нас станет ещё меньше, а мигрантов потребуется ещё больше.

Решение лишь одно, и оно комплексное: если русские хотят выжить, нам предстоит провести тотальную перестройку страны. Русские женщины должны больше рожать, а их мужья должны работать эффективнее, чтобы получать больше и быть способными прокормить больше «ртов». Русским необходимо перестать цепляться за свои белые воротнички и признать, что любой труд почётен (а для этого синий воротничок должен начать получать достойную зарплату!). Всему русскому обществу нужно сделать своим приоритетом заботу о детях (и своих, и чужих) как о будущем нашей страны. Многодетность должна стать модной, а бездетность порицаться.

Иначе в 22 веке никаких русских уже не будет. Альтернатива — заменить мигрантов на андроидов, но пока что это выглядит всё же как куда более фантастическое решение проблемы.

https://t.me/readovkaru/7034

Александр Иванович безусловно прав во всем, и важно все эти неприятные вещи про мигрантов говорить. Все так, также Бастрыкин прав и в том, что изначальная проблема-то не в мигрантах, а в нас самих. У нас нет людей, и это нужно признать и именно эту проблему нужно решать, если мы хотим победить миграционный кризис.

Общался на днях со строителями из Подмосковья, так у них при том, что завезено только в этом году 2 млн человек буквально идет битва за каждого таджика. Они еще и выбирают, где им тут хочется работать а где нет, и за сколько. Общался на днях с жителями Смоленска, они в ужасе ждут открытия распределительного центра Вайлдберрис, потому что город неминуемо сразу же наводнят мигранты - никто их местных за условия, предлагаемые за работу Бакальчук не выйдет, и Смоленск станет вторым Обнинском. Таких примеров масса.

То есть, тейк о дешевой рабочей силе из Средней Азии - миф. Условный узбек получает приличные деньги в обслуживании или строительстве, точно больше среднестатистического россиянина. Но среднестатистичский россиянин либо уже занят на другой работе, либо ни при каких обстоятельствах не пойдет работать на склад в адовый график, либо на стройку в режиме цейпнота сдачи объекта. Повторюсь - у нас нет людей не только для роста экономики, но даже для поддержания текущего её статуса. Решение проблемы мигрантов спрятано совершенно в других плоскостях, нежели реформирование миграционного законодательства (которое все равно нужно и это никто не отрицает).

До тех пор пока общество не будет подведено к черте, за которой начинаются жесткие демографические и социальные реформы, эту проблему не решить. Популяризация рабочих профессий - да, но без запрета на повальное блогерство и сибаритство в Москве это не сработает, потому что если можно пинать х*и в Москве, зачем вкалывать на заводе в Сызрани. Завести 3-го или 4-го ребенка - да, но до тех пор, пока типичная семья не видит идеологических ( не экономических!) причин это сделать, она этого не будет делать. И никакими загородными коттеджами в кругу агломераций наше вымирание не остановить.

Горькая правда в том, что мы сами не готовы к восприятию необходимости жесткого разворота в сторону консервативного дискурса и просто смотрим в лицо приближающейся напасти, надеясь, что как-нибудь пронесет. Что кто-нибудь другой решит эту проблему, а меня она не коснется и можно продолжать и дальше жить простую жизнь обывателя в Москве. Нет, не будет так, и это только вопрос времени.

https://t.me/read_kostylev/3482

Туда ли движется миграционная политика — какой вклад внесли иностранцы в статистику преступлений в России

На Петербургском международном юридическом форуме Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин затронул очень важную тему, напрямую касающуюся не только нашей страны в целом, но и каждого гражданина в частности. Так, была оглашена весьма впечатляющая статистика по количеству преступлений, совершенных мигрантами. По данным Следкома, в 2023 году эта цифра составила 38,9 тыс. Причем в нее не входят преступления, совершенные иностранцами, недавно получившими гражданство, то есть на деле цифры еще выше.

Как подсчитала Readovka на основе статистики ведомства, наибольший прирост заметен в двух категориях: насильственные действия сексуального характера (все части ст. 132 УК) — рост по сравнению с 2022 годом составил 30,3%, и производство и сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК) — 32,5%. При этом, по словам Бастрыкина, в совокупности количество тяжких преступлений увеличилось (https://t.me/readovkanews/82204) на 32%, особо тяжких — на 26%. Отдельным пунктом проходят преступления экстремистского характера, и здесь невиданный рост в 147%. Вместе с тем увеличилось и количество нападений на сотрудников правоохранительных органов и гражданское население. Самое важное в этом — открытое заявление и признание существования проблемы. Еще на обсуждениях в Общественной палате было сказано, (https://t.me/readovkaru/7026) что либерализация миграционного законодательства, предпринятая с целью легализации этого процесса, не принесла желанных плодов. Из выводов генпрокуратуры следует, что многие приезжие не хотят (https://t.me/readovkanews/82206) соблюдать местные законы и нормы поведения. А таких «гостей» в одной Москве 1,2 млн, 880 тыс в Подмосковье и 860 тыс в Петербурге. И мы даже не можем суммарно оценить их количество, но буквально каждый десятый — мигрант.

https://t.me/readovkanews/82231

Рост преступности не единственный «вклад» мигрантов: чем ещё опасен бесконтрольный завоз иностранных специалистов

Пока коллеги описывают резкий рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых иностранцами, стоит обратить внимание и на другие аспекты проблем в миграционной политике России.

Кроме «бытового» криминала мигранты всё чаще отмечаются в делах, касающихся участия в экстремистских сообществах и связей с террористами. Мы уже столкнулись с последствиями в виде того же «Крокуса». Но сколько ещё таких трагедий может произойти?

На 147% год к году выросло число дел, связанных со всевозможными проявлениями экстремизма мигрантами. И это всё без учёта тех, кто уже стал счастливым обладателем российского паспорта и попал в поле зрения правоохранителей уже после. Добавим сюда и тех, кто лишь демонстрирует приверженность к радикальным течениям, например, пропагандируя ношение никабов.

Ситуация уже давно критическая, и любое промедление в деле обуздания бесконтрольной миграции может привести к катастрофе. Ведь, что ни говори, число желающих «поджечь» Россию сейчас велико как никогда. Так может, всё же не стоит облегчать им работу?

Статистика о росте преступности среди мигрантов и "новых россиян" на самом деле второстепенна. Те, кто носится с этими цифрами наперевес, осознанно либо неосознанно, уводят внимание от самого важного. Дело в том, что с цифирью можно играть как угодно. Аргументированно доказывать, что процент "мигрантских" преступлений на самом деле невысок или наоборот высок, приводить выкладки, расчёты и таблицы. Но главная проблема вовсе не в преступности. Она объективно пока не такая уж высокая.

Главная опасность в том, что все эти незваные гости из Средней Азии - это прежде всего радикально иная культура, радикально иной цивилизационный уклад. Не имеющий с русским (и даже, если хотите, традиционным российским) ничего общего. Представители этой культуры будут всегда держаться особняком, русские для них всегда будут чужаками и наоборот. Любые "программы интеграции мигрантов" - это обеспечение им красивой жизни, создание и укрепление мощных диаспор за госсчёт. Никакой интеграцией диаспоры не ответят. Они всегда будут диаспорами, живущими по своими законам. И заставляющими жить по ним окружающих. Любые "программы адаптации" лишь максимально упростят инфильтрацию этих диаспор в органы власти, в бизнес, в силовые структуры.

Где они будут работать на свои интересы. Ничего общего с интересами России и русского народа не имеющие. Они будут общаться со своими, бизнес делать со своими, тянуть везде своих. Прикрывать своих, отмазывать своих, поддерживать своих. А жить в этнических анклавах, представляющих из себя Ош/Наманган/Куляб в миниатюре. Но это не миниатюра, а злокачественная опухоль, которая расползается по окрестностям, заставляя русских людей из тех, кому не повезло жить рядом, продавать всё и переезжать или просто выть на Луну, запрещая детям выходить на улицу по вечерам.

Вот в этом главная проблема. Как только число мигрантов в отдельно взятом московском/новосибирском/калужском дворе начинает превышать 10-15 человек, двор сам собой превращается в махаллю. Эти 15 человек в кратчайшие сроки построят вокруг себя родной кишлак. А если их не 15, а 150, то это уже не кишлак, а небольшой райцентр. И даже, если все эти 150 человек будут относительно законопослушны (не грабят, не убивают, не избивают) - жизнь русских людей в округе станет не-вы-но-си-мой. Даже в мелочах - невозможно сидеть на детской площадке, где уже есть пять женщин в хиджабах и 10 их детей, орущих что-то на своём. Никогда "замоташка" из соседней квартиры не станет доброй соседкой, к которой можно сходить за солью. Ни одному русскому ребёнку не комфортно подходить к спортплощадке, которую оккупировали бородатые мужики, что-то гортанно выкрикивающие. Любой девушке страшно пройти мимо скамейки, на которой сгрудились тожероссияне.

И всё это никак не выразишь в цифрах. Эти ощущения испытывают сотни тысяч жителей России. Дискомфорт, точечно переходящий в страх и отчаяние. Потому что русские люди не хотят жить в Джалал-Абаде, Худжанде или Кулябе. Они оттуда сбежали в 90-х. Для русского человека даже алкаш и дебошир из соседнего подъезда, но свой, русский, будет в миллиард раз ближе, понятнее и приемлемее молчаливых или шумных, кучкующихся со своими чужаков в хиджабах или без таковых. В обратную сторону это тоже работает. Для любого нерусского даже трижды заблудший свой будет в 1000 раз ближе любого русского "кафира".

Реальная "дружбанародов" возможна лишь пока число представителей радикально иных культур минимально. Но когда в школьных классах тех же Котельников на 30 человек двое русских, то никакая идиллия в принципе невозможна. Сначала будет постоянная межнац-напряжёнка (как уже сейчас), а затем более агрессивная "культурная" среда выдавит и подчинит менее агрессивную. Требования убрать с детских утренников харамные ёлки или закупить на чаепитие халяльную пиццу - только начало.

Подавляющее большинство тех, кто приехал в Париж/Лион/Марсель из Магриба, не переняли культурный/цивилизационный уровень Парижа. Нет, они просто воспроизвели свои мароккоалжиры в парижских кварталах. Вот ровно то же самое происходит в городах России. И по-другому это не работает.

https://t.me/russkiegramoty/44482

А тем временем европейский политик призывает вооружить радикальных исламистов, проживающих в России, с целью разрушения нашей страны. Они уже открыто об этом говорят.

https://t.me/boris_rozhin/128079

Кирилл Кабанов:

То, что значительная часть различных организаций, действующих как исламские, имеют системное иностранное финансирование, в том числе из враждебных стран НАТО - для специалистов давно не секрет. Совсем недавно директор ФСБ А.В.Бортников прямо заявил, что радикалы задействуются и в дальнейшем будут задействоваться нашими врагами для дестабилизации обстановки внутри страны в целях её развала. Фактор вражеского финансирования лишь подтверждает это заявление. При этом некоторые закрытые источники утверждают, что объемы финансирования радикалов значительно растут, поэтому, возможно, в скором времени надо ждать "накачки" ситуации.

Несмотря на всё это, организации, поддерживающие радикалов и даже террористов (в чем были замечены некоторые члены организаций типа МАЮМ) (https://t.me/nationconsunion/43420) продолжают действовать совершенно открыто и свободно, даже не имея статуса "иноагента", цинично прикрываясь якобы религиозной составляющей. А ведь по сути они целенаправленно занимаются враждебной, подрывной деятельностью в нашей стране. Однако опасное "заигрывание" с такими явным и скрытыми врагами, по неведомой причине, продолжается, что несет в себе огромные проблемы и угрозы для нашей страны и её будущего. И в этой связи я ещё ничего не сказал про многочисленные диаспоры.

https://t.me/kabanovkv/3336

Канал "Шопот Мары" добавляет:

Именно через разного рода исламские организации: от сугубо религиозных до так называемых «национально-культурных объединений» (они же – опг-диаспоры) происходит и откровенная вербовка действующих и будущих ваххабитов, которые – и это ни для кого не секрет – проходят обучения в специализированных лагерях наших геополитических и не только врагов, коррумпируют все ветви и уровни власти, устанавливая при этом свои порядки на нашей земле.

Кроме того, радикальные течения прививаются буквально со школьной скамьи. Начиная от якобы безобидных детских фестивалей и конкурсов до полноценного открытия религиозных классов в светской стране. Наглядный пример – «единственная мусульманская школа в Москве» для детей 1-9 классов. Только паблик в ВК (https://vk.com/musulmanskaya_shkola_v_moskve)имеет 101 тысячу подписчиков. На страничке для детей и взрослых – откровенная реклама (https://vk.com/musulmanskaya_shkola_v_moskve?w=wall-54471468...) обучения в, разумеется, Турции (для детей постарше). И вы правильно понимаете: через какие структуры (https://t.me/marawhisper/661) развивается данное учреждение.

И, повторю: все эти джамааты, включая тюремные, являются полноценные и эффективными рассадниками того самого радикализма, эффект от которого мы получаем в виде убитых, покалеченных, изнасилованных русских.

https://t.me/marawhisper/681

И смотрите как ползуче это происходит.

По такому случаю - вот текст про дунган на Волге и этническая карта Ровенского района на 2010 год

Дунгане стали переселяться из Киргизии в 2000-е и уже плотно обжили Ровенский район Саратовской области

На момент Переписи-2010 их максимальная концентрация была в Привольненском СП - 347 человек из 1293 (при 612 местных русских).

Но в 2010 массовый приток дунган из Киргизии в район продолжился, вкупе с их огромной рождаемостью, и уже сейчас совсем другая картина:

"Например, начиная с 2005 по 2017 годы, в район прибыли дунгане: в Ровенское МО - 67, в Кочетновское МО - 247, в Привольненское МО - 692, в Тарлыковское МО - 229. Характерная черта расселения дунган - стремление покупать и строить дома поближе друг к другу с тем, чтобы сохранять и развивать земляческие, родственные связи...

Активно идет процесс адаптации иммигрантов. Например, в Привольненском МО количество дунган превысило 61%. Причем этот баланс активно смещается в сторону дунганского населения. На октябрь 2017 года в начальных классах Привольненской школы количество обучающихся постоянно детей превысило 70% от общего числа учащихся (примерно 25% детей зимой выезжают в Киргизию). По мнению педагогов через 5-7 лет в числе выпускников школы порядка 90% составят дунгане".

То есть, Привольненское СП уже сейчас имеет уверенное дунганское большинство, а в перспективе пары десятилетий весь Ровенский район приобретет отчетливо дунганский характер - сейчас хуэйцев точно более 2000 при общем населении в 17 тыс. душ.

Но есть и определенная ирония в происходящем. В центре Привольного стоит огромная заброшенная...нет, не православная церковь,а лютеранская кирха.

До ВОВ и депортации район был сугубо немецким, село Привольное называлось Варенбург и в 1930-е его немецкое население превышало 5 тыс. человек.

К 2030 село снова может стать многотысячным, но в нем уже будут молиться на Мекку и говорить на китайском языке.

За прошедший век весьма старинная (почти два столетия, сколько поколений...) немецкая земля успела побывать русской и превратиться в дунганскую. Это даже покруче судьбы Сухума или Вильны.

https://t.me/acer120_lj/695

Ну и еще пару наглядных примеров:

Саратовская область, вилайет Ровенский. Школьный класс. Это больше не русское село и не русский район.

https://t.me/russkiegramoty/43632

"Русский (?) город Сургут. Печально известный благодаря русорезке Рае Мамедовой и степашко-руководству политехнического колледжа, которое плотно "работает" с ОПГ-диаспорами и не видит избиений носорогами русских студентов. Благодаря плюющимся из окон своих лушпаек в добрых русских людей мастурбеков, благодаря свадебным стрельбам в центре города. На этот раз проспект Мира (а это на минуточку самый центр города) - билборд с рекламой обрезания. И самая изюминка на торте: ребенок на билборде изображен белый. Фактически призыв всем русским людям принимать ислам".

https://t.me/russkiegramoty/43637





