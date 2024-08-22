Некоторые музеи Москвы, ч.11

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Галерея Василия Нестеренко Выставки работ художника проходят в Москве с 2000 года. Весной 2017 года галерея картин получила постоянную «прописку» в мемориальном особняке Чехова. С этого времени в самом сердце города проводятся сменные выставки и творческие встречи с автором картин.

По программе «Московской музейной недели» каждый третий вторник месяца посетителей пускают бесплатно.

Старинное двухэтажное здание, где сегодня экспонируются картины, было возведено в 1874 году на деньги, которые выделил московский купец Владимир Фирганг. В начале 1890-х годов в одном из флигелей городской усадьбы останавливался писатель Антон Чехов.Проживая на Малой Дмитровке, он написал «Остров Сахалин», «Попрыгунью», «Дуэль» и «Палату № 6». В память об этом на стене дома установлена памятная доска с барельефом писателя. Вход от 50р ул. Малая Дмитровка, 29, стр. 4, Москва

Зоологический музей МГУ Один из крупнейших музеев зоологического направления в России. Официальной датой основания считается 1791 год, когда созданный при Московском университете Натуральный кабинет был преобразован в естественно-научный музей.Современный музейный фонд состоит из более чем 10 миллионов единиц хранения с ежегодным приростом научной коллекции в 25-30 тысяч экспонатов. Наиболее обширными коллекциями в составе музея считаются энтомологическая (около 3 миллионов экспонатов), коллекция млекопитающих (более 200 000) и птиц (157 000). По состоянию на 2019-й год, в экспозиции представлено около 10 тысяч экспонатов: два зала отведены под систематическую часть, один под эволюционно-морфологическую. Вход от 400р

Большая Никитская ул., 2, Москва

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева в 1922 году основал Борис Михайлович Завадовский — академик, крупный специалист в области физиологии, эндокринологии и биологии. Он придумал не просто уникальный проблемно-тематический музей. Он решил сделать его интерактивным! И это была невероятно передовая идея для начала XX века. Главные экспозиции музея посвящены растительному и животному миру, теории эволюции, происхождению и эволюции человека, его влиянию на биосферу, генетике. В общей сложности в фондах музея сейчас хранится свыше 75 тысяч единиц экспонатов.Билет: 300р Малая Грузинская ул., 15, Москва

Музей-панорама "Бородинская битва" Идея написания панорамы "Бородино" возникла в канун векового юбилея победы. Автором картины стал академик живописи Франц Рубо. Слово "панорама" в переводе с древнегреческого означает "вижу вокруг". Панорама, сочетая живописное полотно, предметный план и особое освещение, обладает большой силой воздействия на зрителя. Длина панорамы "Бородино" по окружности 115 м, а высота составляет 15 м. Полотно представляет события, происходившие на поле битвы около полудня 26 августа (7 сентября) 1812 г. Художник показал разгар сражения, когда "вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно" (М.И. Кутузов). Музей задумывался для демонстрации единственного экспоната, но собранные за годы обширные коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, предметы снаряжения и вооружения позволили создать полноценную экспозицию, которая раскрывает основные события Отечественной войны Билет: 200-400р Кутузовский просп., 38, стр. 1, Москва

Музей воды "АО Мосводоканал" Музей воды был создан в 1993 году. Экспозиция постоянно пополняется новыми предметами и историческими документами, а электронные схемы и макеты сооружений обновляются в соответствии с технологическим изменениями в системе московского водоснабжения. Изучая экспонаты в залах музея, можно узнать, как развивалась московская система водопровода и канализации, как в XIX веке в Москве построили Ростокинский акведук и как сейчас обеззараживают воду, поступающую в краны москвичей. Среди экспонатов музея – предметы, с помощью которых в старину люди обеспечивали себя водой и убирали канализационные отходы (некоторые – VIII столетия), инженерные чертежи, электрифицированные карты, схемы, макеты действующих сооружений. Интерактивные экспонаты делают путешествие по музею ещё более увлекательным. Вход бесплатный Саринский пр., 13, стр. 5, Москва

Музей сословий России Музей сословий России был открыт 12 июня 2017 года. Первый этаж музея посвящен культуре дворянской России XVIII - начала XX веков. Он воссоздает уклад жизни дворянства в классических интерьерах усадебных анфилад, обставленных старинной мебелью, произведениями живописи и художественной бронзы, гравюрами, образцами общеевропейской моды того времени. Второй этаж, интерьеры которого вдохновлены убранством палат царя Алексея Михайловича, дает характеристику искусства Руси православной. Здесь перед зрителем предстанут произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, меднолитые кресты, складни. Промыслы, обычаи и повседневность крестьянской России отражены на третьем этаже музея в убранстве избы, расписных санях и дугах, сундуках и ларцах, самоварах, прялках и народных костюмах более 20 губерний России. Вход от 350р

ул. Волхонка, 13, стр. 2, Москва

Галерея Ильи Глазунова Дом, который занимает галерея, был построен в 1812 году, предположительно, по проекту архитектора Афанасия Григорьева. Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова – один из ведущих музеев Москвы, расположенный в историческом центре города, был открыт 31 августа 2004 года. В экспозиции галереи представлено свыше 700 картин всемирно известного художника. В галерее можно воспользоваться услугами бесплатного аудиогида и Wi-Fi. Также в галерее работает кафе и сувенирный киоск. Вход от 150р ул. Волхонка, 13, Москва

Дом Брюсова Фото 1961-65гг.

Дом был построен в 1830-х годах – тогда это был двухэтажный жилой дом, с деревянным вторым этажом («низ каменный, верх деревянный») и характерной для того времени классической обработкой фасада. Это фото сделано после чудовищного пожара, который произошёл в середине 70-х годов.

На этой фотографии - останки этого красивейшего дома после пожара, окна первого этажа заколочены фанерой, третий этаж, перекрытия второго этажа - отсутствуют, дом накрыт временной крышей.К сожалению, в 1975 году дом пострадал от пожара, фонды музея были законсервированы, и лишь спустя двадцать четыре года в бывшем "доме Брюсова", теперь уже занимая его целиком, открылся филиал Государственного литературного музея - "Музей Серебряного века русской поэзии" и мемориальный кабинет В.Я.Брюсова.



Зал символизма.1890-1900гг Музей Серебряного века находится в здании, где с 1910 по 1924 годы жил поэт, писатель, филолог-пушкинист В. Я. Брюсов. После смерти поэта в его квартире усилиями вдовы Иоанны Рунт был обустроен музей. В государственное подчинение он перешел в 1971 году. Состояние здания из-за длительного отсутствия ремонта было плачевным. В 1987 году здание вошло в состав Государственного литературного музея. Спустя почти десять лет реставрации, 26 октября 1999 года в усадьбе был открыт музей Серебряного века, который впервые в России объединил творчество всех наиболее ярких литературных представителей эпохи. Вход от 150р

просп. Мира, 30, стр. 1, Москва

Музей спорта Государственный музей спорта был создан в 1987 году и возрожден в 2000 году благодаря усилиям Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере спорта и молодежной политики. Открытие 6 мая 2010 года постоянных экспозиций музея позволяет познакомить всех желающих с историей отечественного спорта, его героями и победами.

На сегодняшний день Государственный музей спорта - это более 80000 уникальных экспонатов, которые символизируют традиции и славу отечественного спорта. По «плотности» предметов на кв. м музей занимает первое место среди спортивных музеев мира. Экспозиция знакомит с более чем столетней историей отечественного спорта, его героями и победами, выдающимися спортсменах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, а также редкими наградами, призами, экипировкой и другими раритетами отечественной спортивной индустрии. Билет: 150–450р ул. Казакова, 18, стр.1, Москва

Музей-квартира Г. С. Улановой Галина Уланова ещё при жизни стала легендой. Квартира, где она прожила последние 12 лет, бережно сохраняет и эту легенду, и то, что было тайной для посторонних. Сценические образы, которыми великая балерина покорила весь мир, дополняются обаянием скромного человека, каким Галина Сергеевна Уланова оставалась всю свою долгую жизнь. Обстановка в комнатах почти не изменилась. Вещи, не загромождая пространства, хранят прикосновения рук своей хозяйки. Всё говорит о том, что Музей-квартира является продолжением того мира, который создавался Улановой на сцене. Галина Сергеевна ценила и берегла всё, что люди дарили ей в знак признательности, из чего впоследствии и сложилась коллекция Музея-квартиры. Экспозиция музея позволяет нам почувствовать время, эпоху, культуру великой балерины ХХ столетия.

Билет от 150р. Временно не работает

Котельническая наб., 1/15кБ, Москва

Государственный музей Владимира Высоцкого Культурный и научный центр, занимающийся сбором, хранением и изучением материалов, отражающих жизнь и творчество Владимира Семёновича Высоцкого, а также эпоху, в которой он жил. Мысль о создании музея появилась почти сразу после смерти Высоцкого. В Театр на Таганке приходило множество писем с предложениями о создании музея и даже начали поступать экспонаты для него. Было решено сформировать при театре инициативную группу, которая занялась комплектованием фондов будущего музея, а также проведением мероприятий в честь поэта. После долгой работы, 16 января 1989 года вышло поручение Совета Министров СССР о создании музея, а летом того же года исполком Моссовета создал Дирекцию по созданию ГКЦМ В. С. Высоцкого. Фактически же музей «Дом Высоцкого на Таганке» открылся в 1992 году. 24 января 2018 года музей посетил Президент России Владимир Путин.

Вход от 150р

ул. Высоцкого, 3, стр. 1, Москва

Единственный в России музей криптографии — Криптонит! Москва В музее рассказывают о технологиях секретной коммуникации, о людях и изобретениях, изменивших мир. Основная экспозиция состоит из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и различного мультимедийного контента. Местоположение: ул. Ботаническая, 25с4

Музей Садовое кольцо Музей располагается в особняке второй половины XVIII века по адресу проспект Мира. Построен в стиле зрелого московского классицизм на фундаменте каменных палат конца XVII. В 1967 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина в особняке открылся Музей трудовой и боевой славы Дзержинского района. В 1998-м музей был реорганизован и отошёл от революционной тематики. К 2000 году руководство музея разработало новую концепцию музейной экспозиции, посвящённую истории Мещанского района Москвы. В 2012-м музей перешёл под руководство Департамента культуры города Москвы и был переименован в Музей «Садовое кольцо». Спустя два года работники создали на базе музея первую школу профессиональной подготовки экскурсоводов. В 2016 году школа получила лицензию на образовательную деятельность Департамента образования города Москвы и право на выдачу дипломов государственного стандарта. В 2021 году стал филиалом Музея Москвы.Вход от 150р просп. Мира, 14, стр. 10, Москва

Мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина Дом был построен в 1876-1878 гг. В 1892 г. там поселился князь Александр Иванович Сумбатов-Южин и прожил до самой смерти в 1927 г. После кончины Южина его вдова Мария Николаевна Сумбатова превратила две комнаты – кабинет и гостиную – в мемориальные, и каждое 17-е число проводила вечера памяти. Мария Николаевна ушла из жизни в 1938 г. Она завещала Малому театру архив Южина, а также просила передать кабинет, гостиную и столовую для создания там музея. Последняя воля Марии Николаевны исполнилась только в следующем веке. В 2014 г. музей был закрыт на ремонт, связанный с восстановлением исторического фасада здания. 23 декабря 2015 г. он вновь распахнул свои двери для приёма широкого круга посетителей. В южинской квартире проводятся выставки, вечера, творческие встречи и конференции.

Вход от 100р

Большой Палашёвский пер., 5/1, Москва

И на сегодня у нас план выполнен.