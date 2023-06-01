Дорогая Юнна Петровна, с днём рождения!

Человек, никогда не предававший свою Совесть.

Юнна Петровна Мориц.

Многие Лета!!! Официальный сайт Юнны Мориц: http://www.owl.ru/morits/

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Почитаем несколько стихотворений этого года.

Соратники, союзники, собратцы

Разгромленного нами гитлерья, –

Они опять в восторге, что собраться

Смогли, сплотиться, мерзости творя,

И диктовать нам после сталинградства:

Как мы должны, как мы обязаны сдаваться,

Генштаб фашистов удовлетворя,

Генштаб разгромленного нами гитлерья!

А гитлерьё, разгромленное нами,

Тогда состряпает своей победы знамя

С фашистской свастикой, которая сейчас

Американщины восторгом и европщины,

Единым западом фашистской русофобщины

Вооружается, убить Россию мчась,

Диктуя нам, как мы должны сдаваться,

Как мы обязаны в живых не оставаться,

Генштаб фашистов удовлетворя,

Генштаб разгромленного нами гитлерья!

Соратники, союзники, собратцы,

Потомки предков "высшей расы" людоедства,

У них – Освенцим, у России – сталинградство,

Убить Россию – их единственное средство

Свою историю избавить от наследства

Позорного, где нам благодаря

В любые времена, в любом столетьи,

Сейчас и здесь, увидят страны эти,

Что запрещает нам Господь сдаваться,

Велит в живых России оставаться,

Победой нашей удовлетворя

Генштаб разгромленного нами гитлерья!

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2589.htm

ОТ СЛОВА – ПРОЛЕТАТЬ – БУКВАЛЬНО!

Здесь пролетали пролетарии,

Построили Страну Советов,

Потом порванцы партбилетов

Страну Советов расхватали,

Был расхватаний беспредел,

И пролетарий пролетел

Над схваткой, мимо расхватаний,

И по законам пролетаний,

От слова – пролетать – буквально

Здесь пролетали пролетарии,

Когда гремела наковальня,

Где катастрофы и аварии

Ковались кузнецами счастья –

Страну Советов рвать на части!

И по законам пролетаний

Над расхватаний беспределом

Я – пролетевший пролетарий

Во всех подробностях и в целом:

Средств производства нет – как нет

У пролетариев, зарплата

Отсутствует, когда запрет

На всё, что свято и крылато

Для пролетария в пролёте,

А не в участии захвата!..

И слово – пролетать – моё

Озвученное здесь Чутьё

Такого пролетариата.

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2588.htm

Кофе с круассанами, однако,

Под угрозой, с точки зрения поляка,

И должна Россия умереть,

Чтобы кофе с круссаном впредь

Не утратил запад, а иначе

Русские придут завоевать

Запад!.. Панство требует полячье

Беспощадно русских убивать,

Чтобы не случиться катастрофе,

Где не будет круассана с кофе!

Должен запад мировой войной

Истребить Россию, шар земной

От неё избавить и стереть

В порошок Россию, чтобы впредь

Всей России недра, их богатство,

Поимело западное гадство,

Приказав Россию гробить странам,

Чьи войска громило сталинградство!

Нашей Родине включён Победы свет,

Свет Победы над войны кровавым краном, –

И всегда мы будем Родиной побед,

А иначе – западнючий людоед

Нас угробит – ради кофе с круссаном!

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2587.htm

ЭКОНОМИКА

Сильней намного экономика была

У запада, который догола

Раздел, ограбил, сжёг живьём – до тла,

Угробил беззащитные тела

Людей, которых запад сдал в гестапо,

Экономически обогащая запад

Путём такого людоедского нахрапа!..

Слабей намного экономика была

У нашей Родины, когда войны пожаром

Нас гробил, грабил и сжигал живьём до тла

Фашизма запад, насыщая Бабьим Яром

Экономическое варево котла,

Чья экономика питается кошмаром.

У нас намного экономика слабей

Была, когда Европа гитлерья,

Точнее – Гитлеропа всех дробей

Сплотилась в целое, такой кошмар творя,

Что экономика фашистского зверья

Ничтожной сделалась для Господа, для Бога!

Мы победили, став сильней намного.

Непобедимость – экономика побед,

Непобедимость – экономика моя,

Непобедимость – экономики расцвет,

Непобедимость – только ей благодаря

Не победит нас никакой войны пожаром

Фашизма запад, экономику творя,

Которая питается кошмаром,

Чья экономика – Освенцим с Бабьим Яром!

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2585.htm

ОЗАБОЧЕННОСТИ БОЧКИ

Недружественный запад гитлерья

Недружественно хлынул к нам войной,

Недружественно убивая граждан

Недружественной армией, в которой

Недружественных танков, самолётов,

Недружественных бомб и миномётов

Недружественный был боезапас,

Недружественных душегубок, виселиц,

Недружественных пыток был избыток,

Недружественных газовых печей,

Недружественно там живьём сжигали,

Недружественно перед тем ограбив,

Недружественно догола раздев.

Мы озабоченно свою спасали Родину,

Наш озабоченный народ ушёл на фронт,

Где озабоченно сражался до Победы,

И озабоченно платил ценою жизни

Наш озабоченный народ, отсталинградив

Недружественный запад гитлерья.

Сейчас и здесь недружественный запад

Опять недружественно равен гитлерью

Недружественных танков, самолётов,

Недружественных бомб и террористов, –

Недружественный запад шлёт на фронт

Недружественный свой боезапас,

Недружественный свой приказ, который

Недружественно призывает всех

Недружественно убивать Россию,

Недружественно убивая русских!

И продолжает озабоченно Россия

Платить за членство, за присутствие своё

В организациях, которые возглавил

Недружественный запад гитлерья,

Недружественно убивая русских

И призывая всех подряд – убить Россию!..

Недружественность эту отмечая,

У нас особенно ответственные лица

Культурно катят озабоченности бочки!..

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2583.htm

БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!

Нацисты запада велят без передышки

Россию, русских убивать – таков приказ!..

Нацисты запада, вы – гитлерья мартышки,

Вы знать должны, отнюдь не понаслышке:

Без передышки – мы сильней в сто тысяч раз!

Вы никогда нам передышки не давайте,

Без передышки мы привыкли, без неё

На всех фронтах громить победно гитлерьё, –

Без передышки, вы о том не забывайте!

Без передышки вспоминайте, сколько раз

Дошла Россия до столиц Европы,

Без передышки сколько раз изгнали вас,

Когда в Россию вы вторгались, как циклопы,

Что знамениты одноглазостью своей!

Вы на Россию зверским взглядом одноглазым

Всегда смотрели!.. Одноглазый разум –

У ваших одноглазых главарей!

Россию, русских убивать без передышки, –

Таков приказ ваш, одноглазые мартышки,

Ваш разум одноглаз и ваш приказ!

Без передышки?.. Мы сильней в сто тысяч раз –

Без передышки!

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2582.htm Дальнейших Вам творческих удач и успехов, Уважаемая Юнна Петровна!