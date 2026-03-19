Мы из Советского Союза

Оптические иллюзии. Артуш Восканян

_АРТУШ ВОСКАНЯН В СВОЕЙ МАСТЕРСКОЙ нА ФОНЕ КАРТИНЫ -РОДИНА-...jpgАртуш Восканян (Artush Voskanyan) – художник из Армении пишет картины в стиле маньеризма. Это течение в искусстве, которое характеризуется утратой гармонии между телесным и духовным, природой и человеком.

В дальнейшем из этого стиля родился сюрреализм. Артуш Восканян решил совместить сюрреализм и оптическую иллюзию в одной картине.

Он не скрывает факта, что использует давно известную манеру изображения и подражает итальянскому художнику XVI век Джузеппе Арчибальду, считая его своим духовным учителем.
Работы этого экстравагантного художника у меня были ранее: Оптические иллюзии. Джузеппе Арчимбольдо116496_1_m.jpgАртуш Восканян родился в 1966 году в городе Веди Араратской области. Его детство проходило среди прекрасных горных пейзажей и шедевров старинной армянской архитектуры, поэтому совсем неудивительно, что еще в школе впечатлительный мальчик увлекся рисованием.

В 1980 году он окончил художественную школу в городе Веди,
в 1985 году — художественную школу имени Терлемезяна в Ереване,
в 1992 году — Ереванский Политехнический Институт имени Карла Маркса, архитектурный факультет.

Он плодотворно работает и активно участвует в различных живописных выставках в Армении, Беларуси, Аргентине, США, Франции. Имеет награды.
Его картины находятся в частных и корпоративных коллекциях не только Армении, но и России, стран СНГ, а также Польши, Чехии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Картины-иллюзии художника легко можно найти в интернете. К сожалению, пользователи не всегда указывают автора, а тем более название картин. Я постаралась как можно больше собрать его работы и указать авторские названия.

Поколения.webpПоколенияХранители иллюзий.jpgХранители иллюзийСкала любви.jpgСкала любвиМежду мирами.pngМежду мирамиРодина.jpgРодинаВстреча миров.jpegВстреча мировПтичьи объятия-.jpgПтичьи объятияКошачьи игры.jpgКошачьи игрыВлюбленные.jpgВлюбленныеПоцелуй.jpgПоцелуйСкрытое желание--.jpegСкрытое желаниеВодное царство.jpgВодное царствоМечты павлина.jpgМечты павлинаОдинокий лебедь.jpgОдинокий лебедьПаукЖенщина-рыбак.jpgЖенщина-рыбакГордый, но без желудка--.jpgГордый, но без желудкаЛиса.jpgЛисаНежная бабочка.jpgНежная бабочкаГордая.jpgГордаяУМИРОТВОРЕНИЕ.jpgУмиротворениеКот.jpegКотЛЬВИЦА-.jpgЛьвицаЗолотая рыбка.jpgЗолотая рыбкаВ ОЖИДАНИИ.jpgВ ожиданииСимбиоз.jpgСимбиозУтомленный взгляд.jpgУтомленный взглядВОЛЧИЦА-.jpgВолчица Девочка-кролик.jpgДевочка-кроликАрмянка.jpgАрмянкаБЕЛОГОЛОВЫЙ ОРЁЛ.jpgБелоголовый орёлУКРЕПЛЯЮЩАЯ МЕЧТА.jpgУкрепляющая мечтаБитва за природу-.jpegБитва за природуМастер перевоплощения.jpgМастер перевоплощенияНостальгия.jpgНостальгияЦарица гор.jpegЦарица горКоролева гор-2.jpegКоролева гор-2СИЛА СКРЫВАЕТСЯ В СЛАБОСТИ-.jpgСила скрывается в слабостиУкладка в стиле розового фламинго-.jpgФламинго13654796_100-2404.jpgЯстребЗвенящие колокольчики.jpgЗвенящие колокольчикиВечная мелодия сопротивления.jpgВечная мелодия сопротивленияКЛЕОПАТРА.jpgКлеопатраПЕНЕЛОПА.jpgПенелопаСергей Параджанов — «Цвет граната».jpgСергей Параджанов — «Цвет граната»Арам Хачатурян — балет «Гаянэ».jpgАрам Хачатурян — балет «Гаянэ»Король поп-музыки.jpgКороль поп-музыкиМэрилин в новом свете.jpgМэрилин в новом светеПаруйр Севак — отголоски памяти.jpgПаруйр Севак — отголоски памятиОтголоски смеха.jpgОтголоски смехаЛучано Паваротти — Риголетто.jpgЛучано Паваротти — РиголеттоШарль Азнавур — «Богема».jpgШарль Азнавур — «Богема»Сальвадор Дали.jpegСальвадор ДалиУжин.jpegУжинШтиль на океане.jpgШтиль на океане

