У Тамары Синявской юбилей. Поздравляем!

Драматическим меццо-сопрано Тамары Синявской восхищалась сама Мария Каллас.

В шестилетнем возрасте она оказалась в танцевальной группе Ансамбля песни и пляски Московского городского Дворца пионеров, и когда Тамаре исполнилось 10 лет, ее перевели в хор. Именно здесь она приобрела свой первый музыкально-сценический опыт, научилась уверенно держаться на сцене. Знаменитый коллектив приглашали на правительственные концерты, ансамбль побывал в Чехословакии.

В 1961 году Тамара Синявская поступила в Музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского по совету ее музыкального руководителя Владимира Сергеевича Локтева. После его успешного окончания в 1964 году прошла конкурс в Большой театр. Члены приемной комиссии – Г. Вишневская, Б. Покровский, Е. Светланов поняли, что имеют дело с исключительным талантом, и единогласно приняли 20-летнюю артистку.

Уже спустя год Синявская была в основном составе труппы театра. В 1970 году Синявская закончила ГИТИС по факультету музыкальной комедии, где ее педагогом по вокалу была Д. Белявская. На гастролях в Милане певица исполнила свою первую большую роль – партию Ольги в оперы «Евгений Онегин». С. Лемешев, исполнитель партии В. Ленского, говорил, что его герою много лет не хватало «именно такой прелестной Ольги», певица своим исполнением соединила замысел Пушкина и Чайковского.

Позднее Синявская стала солисткой основной труппы Большого театра, исполнив еще одну известную роль – партию Ратмира в опере «Руслан и Людмила» М. Глинки.

В 1960 гг. Синявская гастролировала с Большим театром, побывала во Франции, Италии, Канаде, Турции, Болгарии. Певица говорила, что Париж дал ей путевку в оперу, там состоялся ее европейский дебют.

Тамара Синявская, за 40 лет на сцене Большого театра, исполняла практически все главные оперные партии. Ее называли «лучшая русская вокалистка итальянской школы». В 1970 году в России прошел IV конкурс имени П. И. Чайковского, где Тамара Синявская получила золотую медаль. Среди членов жюри были М. Каллас, Т. Гобби, И. Архипова. Артистка получила всесоюзную популярность после этого фестиваля, ей поступали предложения выступать на лучших сценах мира, однако Тамара Ильинична не допускала мыслей об уходе из Большого театра.

Певица выступала не только на родном, но и на итальянском и французском языках. Газета «Ле жур» писала: «Ни одного упрека нельзя предъявить Тамаре Синявской, обладающей одним из прекраснейших голосов, которые нам доводилось когда-либо слышать. С редкой музыкальностью и большим чувством она исполняет «Сегидилью» из «Кармен». Также безупречно ее французское произношение. Это поистине великое искусство!»

Помимо исполнения оперных партий, Синявская выступала с романсами, песнями советских композиторов – М. Блантера, А. Пахмутовой и др. Пользуются популярностью и народные композиции в ее исполнении, такие как «Нежность», «Ночь светла», «Черноглазая казачка», «Санта Лючия», «Тонкая рябина» и многие другие.

Тамара Синявская вела обширную концертную деятельность, выступала со многими выдающимися дирижерами, среди которых В. Гергиев, Р. Шайи, сотрудничала с Е. Ф. Светлановым. В ее концертном репертуаре есть сложнейшие произведения П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева и других композиторов.

В 2003 году, на максимальном взлете своей карьеры, Синявская решила оставить сцену. С 2005 года Тамара Синявская возглавляет вокальную кафедру в ГИТИСе, где и работает по сегодняшний день.

Сегидилья из оперы «Кармен» Ж. Бизе

Сегидилья – это испанский народный танец, сопровождаемый пением. Тамара Синявская одна из известных исполнительниц главной роли в опере «Кармен».

Романс С.В. Рахманинова на слова Д. Ратгауза «Эти летние ночи»

Романс «Эти летние ночи» был создан в 1896 году и посвящен Марии Гутхейль.

http://ргафд.рф/callendar/06-07-2023

Музей Большого театра закрывает свой выставочный сезон. В Хоровом фойе исторического здания работает выставка, посвящённая 80-летнему юбилею народной артистки СССР Тамары Синявской.

Её необыкновенный по красоте голос, «бархатный», звучный и объёмный, пленял с первых нот. Восхищали артистизм и исключительное природное обаяние. Звезда оперной сцены, любимица миллионов поклонников, на главной площадке страны Синявская блистала почти сорок лет, примерив на себя практически все главные партии репертуара меццо-сопрано: Кармен, Азучена, Марина Мнишек, Ульрика, Любаша, Марфа…

Её внешние данные и глубокое контральто идеально подходили для «юношеских» партий. Синявская дебютировала в роли Пажа («Риголетто» Дж. Верди), исполняла партии Оберона («Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена), Вани («Иван Сусанин» М. Глинки), Фёдора («Борис Годунов» М.Мусоргского), Ратмира («Руслан и Людмила» М. Глинки).

Триумфальный успех и международное признание принесли ей три блестящие конкурсные победы, одержанные за три года подряд. В 1968-м Синявская стала лауреатом Международного фестиваля молодёжи и студентов в Софии, в 1969-м завоевала Гран при, золотую медаль и специальный приз Королевы Бельгии на Международном конкурсе вокалистов в Вервье, и наконец, на московском Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в 1970-м получила первую премию, разделив её с Еленой Образцовой — и вновь оказалась самой молодой, теперь среди победителей конкурса.

Тем временем солистка Большого, поражая трудолюбием, продолжала учиться. Факультет музыкальной комедии в ГИТИСе (класс Доры Белявской) она окончила в 1970. А в 1973-м была отправлена на стажировку в Ла Скала, где совершенствовала вокальную технику под руководством итальянских педагогов. В течение года она также подготовила партии Кармен, Ульрики («Бал-маскарад»), Азучены («Трубадур»). Кстати, впервые исполнила эти роли за рубежом.

Но главным для певицы всегда оставался Большой театр. Уникальный диапазон голоса позволял исполнять самый разный репертуар. Незаурядное сценическое мастерство — найти и воплотить в каждом образе самобытный характер. Среди её видных ролей — царственная, гордая Марина Мнишек («Борис Годунов»), отчаянная Женька Комелькова («Зори здесь тихие» К. Молчанова), лиричная и искренняя Кармен («Кармен» Ж. Бизе, мудрая прорицательница Ульрика («Бал-маскарад» Дж. Верди), великосветская красавица Элен («Война и мир» С. Прокофьева), страдающая и самоотверженная Марфа («Хованщина» М. Мусоргского), «соблазнительно эффектная» Бланш («Игрок» С. Прокофьева) и многие другие.

Готовясь к роли Кармен, она полгода занималась хореографией со знаменитой балериной Мариной Семёновой. Исполняла партию на трёх языках: в Большом — на русском, во Франции и других странах – на французском, на стажировке в Ла Скала учила на итальянском...

Коронная партия — Любаша в «Царской невесте», «самая любимая и самая счастливая», по признанию певицы. Синявская выходила в этой роли на протяжении тридцати лет, ею же «попрощалась» с родной сценой 31 марта 2002. Спектакль был посвящён столетию со дня рождения Марии Максаковой, которая в своё время принимала у Тамары Ильиничны дипломный экзамен.

«Эта музыка — вся про меня… бывает так, что всем своим существом, сердцем чувствуешь, что роль твоя, родная… Любаша для меня всегда ясна и… всегда загадочна» (Тамара Синявская).

На оперной сцене Синявская исполнила свыше сорока партий. И не все прозвучали в Большом: партию Варвары («Не только любовь» Р. Щедрина) она спела в спектакле Бориса Покровского на сцене Московского камерного музыкального театра (1972), вагнеровские партии — на Вагнеровском фестивале в США (1991), партию Ахросимовой («Война и мир» С. Прокофьева) — в Венской государственной опере (1995).

Популярность у широкой публики принесли ей концертные выступления. Певица выступала на ведущих концертных площадках страны, включая Государственный Кремлёвский дворец, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени П.И. Чайковского. В её репертуаре — «Испанская народная сюита» де Фальи, «Из еврейской народной поэзии» и «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» Шостаковича, произведения Прокофьева, Чайковского, «Реквием» Верди, сочинения Баха и Генделя в сопровождении органа, русские и неаполитанские песни, романсы. Вместе с супругом знаменитым баритоном Муслимом Магомаевым выступала в жанре вокального дуэта. Много гастролировала по миру — во Франции, Испании, Италии, США, Австралии, Японии, Китае, Южной Корее…

На выставке экспонируются фотографии сцен из опер «Иван Сусанин» М. Глинки, «Борис Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Каменный гость» А. Даргомыжского, «Игрок» С. Прокофьева, «Кармен» Ж. Бизе, «Травиата» Дж. Верди и др. Также представлены костюмы: Лауры («Каменный гость»), Кармен, Полины («Пиковая дама» П. Чайковского). В заглавной партии в опере «Кармен». Фото Георгия Соловьёва В парии Марины Мнишек в опере «Борис Годунов». Фото Георгия Соловьёва В партии Кончаковны в опере «Князь Игорь». Фото Георгия Соловьёва В партии Ольги в опере «Евгений Онегин». Ларина - Элеонора Андреева. Фото Георгия Соловьёва

https://bolshoi.ru/news/exhibitions/5019-exhibition-2023-06-16 Синявская выглядит гораздо моложе своего возраста: следит за собой. К журналистам она вышла в модном брючном костюме, с эффектной укладкой и идеальным макияжем.

- ...Мне все напоминает о Муслиме, - призналась Тамара Ильинична. - Это все мое! Вот, сейчас, я считаю, это он вам дает интервью, а не я...

В фойе концертного зала во время празднования юбилея Муслима Магомаева развесили его фотографии разных лет. Их выбирала Тамара Ильинична. Они познакомились с Магомаевым в начале 70-х, а через два года зарегистрировали отношения. Прожили душа в душу почти сорок лет.

– В наших отношениях была любовь, – заявила вдова. – Это самое главное!

– Каково быть музой великого артиста?

– Даже не знаю, как ответить на этот вопрос, – вздохнула Синявская. – А каково быть дочерью, отцом? Каждый получает свое. Нам было хорошо! Главный секрет Муслима в его необычности, человечности и даре Божьем, которым он распоряжался очень деликатно и свободно одновременно, понимаете?

Магомаев ушел со сцены в 60 лет: подводило здоровье, хотелось спокойствие. Его вдова ведет активный образ жизни. Синявская возглавляет кафедру вокального искусства в ГИТИСе. Студенты относятся к ней с уважением, хотя и побаиваются. Они не скрывают: халтурщиков Синявская терпеть не может.

https://www.mk.ru/social/2022/11/01/tamara-sinyavskaya-rasskazala-kakovo-bylo-zhit-s-magomaevym.html

Поздравляем любимую певицу с юбилеем! Многие лета! Предыдущий материал: