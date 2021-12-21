Приказ - взорвать Украину!

Киевское министерство обороны проводит войсковые мероприятия с целью усиления обороны атомных электростанций, с тем, чтобы успеть взорвать их до прибытия российской армии

Даже на фоне регулярно поступающих с Украины все более тревожных новостей, это сообщение пугает по-настоящему. Поскольку от него действительно веет могильным холодом. Причем это может быть могила размером с целую Украину:

«Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства», — сказала замглавы Минобороны Анна Маляр, По словам Маляр, украинская сторона усилила охрану с воздуха АЭС и других важных объектов инфраструктуры. «Дежурные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1 000 военнослужащих, сотни единиц военной техники — это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов», — заявила замминистра обороны Украины.

Только полный неадекват может утверждать, что российские войска, даже в случае пока еще чисто гипотетического вторжения на Украину, будут наносить удары по так называемым «объектам критической инфраструктуры». Это было бы просто глупо, причем именно с точки зрения приписываемого России намерения захватить Украину. Зачем разрушать то, что будет на тебя работать?

Однако именно это откровенное притягивание за уши столь несуразной «причины» повышенных забот Киева по «военному прикрытию» этих объектов и, в первую очередь, ГЭС и АЭС является очень тревожным сигналом.

При полном отсутствии какого-либо смысла в разрушении этих объектов со стороны РФ, это не может не наводить на мысль, что соответствующие планы имеются у самого киевмкого режима.

И это не просто бездоказательный домысел, а то, что является одной из самых популярных тем для обсуждения среди разного рода украинских экстремистов. Причем, это именно та тема, которая активно тиражируется обслуживающими режим СМИ, как некое доказательство «решимости украинской нации отстоять свою независимость любыми средствами». Типичным в этом смысле является недавнее заявление неких «работников Запорожской АЭС», которые в своем телеграм-канале пообещали взорвать станцию в случае «российской агрессии»:

«Если Россия попробует помешать Украине навести конституционный порядок на Донбассе и в Крыму, и попытается нас уничтожить — они заплатят высокую цену! Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ. Украина не сдастся! Слава Украине.»

Конечно же, в первую очередь подобные заявления являются акциями психологического давления. С тем, чтобы, ничего на самом деле не взрывая, напугать супостата до смерти и убедить его, таким образом, отказаться от «агрессии». Ну да, в препарированных особым способом украинских мозгах и такой детский лепет может восприниматься как эффективная угроза.

Однако в данном случае смущают именно киевские шевеления по поводу «охраны и обороны» этих объектов. Уж больно мудрено все это выглядит с точки зрения сугубо психологического давления на противника. И хотя эту гипотезу, как вариант, допустить можно, все же он не представляется основным.

Просто потому, что война действительно не исключена, шансов у киевского режима выжить в такой войне ноль целых и столько же десятых. И потому они просто обязаны готовиться к худшему для себя варианту.

А эти ребята не из тех, которые кого-то пожалеют, если почуют, что им самим приходит конец,

С учетом того, что в украинских структурах власти, в том числе и в военном ведомстве, в результате многолетней бандеровской селекции, накопилось на ответственных постах уже немалое количество национально озабоченных психопатов, было бы недальновидно исключать, что подобного рода приготовления могут быть не только психологической операцией, но и реальным планированием ядерного Армагеддона.

Недаром же духовные предтечи нынешних местных буйно- помешанных еще при Гитлере дали своим последователям главную установку: «Если в борьбе за Украину погибнет даже половина её населения, не беда — это приемлемые потери!»

В свете такой трактовки ситуации, нынешние меры киевских властей по так называемой «защите атомных станций» прочитываются совершенно иначе. А именно как попытка помешать российским войскам, которые, естественно, будут стремиться не допустить уничтожения этих объектов. С тем, чтобы специально обученные самоубийцы из местного бандерюгенда успели довести задуманное до конца.

Никакого иного достаточно убедительного объяснения возни вокруг этих объектов повышенной опасности просто не существует. А это значит, что киевский режим и впрямь может попытаться, в крайнем для себя случае, унести с собой в могилу всю Украину. И не только её одну.

Юрий Селиванов, специально для News Front



Источник: https://news-front.info/2021/1...