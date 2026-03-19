Оптические иллюзии. Артуш Восканян

Артуш Восканян (Artush Voskanyan) – художник из Армении пишет картины в стиле маньеризма. Это течение в искусстве, которое характеризуется утратой гармонии между телесным и духовным, природой и человеком.
В дальнейшем из этого стиля родился сюрреализм. Артуш Восканян решил совместить сюрреализм и оптическую иллюзию в одной картине.
Работы этого экстравагантного художника у меня были ранее: Оптические иллюзии. Джузеппе АрчимбольдоАртуш Восканян родился в 1966 году в городе Веди Араратской области. Его детство проходило среди прекрасных горных пейзажей и шедевров старинной армянской архитектуры, поэтому совсем неудивительно, что еще в школе впечатлительный мальчик увлекся рисованием.
В 1980 году он окончил художественную школу в городе Веди,
в 1985 году — художественную школу имени Терлемезяна в Ереване,
в 1992 году — Ереванский Политехнический Институт имени Карла Маркса, архитектурный факультет.
Он плодотворно работает и активно участвует в различных живописных выставках в Армении, Беларуси, Аргентине, США, Франции. Имеет награды.
Его картины находятся в частных и корпоративных коллекциях не только Армении, но и России, стран СНГ, а также Польши, Чехии, Великобритании, Канады, США и Японии.
Картины-иллюзии художника легко можно найти в интернете. К сожалению, пользователи не всегда указывают автора, а тем более название картин. Я постаралась как можно больше собрать его работы и указать авторские названия.ПоколенияХранители иллюзийСкала любвиМежду мирамиРодинаВстреча мировПтичьи объятияКошачьи игрыВлюбленныеПоцелуйСкрытое желаниеВодное царствоМечты павлинаОдинокий лебедьПаукЖенщина-рыбакГордый, но без желудкаЛисаНежная бабочкаГордаяУмиротворениеКотЛьвицаЗолотая рыбкаВ ожиданииСимбиозУтомленный взглядВолчица Девочка-кроликАрмянкаБелоголовый орёлУкрепляющая мечтаБитва за природуМастер перевоплощенияНостальгияЦарица горКоролева гор-2Сила скрывается в слабостиФламингоЯстребЗвенящие колокольчикиВечная мелодия сопротивленияКлеопатраПенелопаСергей Параджанов — «Цвет граната»Арам Хачатурян — балет «Гаянэ»Король поп-музыкиМэрилин в новом светеПаруйр Севак — отголоски памятиОтголоски смехаЛучано Паваротти — РиголеттоШарль Азнавур — «Богема»Сальвадор ДалиУжинШтиль на океане
.
.
.
.
.
.
