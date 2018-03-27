30 лет назад передача "Утренняя почта" развернула американский "Орион"

Попался на днях мне этот рассказ и очень понравился. Привожу его и вам для ознакомления.

Общался сегодня с знакомым летчиком, разговаривали за Сирию, ну и между делом за звезды за "сбитых" на современных самолетах, поведал он мне о том что застал в Крымске, еще живого (земля ему пухом) Васю. На мой вопрос кто это? Он долго рассказывал историю про Васю и "Орион", и про то что звезда на его самолете была так сказать за боевые заслуги в наше время, пересказать не могу ибо эмоционально и с кучей терминов... Поэтому выложу то, что нагуглил после общения... Вспоминает летчик А. Гарнаев:

С Васей Цымбалом мы были корешами, летали в Армавирском училище в одной эскадрилье на МиГ-23 (он сам был родом из Армавира). В свое время Вася был переведен с Дальнего востока в Килп-Явр за то, что сдул на форсаже японский вертолет с палубы японского сторожевика, а вычислен был по фразе (ставшей крылатой), брошенной в открытый эфир: «Пи_дец котенку!»

В полку он отличался своей шебутной лихостью — как-то раз, взлетев по авианосной группе он просто прошёл над их палубой, включив слив топлива — и устроил американиям обильный керосиновый душ...

Потом эта история с Орионом... .

В тихое ясное утро, 13 сентября 1987 года, в воскресенье, оперативным дежурным Североморского корпуса ПВО была дана команда на подъем в воздух одного самолета Су–27, из состава дежурного звена 941 ИАП ПВО (п. Килп–Явр).

Нарушителем "покоя" был базовый патрульный самолет Р–3С "Орион" из 333 эскадрильи ВВС Норвегии. "Орион" "петлял" вдоль границы в Баренцевом море, над нейтральными водами, и судя по всему вел контроль за нашей подводной лодкой. Особенностью этого самолета разведчика было то, что в воздухе он мог находиться до 12–ти часов и долго, долго заставлять "нервничать" силы ПВО. Задача дежурного Су–27 состояла в том, чтобы контролировать действия "Ориона" и не допустить нарушения государственной границы СССР. Самолет пилотировал ст.лейтенант Василий Цимбал. После взлета, КП ИАП "навело" истребитель на "Орион" и Су–27 начал "нарезать петли " возле "Ориона". Все происходило как обычный "дежурный" вылет, так как "Орионы" караулили наши ПЛ почти каждый день.

Но! Кто может быть помнит, в то время в воскресенье, в 11.00 начиналась по телевидению Программа " Утренняя почта". Все хиты советской эстрады, на то время, показывала в основном только "она", альтернативы практически не было. И смотрели эту передачу все и вся и в домике дежурного звена так же. Накануне был анонс предварительный, что в этой "Утренней почте" будет выступать кто–то из "звезд " на то время.

В общем ВСЕ посмотрят и послушают, кроме... ... кроме летчика Василия Цимбала!

«Орион» не патрулировал. Он целенаправленно работал над фарватером выхода наших лодок на боевое дежурство. Ставил (сбрасывал) радиобуи для определения момента выхода лодки на дежурство. Василий, чтобы воспрепятствовать сбросу буёв, начал выполнять проходы под «Орионом», на выходе включая слив топлива. Так как "Орион" будет "болтаться" у границы неизвестно сколько времени ,он просто зашел снизу под "Орион" и закрыл тому обзор всей аппаратуры. "Орион" начал сбрасывать скорость в надежде, что истребитель свалится. Но у Су-27 скорость сваливания гораздо меньше (около 200 км/ч). В итоге сам "Орион" начал терять высоту и в этот момент зацепил винтом третьего двигателя радиопрозрачную законцовку правого киля. Обломки винта повредили четвертый двигатель и фюзеляж (разгерметизация) Поврежденный "Орион" Винт двигателя правого крыла "Ориона".

"Орион" сдался и взял курс на базу.

Василий Цимбал докладывает на КП –"Орион" уходит на базу. КП полка дает добро на возвращение на аэродром. Василий делает боевой разворот, догоняет " Орион", заходит вперед и начинает слив топлива прямо на кабину и фюзеляж. "Обгадил " Василий самолет разведчик как мог.После столкновения "Орион" доложил в эфир: "атакован советским истребителем, имею повреждения". Для его сопровождения были подняты 2 F-16, которые и привели его домой, на авиабазу в Норвегии. Затем вернулся на аэродром и успел посмотреть "Утреннюю почту", никому ничего не докладывая о произошедшем. После заруливания в ДС при осмотре Су-27 техник доложил, что самолет имеет повреждение законцовки правого киля: повреждения были небольшими — середина «пилотки» разлохмачена,но такое бывало и ранее, ничего особенного, заменили и всё. Более в этот день самолеты разведчики в акватории Баренцева моря не появлялись… Весь день было тихо и солнечно Разгром начался вечером. "Орион" дополз до своего аэродрома. В этот же день был оповещен советский посол в Норвегии. Информация идет в Москву, там Министру обороны, от него к Главкому войск ПВО. Дежурный генерал ЦКП ПВО запрашивает Архангельскую армию ПВО, армия корпус, корпус — 941 ИАП. В полку спрашивают у Василия, что было? Тот как нормальный офицер отвечал, что ничего не было, обычный вылет. В полк приезжает Командир Корпуса, начинаются разбирательства.Самолет Су-27 б/н 36 сразу после столкновения получил б/н 38 ещё позже б/н 31. "Тупые америкосы" ни в жисть бы не догадались. И все бы ничего, Василий может и выкрутился бы, но с борта "Ориона" вели фото и видеозапись всех маневров Су–27. Копия была передана послу Норвегии. Отпираться было невозможно…

Потом долго НАТОвцев пугали - типа чуть что - так сразу "Ахтунг, ахтунг! Ваську Цымбала - в воздух "Позже на его Су-27 потом нарисовали маленький "Орион". Потом составили проект ответа на натовскую ноту. Смысл такой:" Вы, господа, вынудили нашего лётчика действовать решительно, т.к. ваш экипаж сам действовал некорректно, да ещё и с некрасивыми намерениями..." Шеварднадзе, надо сказать к его чести, подписал.

Этот пост выложил Червонец Андрюха (простите, но это его ник). А вот что я еще нашла на сайте авиаторов. Фото выпуска с летного училища А.Ю. Гарнаев (Мы были курсантскими "корешками", курсантами летали в одной эскадрилье на МиГ-23):

Джентльмены,

-Совсем ДОСТОВЕРНО то, что действительно творилось в ТОМ полёте и в голове у Васи Цымбала (тут никакие догадки не нужны) я узнал в совершенно непринужденной беседе в Крымске (незадолго до его там гибели) непосредственно от него самого

(пусть теперь земля ему будет ... небом)!

...в ТОТ период их в Килп-Явре с Б.Д. действительно за@бали:

то Орионы, то вертолёты с кораблей ... Обнаглели донельзя - наших пилотов подготовленных во всех условиях было немного, в ДЗ ходили через день, за одно дежурство = по семь-восемь подъёмов. Вот и начали они из простых "эгоистических" соображений - чтоб хоть немного поменьше было тревог... - не просто барражировать, а пользоваться "НЕуставными" методами воздействия на "вероятных друзей":

- сначала "пописали" аварийными сливами на палубу - до ТЕХ дошло эффективно, вертушки у морской границы стали шнырять намного меньше ...

- а до Орионов решили "достучаться" тупо и понятно: максимальным спутным вихрем. Для этого вставали под него, успокаивались, а затем с максимальной приёмистостью разжигали П.Ф.ы и, минимально выскочив вперёд, заламывали перегрузку ~~ делали это МНОГО раз, но до ТЕХ доходило плохо - вот постепенно и пришлось сокращать дистанции и интервалы ... пока ... ...

от лица следователя:

"Орион" не патрулировал. Он целенаправленно работал над фарватером выхода наших лодок на боевое дежурство. Ставил (сбрасывал) радиобуи для определения момента выхода лодки на дежурство. В.Кушнир увидел момент сбрасывания буёв, доложил по радио. Потом большую часть переговоров местное начальство стёрло. Но явственно слышно было слово, переспрошенное Кушниром по радио: "Помешать ?"

Василий, чтобы воспрепятствовать сбросу буёв, начал выполнять проходы ПОД "Орионом", на выходе включая слив топлива. В ноте НАТОвцев было сказано:"Включал форсаж....". Это они не разобрались в причине появления белого шлейфа.

В момент, когда Су-27 скрывался под брюхом, "Орион" уменьшал скорость и пытался маневрировать. В очередном заходе Василий прошел "близковато" и влез килём в винт "Ориона", который в этот момент накренился. Экипаж поднял страшный крик по радио, т.к. обломки винта пробили фюзеляж. До дому они дотянули. Василий же после этого ещё пол-часа бдительно дежурил в этой зоне и благополучно вернулся.

На вопрос:"А где у твоего самолёта часть киля" он вначале отвечал:"Это бывает, тряска и т.п., вот и отвалился.



Я потом составил проект ответа на натовскую ноту. Смысл такой:" Вы, господа, вынудили нашего лётчика действовать решительно, т.к. ваш экипаж сам действовал некорректно, да ещё и с некрасивыми намерениями..."

Шеварднадзе, надо сказать к его чести, подписал.

А что касается перевода в другой полк - тоже отчасти моя работа.

Позвонили из авиации армии и говорят: Слушай, тут политработники собираются Василия из партии исключать за допущенные нарушения! Что делать?"

Из партии лётчика - однозначный конец карьеры. Пришлось весьма срочно организовать Василию перевод и вывести его из зоны досягаемости местных ретивых замполитов.

https://chervonec-001.livejournal.com/1996980.html

http://forum.interactiveavia.ru/forum/topic/2337/0/