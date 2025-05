От Героев былых времен

ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?

ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Факты истории свидетельствуют: в 1941 году на СССР напала не только Германия.

Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков.

На СССР шли — испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др.

Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы.

Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей».

Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки.

В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех.

И все они зверствовали покруче немцев. Венгров -карателей не брали в плен советские солдаты.

Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами.

Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд".

Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно -карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы…

Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу!

Другими словами, в момент нападения, постоянно

пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран- союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви.

Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока!

Вместе с ними воевали против СССР целиком формированные из предателей, а точнее из изменников Родины — литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч.

Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу.

Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял:

немцев — 2 389 560 чел.,

японцев — 639 635,

венгров — 513 767,

румын — 187 370,

австрийцев — 156 682,

чехов и словаков — 129 977,

поляков — 60 260,

итальянцев — 48 957,

французов — 23 136,

голландцев — 14 729,

финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010,

люксембуржцев — 1 652,

датчан — 457,

испанцев — 452,

норвежцев — 101,

шведов — 72.

На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев.

ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

А ОНИ 8 МАЯ - День ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА.

Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас!

РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ.

И никогда мы не будем друзьями, не обольщайтесь и не наступайте ещё и ещё раз на те же грабли.

Не знаю кто автор, но народ у нас талантливый:

Вы там - под мышкой у войны.

Мы здесь - за пазухою мира.

Терпите, верные сыны,

Не ошибайтесь, командиры!

Пока спасали вы Донбасс,

на танках или с автоматом,- здесь развели котлы у касс

И штурмовали банкоматы.

Война глаза открыла нам, -

Кто что готов отдать Отчизне:

Кому-то жалко Инстаграм,

Ну а кому - не жалко жизни.

И тот солдат, что спину рвёт,

таская ящики для фронта,

Россию любит и спасёт!

А вы эстрадная когорта?

Метнулись срочно за кордон,

Спасая доллары и виллы.

Все ваши песни - пустозвон!

Отныне русским вы не милы!

Вам ближе чей-то "формидабль",

Майями, Латвий парадизы.

Нет, мы - не тонущий корабль,

Но вы сбежали, точно крысы!

Россия выживет без вас!

А без простых людей - едва ли.

Солдат, голодный, не предаст!

Вы ж, сытые - страну предали!

А за спиною – ширь России

Просторы рек лесов, полей…

Потомки нам бы не простили

Измену Родине своей!!!

Имя твое не известно, подвиг твой бесмертен На этой чёрно-белой фотографии, сделанной немцами в июне 1941 года, изображены два безымянных героя, два пограничника с Брестского пограничного отряда, которые перед тем, как достойно принять смерть, успели дать бой немецкой колонне мотоциклистов и посеять сомнения в душах вражеских солдат.

Когда их взяли в плен, выстроили в ряд и приготовились привести приговор в исполнение прямо на месте, подготовка была отложена из-за того, что расстреливаемые вели себя спокойно и даже дерзко. Они смеялись над немцами, издевались и шутили.

В сети есть строки из дневника немецкого капрала, который участвовал в исполнении этого смертного приговора: «Это была не бравада и не притворное мужество. На секунду я даже почувствовал себя на их месте. Отвратительное чувство. Они ушли с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат мурашки побежали по коже и неприятный холодок пробежал по спине в тот момент, когда их мёртвые тела коснулись земли».

Немногие люди могут так стоять перед лицом смерти, с таким презрительным безразличием, закопчённые, покрытые кровью, уставшие, выполнившие свой долг до конца — солдаты.

Герои! Вечная светлая память. Умели воевать и умирать, не сгибаясь. А я хочу напомнить историю сегодняшних дней. Добровольцы «Русича» поделились кадрами гибели русского солдата. Упав с мотоцикла, наш боец не смог подняться из-за полученной травмы. Увидев приближающийся вражеский дрон, он принял максимально непринужденную позу и ухмылялся в камеру украинскому оператору. Разве что травинки в зубах не хватает. Имей оператор украинского дрона хоть малейшее понятие о чести в бою, он бы сохранил жизнь такому мужественному воину. Ведь видно, что вээсушник до последнего пытался дождаться паники или проявления страха от нашего солдата. Но победил в этом поединке всё же наш русский боец.

Сколько же нужно мужества, чтобы так себя вести в последние секунды жизни...

Имя героя пока не называют. Но знаем точно: его поступок достоин самых высоких наград. А главное — вечной памяти народа. Как и те воины на фото времен Великой Отечественной!

Позднее стало известно. "Герой с видео, облетевшего весь интернет был жителем с. Малореченское, г. Алушта Республика Крым, Бекетов Сергей Сергеевич Позывной "Крым" (в нашем посёлке с детства его называли "Фунтик") погиб 22.03.2025 под Часов Яр.

Выполняя боевое задание был ранен, упал с мотоцикла. Понимая, что смерть неизбежна, принял ее с честью и достоинством, как настоящий Герой.

Вечная память, Герою !"

3 февраля 1942 года — в блокадном Ленинграде умер от голода Даниил Кютинен – пекарь, выпекавший хлеб Даниил Иванович Кютинен — пекарь, ставший символом самоотверженности и мужества жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В условиях блокадного города, когда жизнь каждого человека была на грани выживания, он продолжал свою работу, несмотря на ужасные условия.

Даниил Иванович родился в 1883 году и всю свою жизнь посвятил работе пекаря. Он был обычным человеком, но в годы блокады Ленинграда стал одним из тех, кто героически выполнял свою работу, обеспечивая горожан хоть каким-то количеством хлеба, которое в те страшные времена было единственным источником пищи для тысяч людей.

В блокированном Ленинграде, с 1941 по 1944 год, было тяжелейшее положение: голод, холода, артиллерийские обстрелы, отсутствие нормальной еды и топлива. Несмотря на это, пекари продолжали работать на хлебозаводах, которые находились под угрозой разрушения.

Работа на этих заводах была крайне тяжёлой, а условия работы — нечеловеческими. Люди почти не получали пищи, а хлеб, который производился, был настолько плохим, что многие называли его «кирпичом». Но это был единственный продукт, который можно было получить в условиях блокады.

Сохранился его рецепт: пищевая целлюлоза – 10%, жмых – 10%, обойная пыль – 2%, выбойки из мешков – 2%, хвоя – 1%, ржаная обойная мука (крупного помола) – 75%.

Целлюлоза помогала делать хлеб объемным.

Постепенно количество ржаной муки уменьшалось. И все равно спасительный хлеб казался самым вкусным яством. Блокадница Зинаида Овчаренко вспоминала:

"До сих пор помню этот маленький, толщиной не больше 3 см, черный липкий кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться, и очень вкусный! Хотя, знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах..."

Пекарь Даниил Иванович возвращаясь с работы, наблюдал истощенных и голодных людей. Он видел как гибнут соседи, как постоянно кого-то хоронят, слышал плач детей. А когда приходил на работу, то его окружал бесподобный аромат свежеприготовленного и готовящегося хлеба. Это был резкий контраст: чудовищный голод и аромат свежего хлеба.

Сложно представить каково было голодному человеку выпекать хлеб и при этом не взять себе даже кусочка. Пекарь начал терять силы, исхудал, напоминал лишь тень себя прежнего, но по-прежнему оставался честен и считал, что он не имеет права взять лишнего, так как это будет стоить жизни другому человеку.

3 февраля 1942 года Даниил Иванович скончался на рабочем месте от истощения. В его свидетельстве о смерти стоит надпись, что причина смерти - дистрофия.

Для Кютинена совесть оказалась дороже жизни и его поступок - это настоящий героизм. Даниили Ивановича похоронили на Шуваловском кладбище. Его имя внесено в книгу памяти блокады Ленинграда. Школьник Андрей Новиков дает сигнал воздушной тревоги. Ленинград, 10 сентября 1941 года. Герои железной дороги: Как Дорога Победы спасала блокадный Ленинград 5 февраля 1943 года в строй вступила железная Дорога Победы, символ спасения для ленинградцев. Эта временная железнодорожная линия связала Ленинград с остальной страной, обеспечив город необходимыми ресурсами.

Строительство шло в невероятно тяжёлых условиях, всего в нескольких километрах от линии фронта, под постоянными обстрелами. Было обезврежено более 1700 мин. Работы продолжались круглосуточно, и дорогу удалось построить всего за 17 дней. Материалов не хватало, железнодорожники использовали подручные средства и построили три моста, включая сложный переход через Неву. 33 километра путей были проложены через леса и болота вдоль Ладожского озера. На некоторых участках линия проходила всего в 3–4 километрах от немецких позиций, за что получила прозвище «коридор смерти». Первый поезд прибыл в Ленинград 7 февраля 1943 года. Для работы на дороге была создана 48-я паровозная колонна. Поезда шли преимущественно ночью, чтобы избежать обстрелов. Несмотря на все предосторожности, немецкие снаряды часто достигали цели. Каждый поезд был мишенью. Только за первый год существования Дороги Победы пути были разрушены обстрелами более 1200 раз. От немецких снарядов и бомб погибли более 100 железнодорожников. Но движение не останавливалось ни на час. К 27 января 1944 года, когда была полностью снята блокада Ленинграда, по Дороге Победы прошло более 4700 составов, всего же машинисты провели по ней более 6 тысяч поездов. Движение прекратилось лишь 10 марта 1944 года, когда было восстановлено железнодорожное сообщение с остальной страной. Железнодорожники бережно хранят память о тех трагических днях. Сейчас на станции Петрокрепость работает музей «Дорога Победы», где можно увидеть паровоз, который шел во главе первого состава, и другие экспонаты, рассказывающие о мужестве и стойкости героев тех лет. Из рассказов Юрия Никулина о войне:

«Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли. Дома покрыты снегом с наледью. Стены все в потеках. В городе не работали канализация и водопровод. Всюду огромные сугробы.

Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно экономя движения, ходят люди. Все согнуты, сгорблены, многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой, дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни. Часто трупы лежали прямо на улицах, и это никого не удивляло.

Бредет человек по улице, вдруг останавливается и… падает — умер... Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой». Девочка примерзла к парте

Эти события произошли в декабре 1941 года. Тогда совершила подвиг маленькая девчушка. Ей было всего 11 лет. Её звали Аня Обухова. Она родилась в небольшом селе Курской области в 1930 году. Девочка росла настоящим патриотом своей страны.

Когда началась Великая Отечественная война, отец Ани ушёл воевать, а сама она вскоре стала помогать в госпитале, который открылся в её родном селе в здании школы.

Здесь девочка познакомилась с раненым офицером, который ей напоминал ей отца.

В декабре 1941 года в село пришли немцы.

Враги сначала допрашивали раненых, а потом расстреливали. Особенно их интересовали офицеры. Их пытали, а затем расстреливали.

Аня поняла, что и этого офицера, который так похож на её отца, тоже расстреляют. И тогда она решилась на следующее.

Она перевезла раненого из госпиталя на саночках и спрятала. Аня думала, что пропажу одного раненого не заметят.

Но немцы заметили. Они поняли, что сам, без посторонней помощи, он бы не справился. Значит ему кто-то помог из села.

Немцы потребовали выдать помощника. И даже в качестве угрозы расстреляли одного старика. Аня поняла, что поставила под угрозу жизни жителей родного села.

Девочка пришла к немцам и созналась, что она это сделала.

Когда немцы узнали, что их провела 11-летняя девочка, они пришли в ярость. Аню били, таскали за волосы, пинали, но она не рассказала, где спрятала раненого.

Тогда, почти раздетую и измученную девочку привели к школе, около которой были на улице свалены парты. Её привязали к одной из парт и облили холодной водой. На улице стояли морозы.

На следующий день в село вошли советские части. Часть раненых была спасена, в том числе и тот офицер, но Аня погибла. Она умерла, примерзнув к школьной парте. В 1941 году Витя Черевичкин был застрелен немцами, узнавшими, что он укрывает в своем сарае голубей. Нацисткое командование издало указ уничтожить всех голубей, поскольку считалось, что птиц могли использовать для передачи посланий.

Витя неделю скрывал птиц, но был замечен, когда выпускал нескольких голубей. Его схватили, допросили и обвинили в пособничестве Красной Армии. В тот же день немцы были выбиты из города в результате успешного контрнаступления частей Юго-Западного фронта. Фотография убитого Вити Черевичкина с голубем в руке, сделанная советским фотокорреспондентом М. В. Альпертом, фигурировала на Нюрнбергском процессе в числе фотодокументов, изобличающих нацизм в совершении преступлений против человечности. 10 октября 1941г. советский солдат М.С.Крутов написал в плену прощальную записку (найдена вяземскими поисковиками):

⠀"Дорогие люди, соотечественники.. Не забывайте нас. Мы, что могли бороться, боролись с фашистким псом. Ну вот, пришёл конец, нас захватили в плен раненных. Истекаем кровью, и морят голодом, издеваются над нами, гонят нас насильно в Починки. А (что) дальше будет, не знаем. Много народу уже поумирало от голода. Кто найдёт эту записку, пускай её передаст в любые органы власти, в сельсовет или в колхоз, или в архив. Может быть, останутся люди живы кто-нибудь на родной земле. Не может быть, чтобы эти гады всех перебили. Кто после нас будет живой, пускай помнят, что люди боролись за свою Родину, любили её как мать. Мы непобедимы!" "В это невозможно поверить, пока не увидишь сам... Русские стреляли в нас из пылающего танка, зная, что сгорают заживо..." Офицер 7ой танковой дивизии СС. Июль, 1944 года, бои в районе Минска. Мальчик показывает немецкие позиции командиру Ленинградской партизанской бригады Г.В. Гвоздеву в небольшой деревне во время блокады Ленинграда. Август 1943 года.

Военнослужащие 95-й стрелковой дивизии празднуют победу в Сталинградской битве у разрушенного завода "Баррикады", 2 февраля 1943 года. Над руинами еще поднимается дым: бои за завод шил непрерывно с октября 1942 года и вплоть до утра 2 февраля 1943, когда немецкая окруженная группировка капитулировала. Третий справа стоит командир дивизии полковник Горишний В.А., слева от него (в белом тулупе с шапкой в руке) комиссар дивизии полковник И.А. Власенко. Оба станут Героями Советского Союза и переживут войну. Дивизия станет гвардейской и закончит войну встречей на Эльбе. Офицеры 27-й гвардейской танковой бригады у здания австрийского парламента в Вене, 1945 год. Оркестр 1158-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии, июнь 1942 год. Пионеры Таня Кострова и Маня Михеева ухаживают за братской могилой в освобожденном от немцев селе. 1942 г. Записка от фронтовика, прибитая к березе. В 1943 году он проходил через родную деревню и никого не нашел. "Вспоминая пройденное, я вижу поля под Ржевом, усеянные трупами наших и немцев. Трупы никто не убирал, было не до них. Они быстро разлагались, вздувались, кишели червями. Над полем стоял неимоверный смрад. Рвущиеся мины и снаряды беспрестанно потрошат их, перебрасывая с места на место.К середине дня трупное поле окутывается специфическим туманом. И никуда не скрыться, не убежать от этого смрада. Никакая кинохроника не в состоянии была запечатлеть этот смердящий ад. Тебя наизнанку выворачивает от приступа рвоты, а ты должен ползти между этими трупами, прятаться за ними от огня противника. Снаряд разорвется и опрокинет на тебя пару вздувшихся трупов, а из них с шипением прямо тебе в лицо гадкое зловоние вырывается. Кончится артобстрел, выбираешься из-под этих трупов, а на тебя дождем черви сыплются."

Из воспоминаний командира взвода 1028-го артполка 52-й стрелковой дивизии Петра Михина о боях под деревней Полунино.

В ходе раскопок группа поискового отряда "Надежда", между населенными пунктами Орловка и Ерзовка, обнаружила и эксгумировала останки трех бойцов. Также был обнаружен патрон с запиской:

«Час назад умер Емельянов Володя из Башкирии, и я Диген Василий Николаевич остался один. Фашисты ведут жестокий минометный обстрел я ранен и мне не прожить долго. Ночью оставшиеся в живых из роты перебежали к фашистским гадам, но кара их все равно настигнет. Я остаюсь на этом месте умру, но не сдамся врагам. Сообщите моей жене Анне Федоровне в Чкаловскую область, что я как только мог защищал Родину.

Мы все равно победим!!!

30 августа 1942.

Диген В.Н.

Отомстите за меня, ребята» Hемецкий сoлдат, кoтopый вoевал пoд Сталингpадoм, пoпал в плен, а в 1953-м, здopoвый и

счастливый, вepнулcя дoмoй.

Πoтoм в Зaпaднoй Γepмaнии

был издaн eгo днeвник. Он пишeт:

«1 oктябpя 1942. Ηaш штурмoвoй бaтaльoн вышел к Вoлге. Тoчнее, дo Вoлги еще метрoв 500. Зaвтрa мы будем нa тoм берегу и вoйнa зaкончeнa».

«3 октябpя. Очeнь cильноe огнeвоe cопpотивлeниe, нe можeм пpeодолeть эти 500 мeтpoв. Стoим на гpаницe какoгo-тo хлeбнoгo элeватopа».

«6 oктябpя. Чepтoв элeватop. Κ нeму нeвoзмoжнo пoдoйти. Ηаши пoтеpи пpевыcили 30%».

«10 oктябpя. Откуда беpутcя эти pуccкие? Элеватopа уже нет, нo кaждый paз, кoгдa мы к нему пpиближaемcя, oттудa paздaетcя oгoнь из-пoд земли».

«15 oктябpя. Уpa, мы пpeодолeли элeвaтоp. От нaшeго бaтaльонa оcтaлоcь 100 чeловeк».

А дaльшe:

«Окaзaлоcь, что элеватоp обоpоняли 18 pуccких, мы нашли 18 тpупов».

Πpедcтавляете? 18 тpупов. И их штуpмовал батальон. Гвардии ефрейтор В. Ершова оснащает тяжёлую авиационную бомбу для подвески на самолёт, август 1943 г.Фото: Громов А. На снимке – Татьяна Онищенко и её маленькая умирающая дочка, раненная во время фашистской бомбёжки. Время событий — 1941 г. Осень. Ещё летом 1941 г. Татьяна получила известие: муж её пропал без вести. В жизнь Татьяны вошло мучительное ожидание. Каждый день она встречала почтальона – и каждый день тот проходил мимо.

Татьяна верила. Сводки с фронта летели тревожные, горестные для каждого русского человека. А она — верила вопреки всему. И дождалась.

Ранним осенним утром пришло письмо. Живой! Он оказался живой, лежал в госпитале, но рана была неопасной.

Какое это было счастье! Всеобъемлющее, огромное. Казалось: уж теперь-то точно пройдёт невредимым всю войну!

Счастье длилось несколько часов. А потом налетела фашистская авиация. Дом семьи Онищенко попал под меткий снаряд. Татьяна с доченькой в одночасье оказались без всего.

Кончился налёт. Вернулись женщина и малышка туда, где недавно стоял их дом. Горе... И тут Татьяна вспомнила: ведь ещё в конце лета закопала она неподалёку от дома бочку с солониной. Спасены! Есть еда, а с жильём что-нибудь решат, вокруг ведь люди, помогут.

И снова мелькнул луч света, надежда. И снова — на какие-то часы.

Опять налетела авиация. Не успела Татьяна подхватить на руки дочку, которая, испугавшись, убежала. Отыскала её уже после бомбёжки. И вот — страшный снимок... Сержант Красной армии Николай Федорович Малашенко из 17-й гвардейской танковой бригады поднимает красное знамя в освобожденном Орле, 1943 г. Расчет советской 76-мм дивизионной пушки УСВ под командованием сержанта Борисова ведет огонь по противнику в боях за Керчь. Апрель 1944 года.

Автор: Макс Альперт

Центр Сталинграда после освобождения от немецких войск, 1943 год.

Эта фотография была сделана спустя четыре года после Победы. Но к Великой Отечественной войне этот снимок имеет непосредственное отношение. На ней запечатлены воспитанники детского дома в селе Малая Лепетиха (Великолепетихский район Херсонской области). Родители этих мальчиков и девочек погибли на войне. А некоторые из этих детишек были еще и узниками фашистских концлагерей. Взрослые на фотокарточке — воспитатели, заменившие родителей, делившие со своими и горе, и радость. Советские девушки-добровольцы направляются на фронт. Лето 1941 года Завтрак солдата в годы Великой Отечественной войны! Глаза, полные доброты, искренности и веры в наше Отечество! Большой поклон героям!

Вечная слава нашим дедам «И на груди его светилась медаль за город Будапешт». 80 лет назад после тяжелых боев наши войска изгнали фашистов из столицы Венгрии 13 февраля 1945 года завершилась Будапештская операция наших войск, в результате были освобождены центральные районы Венгрии, включая её столицу, а марионеточное «Правительство национального единства» потеряло власть над страной.

Оборона Будапешта имела для Гитлера первостепенное значение, ведь его потеря означала и потерю последнего крупного источника нефти.

«Лучше сдать Берлин, чем потерять венгерскую нефть», — говорил фюрер.

Поэтому немцы возвели вокруг Будапешта три линии обороны и значительно укрепили сам город, который защищала группа армий «Юг» и остатки венгерских вооружённых сил.

Наступление советских войск на Будапешт началось 29 октября 1944-го. С первой попытки взять город не удалось. И вторая попытка встретила ожесточённое сопротивление. В декабре немцы даже немного отбросили русские войска. Но даже попав к концу 1944-го в котел, фашисты отказались сдаваться. Более того, расстреляли парламентёров, направленных с ультиматумом о капитуляции. Вырваться из нашего кольца 188 тысяч нацистов не смогли. К концу января из будапештского гетто наши войска освободили около 70 тысяч евреев. И к середине февраля Будапешт был взят после почти двухмесячных городских тяжелейших боев.

«В бою участвуют все, вплоть до телефонисток. Телефонистка Зоя Васильченко уничтожила из автомата до 15 фашистов. Стреляли все, вплоть до раненых, способных вести огонь. Даже аптекарь, пожилая женщина, и та стреляла из пистолета! Батальон захватил пленных больше, чем имел личного состава», — вспоминали потом наши бойцы. ИС-2 на улице Будапешта

13 февраля 1945 года немецкая группировка в Будапеште была окончательно ликвидирована. Командующий обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух, переодетый в солдатскую форму вместе со всеми офицерами штаба по собственной инициативе сдался майору Скрипину. Так Венгрия вышла из войны. В честь этой победы в Москве был дан салют 24 залпами из 324 орудий.

За освобождение Венгрии сложили свои головы 140 тысяч советских воинов. Это почти все население таких городов как Пятигорск, Электросталь или Находка. Или три таких города как Гусь-Хрустальный. Какую высокую цену Россия заплатила тогда за мир на Земле... Фото 1943 гoда. Ha нем изобpaжен немецкий пехотинец, закoнчивший свой путь точным выстpeлом советского снайпepa. Дрезден, Германия, 1945 год. Добрые наглосаксы бомбили город серией налетов. На Дрезден были сброшены тысячи тонн бомб. А ведь там не было немецких войск. Послевоенная Варшава, 1945 год. Ткнуть бы им в рожи, чтоб напомнить что с ними было! Вот еще один примечательный фотофакт. Окопы немцев укреплены еврейскими могильными плитами, Салоники, Греция, 1944 год.

13 суток двое бойцов держали оборону в затонувшем в болоте танке

Холодным днем 17 декабря 1943 года происходили жестокие бои за деревню Демешково в районе Невеля Псковской области. 328-й танковый батальон, входивший в состав 118-й отдельной танковой бригады, пытался вернуть деревню у немцев. В результате боев были подбиты шесть наших танков, а седьмой, Т-34, застрял в болоте в ста метрах от деревни.

Фашисты пытались захватить танк, проводя несколько атак в тот день. Экипаж и оставшиеся рядом с танком пехотинцы героически сопротивлялись, но силы были явно неравны. Под покровом ночи автоматчики отступили, забрав с собой тяжелораненого лейтенанта Ткаченко, а механик-водитель Безукладников погиб. В танке остался только 18-летний комсомолец Виктор Чернышенко.

На помощь ему вызвался добровольно старший сержант Алексей Соколов, уроженец деревни Петровка Лекаревского сельсовета Асекеевского района. Он был опытным бойцом, воевал с белофиннами на Карельском перешейке в 1939-1940 годах, участвовал в битве под Сталинградом, дважды горел в танке и считался лучшим механиком-водителем части.

"Тридцатьчетверка" прочно застряла в трясине, и освободить ее не удалось. Маленький гарнизон стойко отражал одну за другой атаки фашистов. Подпуская их на близкое расстояние, танкисты открывали огонь из пулемета, так как у них было много боеприпасов. Немцы проводили несколько атак днем и пытались захватить танк под покровом ночи, но Чернышенко и Соколов не сдавались.

Потеряв надежду взять танк вместе с экипажем, немцы начали обстреливать его из орудий. Один из снарядов пробил броню и ранил танкистов, но они продолжали сопротивляться.

На двенадцатые сутки закончились снаряды и патроны. Иссохшие, обмороженные и голодные танкисты держались из последних сил. Виктор бросил три гранаты в подобравшихся к танку фашистов, и оставшиеся немцы побежали. Последнюю гранату они сохранили на крайний случай.

На тринадцатый день, 30 декабря, наши войска мощным ударом пробили вражескую оборону и овладели деревней Демешково. Подойдя к лощине, где застрял наш Т-34, бойцы нашли множество трупов немцев. Они осторожно извлекли из танка двух совершенно изможденных танкистов. Один из них был без сознания, другой что-то пробормотал, но тоже потерял сознание. Чернышенко перенес несколько операций, и в госпитале, еще находясь в бинтах, ему прикрепили к гимнастерке орден Ленина и "Золотую Звезду" Героя. К сожалению, спасти старшего сержанта Соколова не удалось. Он скончался 31 декабря, так и не придя в сознание, и посмертно получил звание Героя Советского Союза.

Его похоронили на том же месте, где он героически сражался, и местные жители установили памятник, напоминающий о подвиге танкистов. Ловецкая средняя школа, расположенная в семи километрах от Демешкова, теперь носит имя Героя Советского Союза Алексея Соколова. Парень из глубинки Оренбургской области навсегда зачислен в полк, в составе которого проходил службу. Участники штурма Эльбруса при снятии немецкого флага и водружении советского, 17 февраля 1943 года. Последний из 28 000 евреев Винницы, расстрелянных фашистами в 1941 году. В этот момент мужчина стоит на краю одного из множества рвов, заполненного мертвыми телами его земляков. «Мы — партизаны, стрелявшие по германским войскам».

Совeтские подпольщики перед казнью.

В центре — 17-летняя Мария Брускина, слева — Кирилл Трус, справа — Володя Щербацевич.

Минск. СССР. 26 октября 1941 г. Женщины раздают хлеб советским военнопленным. Калининская область, 1942 год

Фронтовик Николай Масалов: прототип солдата на монументе Воину-Освободителю в Берлине

30 апреля 1945 года был разгар уличных боёв в фашистском Берлине. Советские войска готовились штурмовать район Тиргартен, оборону которого держали силы СС. В кровавой мясорубке в центре густонаселённого города гибли и военные, и гражданские. В этот день сержант РККА Николай Масалов, рискуя жизнью, на руках вынес с линии огня немецкую девочку, и его подвиг стал символом борьбы Красной армии против нацизма, но не против немецкого народа.

Красноармеец Николай Масалов, родом из Кемеровской области, попал фронт в 1942 году. Сражался на Мамаевом кургане, под Сталинградом, был четыре раза ранен, и вот теперь дошёл до Берлина. Когда советские штурмовые группы готовились к атаке, ожидая залпов артподготовки, Масалов вдруг услышал плач ребёнка. Он подошёл к командиру:

«Разрешите спасти...»

Командир нехотя отпустил его.

Дальнейшее маршал Чуйков описал так:

«Ползти к Горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнём пулемётов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под землёй. Сержант Масалов полз вперёд, прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и мин. …Вот он пересёк набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребёнка. Тот звал мать жалобно, настойчиво».

Сам Николай Масалов так вспоминал об этих мгновениях своей жизни:

«Добрался я всё-таки туда, откуда плач слышался. Лежит белокурая женщина. Эсэсовцы стреляли ей в спину: никого не хотели выпускать из своего логова, даже своих. Она, видно, из последних сил смогла заползти под мост. К убитой матери припала девочка трёх лет, привязанная верёвкой к поясу. Только и запомнилось, что её белое платьице в горошек. А ещё она не могла уняться от плача: „Мутти, мутти!“ Как взял я её на руки — тут же умолкла...»

Товарищи Масалова уже приготовились к броску, но тут раздался крик Николая:

«Я с ребёнком. Прикройте меня огнём. Пулемёт справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!»

Начался яростный огонь, в этот же момент начали стрелять наши орудия. Через этот вихрь пуль и осколков бежал к своим Николай Масалов, прижимая к груди маленькую девочку. Он бережно укатал ребёнка в плащ-палатку и передал подоспевшим санитаркам. После окончания боёв Николай Масалов пытался найти спасённого ребёнка, но это ему не удалось.

Через несколько дней в часть, где служил Масалов, приехал известный художник-скульптор Евгений Вучетич. Он искал типаж для плаката, посвящённого победе, и предложил Николаю посидеть несколько минут, чтобы сделать наброски. Масалов даже и не догадался, кто этот человек.

У маршала Ворошилова в 1946 году появилась идея установить в Берлине монумент солдату-освободителю. Он обсудил задумку со своим другом Вучетичем. Позже историю подвига им рассказал маршал Чуйков. Здесь и пригодились эскизы. Сталин идею одобрил, но попросил заменить автомат в руках бойца на меч, рассекающий свастику. И вскоре 8 мая 1949 года в Берлинском Трептов-парке был открыт известный каждому нашему соотечественнику монумент.

О подвиге Николая Масалова широким массам стало известно в 1964 году, когда были опубликованы воспоминания Василия Чуйкова. В этот момент Масалов скромно жил в Кемеровской области и работал завхозом в детском садике. Его сразу начали приглашать в Москву, на телевидение, затем в ГДР, где он стал почётным гражданином Берлина. В 1970 году ему даже предлагали перебраться в немецкую столицу, но он отказался.

Масалов прожил долгую жизнь и никогда не считал свой поступок каким-то особенным. Во множественных интервью утверждал: «Многие спасали... На моём месте это сделал бы каждый». Скончался Николай Масалов в 2001 году в возрасте 79 лет. Похоронен в посёлке городского типа Тяжинский в Кемеровской области. 1974 год. Москва. У Могилы Неизвестного солдата.

Фотограф: Лев Поликашин

Имена пяти советских воинов вернут на воинское захоронение в округе Бетюн в 200 километрах от Парижа. В Князь-Владимирском соборе Петербурга состоялась церемония освящения мемориальной плиты в честь павших советских воинов, погибших в фашистском плену и похороненных на кладбище небольшого городка Марль-ле-Мин во Франции.

Изготовление новой плиты взамен расколотой было проведено активистами информационно-аналитического центра «Помним всех поименно» совместно с ассоциацией Mémoire Russe и при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. На церемонии присутствовали около двух десятков человек, таинство освящения провел настоятель Князь-Владимирского собора отец Владимир (Сорокин).

По словам главы ИАЦ «Помним всех поименно» Галины Савельевой, несколько лет назад активисты организации получили информацию, что на кладбище в городе Марль-ле-Мин была сломана и частично похищена плита на могиле советских воинов, погибших в плену в 1944-м.

«Согласование процесса изготовления новой плиты заняло около пяти лет. Средства на новую плиту члены нашей организации собрали сами. Также мы согласовали, какая надпись должна быть на памятной плите. В результате имена героев нанесены на трех языках – русском, французском и украинском. Они были военнопленными Советской армии», – рассказала Галина Савельева.

На доске указаны следующие имена: Петр Иванович Аникин (20.11.1918 – 30.04.1944), Терентий Максимович Боженский (1900 – 26.02.1943), Виктор Кузьмич Калицко (1893 – 26.02.1943), Григорий Спиридонович Кальянов (1907 – 14.12.1942), Семен Васильевич Краснов (1919 – 14.04.1943).

Плита будет отправлена сначала в Москву, а оттуда – во Францию, где ее установят на могиле героев члены ассоциации Mémoire Russe. Пожилой мужественный человек на костылях обнимает обожженную ураганным артобстрелом каменную глыбу... Эта фотография, сделанная фотокорреспондентом БелТА Михаилом Ананьиным на открытии мемориала "Брестская крепость-герой", облетела весь мир. Она из тех, что лучше всяких учебников рассказывает о трагедии, постигшей человество больше 80 лет назад. 60 миллионов жизней, еще больше искалеченных судеб. Среди них и судьба Владимира Фурсова, профессора, доктора биологических наук из Казахстана Пленный немецкий солдат на фоне горящего Рейхстага. Знаменитая фотография, часто публиковавшаяся в книгах и на плакатах в СССР под названием «Энде» (нем. «Конец»). ❝Курка, млеко, яйки... Все помнят эти слова из фильмов про фашистов. А я вспоминаю рассказ бабушки (Царство ей небесное), как все это повторилось в конце войны, но немного по-другому. Через поселок, в котором она жила, гнали колонну пленных фрицев. И вот эти грязные, в лохмотьях фрицы заходили к русским во дворы, и пытались менять самодельные игрушки, глиняные свистульки и всякое такое на что-нибудь поесть. Зашел и к ним один такой, и со словами "Либе, катоше" (Хлеба, картошки) начал протягивать им свои самоделки. И они дали ему еды. И многие давали. Ибо не было к этим жалким людям уже какого-то чувства ненависти, а была жалость и Христова любовь. Да, можно было плюнуть ему в лицо, огреть кочергой - никто бы слова не сказал, но не делали этого. Когда немец взял, то, что ему дали, у него задрожали руки, и он беззвучно разрыдался. Слезы текли по его впалым, небритым щекам. Он кое как смог выдавить из себя "Данке!", его окрикнул конвойный, и он побрел к колонне. В семье бабушки на тот момент было три похоронки. Вот такой вот он, русский человек... Победить врага - это по-русски. А вот измываться над уже поверженным врагом - нет.❞

В. Сибирский А вы знаете, какие эшелоны на железной дороге во время Великой Отечественной войны пропускались в первую очередь, как бы ни были загружены ж/д пути? Каким грузам был присвоен приоритетный характер, наряду с боевым обеспечением? Это были почтовые эшелоны. Советское руководство в условиях войны понимало, что нужно работу почтовых служб наладить очень хорошо. Почту на фронте перевозили всеми видами транспорта. Ведь, как рассказывали многие ветераны, получить письмо из дома временами было важнее сна и обеда.

На фронте почтальонами работали мужчины. Ведь почтовый груз, который они переносили на себе, был равен весу пулемета. Плюс еще обычное обмундирование и оружие. Так что, женщин берегли и не назначали на должность экспедитора, как в войну называли почтальонов. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем… 12 марта 1940 года под руководством конструктора Михаила Кошкина был завершен пробег Харьков–Москва двух первых Т-34 (начат 5 марта). Спасибо, Михаил Ильич, за лучший танк Второй мировой! Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) стал легендарным оружием, с которым всегда ассоциируется победа нашей страны в Великой Отечественной войне. ППШ-41 пользовался на фронте высоким авторитетом. Солдаты даже прозвали безотказное оружие «папашей». В 1940 году наркомат вооружения дал задание создать новый пистолет-пулемет, который смог бы заменить ППД-40. Все понимали, что приближается война, поэтому, начав разработку нового оружия, Георгий Шпагин сделал особый упор на скорость производства. 21 декабря 1940 года оружие системы Шпагина было принято на вооружение Красной армии.

