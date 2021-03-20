Фильм «Огонь»: Когда каждый - герой

Фильм «Огонь» рассказывает про отряд спасателей-пожарных, которым предстоит встать на пути огненной стихии, приближающейся к деревне. Картина демонстрирует важность честного и ответственного подхода к своему труду, умение искать нестандартные решения и готовность идти на подвиг ради общего дела. Показанную историю можно назвать во всех смыслах поучительной и вдохновляющей.

Картины про «человека-труда» и про «человеческий подвиг» сегодня редко можно встретить на экранах кинотеатров. Зрителей всё чаще кормят историями про супергероев, звёзд, мажоров, а также ужасами, боевиками, триллерами, пошлыми комедиями и так далее. Хотя гораздо ближе к жизни сюжеты про обычных людей, честно выполняющих свой профессиональный и человеческий долг, и чья судьба подчас оказывается не менее героической и трудной, чем приключения какого-нибудь Супермена.

Кто-то скажет, что такое кино смотреть скучно или неинтересно, но это не так. Точнее – это вопрос формы, оболочки и таланта авторов. Про любую общественно-полезную профессию можно снять увлекательное, яркое и запоминающееся художественное кино, придумав интересный сценарий, добавив романтические и героические линии, эмоциональные сцены, раскрывающие характер персонажей, и так далее.

То есть, отсутствие на широком экране фильмов из категории «человек-труда» – это не результат низкого интереса публики к этой теме, а результаттех, кто может спонсировать съёмку и продвигать массовое кино.

Поэтому вдвойне отрадно было узнать, что в России снят фильм «Огонь», посвящённый десантникам-пожарным и всем спасателям. Быть можем, мы видим начало некой новой тенденции в отечественном кинематографе, когда с экрана снова начнут прославлять честного и порядочного человека, способного на подвиг, что придёт на смену или хотя бы немного потеснит бесконечное копание в миллионе «оттенков серого», чем преимущественно занимается наша творческая интеллигенция на протяжении последних тридцати лет.

Несколько слов о самом фильме

В центре сюжета – отряд спасателей из пяти опытных пожарных и одного новичка. Среди них сложно выделить какого-то одного главного героя, так как авторы раскрыли характер всех персонажей, внеся в сюжет личную историю каждого из них. Один – переживает утрату жены с ребёнком, другой – воспитывает дочку и мечтает дорасти до командира отряда, третий – попал в спасатели случайно, влюбившись в сотрудницу местного диспетчерского центра МЧС, и так далее.

При этом профессия спасателя для участников отряда в фильме показана главным делом их жизни. Конечно, есть семьи, дети, личные интересы или творческие таланты, но как только звучит приказ к вылету на задание, то всё это уходит в сторону. Исключение составляет только новобранец, которому ещё предстоит понять, какая ответственность лежит на плечах людей, выбравших для себя эту профессию.

В целом нам показали здоровый коллектив, ориентированный на выполнение трудных и опасных задач. Это стоит отдельно отметить, так как в современных фильмах (на ум приходят всякие «Мстители») мы часто видим скорее сборище эгоистов, меряющихся своей крутизной, а не команду, сплочённую общим делом. Здесь же всё на своих местах – конечно, можно и подшутить друг над другом, но вопросы субординации в коллективе в целом не обсуждаются – во всяком случае, среди мужчин.

В фильме достаточно широко раскрыты темы семьи и подвига. Описывать сюжетные подробности не стану, но отмечу, что в созидательном ключе показана тема отцов и детей, есть линии романтических отношений, а своё мужество предстоит проявить каждому из участников отряда. В одном из эпизодов показан интересный способ решения конфликтной ситуации с помощью творчества и песни.

На мой взгляд, немного переборщили с импульсивностью Кати (дочери командира группы Соколова, возглавляющего отряд) – её поведение в некоторых эпизодах иначе как безрассудным не назовёшь. Но в любом случае адекватных персонажей в картине достаточно много, а отдельные моменты эмоциональных срывов служат скорее исключением из правила.

Весьма неожиданно было при просмотре пару раз услышать фразу «русский значит трезвый». Ещё несколько лет назад те же «Русские пробежки» трезвенников, в ходе которых чаще всего и звучал этот слоган, часто воспринимались чуть ли не как проявление экстремизма или расизма, а сегодня мы слышим эту фразу с экрана, да ещё и в положительном контексте. Явный прогресс в деле продвижения трезвости в общество.

И напоследок пару слов о второстепенных персонажах и о том, как показана деятельность МЧС (не исключено, что это ведомство и стало заказчиком или как минимум идейным вдохновителем картины). Служба спасателей выглядит достойно, но особой идеализации нет. Сцена с устаревшим вертолётом даёт понять, в каких непростых условиях сотрудникам зачастую приходится выполнять свой долг. При этом в фильме все люди изображены достаточно душевно и по-человечески просто. Есть несколько очень колоритных персонажей с теми или иными особенностями характера или, что называется, «на своей волне». Но в условиях общей угрозы все объединяются, а какие-то мелкие разногласия уходят на второй план.

Думаю, что такие фильмы, как «Огонь», очень актуальны и востребованы сегодня – поэтому рекомендую обратить внимание на это кино! При просмотре с детьми – по возрасту картина подойдёт, начиная с 8-9 лет. Осторожно, ребёнок может захотеть стать пожарным или спасателем:)

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