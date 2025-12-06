Трагическая судьба Юлии Друниной

Она прожила 92 года, болгарская поэтесса, которую в конце жизни клеймили позором, называли шпионкой, хранительницей преступной идеи. Были забыты все её стихи, а молодёжь Болгарии, кажется, даже не знает такого человека – Лиляну Стефанову, автора больше 50 книг и обладательницу нескольких национальных премий по литературе. Она стала первой болгарской выпускницей Литературного института имени Горького в Москве. Лиляна Стефанова всю жизнь дружила с Юлией Друниной и обвиняла в её уходе известного человека.

Лиляна Стефанова родилась в Софии в 1929 году. Отец её был выпускником Духовной семинарии в Константинополе и факультета болгарской филологии Софийского государственного университета, преподавал болгарский язык и литературу, мама тоже была учительницей. Лиляна с детства была увлечена искусством, играла главные роли в спектаклях для детей Экспериментального театра Стефана Сырчаджиева и Петра Тойчева. В старших классах она писала и публиковала в газетах свои стихи.Поступать она поехала всё же в ГИТИС на факультет режиссёры, из которого перевелась в Литературный институт. Она училась на одном курсе с Расулом Гамзатовым и Владимиром Солоухиным, а потом в институт пришла Юлия Друнина. Она появилась в аудитории в гимнастёрке и шинели, а на ногах её были кирзовые солдатские сапоги. Впрочем, в те послевоенные годы многие девушки ещё не успели сменить военную форму на кокетливые платья, на это просто не было денег. По сути, платье было только у Лиляны, потому что мама, собирая её на учёбу, постаралась принарядить дочь.Они подружились, Юлия Друнина и Лиляна Стефанова, такие разные, но столь похожие в своей бескомпромиссности и преданности идеям. Они даже были влюблены в одного мужчину - Александра Коваленкова, преподававшего у них теорию стихосложения. Когда его арестовали, они вместе бегали к телефону-автомату звонить его жене, чтоб узнать, нет ли какой весточки. Это была чистая романтическая влюблённость, без какого-либо намёка на близость. Даже эта одна на двоих любовь не разъединила подруг, а, скорее, объединила их общим беспокойством за его судьбу.Когда Александр Коваленков вернулся в институт, девушки решили признаться ему в стихах. Иносказательно, разумеется. Педагог, кажется, даже не понял, что прочитанная студентами любовная лирика была признанием, и раскритиковал обеих в пух и прах за мещанство и отсутствие гражданской позиции в стихах. После этого от их влюблённости не осталось и следа.Лиляна Стефанова прожила в Москве пять лет, издала здесь свой первый сборник стихов. Но даже после отъезда на родину её связь с Юлией Друниной, Юлкой, как называла её всегда поэтесса, не прервалась. Они часто созванивались, приезжали друг к другу в гости при малейшей возможности, знали, что происходило в жизни каждой. А в 1991 году в квартире Лиляны в Софии в три часа ночи раздался телефонный звонок.Владимир Солоухин, её институтский друг, сообщил Лиляне о том, что Юлия Друнина свела счёты с жизнью. Вскоре из-под пера поэтессы вышло стихотворение в двух частях «Прощание с Юлей». И не надо обладать особой проницательностью, чтобы между строк прочитать имя человека, которого обвиняла Лиляна Стефанова в гибели своей лучшей подруги. Юлия Друнина, когда началась перестройка, свято верила в её идеи. Она считала, что теперь жизнь в её стране изменится в лучшую сторону и возлагала большие надежды на человека, ставшего первым и последним президентом СССР.Сама Лиляна Стефанова в последние годы жизни словно отгородилась от внешнего мира. Она отказывалась давать интервью, не принимала участие в телепередачах, не делилась воспоминаниями и творческими планами. Лишь подолгу гуляла со своим верным другом – сенбернаром. Правда, пресса продолжала писать о ней. Только уже не как о поэтессе, а как о шпионке, которая собирала информацию во время своей командировки в Лондон, где она была в качестве журналиста накануне молодёжного фестиваля, проходившего в Софии. Тем, кто писал об «агенте Албены», даже в голову не приходило подумать о том, что она никак не могла «шпионить» без знания английского языка. Но в прессе муссировалась тема принадлежности поэтессы к комитету госбезопасности Болгарии.Но Лиляна Стефанова оправдываться ни перед кем не собиралась. Она жила так, как велело ей сердце, и писала так, как чувствовала. Её Константин Паустовский называл одной из лучших своих учениц, она написала пронзительное стихотворение о войне «Две по две», которое было основано на реальных событиях. Тогда, во время учёбы в Москве Лиляна пришла в Измайловский парк на танцы и увидела, так танцуют друг с другом девушки.Лиляна Стефанова ушла из жизни 1 августа 2021 года, пережив свою лучшую подругу почти на 30 лет. Болгарская поэтесса тоже не могла принять многие изменения в своей стране, но она смогла оградить себя от трагического восприятия крушения идеалов, которое