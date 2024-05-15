Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.108

Марш фронтовиков по Красной площади во время генеральной репетиции парада Победы в Москве, 5 мая 2024 года.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/35641

Герои, орденоносцы, фронтовики. Парадная «коробка» состоящая из участников войны прошла на Параде Победы в Москве, в том числе и военнослужащие армейского спецназа страны. Среди них - 24 кавалера Ордена Мужества и 7 Героев России.

https://t.me/wagner_group_pmc/56338

Трибуны встают во время прохода по Красной площади парадного расчета участников спецоперации с боевыми наградами. Военнослужащие прошли под знаменами боевых частей, освобождавших Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу в годы Великой Отечественной войны.

https://t.me/DKulko/513

Узнаете? Кто стдит выше и справа от Путина? А так? "Струна" это! Тот кто был с красным рюкзаком.

Единственный в РФ советский боевой истребитель И-16 поднялся в небо в День Победы.

https://t.me/SolovievLive/256778

Герой России генерал-губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Параде Победы в Туле. С удивлением узнали, что Дюмин с 2021 года является генерал-полковником.

https://t.me/okspn/30949 Не знаю чей рисунок, но он меня потряс!

https://t.me/kamerton_press/303

Танки войны Танки войны

https://t.me/Ugolok_Sitha/19846

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции. Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/Ugolok_Sitha/19859

Уничтоженный чешский танк Т-72ЕА в Луганской области.

https://t.me/Ugolok_Sitha/19879

Зеленскийот отчаяния, бросил в бой курсантов воленных училищ. На Запорожском направлении у ВСУ пополнение мужчинами 2005-2006 года рождения, это курсанты 3-4 курсов львовской военной академии и Житомирского военного института. А так же киевской академии МВД.

В расход запустили молодое поколение, пацанов по 18-20 лет.

Фото иллюстративное

https://t.me/specnazAlpha/24522

Иногда просто поражаюсь той разрушительной силе, которую несёт в себе маленький FPV дрон. На кадрах работа наших операторов из 28 МСП. https://t.me/boris_rozhin/122484

Чудо в пасхальный сочельник

То, что произошло с бойцами 3-го штурмового отряда 7-й ДРШБр «Св. Георгий Победоносец» СДД накануне светлого Христова Воскресения, иначе, как чудом и не назовёшь!

Уходя на ротацию с линии боевого соприкосновения на Бахмутском направлении, добровольцы решили проверить несколько подсобных помещений в одном из полуразрушенных церковных зданий, которые находились под непрерывным артиллерийским огнём противника. И тут их взору явилась… икона! Огромная, отлично сохранившаяся, словно ждавшая освобождения из плена украинских вероотступников и возвращения к людям. Военкору Царьграда Альгису Микульскису бойцы рассказали о настоящем чуде. Когда святыню вынесли из горящего храма, то на протяжении всей дороги в пункт временной дислокации по ним не было сделано ни одного выстрела! В самое ближайшее время икону передадут Русской Православной Церкви.

https://t.me/tsargradtv/76883

ПАМЯТИ АНДРЕЯ РОМИЦЫНА. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Андрей учился в школе № 1, закончил профессиональное училище. Проходил службу в армии, был морским пехотинцем на Северном флоте. Последние годы работал в охранном предприятии.

В октябре 2022 года он принял мужественное решение – добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации.

Нес службу добросовестно, был на очень хорошем счету в подразделении.

4 мая 2023 года Андрей пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи.

Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Андрей Игоревич Ромицын награжден орденом Мужества посмертно.

Война забирает самых лучших, самых смелых и отважных духом.

Выражаем искренние соболезнования родным погибшего Воина, совершившего подвиг во имя Родины. Сыну Андрея – Михаилу желаем быть достойным памяти отца! Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/6759

Авиабаза ВВС Монголии в Налайхе. Апрель 2024 года. Обратите внимание на капониры для авиатехники. Наследие советского периода в прекрасном состоянии.

https://t.me/boris_rozhin/122550

Вблизи Часов Яра в бой вступили французские и немецкие наемники!

С мест сообщают, что в лесничестве, на южных подступах к Часов Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников. Однако, сейчас это уже не те тик-ток военные зарубежных стран, которые приезжали на Украину заработать денег и при первой угрозе жизни бежали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступают подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.

Первые сообщения(на основе радиоперехватов) о прибытии иностранных наемников в Часов Яр поступили около месяц назад, но тогда было совершенно не понятно что это за подразделения. Смеем предположить, что десантники встретились с представителями Французского иностранного легиона, которые, по сообщениям Военной хроники, ранее были переброшены под Славянск. Видимо, подразделение, которое изначально планировалось использовать в обороне Славянска(в случае прорыва фронта), сейчас задействовано в обороне Часов Яра, где ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем.

Если все обстоит действительно так, то вчера Французский иностранный легион понес первые потери(до 7 человек)!

https://t.me/boris_rozhin/122615

Уничтожение вражеского БЭКа. Рассказ парней.

«Работали как обычно ночь, по теплу обнаружили цели, запросили огонь по цели, наш борт вышел на зону ну и пошла работа,

1 БЭК обычный уничтожили, а 2 который с ракетами долго кружил и хотел запустить в наш МИ-8 мы его обнаружили и размотали»

Парни вели огонь с пулемета с вертолета Ка-29.

https://t.me/boris_rozhin/122700

РОДОМ ИЗ СССР. Боец демонстрирует советский орден Красной Звезды, полученный им за Афганистан. Город Славянск, Донбасс. Весна 2014 года.

https://t.me/specnazAlpha/24600

Мобилизованный штурмовик — Герой России!

Мы с вами живем в удивительное время — время героев! Герои вокруг нас, стоит только осмотреться и приглядеться. И всё же подвиг в чистом виде, почти как в учебнике, встречается нечасто. Мне посчастливилось такое наблюдать. Хотя, как... я не был в том бою, лишь слушал, затаив дыхание, радиообмен и говорил потом с тем, кто вернулся из боя... с тем, кто сегодня гордо носит Звезду Героя, с обычным мужиком в необычных обстоятельствах, с мобилизованным десантником Сергеем Тринадцатым. Сергей по профессии строитель, сердцем и душой с нашим общим делом, после взятия Мариуполя он стал обдумывать, как поехать восстанавливать город, но сентябрь 2022 года перевернул жизнь: Сергей по собственной инициативе взял повестку и поехал воевать.

С самой мобилизации, задолго до первой задачи на передке, в период подготовки, он уже выделялся как один из самых активных, увлеченных новым для него военным ремеслом. Помню, как мы обсуждали какие-то прицелы и рации, еще совсем мало понимая ту специфику, в которой нам предстояло оказаться. Сергей подходил к делу обстоятельно, старался подбадривать и образовывать всякого, кто готов был его слушать, заряжал своим позитивом других, и всегда был в первых рядах.

Первое ранение — тяжелую контузию — он получил на первой линии обороны, отражая неистовый накат противника. Сутки отказывался покидать позицию, эвакуировался только тогда, когда почти не мог стоять на ногах. Восстановился, оклемался, снова вперед, снова в штурмовой роте. Новое ранение, еще тяжелее — осколками снаряда разворотило мышцы спины, сломало несколько ребер, обломки ребер проткнули легкое. Сергей снова восстановился — долго, трудно — и снова вернулся на фронт. Снова — добровольно! — записался в штурмовую группу.

И вот, настало утро того рокового боя. Группа шла по лесополосе. По «своей» лесополосе. Вот только штурмовики ВСУ оказались там чуть раньше, это была уже их лесополоса. Встретились лоб в лоб, завязался стрелковый бой накоротке. Слишком близко, чтобы артиллерия могла помочь, — риск накрыть своих слишком велик. Командир группы Сергея почти сразу был тяжело ранен, Сергей взял командование на себя, начал вытаскивать группу из гибельной мясорубки. А в этот момент к противнику уже шло подкрепление... в ходе боя на какое-то время противнику удалось окружить группу Сергея, но наши мужики пробили себе дорогу к своим.

Весь бой и после боя Сергей, управляя группой, ведя огонь и радиообмен, одновременно боролся за жизнь своего товарища с позывным Белый. К своим Сергей, сам в бою получивший осколочное ранение в ногу, принес Белого на своих плечах.

Мы не знаем точно, какие потери понес противник в тот день, но помним каждого, кого потеряли мы. Самое главное Сергей смог сказать даже в сухом комментарии для Минобороны: (https://t.me/mod_russia/38245) «На поле боя мы никого не оставили, всех своих мы забрали».

Сейчас Сергей снова восстановился после ранения и снова в строю. Почему? Да потому, что «Никто, кроме нас!»

https://t.me/tretyakov_n/1262

"Курганмашзавод" сообщает о передаче в войска очередной партии боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4. Они дополнительно оснащены комплектом "Накидка" и дополнительной защитой верхней полусферы и бортов. https://t.me/oboronka_channel/7046

"Позывной Брюс" сообщает:

О противнике, который противостоял нашим парням в Кисловке и Котляровке (Купянское направление) – от участника штурма:

«Точное подразделение не скажу, там спросить уже не у кого. Трупы одни. Пару брошенных было мобиков с теробороны, а в целом по тому, как нас встречали, по характеру действий и брошенному имуществу видно, что были совсем не «тэровцы», сплошняком все натовское, от сухпайка до гильзы»

При штурме Кисловки эти «не тэровцы» несколько суток держались в школе и детском садике. Наши никак не могли их штурмануть. Вчера Кисловка полностью перешла под наш контроль. Котляровка чуть ранее.

То есть в итоге наши парни с 1-й танковой армии проломили голову более чем достойному противнику. Не «алкоголику Васе с улицы». Красавцы. Жмем ваши руки, мужики

https://t.me/brussinf/7427 Бойцы ВС РФ на Пасху

https://t.me/wagner_group_pmc/56232

Уралвагонзавод отправил в Российскую армию очередные эшелоны современных танков В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в Российскую армию. Неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М. Коллектив нижнетагильского предприятия продолжает в круглосуточном режиме обеспечивать войска самой современной боевой техникой и выполняет качественно и в срок планы гособоронзаказа. Все производственные задачи решаются максимально быстро и эффективно, от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска бронетехники, проводится огромная работа по улучшению её тактико-технических характеристик. На данный момент перед сотрудниками Уралвагонзавода стоят новые задачи, связанные с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. - Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М «Прорыв» отправлен в Российскую армию в преддверии великого праздника – Дня Победы. 9 мая – дата, которая имеет особое значение для Концерна «Уралвагонзавод». Невозможно переоценить вклад в Великую Победу наших предприятий, ставших с началом войны центрами танкостроения в результате масштабной эвакуации оборонных заводов из западных регионов на восток Советского Союза. Сегодня наше Отечество вновь столкнулось с внешними вызовами. Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом. И работники Уралвагонзавода, как 80 лет назад их деды и прадеды, производят лучшую для своего времени военную технику. Они уже не раз доказали, что достойны поколения победителей! - отмечает генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов. https://t.me/uvznews/2684 Очередной сбитый вражеский дрон Баба-Яга. https://t.me/Ugolok_Sitha/19888 Подорвавшийся на минах, переданный украине американский БТР М113. https://t.me/Ugolok_Sitha/19891 Уничтоженная русским барражирующим боеприпасом "Ланцет" на Артемовском направлении украинская 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика". https://t.me/ChDambiev/29605 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции. Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/Ugolok_Sitha/19900 https://t.me/Ugolok_Sitha/19910 Уничтоженная украинская БРДМ-2 где то в зоне СВО

https://t.me/Ugolok_Sitha/19929 Очередная модификация «Царь-мангала»

«Штурмовой гараж» с противодронным РЭБом на крыше.

https://t.me/sashakots/46546 Waaagh!

Четыре колеса, несколько листов железа и самодельный багги готов

https://t.me/Ugolok_Sitha/19933 ОАК передала Минобороны новые самолеты Су-35С.

Самолеты изготовлены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина. Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту базирования. «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57», − сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина в этом году отмечает 90-летний юбилей. Сегодня он является одним из самых передовых предприятий в контуре ОАК. «Завод всегда служил примером высоких производственных стандартов, внедряя самые передовые технологии, осваивая новые типы техники, развивая компетенции. Сегодня предприятие имеет хорошо оснащенную производственную базу, эффективно выстроенные технологические процессы и высокий уровень производственной культуры. Это позволяет создавать отличные самолеты для российскойармии, внося свой вклад в общую победу, как делали авиастроители в годы Великой Отечественной войны», - отметил глава корпорации.

https://t.me/uac_ru/2330

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции. Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/Ugolok_Sitha/19942 Bukhatyusha. Русская РСЗО на шасси бортового грузовика УАЗ-3303.

https://t.me/ChDambiev/29668

Уничтоженный в Луганской области танк хохлов Т-72ЕА чешского производства.

https://t.me/wagner_group_pmc/56339 Скрины с видео полугодичной давности. Видимо по дороге в Африку

https://t.me/DailyWar/11924



Подписчики канала "Росич" в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/60784

https://t.me/rosich_ru/60926

Работа вертолетов ВКС РФ на Авдеевском направлении Работа вертолетов ВКС РФ на Авдеевском направлении

https://t.me/WarInMyEyes/7235

Фронтовые котейки! Фотоподборка «Будни солдата» от @dva_majors Как рассказал Царьград в одном из боевых подразделений армии России служит котейка-медик Наши бойцы нашли котенка, надрессировали его и теперь пушистый проводит всё время с медиками. Чтобы он не ходил просто так, ему сделали разгрузку, чтобы в случае чего средства спасения могли оперативно доставить до раненых. Кот Бармалей - это настоящий разведчик спецназа, он родился под Кременной, в 24-й Гвардейской, Отдельной Бригаде Специального назначения и с тех пор двигается по разным направлениям фронта и разным видам и родам войск.

Ну и вот еще один котик

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