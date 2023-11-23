Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.70

Фрагмент плаката, для увеличения строчек стиха По просьбе мамы он сделал и второй плакат Фрагмет стиха Предыдущие темы с портретами этого Героя:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

Валерий Коваленко родился 6 февраля 1995 года в селе Комсомолец Николаевского района Волгоградской области. Он был первенцем в большой многодетной семье.

В 2011 году окончил МОУ «Комсомольская СШ», получив аттестат об основном общем образовании. За время обучения Валерий был отмечен как уважительный, дружелюбный, трудолюбивый ученик. Поступил на обучение в ПУ №44 города Николаевска, обучался по специальности повар. Затем окончил Волгоградский технический колледж.

27 апреля 2015 года он был призван в ряды Российской армии в воздушно-десантные войска. Проходил службу по призыву и затем по контракту в в/ч 74507 города Камышина. Редакция «Городских вестей» выражает свои соболезнования родственникам погибших.

https://gorvesti.ru/society/v-pamyati-ostanutsya-geroyami-po...

Перед уходом на СВО сын попросил маму ходить на его могилку Фото: [из личного архива семьи]

Первые дни спецоперации были самыми трудными: российские бойцы еще не знали, что их ждет, не знали, как вести себя с врагом. В конце февраля и начале марта 2022 года погибли сотни наших ребят, и среди них был Валерий Коваленко.

Этот 27-летний парень погиб под Херсоном 25 февраля. Он пробыл на фронте всего день, когда его короткую жизнь оборвал артиллерийский обстрел.

Мамин помощник

Валерий Коваленко родился шестого февраля 1995 года в селе Комсомолец Волгоградской области. Валера, как и все дети, любил играть. У мальчика было много машинок, игрушек для песка, он радовал маму. А когда ему было четыре года, родилась сестра Люба, которую он очень любил. Мама Наталья вспоминает отзывчивость сына.

«Помогал соску принести, все время хотел Любу накормить, хотя она была еще грудная. Дома у нас всегда была выпечка. Мы пекли пирожки, булки и торты. А сын любил кушать свежее тесто. У него это всегда: «Мама, можно попробовать тесто?» — улыбается воспоминаниям Наталья Коваленко, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Учился парень в целом хорошо, от работы не отлынивал. В огороде полол грядки. Причем по собственной инициативе — стремился помочь маме.

«Я тогда боялась, что сын морковку выдернет, но я ему доверилась. Он все прополол, и морковка на месте осталась, и сорняков не было. А когда подрос, Валера пошел по стопам папы. Он был телемастером, и сын стал тоже интересоваться техникой, компьютерами. В старших классах научился паять», — рассказывает наша собеседница.

Кроме сестры у Валеры осталось два брата, один из которых сейчас находится в Суворовском училище. На правах старшего парень заботился обо всех, но все же любимицей у него была сестра Люба. Сейчас она закончила медицинский университет, и именно Валера в свое время уговаривал: «Мама, давай выучим Любу, чтобы она была доктором». Фото: [из личного архива семьи]

Когда появились братья, Коваленко стал еще более ответственным: уже тогда у него заложилось в голове — быть военным человеком. Он сказал родным:

«Я буду служить Родине и помогать людям». Повар на все руки

В 2011 году Коваленко поступил в кулинарное училище и стал поваром. Но судьбу все же связал с военным делом. Он отслужил срочную службу, а потом подписал контракт в городе Камышине — сначала на три года, а потом еще на пять лет.

«Когда он служил по контракту в Камышине, через Волгу переправлялся в Николаевск, где мы жили. Каждый год ему давали 45 дней отпуска, и его он тоже проводил у нас. Всегда приезжал с цветами и гостинцами. Обожал баню и по-прежнему любил заниматься готовкой. Самые любимые блюда у него были пицца и плов», — замечает Наталья.

Вроде бы все было спокойно, но мама постоянно отговаривала сына от воинской службы. А тот убеждал, что все будет хорошо. Перед началом спецоперации Валера ничего прямо не говорил, но давал предостережения: «Смотрите внимательно телевизор».

«А однажды он выдал: «Если что, мама, ходи ко мне на могилку». Я говорю: «Зачем ты так шутишь? Это не смешно». А он сказал, что все мы не вечные. Так оно и произошло. Шестого февраля 2022 года мы поздравили Валеру по видеосвязи с днем рождения, и он пообещал скоро приехать, но приехал он в цинковом гробу», — грустит мать. Долгие проводы

Боец уехал в декабре, сказав близким, что их отправляют в Анапу на учения. Потом говорил о Феодосии. Фото: [из личного архива семьи]

«Когда я провожала сына около калитки, мы обнялись. Мы минут десять стояли, обнявшись. Валера у всех попросил прощения. А мне еще в октябре, когда у меня был день рождения, он принес кучу подарков. Я говорю: «Ты мне столько всего надарил, как будто ты прощаешься с нами», а он отвечает: «Мама, это тебе на долгую память от меня», — говорит Наталья.

Валерий Коваленко попал под артобстрел 24 февраля 2022 года, а на следующий день умер от потери крови. По словам женщины, у нее было предчувствие беды задолго до трагедии. Все лето 2021 года она переживала за младших детей.

«Они иногда одни идут поплавать на Волгу, не уследишь. У меня было настолько сильное предчувствие беды, что я рассчиталась с работы. Я стала заниматься семьей. Уволилась с чувством того, что я уберегу детей, но оказалось, что мое предчувствие касалось не младших сыновей, а старшего. Его я не уберегла», — вздыхает мама бойца.

С 24 по 26 февраля женщина тщетно пыталась выйти на связь с сыном, узнать о его судьбе. Но потом ей позвонили и сказали, что ее сына нет.

«Первая мысль у меня была не о том, что он умер. Я поняла так, что его просто нет, в смысле куда-то ушел. Я даже не могла поверить, что ребенок погиб! До сих пор мне не верится, что Валеры нет в живых. Иногда кажется, что вот-вот откроется дверь, и он подойдет: «Мам, можно попробовать тесто?» — признается Наталья.

https://mosregtoday.ru/news/soc/smotrite-vnimatelno-televizo...

Гибель бойца Валерия Коваленко в первые дни спецоперации стала большим ударом для его близких. Уже после того, как родители похоронили сына, они начали вспоминать, что солдат в последние месяцы жизни видел страшные сны. Будто предчувствовал.

По словам матери бойца Натальи, Валера многое чувствовал перед уходом на передовую.

«В 2021 году я попала в больницу из-за воспаления легких. Валера пришел в отпуск и ухаживал за мной. Он ночевал в доме и говорил мне: «Мам, кто-то ходит по дому и стучит по трубам, будет что-то страшное», а я не верила», — отмечает странность Наталья, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Примерно в то же время военный признавался, что ему все время снится один и тот же сон: парень с девушкой, у которых глаза, как бездны.

«Он говорил, что его в эти глаза прямо затягивает, он проваливается туда. Сын жаловался, что не может ночами спать, ему было плохо. Сон был прерывистый: уснет, проснется и так по кругу. Валера был беспокойный, я его все время успокаивала», — вспоминает женщина.

Уже после того, как случился роковой артобстрел и Валерий погиб, сын снился матери.

«Видела, как мы поднимаемся на огромную гору. И как будто там стоит церковь, и он меня держит сзади за плечи показывает: «Смотри, мама как красиво! Вот где я сейчас живу. Какая благодать, какая красота и какая тишина! Никто и ничто здесь не принесет ни беды, ни горя. Ничего не будет плохого», — рассказывает утешительный сон Коваленко.

https://mosregtoday.ru/news/soc/zhalovalsja-chto-ne-mozhet-n...

7 июля 2022 года в результате ранения, несовместимого с жизнью, в ходе специальной военной операции на Украине погиб Ржавин Сергей Валерьевич.

Ржавин Сергей Валерьевич родился 7 января 1990 года. В 1997 году пошел учиться в 1 класс Советской средней школы №2. С 2003 года обучался в кадетском классе.

За время учебы зарекомендовал себя с положительной стороны, проявил себя как способный ученик. Хорошие результаты показывает при изучении предметов физико-математического цикла. Трудолюбие и настойчивость позволяли ему учиться на «хорошо» и «отлично». Неоднократно выступал на районных олимпиадах по физической культуре, физике, математике и становился призером. Сергей обладал художественными способностями. Занимался бальными танцами. Играл в КВН. В составе команды школы стал победителем республиканской деловой игры-КВН по избирательному праву.

Увлекался туризмом. Много раз становился чемпионом района по туризму в составе сборной команды школы. Входил в состав сборной района, в 2006 году занял 2 место, а в 2005 году - 3 место на республиканских турслетах. В 2006 году в составе команды школы стал победителем в районном этапе военно-спортивной игры «Победа», а затем в составе сборной района участвовал в Республиканском финале игры в г. Козьмодемьянске. Команда заняла итоговое 3 место. Здесь же в составе команды Сергей занял 2 место в командном беге на 100 метров, 2 место в метании гранаты.

После отборочных сборов вошел в состав сборной команды Республики Марий Эл на Всероссийский финал военно-спортивной игры «Победа» в г. Казани. В составе команды республики Марий Эл Сергей занял 2 место во Всероссийском финале игры «Победа», 2 место в преодолении полосы препятствий и 3 место в стрельбе из АК, стал дипломантом в соревнованиях по рукопашному бою. Занимаясь рукопашным боем, в 2007 году стал чемпионом Республики Марий Эл по армейскому рукопашному бою и вторым призером открытого первенства Чувашии. Неоднократно становился победителем и призером республиканских турниров по футболу.

Сергей обладал хорошими организаторскими способностями. Являлся заместителем командира взвода. На протяжении учебы настойчиво овладевал военными знаниями. Основательно изучал историю Вооруженных Сил Российской Федерации, стрелковое оружие. Дважды прошел военно-полевые сборы при ракетной дивизии, где проявил себя с хорошей стороны. Занял 1 место в преодолении полосы препятствий, в составе команды стал победителем в соревнованиях по различным командным видам спорта и занял итоговое 3 место.

За достигнутые успехи награждался грамотами министерства образования, военного комиссариата республики, районного отдела образования.

Сергея всегда отличало трудолюбие, дисциплинированность, исполнительность и, главное, целеустремленность. Поставив цель стать военным, он всегда стремился к ней.

После окончания школы Сергей поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое с успехом закончил в 2012 году. Обучаясь в военном училище, не порывал связи с родной школой и со своими одноклассниками. Был частым гостем на классных часах и мероприятиях в школе. Проводил активно профориентационную работу. После окончания училища служил в спецподразделениях Вооруженных сил Российской Федерации, выполняя ответственные и сложные задачи по защите государственных интересов.

В 2021 году Министр обороны РФ С. Шойгу лично наградил Сергея Орденом мужества. Орден мужества — государственная награда за проявление человеком бесстрашия, смелости, самопожертвования при защите других людей, спасении жизней при несении службы либо в чрезвычайных условиях с риском для своей жизни. В мае 2022 года награжден медалью « За отвагу».

Родители гордились сыном и всегда поддерживали его. У Сергея подрастают двое замечательных детей, для которых он всегда был примером.

Со всеми поддерживал теплые, дружеские отношения, был корректен и вежлив. В классе пользовался уважением и заслуженным авторитетом.

Приезжая в отпуск, всегда собирал вокруг себя своих одноклассников, являясь душой коллектива. Многие одноклассники также выбрали своей профессией служение Отечеству. Героическая гибель Сергея -тяжелая утрата для всех нас

Советская общеобразовательная школа №2 l РМЭ

https://vk.com/wall-175241267_2307

В Советском открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО военного

19 декабря 2022 фото газеты "Вестник района"

В Средней общеобразовательной школе № 2 поселка Советского состоялось открытие мемориальной доски. Она была открыта в память о выпускнике это школы, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает газета "Вестник района".

Погибшего военнослужащего звали Ржавин Сергей Валерьевич. Он принимал участие в специальной военной операции. Погиб в июле 2022 года. Был удостоен ордена Мужества посмертно. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали исполняющий обязанности главы администрации Советского района, глава Советского района, заместитель главы администрации по социальным вопросам, глава Советской городской администрации, военный комиссар Советского района, родители погибшего, а также родные, друзья и одноклассники. https://pg12.ru/news/70854

В ходе выполнения задач СВО погиб ивановский десантник. Смолов Александр Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии рядовой контрактной службы.

Родился 08.06.1993 года.

Служил в должности укладчика парашютов роты десантного обеспечения 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова 3-й степени полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново)

14.09.2023 года, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество при выполнении специальной военной операции на территориях Украины ЛНР и ДНР получил ранения не совместимые с жизнью.

Медаль «За разминирование» при жизни, орден Мужества (посмертно)

https://zpobeda.ru/aleksandr-smolov/

В сети ВК на портале "Памяти русских воинов":

14 сентября погиб рядовой Смолов Александр Николаевич

Укладчик парашютов роты десантного обеспечения г.Иваново

Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество при выполнении специальной военной операции на территориях Украины ЛНР и ДНР получил ранения не совместимые с жизнью.

Годы жизни 08.06.1993-14.09.2023

Медаль за разминирование при жизни, Орден Мужества посмертно.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

https://vk.com/wall-210977916_228996 Управление образования администрации Ульяновска отрапортовало об открытии парты герои и мемориальной табличке на МБПОУ №13 г. Ульяновска

Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества.



Сегодня,9 декабря 2022 года, состоялось торжественное открытие "Парты Героя" в честь выпускников нашей гимназии, Шолмова Сергея Николаевича и Сяман Александра Владимировича.

Светлая память Героям.

https://vk.com/wall-173367833_9601

Долго рылась в поиске хоть какой-то дополнительной информации, но нашла только, что погиб Александр еще при боях за Гостомель в начале войны. Похоронен на Северном кладбище г. Ульяновска.

Корреспондент "Idel.Реалии" насчитал в августе 13 могил военных, которые погибли в Украине (на тот момент десяти имен не было в их списк погибших). Само место захоронения под номером 341 находится на окраине кладбища. Здесь поставлен монумент, есть флаг ВДВ и оставлены постаменты для российского флага и флага Ульяновской области.

Ссылку на этот ресурс не даю. А больше о Герое ничего не смогла найти. Не густо.

Житель Советского округа Ставрополья погиб на Украине при выполнении спецзадания. О смерти бойца написал глава муниципалитета Сергей Воронков в своём телеграм-канале.

Данил Тараканов служил в военной части 54801 - 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку, находящемся в Ставрополе. Участник спецоперации скончался на 21-м году жизни.

«Данил Сергеевич пожертвовал собой в борьбе за мир, во имя безопасности нашей страны и мирной жизни наших соотечественников. Он - настоящий герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги», - заключил Сергей Воронков.

Глава Советского округа выразил слова скорби семье павшего солдата и заявил, что земляки скорбят вместе с ней.

https://stav.aif.ru/society/army/molodoy_boec_iz_sovetskogo_...

Короткая запись есть на ресурсе "ZаПобеду"

https://zpobeda.ru/daniil-tarakanov/

Сегодня в городской СОШ №14 состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски выпускнику школы Тараканову Данилу Сергеевичу, погибшему в марте текущего года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В нём помимо учащихся учебного заведения приняли участие заместитель главы администрации округа А.А.Лазько, начальник управления образования Т.П.Пахмутова, помощник военного комиссара А.А.Заикин, бывший директор школы, при котором учился погибший, А.А.Крисанов, а также родные и друзья бойца.

О потерях всегда тяжело говорить, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить больнее вдвойне. В сентябре Данилу исполнилось бы всего двадцать два. Он избрал делом жизни служение Отечеству и отдал жизнь во имя безопасности нашей Родины.

Короткая жизнь и подвиг Тараканова Данилы, награждённого Орденом мужества (посмертно), станут для всех нравственным уроком долга и чести.

В конце митинга его участники зажгли свечи, возложили цветы у мемориальной доски и почтили память погибшего героя минутой молчания.

https://ok.ru/panoramana/topic/155540325243027

"Ижевск: Гвардии ефрейтор из Удмуртии погиб в ходе спецоперации на Украине"

11 августа в Ижевске состоялось прощание с гвардии ефрейтором Михаилом Третьяковым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Военного посмертно представили к Ордену Мужества.

Помощь семьям оказывается в полном объеме.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким Михаила Третьякова.

Редакция ИА «Удмуртия» присоединяется к соболезнованиям родственникам бойца.

Портал "Без формата" просто перепечатало это сообщение

https://ijevsk.bezformata.com/listnews/udmurtii-prostilis-s-...

И это все, что удалось найти... нет слов!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Березовец Виктор Юрьевич В целинской школе № 32 открылась именная «Парта героя». Она посвящена выпускнику этой школы гвардейцу-десантнику Виктору Юрьевичу Березовец. Ранее на здании школы была открыта мемориальная доска в память о земляке-герое. Он служил в 247-м десантно-штурмовом полку. Погиб геройски в самом начале СВО. Посмертно удостоен ордена Мужества.

Право открыть именную парту сына было предоставлено его маме Таисии Александровне. А право сидеть за этой партой предоставят лучшим ученикам — отличникам, победителям предметных олимпиад, активным участникам общественной жизни.

https://www.nvgazeta.ru/news/12376/624070/

Портреты Героя работы Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Смирнов Максим Дмитриевич 404-й школе присвоят имя погибшего на СВО выпускника.

В Колпино среднюю школу №404 назовут в честь десантника Максима Смирнова, который окончил её несколько лет назад. Решение принято городской Топонимической комиссией.

21-летний контрактник Смирнов погиб в Украине спустя месяц после начала СВО и был похоронен в Петербурге 10 апреля 2022 года. Военнослужащий посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-49684148_4698294

Темы с портретами Максима Смирнова работы Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.62

Дополнительные сведения

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65

Цатхлангов Артур Анирович

8 ноября в Яшкульском районе, на моей малой Родине, состоялось торжественное открытие бюста нашего земляка - лейтенанта, командира 2-ой группы отдельной бригады специального назначения, отважного воина Цатхлангова Артура Анировича, с честью и достоинством выполнившего свой патриотический долг в ходе специальной военной операции. Артуру было всего 24 года, но уже, будучи комбригом, он пользовался безграничный уважением и авторитетом среди сослуживцев. А когда их разведгруппа попала под обстрел, Артур, ни секунду не раздумывая, прикрыл собой боевого товарища - связиста. Скрин из видео 8 ноября в Яшкульском районе, на моей малой Родине, состоялось торжественное открытие бюста нашего земляка - лейтенанта, командира 2-ой группы отдельной бригады специального назначения, отважного воина Цатхлангова Артура Анировича, с честью и достоинством выполнившего свой патриотический долг в ходе специальной военной операции. Артуру было всего 24 года, но уже, будучи комбригом, он пользовался безграничный уважением и авторитетом среди сослуживцев. А когда их разведгруппа попала под обстрел, Артур, ни секунду не раздумывая, прикрыл собой боевого товарища - связиста.Скрин из видео





Хочу выразить слова благодарности всем, кто помогал нам: Главе Республики Калмыкия Бату Сергеевичу Хасикову, администрации Яшкульского района. Отдельное спасибо депутату Народного Хурала, моему коллеге Лаг Сангаджиев за помощь в установке бюста. Многие помогали, когда узнавали об этом. Есть такая транспортная компания "Постсервис" Григорий Григорьев , они отказались от оплаты за доставку бюста из Москвы. Спасибо большое всем!

Наш Президент Владимир Владимирович Путин обратился ко всем россиянам с предложением не забывать наших воинов, увековечивать память о погибших Героях. Бюст нашему земляку, офицеру - десантнику Артуру Цатхлангову - это одна из первых, но уверена, не последняя ласточка народной любви, памяти о тех, кто, не задумываясь, положили свои молодые жизни на алтарь Отечества! (извините за качество скринов, но такое видео, любительское) Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_540730%2Fbe5ce...

Темы с портретами Артура Цатхлангова работ Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55



Впервые о его подвиге я услышала в прошлом году в Москве, на семинаре в Первом медицинском университете, тогда же у меня и моего коллеги Цупикова Александра возникла идея о памятнике в честь подвига офицера-героя. Мы обратились к Маме Артура Бибигуль Калитовне Гуля Балашова за разрешением и начали подготовку. И сегодня, на открытии бюста, выразили огромную благодарность и низкий поклон маме Артура, отцу Героя, это наши коренные яшкуляне, спасибо за то ,что родили и воспитали такого сына!Хочу выразить слова благодарности всем, кто помогал нам: Главе Республики Калмыкия Бату Сергеевичу Хасикову, администрации Яшкульского района. Отдельное спасибо депутату Народного Хурала, моему коллеге Лаг Сангаджиев за помощь в установке бюста. Многие помогали, когда узнавали об этом. Есть такая транспортная компания "Постсервис" Григорий Григорьев , они отказались от оплаты за доставку бюста из Москвы. Спасибо большое всем!Наш Президент Владимир Владимирович Путин обратился ко всем россиянам с предложением не забывать наших воинов, увековечивать память о погибших Героях. Бюст нашему земляку, офицеру - десантнику Артуру Цатхлангову - это одна из первых, но уверена, не последняя ласточка народной любви, памяти о тех, кто, не задумываясь, положили свои молодые жизни на алтарь Отечества! (извините за качество скринов, но такое видео, любительское) Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.Темы с портретами Артура Цатхлангова работ Вадима Окладникова:

Ты спи, Вадим, мой друг, товарищ, брат!

На небе просто ты теперь в запасе.

Десантник и художник, ты - солдат!

Достойный славы воинов дяди Васи!

Геннадий Кунявский

Песня "Бессмертный полк героев СВО" в исполнении Геннадия Кунявского можно послушать по ссылке, там МР3:



https://www.chitalnya.ru/work/3524749/

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок