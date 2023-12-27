Снести и забыть

1 июня 2023 года утром в микрорайоне Благовещенский начались работы по сносу очередных частных домов. На этот раз на улице 1-я Чапаева: Работы идут очень бойко: Видно, что появляется пространство для многоэтажки: Снос уже затронул как минимум 5 частных домов: Город в этом микрорайоне постепенно наступает: Освобождается пространство напротив новой высотки: Архивное фото

Затронет ли нынешний снос большие площади пока неизвестно. Строительство в Благовещенском в последние годы ведётся со скоростью примерно один дом в год:

В 2023 году была сдана высотка ул. Рождественского, 5

В 2021 году - одноподъездный дом бульвар Волкова, 7

В 2020 году - Два дома ул. Смирнова, 4 и ул. Базарная, 42

Возможно, что на месте этого частного сектора построят дом к 2024 году. Быстрой застройки территории микрорайона я бы ждать не стал. А её еще очень и очень много: Архивное фото

Наблюдали сегодня за сносом этих домов, очень быстро сносят. На чердаке одного из домов висели веники, были оставленные вещи, кто-то поставил учебник математики на разбитое окно одного из домов, может быть надеясь, что кто-то его заберет...

Когда-то здесь кипела жизнь...

Скоро будет другая, многоквартирная. Добавлю свои сегодняшние фотографии.



Присоединённые эскизы

Это Троицкий собор в Симбирске, который не уцелел до наших дней. Кафедральный собор. Внешний вид. 1894 г.

В 1930 году Троицкий собор был закрыт для богослужений. В пустовавшее здание легко проникали беспризорные и прочие любопытные, что, разумеется, мало способствовало его сохранности. Вскоре, правда, бывший Троицкий собор передали под архив, в который свозились документы упразднённых советских губернских учреждений. Но архивисты жаловались на недостаточно организованную охрану, не мешавшую посторонним по-прежнему проникать в здание храма. 24 мая 1933 года в архивохранилище вспыхнул пожар. Причины его остались невыясненными. Поджог списали на беспризорников, хотя у кого-то мог быть и расчётливый план по поджогу, чтобы уничтожить документы, способные стать компрометирующими. Последний раз в истории собор собрал вокруг себя громадную толпу – зевак, наблюдавших за тушением пожара. Памятник архитектуры был окончательно обречён – денег и перспектив на восстановление не было. Летом 1936 года серия мощных направленных взрывов, не то что в 1864 году, превратила обгоревшие стены в груды кирпича… Уникальность этого собора заключается в том, что это - римский Пантеон только с куполом! Просто закройте рукой верхнюю часть! Сходство не находите?

Одна из самых скандальных скульптур советской Москвы Во многих городах СССР устанавливали статуи девушек с веслом. Однако первая из подобных скульптур появилась 1935 году на центральной аллее в Парке Горького.

Её главная героиня высотою 8 метров была полностью обнажена. По замыслу авторов, скульптура олицетворяла равноправие женщин с мужчинами и призывала москвичей заниматься спортом.

Жители столицы раскритиковали скульптуру за излишнюю откровенность, называя её "будуарной статуэткой". В 1936 году авторы создали более скромный вариант фигуры, при этом оставив обнаженную грудь. В 1950-х годах скульптуру безвозвратно убрали из Парка Горького. Ёе копия хранится в фондах Третьяковской галерии.

Прогулка по Симонову монастырю в Москве скорее настраивает на горестные мысли — до нас дошло только около трети его территории, в 1930-е годы была взорвана самая высокая в Москве монастырская колокольня, разобраны другие соборы и большая часть стен (на их месте возвели ДК ЗИЛ). С другой стороны, оставшаяся часть настолько прекрасна! Тут можно увидеть первую в столице пятиэтажку (солодежня), барочный храм и три уникальные башни.

В выходные в Ижевске незаконно снесли дом, построенный на рубеже 19-20 веков для мастера оружейного завода Прозорова. Возбуждено уголовное дело.

Что было раньше вместо памятника А.С. Пушкину? Когда-то на нынешней Пушкинской площади стояла колокольня Страстного монастыря, который был основан в 1654 г. Однако в 1919 г. его закрыли большевики. Еще до 1924 г. там жили монахини. Позже в этом монастыре стал располагаться антирелигиозный музей. Однако, сохранить монастырь все равно не удалось, и его снесли в 1937 г.

Один из самых роскошных ресторанов советской Москвы. Ресторан в гостинице "Москва" открылся в 1935 г. и стал одним из самых популярных заведений столицы. Он вмещал в себя до 500 гостей. Несмотря на высокие цены, свободных столиков не было. Очереди были даже на улице. Внутри помещение было роскошное убранство: красивые мраморные колонны, расписанные потолки, и т.д. В этом ресторане Шеф Григорий Ермилин придумал самый популярный салат «Столичный». К сожалению, в начале 2000-х, гостиницу решили снести и построить заново. Сегодня от старого ресторана ничего не осталось. Гостиница и ресторан "Москва" 1964 год. Было. Реконструкция. Стало На днях в Москве снесли самую фантастическую и диковинную голубятню, находившуюся в районе Нагатинский Затон. Исторической ценности она, конечно, не имеет, но все-таки... Перестроенный до неузнаваемости в стиле колхозного неоклассицизма драматический театр в Чите. В парке Кусково при реконструкции снесли остатки фундамента фонтанного комплекса XVIII века и заменили на бетон. Спасибо, господин градоначальник!

Старая достопримечательность Москвы, которой уже нет. Башня Китай-города известность она приобрела благодаря интересной форме. Историки разных периодов называли ее "Безымянной", другие "Круглой", третьи "Многогранной" или "Гранёной".

Всё дело в том, что Гранёная башня всегда обладала оборонительной функцией. Поэтому, когда защитное предназначение Китайгородская стена утратила, то про нее вообще забыли.

Никто не следил за её состоянием. Ко второй половине 19 в. Здание уже разрушалась, но это не помешало использовать ветхую башню для хранение документов губернского архива.

В итоге, старые перекрытия верхнего яруса не выдержали и сломались. От этого уже не устояли и нижние конструкции. В итоге всё провалилось. Но благодаря этому там нашли следы потайных ходов. В середине 1920-х г московские власти разрешили провели реставрацию. Но уже в 1934 г. начали сносить башню.