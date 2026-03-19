Оптические иллюзии. Артуш Восканян

Артуш Восканян (Artush Voskanyan) – художник из Армении пишет картины в стиле маньеризма. Это течение в искусстве, которое характеризуется утратой гармонии между телесным и духовным, природой и человеком.

В дальнейшем из этого стиля родился сюрреализм. Артуш Восканян решил совместить сюрреализм и оптическую иллюзию в одной картине.

Работы этого экстравагантного художника у меня были ранее: Оптические иллюзии. Джузеппе Арчимбольдо Артуш Восканян родился в 1966 году в городе Веди Араратской области. Его детство проходило среди прекрасных горных пейзажей и шедевров старинной армянской архитектуры, поэтому совсем неудивительно, что еще в школе впечатлительный мальчик увлекся рисованием.

В 1980 году он окончил художественную школу в городе Веди,

в 1985 году — художественную школу имени Терлемезяна в Ереване,

в 1992 году — Ереванский Политехнический Институт имени Карла Маркса, архитектурный факультет.

Он плодотворно работает и активно участвует в различных живописных выставках в Армении, Беларуси, Аргентине, США, Франции. Имеет награды.

Его картины находятся в частных и корпоративных коллекциях не только Армении, но и России, стран СНГ, а также Польши, Чехии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Картины-иллюзии художника легко можно найти в интернете. К сожалению, пользователи не всегда указывают автора, а тем более название картин. Я постаралась как можно больше собрать его работы и указать авторские названия. Поколения Хранители иллюзий Скала любви Между мирами Родина Встреча миров Птичьи объятия Кошачьи игры Влюбленные Поцелуй Скрытое желание Водное царство Мечты павлина Одинокий лебедь Паук Женщина-рыбак Гордый, но без желудка Лиса Нежная бабочка Гордая Умиротворение Кот Львица Золотая рыбка В ожидании Симбиоз Утомленный взгляд Волчица Девочка-кролик Армянка Белоголовый орёл Укрепляющая мечта Битва за природу Мастер перевоплощения Ностальгия Царица гор Королева гор-2 Сила скрывается в слабости Фламинго Ястреб Звенящие колокольчики Вечная мелодия сопротивления Клеопатра Пенелопа Сергей Параджанов — «Цвет граната» Арам Хачатурян — балет «Гаянэ» Король поп-музыки Мэрилин в новом свете Паруйр Севак — отголоски памяти Отголоски смеха Лучано Паваротти — Риголетто Шарль Азнавур — «Богема» Сальвадор Дали Ужин Штиль на океане

