Сталин - только для китайских туристов

Недавно побывала в Забайкальском крае, в краевом центре – городе Чите.

С целью ознакомления с историей края посетила многие исторические места города и музеи.

Но самое интересное открытие я сделала в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А. К. Кузнецова.

На входе на территорию музея весит специальная табличка с надписью на русском и китайском языке «В краеведческом музее работает экспозиция «Красный туризм», посвященная советско-китайским отношениям». Если пройти на второй этаж музея, то действительно, в отдельном помещение в красных тонах оформлена экспозиция «Красный туризм», посвященная русско-китайским отношениям в Забайкальском крае. Но что меня там больше всего поразило, так это бюсты Ленина и Сталина рядом.

Я первый раз в своей жизни видела портреты Сталина и его бюст в музее, а также совместные фотографии Сталина с Мао Цзэдуном. Я думаю, что, если бы не интерес китайцев ко всему советскому, то видимо Сталина в музее я бы никогда так и не увидела.

Получается, что мы не храним и не ценим свою советскую историю, а когда нужно, делаем из нее некий бренд и продаем китайцем, как продаем часть наших природных богатств – лес, воду и полезные ископаемые.

Стыдно, обидно и горько от осознания этого факта.

Сразу вспомнились строчки из песни Юрия Визбора:

Всё на продажу понеслось,

И что продать, увы, нашлось,

В цене всё то, что удалось,

И спрос не сходит на интриги…

И напоследок, Китай никогда не будет считать равной себе страну, которая очерняет свое великое советское прошлое. Поэтому этот символ в конце экспозиции выглядит, как насмешка:

А вот этот плакат мог бы стать реальностью:

