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Сталин - только для китайских туристов

Сталин - только для китайских туристовНедавно побывала в Забайкальском крае, в краевом центре – городе Чите.

С целью ознакомления с историей края посетила многие исторические места города и музеи.

Но самое интересное открытие я сделала в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А. К. Кузнецова.

На входе на территорию музея весит специальная табличка с надписью на русском и китайском языке «В краеведческом музее работает экспозиция «Красный туризм», посвященная советско-китайским отношениям».Сталин - только для китайских туристовЕсли пройти на второй этаж музея, то действительно, в отдельном помещение в красных тонах оформлена экспозиция «Красный туризм», посвященная русско-китайским отношениям в Забайкальском крае.Сталин - только для китайских туристовНо что меня там больше всего поразило, так это бюсты Ленина и Сталина рядом.

Я первый раз в своей жизни видела портреты Сталина и его бюст в музее, а также совместные фотографии Сталина с Мао Цзэдуном.Сталин - только для китайских туристовСталин - только для китайских туристовЯ думаю, что, если бы не интерес китайцев ко всему советскому, то видимо Сталина в музее я бы никогда так и не увидела.

Получается, что мы не храним и не ценим свою советскую историю, а когда нужно, делаем из нее некий бренд и продаем китайцем, как продаем часть наших природных богатств – лес, воду и полезные ископаемые.

Стыдно, обидно и горько от осознания этого факта.

Сразу вспомнились строчки из песни Юрия Визбора:

Всё на продажу понеслось,
И что продать, увы, нашлось,
В цене всё то, что удалось,
И спрос не сходит на интриги…

И напоследок, Китай никогда не будет считать равной себе страну, которая очерняет свое великое советское прошлое. Поэтому этот символ в конце экспозиции выглядит, как насмешка:
Сталин - только для китайских туристовА вот этот плакат мог бы стать реальностью:
Сталин - только для китайских туристов

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историяСталиндорога в никуда

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