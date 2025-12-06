Трагическая судьба Юлии Друниной

Юлия Друнина10 мая могло бы исполниться 95 лет советской поэтессе Юлии Друниной, но в 1991 г. она приняла решение уйти из жизни. На ее долю выпало немало испытаний, которые она перенесла с неженской стойкостью и мужеством. Юлия Друнина прошла через войну, но не смогла выжить в мирное время и смириться с распадом СССР.
Советская поэтесса Юлия Друнина
Юлия Друнина появилась на свет 10 мая 1924 г. в Москве. Ее отец был учителем истории, а мать – библиотекарем, и любовь к литературе ей прививали с самого детства. Стихи она начала писать еще в школе, в конце 1930-х гг. Юля заняла первое место на поэтическом конкурсе, ее стихи напечатали в газете и передали по радио.
Юлия Друнина появилась на свет 10 мая 1924 г. в Москве. Ее отец был учителем истории, а мать – библиотекарем, и любовь к литературе ей прививали с самого детства. Стихи она начала писать еще в школе, в конце 1930-х гг. Юля заняла первое место на поэтическом конкурсе, ее стихи напечатали в газете и передали по радио.
Юлия Друнина
21 июня 1941 г. Юлия Друнина вместе со своими одноклассниками встречала рассвет после выпускного. А наутро они узнали о том, что началась война. Как и многие ее ровесницы, 17-летняя Юлия участвовала в строительстве оборонительных сооружений, пошла на курсы медсестер, поступила в добровольную санитарную дружину при Районном обществе Красного Креста. Родители не хотели отпускать дочь на фронт, но она вопреки их воле стала санитаркой в пехотном полку.
21 июня 1941 г. Юлия Друнина вместе со своими одноклассниками встречала рассвет после выпускного. А наутро они узнали о том, что началась война. Как и многие ее ровесницы, 17-летняя Юлия участвовала в строительстве оборонительных сооружений, пошла на курсы медсестер, поступила в добровольную санитарную дружину при Районном обществе Красного Креста. Родители не хотели отпускать дочь на фронт, но она вопреки их воле стала санитаркой в пехотном полку.
Поэтесса, чьи стихи о войне в ХХ в. знал каждый школьник
На фронте Друнина встретила свою первую любовь. Она никогда не называла его имени и фамилии, в стихах этого периода он упоминается как «Комбат». Эта любовь была очень недолгой – командир батальона вскоре погиб. Выйдя из окружения, Друнина вернулась в Москву, а оттуда с семьей отправилась в эвакуацию в Сибирь. Она хотела вернуться на фронт, но здоровье отца было в критическом состоянии – в начале войны он пережил первый инсульт, а после второго в 1942 г.
На фронте Друнина встретила свою первую любовь. Она никогда не называла его имени и фамилии, в стихах этого периода он упоминается как «Комбат». Эта любовь была очень недолгой – командир батальона вскоре погиб. Выйдя из окружения, Друнина вернулась в Москву, а оттуда с семьей отправилась в эвакуацию в Сибирь. Она хотела вернуться на фронт, но здоровье отца было в критическом состоянии – в начале войны он пережил первый инсульт, а после второго в 1942 г.
Юлия Друнина
«Подстриженная под мальчишку, была похожа я на всех», – писала поэтесса.
Действительно, таких, как она, на войне было очень много. Девушки не только выносили с поля боя раненых солдат, но и сами умели обращаться с гранатами и пулеметами. Подруга Друниной Зинаида Самсонова спасла около 50 русских солдат и уничтожила 10 немецких. Одно из сражений стало для нее последним. Поэтесса посвятила ей стихотворение «Зинка», которое стало одним из самых известных ее военных произведений.
«Подстриженная под мальчишку, была похожа я на всех», – писала поэтесса.
Действительно, таких, как она, на войне было очень много. Девушки не только выносили с поля боя раненых солдат, но и сами умели обращаться с гранатами и пулеметами. Подруга Друниной Зинаида Самсонова спасла около 50 русских солдат и уничтожила 10 немецких. Одно из сражений стало для нее последним. Поэтесса посвятила ей стихотворение «Зинка», которое стало одним из самых известных ее военных произведений.
Советская поэтесса Юлия Друнина
В 1943 г. Друнина получила ранение, которое чуть не стало для нее смертельным: осколок снаряда прошел в 5 мм от сонной артерии. В 1944 г. она была контужена, и ее военная служба завершилась. После окончания службы поэтесса начала посещать занятия в Литературном институте, где встретила своего будущего мужа Николая Старшинова. Позже он вспоминал:
«Мы встретились в конце 1944 года в Литературном институте. После лекций я пошел ее провожать. Она, только что демобилизованный батальонный санинструктор, ходила в солдатских кирзовых сапогах, в поношенной гимнастерке и шинели. Ничего другого у нее не было. Мы были студентами второго курса, когда у нас родилась дочь Лена. Ютились в маленькой комнатке, в общей квартире, жили сверхбедно, впроголодь. В быту Юля была, как, впрочем, и многие поэтессы, довольно неорганизованной. Хозяйством заниматься не любила. По редакциям не ходила, даже не знала, где многие из них находятся, и кто в них заведует поэзией».
В 1943 г. Друнина получила ранение, которое чуть не стало для нее смертельным: осколок снаряда прошел в 5 мм от сонной артерии. В 1944 г. она была контужена, и ее военная служба завершилась. После окончания службы поэтесса начала посещать занятия в Литературном институте, где встретила своего будущего мужа Николая Старшинова. Позже он вспоминал:
«Мы встретились в конце 1944 года в Литературном институте. После лекций я пошел ее провожать. Она, только что демобилизованный батальонный санинструктор, ходила в солдатских кирзовых сапогах, в поношенной гимнастерке и шинели. Ничего другого у нее не было. Мы были студентами второго курса, когда у нас родилась дочь Лена. Ютились в маленькой комнатке, в общей квартире, жили сверхбедно, впроголодь. В быту Юля была, как, впрочем, и многие поэтессы, довольно неорганизованной. Хозяйством заниматься не любила. По редакциям не ходила, даже не знала, где многие из них находятся, и кто в них заведует поэзией».
Юлия Друнина и Алексей Каплер
После войны о ней заговорили как об одном из самых талантливых поэтов военного поколения. В 1945 г. ее стихи опубликовали в журнале «Знамя», через три года вышел ее сборник «В солдатской шинели». До конца 1980-х гг. она выпустила еще несколько сборников, во всех учебниках были ее стихи: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». На ее стихи Александра Пахмутова написала песни «Походная кавалерийская» и «Ты – рядом».
После войны о ней заговорили как об одном из самых талантливых поэтов военного поколения. В 1945 г. ее стихи опубликовали в журнале «Знамя», через три года вышел ее сборник «В солдатской шинели». До конца 1980-х гг. она выпустила еще несколько сборников, во всех учебниках были ее стихи: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». На ее стихи Александра Пахмутова написала песни «Походная кавалерийская» и «Ты – рядом».
Юлия Друнина и Алексей Каплер
В 1960 г. Юлия Друнина разошлась с мужем – уже несколько лет ее сердце было занято другим человеком, режиссером и телеведущим Алексеем Каплером. Они познакомились в 1954 г., когда Друниной было 30, а Каплеру – 50. Вместе они прожили до 1979 г., когда режиссер умер от рака. После смерти мужа поэтесса так и не смогла найти новых смыслов своего существования. В конце 1980-х она отстаивала права фронтовиков и даже баллотировалась в Верховный Совет СССР. Но очень скоро она разочаровалась в депутатской деятельности, а распад Союза Друнина восприняла как личную трагедию и крах идеалов всего ее поколения, прошедшего через войну.
В 1960 г. Юлия Друнина разошлась с мужем – уже несколько лет ее сердце было занято другим человеком, режиссером и телеведущим Алексеем Каплером. Они познакомились в 1954 г., когда Друниной было 30, а Каплеру – 50. Вместе они прожили до 1979 г., когда режиссер умер от рака. После смерти мужа поэтесса так и не смогла найти новых смыслов своего существования. В конце 1980-х она отстаивала права фронтовиков и даже баллотировалась в Верховный Совет СССР. Но очень скоро она разочаровалась в депутатской деятельности, а распад Союза Друнина восприняла как личную трагедию и крах идеалов всего ее поколения, прошедшего через войну.
Поэтесса, чьи стихи о войне в ХХ в. знал каждый школьник
В августе 1991 г. поэтесса вышла на защиту Белого дома, а через три месяца она закрылась в своем гараже, выпила снотворного и завела машину. За день до смерти Друнина написала:
«Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл… Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, не верующая. Но если Бог есть, он поймет меня. 20.11.91».
А в ее последнем стихотворении были такие строки:
«Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть».
В августе 1991 г. поэтесса вышла на защиту Белого дома, а через три месяца она закрылась в своем гараже, выпила снотворного и завела машину. За день до смерти Друнина написала:
«Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл… Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, не верующая. Но если Бог есть, он поймет меня. 20.11.91».
А в ее последнем стихотворении были такие строки:
«Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть».
Могила Алексея Каплера и Юлии Друниной в Старом Крыму
«Полжизни мы теряем из-за спешки...»Это стихотворение Юлия Друнина написала ещё в середине прошлого столетия. Но актуальности оно не теряет и сегодня. Мало того, можно смело говорить о том, что стихотворение это в новом веке звучит с новой силой и понятно абсолютно всем. Эти строки – прекрасный повод поразмыслить над своей жизнью.
Спеша, не замечаем мы подчас
Ни лужицы на шляпке сыроежки,
Ни боли в глубине любимых глаз...
И лишь, как говорится, на закате,
Средь суеты, в плену успеха, вдруг,
Тебя безжалостно за горло схватит
Холодными ручищами испуг:
Жил на бегу, за призраком в погоне,
В сетях забот и неотложных дел...
А может главное - и проворонил...
А может главное - и проглядел...
<Юлия Друнина>
Кого винила в уходе Юлии Друниной её лучшая подруга, болгарская поэтесса Лиляна Стефанова
Она прожила 92 года, болгарская поэтесса, которую в конце жизни клеймили позором, называли шпионкой, хранительницей преступной идеи. Были забыты все её стихи, а молодёжь Болгарии, кажется, даже не знает такого человека – Лиляну Стефанову, автора больше 50 книг и обладательницу нескольких национальных премий по литературе. Она стала первой болгарской выпускницей Литературного института имени Горького в Москве. Лиляна Стефанова всю жизнь дружила с Юлией Друниной и обвиняла в её уходе известного человека.
Женская дружба
Женская дружба
Лиляна Стефанова.Лиляна Стефанова родилась в Софии в 1929 году. Отец её был выпускником Духовной семинарии в Константинополе и факультета болгарской филологии Софийского государственного университета, преподавал болгарский язык и литературу, мама тоже была учительницей. Лиляна с детства была увлечена искусством, играла главные роли в спектаклях для детей Экспериментального театра Стефана Сырчаджиева и Петра Тойчева. В старших классах она писала и публиковала в газетах свои стихи.
Поступать она поехала всё же в ГИТИС на факультет режиссёры, из которого перевелась в Литературный институт. Она училась на одном курсе с Расулом Гамзатовым и Владимиром Солоухиным, а потом в институт пришла Юлия Друнина. Она появилась в аудитории в гимнастёрке и шинели, а на ногах её были кирзовые солдатские сапоги. Впрочем, в те послевоенные годы многие девушки ещё не успели сменить военную форму на кокетливые платья, на это просто не было денег. По сути, платье было только у Лиляны, потому что мама, собирая её на учёбу, постаралась принарядить дочь.
Юлия Друнина.Они подружились, Юлия Друнина и Лиляна Стефанова, такие разные, но столь похожие в своей бескомпромиссности и преданности идеям. Они даже были влюблены в одного мужчину - Александра Коваленкова, преподававшего у них теорию стихосложения. Когда его арестовали, они вместе бегали к телефону-автомату звонить его жене, чтоб узнать, нет ли какой весточки. Это была чистая романтическая влюблённость, без какого-либо намёка на близость. Даже эта одна на двоих любовь не разъединила подруг, а, скорее, объединила их общим беспокойством за его судьбу.
Юлия Друнина.Когда Александр Коваленков вернулся в институт, девушки решили признаться ему в стихах. Иносказательно, разумеется. Педагог, кажется, даже не понял, что прочитанная студентами любовная лирика была признанием, и раскритиковал обеих в пух и прах за мещанство и отсутствие гражданской позиции в стихах. После этого от их влюблённости не осталось и следа.
Прерванная связь
Лиляна Стефанова и Юлия Друнина.Лиляна Стефанова прожила в Москве пять лет, издала здесь свой первый сборник стихов. Но даже после отъезда на родину её связь с Юлией Друниной, Юлкой, как называла её всегда поэтесса, не прервалась. Они часто созванивались, приезжали друг к другу в гости при малейшей возможности, знали, что происходило в жизни каждой. А в 1991 году в квартире Лиляны в Софии в три часа ночи раздался телефонный звонок.
Владимир Солоухин.Владимир Солоухин, её институтский друг, сообщил Лиляне о том, что Юлия Друнина свела счёты с жизнью. Вскоре из-под пера поэтессы вышло стихотворение в двух частях «Прощание с Юлей». И не надо обладать особой проницательностью, чтобы между строк прочитать имя человека, которого обвиняла Лиляна Стефанова в гибели своей лучшей подруги. Юлия Друнина, когда началась перестройка, свято верила в её идеи. Она считала, что теперь жизнь в её стране изменится в лучшую сторону и возлагала большие надежды на человека, ставшего первым и последним президентом СССР.
Из стихотворения Лиляны Стефановой «Прощание с Юлей».Сама Лиляна Стефанова в последние годы жизни словно отгородилась от внешнего мира. Она отказывалась давать интервью, не принимала участие в телепередачах, не делилась воспоминаниями и творческими планами. Лишь подолгу гуляла со своим верным другом – сенбернаром. Правда, пресса продолжала писать о ней. Только уже не как о поэтессе, а как о шпионке, которая собирала информацию во время своей командировки в Лондон, где она была в качестве журналиста накануне молодёжного фестиваля, проходившего в Софии. Тем, кто писал об «агенте Албены», даже в голову не приходило подумать о том, что она никак не могла «шпионить» без знания английского языка. Но в прессе муссировалась тема принадлежности поэтессы к комитету госбезопасности Болгарии.
Лиляна Стефанова.Но Лиляна Стефанова оправдываться ни перед кем не собиралась. Она жила так, как велело ей сердце, и писала так, как чувствовала. Её Константин Паустовский называл одной из лучших своих учениц, она написала пронзительное стихотворение о войне «Две по две», которое было основано на реальных событиях. Тогда, во время учёбы в Москве Лиляна пришла в Измайловский парк на танцы и увидела, так танцуют друг с другом девушки.
Из стихотворения Лиляны Стефановой «Две по две».Лиляна Стефанова ушла из жизни 1 августа 2021 года, пережив свою лучшую подругу почти на 30 лет. Болгарская поэтесса тоже не могла принять многие изменения в своей стране, но она смогла оградить себя от трагического восприятия крушения идеалов, которое заставило проститься с жизнью Юлию Друнину.
https://kulturologia.ru/blogs/071121/51635/?utm_referrer=mir...
Предыдущий материал:
Юлия Друнина - советская поэтесса-фронтовичка
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии