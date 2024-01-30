Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.7

Дом «сахарного короля» Здание построено в 1877-1878 годах по заказу крупного сахарозаводчика Леопольда Кёнига. Среди архитекторов прошел конкурс на лучший проект, победителем которого стал Карл Рахау. Позднее по проекту архитектора Н. Трусова здание было надстроено четвертым этажом. "Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов сохранилось с незначительными утратами. Во внутренней структуре здания сохранилась историческая отделка парадных лестничных объёмов", — сообщает петербургский комитет по контролю памятников культуры. Среди известных жильцов этого дома упомянем физиолога Ивана Сеченова, который снимал здесь квартиру вскоре после постройки здания.

В 1905-1906 годах в доме жил Николай Рерих, в гостях у которого здесь часто бывал другой великий живописец Михаил Врубель: "Незабываемо последнее посещение Врубеля, бывшее в 1905 году. Помним, он пришел довольно поздно вечером, и за чаем была беседа о новых задуманных картинах".

Кронверкский пр., 77

Дом Мурузи 1877 г. Архитектор: А.К.Серябков «Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле… Оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо» (И. Бродский) В доме было 57 квартир со всеми удобствами того времени: отопление, ванные, паровая прачечная.

Князь Александр Мурузи жил здесь в квартире из 26 комнат. В этом доме жил поэт, лауреат нобелевской премии Иосиф Бродский.

Его семья занимала в коммунальной квартире «полторы комнаты». «...Эти десять квадратных метров были моими — лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни». В 2020 году здесь был открыт музей-квартира И.Бродского «Полторы комнаты»

пр-т Литейный, 24

Церковь Архангела Михаила Михайловского замка 1800 г. Церковь начали стоить совместно с замком. В день архангела Михаила,в присутствии императора Павла І архиепископ Амвросий освятил церковь и замок. После убийства императора Павла. Михайловский замок был покинут,а церковь закрыта. Из неё были вывезены серебряные царские врата, драгоценная утварь, золотые и серебряные лампады, канделябры. Богослужения возобновились в 1802 г. Перед этим из Кабинета была выдана необходимая для служб утварь. Из оригинальных предметов убранства были возвращены только серебряные лампады, а вместо серебряных царских врат X. Мейером были изготовлены новые посеребренные. После 1917 г. церковь была закрыта, все предметы её убранства поступили в музейный фонд. фонд. В 1920-е гг. в помещении церкви был устроен склад Военно-инженерного училища. Несмотря на это Михайловская церковь сохранила своё оригинальное архитектурное оформление. В 2019 г. церковь Архангела Михаила стала открыта для посещения.

Садовая ул., 2.

Да просто красивое фото

32-метровые ростральные колонны изнутри выглядят так 32-метровые ростральные колонны изнутри выглядят так

Немного статистики. 5,3 миллиона туристов посетили Санкт-Петербург за 7 месяцев нынешнего года.

Их траты в городе составили 367 млрд рублей.

Самая короткая улица Санкт-Петербурга

Многие думают, что самой короткой улицей является Малая Садовая, однако это не так!

Длина Малой Садовой улицы — 179 метров, а длина самой короткой улицы в Санкт-Петербурге — 140 метров. И это — улица Пасторова. Она находится в Адмиралтейском районе и соединяет набережную канала Грибоедова и Канонерскую улицу.

Улица появилась в начале 18 века, и предполагалось, что на ней будут находиться дома офицеров Адмиралтейства, поэтому в 1739 году её назвали Офицерской улицей.

Свое современное название улица носит с 1965 года, в честь Героя Советского Союза и участника обороны Ленинграда —Ю. В. Пасторова.

Деревня Яблоновка, 1974 год В 70-е годы рядом с метро "Ладожская" располагались настоящие деревни: Малая и Большая Яблоновка. Находились они с 19 века на правом берегу реки Оккервиль. Однако в начале 1980-х годов от деревень не осталось и следа, а вместо домов на фото сейчас мы можем увидеть здание Российского государственного исторического архива.

Особняк Фолленвейдера 1904–1905 гг. Архитектор: Р. Мельцер

При строительстве особняка Фолленвейдера, архитектор вдохновлялся европейскими жилыми домами - об этом свидетельствует оформление фасадов дома: белые стены, красные черепичные крыши и фахверк (деревянные балки на фасаде здания). Двухэтажный особняк был построен для швейцарского подданного Эдуарда Фолленвейдера, который владел портновской мастерской в Петербурге и был поставщиком императорского двора.

Сразу после завершения строительства за домом закрепилось название — «Сахарная голова» (по необычной форме крыши над прямоугольной башней) или «Теремок». Здесь частично сохранилась оригинальная внешняя отделка, в отличие от других особняков Каменного острова. В советский период в особняке располагался детский дом, а с 1993 до 2009 года дом занимало Консульство Дании.

Особняк прославился после того, как появился в советском сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Прекрасный витраж в Здании Общества поощрения художеств Единственный витраж в здании располагается во внутреннем окне лестничного объема на втором этаже. Данный витраж является одним из самых старых в Санкт-Петербурга. В некоторых источниках говорится, что он установлен в 1870-е гг., когда дом приспосабливался для Общества поощрения художников. Прототипом витража стало одно из окон XVI века в монастыре Чертоза во Флоренции. Вероятно, окно было выполнено при участии деятеля искусств Владимира Сверчкова. В Петербурге сохранились четыре работы этого художника, пятый — в коллекции Эрмитажа. Большая Морская улица, 38

Особняк Спиридонова, Санкт-Петербург Особняк Спиридонова — здание в Санкт-Петербурге по адресу Фурштатская улица, дом № 58, построенное в 1895-1896 годах по заказу коллежского советника Николая Спиридонова архитекторами Александром Померанцевым, Иеронимом Китнером и Василием Свиньиным. С осени 1965 года здесь располагается Дворец торжественной регистрации рождений «Малютка».

Архитектурный стиль: эклектика

Комнаты в коммуналках Питера как отдельный вид искусства Комнаты в коммуналках Питера как отдельный вид искусства

А вам известно, что река Мойка первоначально называлась Мья?!

Мья означало «грязная». Она вытекала из болота и представляла собой узкий мутный ручей. Изменения произошли, как и у Фонтанки, когда обустраивали летнюю резиденцию императора Петра I — Летний сад. Так появились Красный канал и Лебяжья канавка, а также произвели осушение болотистой Шуи.

О том, как переименовали реку в Мойку, есть несколько версий. Но большинство историков склоняется к версии, что оно связано с глаголом «мыть». Тогда на набережных были открыты несколько общественных бань, посетители которых окунались и в реке.

По Васильевскому острову ездит культурный трамвай с Александром Сергеевичем А как вам вот такая дверная ручка в Петербурге? Даже чем-то литературным отдает

В Пушкине вырастили арбузы и дыни по старинным технологиям «Мы рискнули в этом году возродить традицию выращивания арбузов. Известно, что Петербург находится в зоне рискованного земледелия, но в книгах отмечается, что в XVIII веке петербуржцы употребляли арбузов едва ли не больше, чем кабачков. Здесь также умели успешно выращивать их в непростом климате», — рассказывают сотрудники музея «Царское Село».

Потрясающие закаты Северной Венеции Потрясающие закаты Северной Венеции

А вы знали, что около Гостиного двора находилась липовая аллея? До революции у здания Гостиного двора размещалась зеленая липовая аллея. В 1930-х годах ее снесли, устроив площадь для стоянки машин. В 1948 году для озеленения города после тяжелой блокады липы вновь посадили, и целых 53 года они украшали Гостинный двор! Однако в 2001 году решили сменить липы, посадив новые к 300-летию Санкт-Петербурга. Привезли партию лип из Молдавии, но ни одно дерево, к сожалению, не прижилось.

Доходный дом К. И. Капустина 1909 г. Архитектор: А.Ф.Бубырь Получив по наследству дом на Фонтанке, Капустин решил его перестроить. Сам К.И. Капустин жил в квартире номер 9. Остальные помещения в доме сдавались в наем. Он активно увлекался автомобилизмом, поэтому во дворе дома был построен гараж, а не каретная (как было принято в то время).

Под некоторыми подоконниками до сих пор сохранились ящики-холодильники. В 2006 г. на экраны вышел фильм Питер ФМ, именно этот дом там частенько фигурировал. наб. реки Фонтанки, 159

Пирамида в Екатерининском парке Удивительная конструкция в неоегипетском стиле была создана по проекту архитектора Неелова в 1770 году, а перестроена в 1783 году по руководством Камерона. Около каменного сооружения любила прогуливаться Екатерина II. Здесь она указала похоронить своих трёх собачек: Том-Андерсона, Земиру и Дюшеса.

Екатерина просто обожала своих питомцев: держала их в своей спальне в Зимнем дворце и всегда брала с собой на прогулки. Говорят, что даже на приёмах мелькали мордочки Дюшеса и Земиры. При входе в помещение можно увидеть купол-сферу с отверстием в центре, а в стенах располагаются ниши для хранения урн. С противоположной от входа когда-то находилась мраморная доска, рассказывающая о том, что именно здесь похоронены питомцы императрицы!

Если в начале 20 века увидеть чаек в городе на Неве — огромная редкость, то на сегодняшний день чайки стали традиционными городскими "жителями", наряду с ворогами и голубями. Чайки – один из символов града Петра, которые часто украшают открытки и сувениры. Эти птицы стали настолько популярны в Санкт-Петербурге, что даже в 2014-ом на месте прошлого петербургского речного вокзала установили скульптурную композицию "Чайки Петербурга"

В особняк Брусницыных снова можно попасть с экскурсией У особняка сменились арендаторы, которые приняли решение открыть помещения для экскурсий, чтобы направить от них средства на реставрацию. Правда билет весьма "кусается". 1200

Будете в Петербурге в Летнем саду — не упустите возможность увидеть собственными глазами рыбослона, лошадь-русалку, человекодерево и прочих невероятно прекрасных существ. А пока можете полистать фотографии!

И вот еще свежие фото уже этого года В Санкт-Петербурге в ночь на Рождество вырос световой лес: красивое природное явление в сильные морозы при определенном проценте влажности. Красота! Вот теперь все.