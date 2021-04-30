1 мая 1945 года Знамя Победы на крыше рейхстага!

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на остальной части полотнища надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 C. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка — надпись «№5».

Традиция водружения штурмовых флагов зародилась в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны в ходе наступательных действий при освобождении и взятии населённых пунктов.

6 октября 1944 года председатель Государственного комитета обороны СССР, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР И.

В. Сталин выступил на торжественном заседании Моссовета, на котором высказал идею водружения Знамени Победы.

9 апреля 1945 года в районе города Ландсберга было дано указание о том, чтобы в каждой наступающей на Берлин армии были изготовлены красные флаги, которые могли бы быть водружены над Рейхстагом.

В апреле 1945 года в 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, оказавшейся первой в центре Берлина, из простого красного материала по приказу командующего 3-й ударной армии генерал-полковника В. Кузнецова было изготовлено 9 штурмовых флагов (по количеству дивизий, которые входили в состав армии). Знамёна были изготовлены из немецкого материала, взятого в одной из лавок Берлина. Звезда, серп и молот художником В. Бунтовым наносились от руки и через трафарет. Древки из распиленной доски к штурмовым флагам изготовил киномеханик, старший сержант А. Т. Габов. В их числе штурмовой флаг номер №5, ставший Знаменем Победы.

В период боев не было определено, какое знамя и над каким зданием можно водрузить, чтобы оно стало Знаменем Победы. На обращение командования 1-го Белорусского фронта о главном объекте в Берлине, на котором следует водрузить Знамя Победы, Сталин указал Рейхстаг.

Штурм Рейхстага

29 апреля начались ожесточённые бои в районе Рейхстага. Штурм самого здания, который обороняло более тысячи германских военнослужащих, начался 30 апреля силами 171-й и 150-й стрелковых дивизий. Первая попытка штурма, предпринятая утром, была отражена сильным огнём обороняющихся. Второй штурм был начат в 13:30 после сильной артиллерийской подготовки. 30 апреля 1945 года по всесоюзному радио, вещавшему также на зарубежные страны, прошло несоответствующее действительности сообщение, что в 14 часов 25 минут над Рейхстагом водружено Знамя Победы. Основанием для этого стали донесения командиров частей, штурмовавших Рейхстаг. В действительности к этому моменту советские войска ещё не захватили Рейхстаг полностью, а лишь отдельные группы смогли проникнуть в него. Ошибку совершило командование той же 150-й стрелковой дивизии, которое поторопилось и преждевременно доложило наверх о своем „успехе“.

Только третий штурм Рейхстага увенчался успехом. Бой в здании продолжался до позднего вечера. В результате боя часть здания была захвачена советскими войсками, в разных местах Рейхстага были закреплены несколько красных знамён (от полковых и дивизионных до самодельных), и появилась возможность водрузить красное знамя на крыше Рейхстага.

Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше Рейхстага околотрёх часов утра 1 мая. Он стал четвёртым по счету знаменем из установленных на крыше здания парламента. Первые три знамени были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага. В результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол Рейхстага, остался только каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное Берестом, Егоровым и Кантария.

Алексей Берест, Михаил Егоров, Мелитон Кантария

«Знамя Победы над Рейхстагом»: история знаменитого снимка. Одними из основных хроникеров того времени были военные фотографы. Благодаря этим людям до нас дошли бесценные кадры той эпохи. Мастера фотографии, наряду с советскими войсками, были в поверженном Берлине и старались запечатлеть ценные моменты истории для потомков.

Фотограф Евгений Халдей

Уроженец Донбасса Евгений Халдей прибыл в Берлин с тремя заранее заготовленными красными полотнищами. Изготовлены они были из скатертей, которые Халдей «позаимствовал» в московской столовой. Одно из трех привезенных в германскую столицу знамен и было установлено на крыше Рейхстага. «Знамя Победы над Рейхстагом» или, по-другому, «Красное знамя над Рейхстагом» – таково название серии фотографий, сделанных Халдеем в Берлине. Эти снимки разошлись по всему миру и стали одной из ярких иллюстраций победы Советского Союза над фашистской Германией.

Однако сами знаменитые снимки Евгений Халдей делал уже 2-го мая, после окончания сражения за Рейхстаг. Подходя к разрушенному, но уже очищенному от остатков немецких войск зданию, он обнаружил множество красных знамен. Они были повсюду, на различных выступах. Тогда-то и произошла встреча военного фотокорреспондента с бойцами разведроты 82-й стрелковой дивизии Алексеем Ковалевым, Абдулхакимом Исмаиловым и Леонидом Горычевым, теми самими бойцами, которые еще 28 апреля предприняли попытку установить флаг в одной из частей Рейхстага. Бойцы помогли забраться Евгению Халдею по основательно разрушенной лестнице на крышу и установить флаг специально для фотосъемки. Таким образом, на всемирно известных фотографиях изображены не те, кто водрузил Знамя Победы, а совершенно другие бойцы. Однако этот факт нисколько не умаляет заслуг ни одной из боевых групп, причастных к взятию немецкой цитадели. Все они, и группа Алексея Береста, и группа Алексея Ковалева, и многие другие участники штурма Рейхстага – солдаты Победы.

Серия «Знамя Победы над Рейхстагом», Евгений Халдей

Снимок Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» стал своего рода символом победоносного завершения Великой Отечественной войны. Этот символ с удовольствием использовали многие страны различных континентов и политической ориентации на своих почтовых эмиссиях. Таким образом, еще раз подчеркивалось общественное мнение в отношении того, чья страна и народ внесли решающий вклад в победу над фашизмом.

В соответствии с договором с союзниками, район Берлина, в котором находился рейхстаг, становился оккупационной зоной Великобритании. Поэтому вскоре, в связи с передислокацией соединений 3-й ударной армии, Знамя Победы было снято с купола рейхстага. Вместо него было поставлено большое красное знамя.

Командир 150-й дивизии Шатилов датой снятия назвал 12 мая. «Знамя, водружённое над Рейхстагом 30 апреля 1945 года, я приказал хранить и прошу ходатайства перед Маршалом Советского Союза тов. Жуковым, чтобы делегация Первого Белорусского фронта, 3-й ударной армии и 79-го стрелкового корпуса смогли лично вручить это знамя победы в Кремле или в другом месте нашему Великому вождю, любимому Маршалу Иосифу Виссарионовичу Сталину».

В дальнейшем Знамя Победы находилось в штабе 756-го стрелкового полка, потом хранилось в политотделе 150-й стрелковой дивизии до 19 июня. В этот день по распоряжению начальника политотдела дивизии на полотнище была сделана надпись: «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта».

Проводы Знамени Победы в Москву состоялись 20 июня 1945 года на берлинском аэродроме «Темпельхоф». Эти проводы сопровождались участниками штурма Рейхстага. На Центральном аэродроме им. Фрунзе в Москве Знамя было встречено и сопровождалось ротой почётного караула.

Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на Параде Победы. Для этой цели специально тренировался расчет знаменщиков в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Кантария и Береста. Однако у предполагаемого знаменосца Неустроева к 22 годам было пять ранений, а ноги повреждены. В связи с этим, а также в связи с тем, что участниками расчета был продемонстрирован недостаточный уровень строевой подготовки, при том, что назначать других знаменосцев не представлялось возможным и было уже поздно, маршал Г. К. Жуков принял решение — Знамя не выносить. Поэтому, вопреки распространённому мнению, на Параде Победы Знамени не было.

Парад Победы 24 июня 1945 года

Знамя Победы в Музее Вооружённых сил

По распоряжению Главного политуправления Советской Армии от 10 июля 1945 года Знамя Победы было передано в Центральный музей Вооружённых сил СССР на вечное хранение.

Парад на Красной площади, посвященный 20-летию Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Со знаменем Победы - Герой Советского Союза, командир батальона, штурмовавшего рейхстаг, полковник К. Я. Самсонов. Ассистенты у знамени - Герои Советского Союза сержант запаса М. А. Егоров (слева) и младший сержант запаса М. В. Кантария, водрузившие знамя Победы над рейхстагом.

После 1945 года Знамя выносилось в 1965 году — по случаю 20-летия Победы. Знаменосцами Парада Победы 9 мая 1965 года были: полковник К. Самсонов, сержант М. Егоров, младший сержант М. Кантария. До 1965 года в прежнем здании музея экспонировалось подлинное Знамя Победы. Но впоследствии для обеспечения сохранности реликвии оно было заменено на копию (дубликат), с точностью повторяющий подлинник Знамени Победы. Подлинник до 2011 года находился в хранилище знаменного фонда. Знамя Победы запрещено хранить в вертикальном положении из-за хрупкости сатина, из которого сделан флаг. В связи с этим Знамя было уложено горизонтально и до 2011 года было покрыто специальной бумагой. Как сообщил хранитель Знамени А. Н. Дементьев, из древка Знамени были выдернуты девять гвоздей, которыми в 1945 году к нему прибили полотнище (головки их стали ржаветь и травмировать ткань). В 1990 году Знамя вывозилось в Белоруссию и на Украину под лозунгом «Нас объединяет Знамя Победы!». В 2000-х годах подлинное Знамя Победы также было показано на съезде музейных работников России.

Точная копия Знамени Победы в Центральном музее Вооружённых Сил (Москва, Россия)

8 мая 2011 года в Центральном музее Вооруженных сил РФ был открыт зал «Знамя Победы», в котором было размещено подлинное Знамя Победы. Для экспонирования Знамени Победы было спроектировано специальное выставочное оборудование. Знамя было размещено в стеклянный куб, поддерживаемый металлическими конструкциями, выполненными в виде направляющих рельсов для снарядов к реактивной установке БМ-13 «Катюша». В основании конструкции — стеклянные витрины в виде разрушенной свастики, в которых размещены 20 тысяч экземпляров железных крестов, предназначавшихся для награждения германских военнослужащих за взятие Москвы, германские военные знамена, оружие противника, документы, в том числе копия плана «Барбаросса».

У Знамени не хватает полосы длиной 73 сантиметра и шириной 3 сантиметра. По одной из версий, полоску оборвал и взял на память 2 мая 1945 года бывший на крыше Рейхстага рядовой Александр Харьков, наводчик «катюши» из 92-го гвардейского минометного полка. По другой версии, в то время, когда Знамя хранилось в политотделе 150-й стрелковой дивизии, работавшие там женщины-военнослужащие решили оставить себе сувенир на память, — отрезали полоску и поделили на кусочки. В начале 1970-х годов в Музей Советской Армии пришла женщина, рассказала эту историю и показала свой лоскуток, который был приложен к Знамени и подошёл по размеру.

Другие знамёна на Рейхстаге и в других местах Берлина

В ходе битвы за Берлин в разных местах города были водружены также другие красные знамёна, получившие известность в исторической литературе. Знамёна водружались на высоких зданиях и на других видных местах: на здании городской ратуши, рейхсканцелярии Гитлера, над Бранденбургскими воротами и другими объектами города.

В настоящее время во время проведения торжественных мероприятий на Красной Площади в Москве в День Победы используется копия Знамени Победы.

В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации.

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