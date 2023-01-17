«Настоящий Геркулес!» - итальянцы о русском

Уникальный человек, рязанский кузнец Фёдор Полетаев за свой подвиг в годы войны стал не только Героем Советского Союза, но и национальным героем Италии. Итальянцы до сих пор чтят память об этом доблестном русском солдате и не перестают говорить ему спасибо.

На фронт рвался изо всех сил

Фёдор Андрианович Полетаев родился в 1909 году в селе Катино Рязанской области в семье крестьян. С детства он привык к труду. После школы Фёдор уехал на заработки в Павлово-Посадский район Подмосковья, где заготавливался торф. Вернувшись обратно в родное село, он женился на Марии Никаноровне Калининой.

Осенью 1931 года его призвали в армию. Он отслужил в стрелковой дивизии два года и освоил специальность кузнеца. После демобилизации в 1933 году Фёдор Полетаев вернулся в село, забрал жену с детьми (сын Миша родился в 1932 году) и уехал на Кубань в станицу Старомышастовскую, где работал кузнецом. Однако в январе 1935 года из-за болезни детей семья была вынуждена вернуться на родину, в село Катино. В том же году в семье Полетаевых случилось горе: дети заболели полиомиелитом. Один сын - Миша умер совсем маленьким от полиомиелита, а старшая дочь Саша от этой болезни осталась на всю жизнь глухонемой. После этого они переехали в село Петрушино (ныне в составе Горловского сельского поселения Скопинского района Рязанской области), где осенью 1936 года у них родилась дочь Валя, а потом — два сына: в 1938 году — Николай, а в 1940 году — Михаил.

В августе 1941 года Фёдор Полетаев был мобилизован. Воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку, 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Участник битвы за Москву. Весной-летом 1942 года воевал на Дону. С началом войны, в августе 1941 года Фёдор Полетаев был снова призван в армию. Он оказался в 28-м гвардейском артиллерийском полку 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в битве за Москву, весной-летом 1942-го воевал на Дону. Фёдор очень сильно переживал за своих детей и жену Машу. Он надеялся в один из дней обнять их и расцеловать. Бывший председатель колхоза "Новая жизнь" Владимир Ефимович Хлобышев вспоминал: "Полетаевы всегда в селе были уважаемы. Семья-то у них большая - четверых ведь ребят по лавкам оставил, когда чуть ли не силой на фронт вырвался. Душа его, как вспоминали старожилы, не могла терпеть, как по нашей земле враги шагают".

Путь к итальянским партизанам

Летом 1942 года часть Полетаева попала в окружение. Один из боёв определил дальнейшую судьбу Фёдора. Он получил тяжёлое ранение, и его ошибочно признали погибшим. В архивах Министерства обороны СССР было записано, что Фёдор Андрианович Полетаев был захоронен в братской могиле в селе Раздольном. Есть также и версия, что некоторое время он числился перебежчиком к немцам, и его даже искали представители СМЕРШ. Все прояснилось только после войны, когда стало известно, что Полетаев попал в плен. Как оказалось, с поля боя его вынесли товарищи и оставили лечиться в одном из хуторов. Как только рана затянулась, он решил пробираться к своим. Был схвачен, но сумел бежать. Он надеялся если уж не перейти линию фронта, так найти партизан. Но его снова поймали полицаи. С этого момента начались его мытарства по концлагерям для военнопленных. Его перевозили из одного лагеря в другой. Был он и в Польше, и в Югославии. И каждый раз он стремился сбежать. Сама мысль о том, что он находится под гнётом врага, была ему противна, но и умирать зазря он не хотел. Каждый его побег оканчивался неудачей. Летом 1944 года он оказался в концлагере в одной из итальянских коммун на севере страны, где на тот момент действовало и набирало силу европейское движение Сопротивления. Фёдору удалось наладить связь с членами подполья и наконец вырваться на волю. На этот раз план побега был безупречным. Полетаев присоединился к партизанам, воевавшим с фашистами на территории Лигурийских Апеннин. Один из итальянских партизан из бригады "Орест" дивизии "Пинан Чикеро" так описал первую встречу с русским бойцом:

"Когда он пришел в горы, мы у него спросили, как его зовут. Он ответил: "Фёдор". - "Русский?" - "Русский". - "Откуда?" - "Из немецкого концлагеря". - "Почему ты решил бороться вместе с нами?" - "Чтобы все люди были свободными и равноправными". Он был огромный, как дуб, настоящий Геркулес, добрый и сильный. Он был самый лучший из нас".

Как Фёдор стал национальным героем Италии

Итальянцы были впечатлены могучим телосложением русского солдата Полетаева, иногда обращались к нему уважительно: "Гигант Фёдор". В хронике итальянского Сопротивления он проходит под именем Поэтан. Русские имена итальянцы воспринимали на слух и сразу переиначивали их на свой лад.

Рассказ о Поэтане, спасшем ценою своей жизни жителей горной долины у Канталупо, передавалась из уст в уста. Поэтан принимал участие во многих боевых операциях итальянских партизан. Совершал нападения на немцев в районе автострады Генуя - Серравале - Скривия. Итальянцы знали, что за Фёдором они как за могучей и надёжной спиной, всегда прислушивались к его советам.

В начале зимы 1945 года гитлеровцы решили положить конец партизанскому движению в Лигурии. Они приступили к масштабной карательной операции, в которой принимали участие немецкие части и так называемый Туркестанский легион, сформированный из выходцев из Средней Азии.

2 февраля 1945 года в районе Канталупо разыгрался бой, очень важный для судьбы партизанских соединений, расположенных в этом районе. Группа, в которой был и Фёдор, устроила засаду на нацистский отряд. Каратели, уверенные сперва в своём превосходстве, вынуждены были обороняться. Они залегли за поворотом заснеженной дороги и засели в стоящем неподалёку сарае. Поэтан встал во весь свой рост и, ведя огонь из автомата, приказал врагам сдаваться. Обескураженные гитлеровцы стали бросать оружие и поднимать руки. Но один из нацистов решил отомстить смелому русскому солдату и выстрелил в него. Пуля угодила Фёдору в горло. В том бою он был единственным погибшим партизаном.

"Моя любовь к России идет от Фёдора Полетаева, от вашего великого героя, который родился в Рязани и решил бороться с итальянскими партизанами против фашистов, чтобы защитить мир и свободу, - рассказала в интервью газете "Рязанские ведомости" экс-мэр Алессандрии Мара Сканья.

- Он был убит фашистами, но битва была выиграна. Она была решающей для победы в Италии. Потому Фёдор Андрианович Полетаев - единственный русский солдат, который получил Золотую медаль Республики Италия и звание Героя Советского Союза. Спасибо Фёдору и спасибо вам, великая нация!

Рассказ о Поэтане, спасшем ценою своей жизни жителей горной долины у Канталупо, передавалась из уст в уста. 16 марта 1947 года Фёдор Полетаев посмертно стал национальным героем Италии. 25 мая 1947 года в Генуе советскому консулу были вручены для передачи семье Героя награды: золотая медаль «За военную доблесть» на синей муаровой ленте и бронзовая пятиконечная звезда — знак бойца Гарибальдийской партизанской бригады. На обратной стороне медали выгравировано имя — Фёдор Александр Поэтан. Эту награду Итальянского сопротивления в самой Италии получили немногие.

Только спустя 15 лет, 26 декабря 1962 года указом Президиума Верховного Совета СССР Фёдору Полетаеву было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Произошло это благодаря тому, что советский писатель и общественный деятель Сергей Смирнов, который помог многим героям Брестской крепости отбелить свои имена, изучив документы и фотографии, доказал, что человек, носивший имя Фёдор Поэтан, является советским солдатом Фёдором Андриановичем Полетаевым.

Вот как в очерке «Загадка далекой могилы» писатель зафиксировал последние минуты жизни Полетаева:

«… Попытки партизан приблизиться к окопам оказались тщетными… Все понимали: времени терять нельзя, к врагу может подойти помощь. И тогда впереди партизан на снегу поднялась во весь рост могучая фигура Федора. В несколько прыжков он оказался у поворота дороги, за которым залегли гитлеровцы, и, строча из автомата, громко и властно приказал врагу сдаваться в плен. Это дерзкое нападение смутило противника: немцам показалось, что их атакуют свежие силы партизан. Они прекратили огонь и один за другим стали вставать, поднимая руки. И вдруг раздалась автоматная очередь, и Федор упал на снег. Но партизаны, воодушевленные его смелостью, уже бросились вслед за ним, окончательно сломили сопротивление врага и обезоружили сдавшихся в плен солдат. Только части карателей удалось уйти. Больше двадцати убитых гитлеровцев и около пятидесяти пленных – таков был итог этого боя. Партизаны потеряли лишь одного человека – Федора…»

За проявленное мужество русский богатырь, который пальцами гнул гвозди, был награжден итальянской золотой медалью «За доблесть» и медалью Гарибальди. Он был захоронен в Генуе, где в настоящее время за его могилой ухаживает местный муниципалитет, чтя память, как об одном из национальных героев. На Родине же установили памятник, куда могли прийти поклониться родные и знакомые Полетаева, и вспомнить, каким он был. Памятник на месте гибели Фёдора Полетаева в Канталупо-Лигуре Спустя 15 лет, 26 декабря 1962 года Фёдору Андриановичу Полетаеву было посмертно присвоено звание Героя уже на родине. Вдова Мария Полетаева наконец-то узнала, что её супруг пал смертью храбрых. После войны она искала его, но следов не нашла. Она так и не получила похоронку в 1945-м. Она не считалась вдовой участника Великой Отечественной войны, тем более - героя войны, ей пришлось одной поднимать четвёрых детей, работая день и ночь. Наконец в 1970 году в Рязани в его честь установили стелу. Сегодня памятники Полетаеву можно найти во многих городах, а некоторые улицы названы его именем. Ежегодно к месту гибели Поэтано в Италии и на его могилу на кладбище Стальено в Генуе приезжают люди со всей страны. По всей Италии установлено несколько памятников и мемориалов, посвящённых русскому герою. Память о нём итальянцы хранят достойно, несмотря на то что на Западе активно стремятся осквернить нашу Победу. Памятник Федору Полетаеву в Москве на улице, названной в его честь.

Внук героя, его тезка Федор Михайлович Полетаев работает в администрации Рязани и активно сотрудничает с итальянцами. Внук Федор Полетаев

В честь Федора Полетаева названы улицы в Москве, Рязани, Липецке, Караганде, Миассе, Скопине, Туапсе, Черновцах, Мариуполе, Темиртау, а также в Генуе, где она зовётся вия Фёдор (via Fiodor). В его честь установлено несколько памятников: в Москве, в Рязани, в Павловском Посаде, в Генуе, в Канталупо-Лигуре. Был также памятник в Красногорске (он же Кизилтог), что в Узбекистане, но в 2014 году власти города приняли решение его снести. Памятник Федору Полетаеву в Рязани

Имя героя носит нефтеналивное судно в Италии.

Документальный фильм Виктора Лисаковича «Его звали Фёдор» получил приз «Серебряный голубь», МКФ неигрового и анимационного кино в Лейпциге, в 1963 году.

Олеся Лосева

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