Россия могла стать жертвой атаки климатическим оружием?

Погодные катаклизмы, обрушившиеся на Россию, вызывают массу вопросов. Если с аномальной жарой, охватившей центральную часть страны, мы уже сталкивались в 2010 году, то теперь на Юге России ей сопутствует настоящий потоп. Что это, какое-то секретное климатическое оружие, которое испытывают на нас, или же это сам климат планеты меняется с нарастающей скоростью?

Значительная часть населения нашей страны сегодня находится в экстремальных погодных условиях. Центральные регионы России вновь накрыты одуряющей жарой, достигающей 34-35 градусов по Цельсию в Москве и Подмосковье. Изнывающие от зноя жители и гости Санкт-Петербурга лезут купаться в каналы, и даже полиция не может им воспрепятствовать. Иная картина наблюдается в южных регионах. Из-за аномальных по силе дождей, прошедших на Кубани и в Крыму, на полуострове пришлось объявлять режим чрезвычайной ситуации. Испытывавший дефицит влаги Юг России разом получил ее в избытке. В Крыму затопило поля и сады, подтоплены курортные города, есть человеческие жертвы. Ранее чуть не молившие небеса о дожде местные власти теперь вынуждены откачивать воду с улиц, заниматься ремонтом ливневых канализаций, пилить упавшие деревья, справляться с последствиями подтопления для коммунальной сферы.

Дошло до того, что крымский урожай от необычайно крупного града приходится защищать, обстреливая тучи из ракетных систем. Да-да, и эта услуга далеко не бесплатная (12 тысяч рублей за прикрытие 1 гектара сельхозугодий ракетами в течение полугода либо 6 тысяч за прикрытие специальными мортирами за тот же период). Также от града размером с куриное яйцо, способного пробивать даже крыши, страдает соседний Краснодарский край. Самым пострадавшим из южных городов России можно пока что считать Керчь, где улицы превратились в реки, дворы – в озера, машины и дома затоплены, из кранов пропала вода, исчезло электроснабжение. Ко всему прочему, из-за повышенной влажности появилось огромное количество насекомых, комаров, тли, цикад и божьих коровок. Оказалось, что последние могут образовывать настоящие стаи и, как ни странно, даже кусаться. Туристы пытаются сохранять чувство юмора и оптимизм и пишут в комментариях:

Нашествие божьих коровок на юге. Они повсюду и их много, как комары. И знаете что? Они кусаются! Да-да. Не сильно, но противно. Надеюсь, что это не часть инфекционной атаки, а Божье послание!

Все это поневоле вынуждает задуматься, если происходящее - это действительно послание, то чье: Бога, Вселенной, планеты Земли или же дело рук человеческих? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Ученые объясняют, что в погодных катаклизмах над Россией виноваты циклоны и антициклоны. Так, за аномальную жару над центральной частью страны отвечает так называемый блокирующий антициклон, который не позволяет осуществляться западно-восточному переносу воздуха. На юге же сложились сразу два фактора. Во-первых, из-за общего повышения температуры Черного моря на 2 градуса за последние 40 лет увеличилось движение тепла в его верхних слоях, а также объемы испарения влаги. Во-вторых, над Черным морем прошел циклон, на границе которого образовался так называемый «волчок», зачерпнувший этот насыщенный влагой воздух на сушу, где он уперся в горы, конденсировался и выпал на поверхность мощнейшими ливнями.

Таким образом, природное происхождение катаклизмов налицо. Однако многих сейчас настораживает словосочетание «блокирующий антициклон». Все россияне помнят, какой кошмар творился в 2010 году, когда из-за аналогичного антициклона жара зависла над большей частью страны почти на два месяца. Сколько тогда сгорело лесов, сколько умерло людей из-за осложнений заболеваний на фоне нескончаемой жары. Никогда такого не было, и вот опять. Снова над Россией в 2021 году висит блокирующий антициклон, а страна и ее население изнывают от жары. И вновь можно встретить теории о том, что это якобы наши геополитические противники применяют климатическое оружие. Мы не знаем, так это на самом деле или нет (скорее всего, нет), но давайте немножечко поиграем в теории заговора и сделаем допущение, что мы и правда стали жертвами «атаки».

Что же такое климатическое (метеорологическое) оружие? Это считающееся гипотетическим оружие массового поражения, предназначенное для уничтожения экономики отдельной страны или группы стран за счет целенаправленного воздействия на погоду, климат и природные ресурсы. Сомнительную славу первопроходцев в этой области заслужили американцы, которые устраивали проливные дожди во время войны во Вьетнаме. Но и после именно США были главными подозреваемыми из-за их системы исследования ионосферы HAARP, расположенной на Аляске, которая считалась способной управлять погодой. Правда, в 2013 году данная программа была закрыта, а в 2015 году объект со всем оборудованием был передан Университету штата Аляска и теперь открыт для посещения. Стало быть, американцы в наших сегодняшних проблемах невиноватые? На самом деле, на территории Аляски имеется еще один объект аналогичного назначения под названием как HIPAS (High Power Auroral Stimulation), секретность с которого не снята, и еще один на Пуэрто-Рико. Так что пространство для конспирологии по-прежнему сохраняется.

Но давайте перейдем к главному. А зачем вообще США может теоретически понадобиться устраивать аномальную жару над Россией? Кто в своем уме станет вбухивать миллиарды в то, чтобы нам было просто жарко?

Если задуматься, то некие мотивы при желании все же можно усмотреть. Так, невыносимый зной лета 2010 года привел к тому, что в нашей стране случился неурожай. А Россия, если кто забыл, один из крупнейших экспортеров зерна. Из-за неурожая Москва была вынуждена ввести эмбраго на его экспорт, что привело к дефициту и росту цен на продовольствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А это, в свою очередь, стало одной из основных предпосылок начавшейся следом «Арабской весны», приведшей к смене казавшихся незыблемыми правящих режимов. Главными выгодоприобретателями от череды государственных переворотов в регионе считаются американские демократы, набившие руку на «цветных революциях» по всему миру.

И вот наступил 2021 год. Демпартия США снова на коне. Пандемия коронавируса нанесла тяжелый удар не только по объемам промышленного производства во всех странах, но и по сельскому хозяйству. В 2020-м главные экспортеры продовольствия старались его придержать для собственных нужд. Цены на аграрную продукцию во всем мире вновь начинают расти, и тут над Россией опять повисает блокирующий антициклон, который иссушивает посевы, а в южных регионах, напротив, затапливает водой и побивает градом. Едва ли к концу года урожай нас приятно порадует, а тут еще и новая волна истерии вокруг COVID-19 и его новых штаммов началась. Что может за всем этим последовать? Опять эмбарго, а потом очередной региональный передел?

Понятное дело, что все это чистой воды фантазии, основанные на незнании истинных целей американских проектов HAARP и HIPAS и вольной трактовке глобальных климатических и геополитических изменений. Но все равно есть над чем подумать на досуге.

Сергей Маржецкий

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