Территория Героев...(36)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!



В Республике Алтай открыли мемориальную доску в память о младшем сержанте Иване Бучневе, погибшем в ходе специальной операции на территории Украины.

Иван Бучнев родился 13 ноября 1994 года в селе Майма. С 2001 по 2005 годы учился в Майминской школе №1, затем поступил в кадетский класс школы №4 Горно-Алтайска.

После окончания школы был призван на военную службу в бригаду специального назначения в Хабаровск, там остался служить по контракту. Прослужил девять лет, принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Он погиб 31 мая 2022 года в селе Синичено Харьковской области. В ходе спецоперации проявил мужество и героизм, самоотверженно защищая жизни мирного населения.

За мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения служебного долга, Иван награжден орденом Мужества посмертно

У Ивана остались жена и двое детей.

https://t.me/radioARBAT/18796



https://t.me/radioARBAT/18799

Кужугет Адыгжы



5 сентября 2022 г. во время выполнения служебного долга героически погиб Кужугет Адыгжы Сергеевич при террористической атаке у входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле.

Адыгжы Сергеевич Кужугет родился 12 января 1989 г. в с. Шеми Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. После окончания в 2012 г. Восточно-Сибирского института МВД России, проходил военную службу в ВДВ. В 2013-2014 годах работал начальником отдела организационного обеспечения Комитета Верховного Хурала Республики Тыва по безопасности, правопорядку и приграничным вопросам. С 2015 года – военнослужащий 29 Погранотряда ФСБ России. С апреля 2021 г. занимал должность специалиста-эксперта (служба дежурных комендантов) Посольства России в Кабуле.

Адыгжы был любимым сыном, мужем и отцом своего сына, надеждой и опорой своих братьев и сестер. Память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег.

Ушел из жизни замечательный человек и надежный товарищ, профессионал своего дела, верный интересам защиты Родины до последней минуты жизни. Внес большой вклад в обеспечение безопасности Посольства и его сотрудников. Профессионально и ответственно выполнял свой служебный долг. Участвовал в организации с августа по декабрь 2021 г. вывозных рейсов для российских граждан, а также представителей других стран, обратившихся за помощью в российское Посольство. Награжден государственной наградой-Медалью Жукова. Коллеги и сослуживцы знают его как настоящего патриота и мужественного человека.

https://t.me/radioARBAT/18798

Подполковник Сорокин Денис



Погибшему на Украине подполковнику из Волжского присвоено звание Героя России.

Подполковник Денис Сорокин был участником боевых действий в Сирии. В 2005 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ. С 2005 по 2011 год проходил военную службу в 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. С 2014 по 2022 год осуществлял военную службу в 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Со своей бригадой был отправлен на Украину одним из первых. 24 февраля военный со своими солдатами сумел взять мост через Днепр, а затем удерживал захваченное сооружение.

Он умело организовал и руководил обороной моста, отражал множественные атаки превосходящих сил противника. В период с 28 февраля по 2 марта подразделение подполковника Сорокина совершило марш в стратегически важном направлении, принимал участие в захвате военных объектов противника.

Погиб подполковник после серьезного ранения, полученного после взрыва мины.

https://t.me/c/1524001401/1856

Прапорщик Лазарев Евгений



В ходе спецоперации на территории Украины погиб прапорщик, военный фельдшер 31-ой отдельной гвардейской штурмовой бригады ВДВ 30-летний Евгений Лазарев.

Погиб при выполнении особо сложной операции — штурма военного аэродрома в городе Гостомель.

Подорвался на мине, когда хотел помочь раненым солдатам.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Сырямкин Александр

При исполнении служебного долга на Украине в военной операции погиб Сырямкин Александр Юрьевич 21.02.1998 года рождения, проживающий в п.Новоселки Мелекесского района. Женился всего 3 месяца назад, детей нет.

https://t.me/dimitrovgradonline/370



Погибли уроженцы Вешкаймского района, Чуфарово: Егор Савельев и Егор Семёнов.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Бычкарев Александр

Десантник из Ульяновска погиб на Украине

Уроженец Карсунского района Александр Бычкарев из 31 ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине в ходе военной спецоперации. На момент смерти солдату было 37 лет.

У него остались дочь и сын.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://vk.com/wall-203192578_2904

Подполковник Ягидаров Денис



В Нижегородской области похоронили подполковника Дениса Ягидарова. Он погиб на Украине

Родился в деревне Марийская Лиса Санчурского района Кировской области, окончил Рязанское училище ВДВ.

Несколько лет назад в Тоншаево (Нижегородской области) переехала его мама и попросила похоронить сына здесь.

Ягидаров был командиром парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Посмертно удостоен звания Герой России.

https://t.me/idelrealii/13468

Рядовой Беспалов Николай

Героическии погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Рядовой Беспалов Николай Викторович, военнослужащий части 73612 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада г. Ульяновска.

За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом мужества (посмертно)

https://vk.com/wall-119215127_97889

Военнослужащий Ладягин Иван

В ходе спецоперации на Украине погиб Ладягин Иван Васильевич, 35 лет.

Погиб в Гостомеле. Один из 200 Спартанцев.

Десантник 31 Бригады ВДВ, г. Ульяновск.

Остались жена и трое маленьких сыновей.

https://vk.com/wall-212286971_1002

Военнослужащий Строев Михаил Погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины Служил по контракту в 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова 2 степени бригаде. Погиб во время спецоперации в Гостомеле. https://timenote.info/ru/Stroev-Mihail Военнослужащий Агапов Максим Погиб 23-летний уроженец села Сухой Карсун Максим Александрович Агапов. В феврале 2022 года 31-я бригада была переброшена на Украину для участия в спецоперации по освобождению населения Донбасса и Луганска. Долгое время Максим не выходил на связь, родные только знали, что он находится в районе Чернобыля.

В марте он погиб. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Насыров Рамис

Прошла церемония прощания с уроженцем Ульяновской области старшим разведчиком, снайпером Рамисом Насыровым.

Он родился и вырос в Старой Кулатке, мечтал быть военным.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Сурков Алексей

В ходе военной операции на Украине погиб 25-летний житель рабочего посёлка Сурское, Сурков Алексей.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Младший сержант Язданов Руслан

Уроженец Альметьевского района.

Снайпер стрелковой роты погиб при несении службы.

Он служил в 31 десантно-штурмовой бригаде.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Мантуров Артём

В военной спецоперации на Украине погиб уроженец Кузоватовского района Ульяновской области Артём Мантуров.

Молодой человек во время боев проявил мужество и героизм.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Гвардии майор Алексей Осокин

Командир 2-го десантно-штурмового батальона 31-ой ОДШБр ВДВ, гвардии майор Алексей Осокин погиб 3 марта 2022 года при выполнении боевой задачи по освобождению Гостомеля.

За проявленные мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации командиру батальона ВДВ гвардии майору Алексею Осокину присвоено звание Героя России (посмертно).

По ссылке - воспоминания отца героя.

https://ok.ru/group52269436698762/topic/155006043590794

Младший сержант Скачков Игорь

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Игорь Скачков, уроженец Саранска.

Служил в 31 бригаде ДШБ, г. Ульяновск.

За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность Указом президента России Владимира Путина гвардии младший сержант награжден Орденом мужества посмертно.

https://vk.com/wall-119215127_100548

Гвардии ефрейтор Ильбеев Олег

В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга 20 мая погиб военнослужащий, гвардии ефрейтор контрактной службы 31 ОДШБр - Олег Владимирович Ильбеев.

Уроженец Республики Татарстан, 1999 г.р.

https://vk.com/wall-119215127_100494

Младший сержант Чашкин Михаил

В Дрожжановском районе Татарстана простились с солдатом, погибшим на Украине.

Михаил Чашкин родился в селе Старое Дрожжаное в 1995 году.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/30/71369588/

Ефрейтор Илья Денисов

Погиб 19 мая во время боевых действий на Украине.

Илья родился в селе Хорновар-Шигали в 1996 году. После окончания школы поступил в Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию, которую закончил в 2018 году. После пошел в армию, где сразу подписал контракт в военной части, которая находится в Ульяновске.

Командир отметил, что боец из Татарстана был хорошим человеком и настоящим героем.

Его посмертно наградили орденом Мужества.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/26/71361056/

Младший сержант Валерий Ярухин

Валерию Ярухину было 37 лет.

Погиб на Украине во время спецоперации.

Он был старшим санитаром парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Валерий Ярухин родился 16 октября 1987 года в селе Богдашкино Тетюшского района республики.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/27/71364986/

Старший сержант Лазарев Денис Алексеевич

Окончил школу №23, г. Димитровград.

Проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, после окончания подписал контракт и остался служить в 31 отдельной гвардейской штурмовой бригаде ВД.

Погиб в ходе спецоперации по денацификации территории «У».

Посмертно награждён Орденом Мужества

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155009124482516

Гвардии старшина Тихонов Александр Петрович

Командир отделения.

Погиб в ходе спецоперации на Украине.

Награжден орденом мужества,посмертно.

В Бекетовке установили стенд памяти военнослужащему

https://ok.ru/youlsk/topic/156271148059951

Военнослужащий Карпов Иван

На Украине при исполнении воинского долга в ходе спецоперации погиб воин-контрактник из Коми-Пермяцкого округа контрактник Иван Васильевич Карпов

Ему было 32 года. После прохождения срочной службы он перешел на контрактную в воздушно-десантных войсках.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Гордеев Александр

В ходе спецоперации погиб уроженец Старой Майны Александр Гордеев 1990 года рождения.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

Военнослужащий Вышедемко Константин

В Гостомеле погиб Константин Вышедемко, уроженец Алтайского края. В Гостомеле погиб Константин Вышедемко, уроженец Алтайского края.

Командир огнеметного отделения, 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Военнослужащий Панкратов Андрей Александрович

28.04.1987 - 28.02.2022

г. Ульяновск

31 бригада ВДВ

Погиб в Гостомеле

https://vk.com/wall-212657241_5213

Военнослужащий Кипчатов Тимур

В Старой Кулатке прошла церемония прощания с погибшим во время проведения спецоперации на территории Украины летчиком Тимуром Кипчатовым.

Тимур проявил мужество, благодаря которому были эвакуированы десятки раненых и десантированы сотни военных.

Это позволило российским войскам продвинуться вперед и ликвидировать врагов.

Погибшего военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.

У летчика остались вдова и маленькая дочь. Ему было 35 лет.

https://ok.ru/geroirossi/topic/154108590054757

Ефрейтор ВДВ Шешокин Илья

Снайпер Илья Шешокин родом из Татарстана, Зеленодольска, но служил в Пскове.

Известно, что это не первая его военная командировка, снайпер «дважды был в Сирии, в 2014 году, когда только начинались события на Украине, он также уезжал в командировку.

Ему было 29 лет

У него осталась жена и дочь, которой четыре с половиной года.

https://kazanreporter.ru/news/48712_stalo-izvestno-o-gibeli-na-ukraine-ese-dvuh-voennyh-iz-tatarstana

Полковник Дмитрий Софронов

Заместитель командира бригады морской пехоты, Зеленодольский район

В ходе спецоперации России на Украине погиб заместитель командира бригады морской пехоты полковник Дмитрий Сафронов, уроженец Зеленодольского района Татарстана.

Погиб военный 6 марта.

https://kazanreporter.ru/news/48479_morpeh-iz-tatarstana-pogib-na-ukraine-ispolnaa-voinskij-dolg

Младший сержант Герасимов Станислав

Город Бавлы.

Погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине.

Ему было 27 лет.

https://kazanreporter.ru/news/48431_vlasti-soobsili-o-gibeli-ese-odnogo-kontraktnika-iz-tatarstana

Младший сержант Семен Соловьев



В ходе специальной операции на Украине погиб уроженец Чистопольского района Татарстана младший сержант Семен Соловьев, который нес службу в Крыму.

Семен Соловьев служил в отдельной бригаде береговой охраны в Перевальном.

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины он получил смертельные ранения.

https://kazanreporter.ru/news/48508_v-rezultate-obstrela-vsu-pogib-mladsij-serzant-iz-tatarstana

Прапорщик Данис Салахутдинов



В Казани простились с 34-летним Данисом Салахутдиновым – прапорщиком, погибшим в ходе спецоперации России на Украине. Данис похоронен в Юдино.

Прощание прошло в торжественной обстановке при участии военного оркестра, почетного караула и курсантов региональной молодежной общественной организации.

По предварительной информации, он попал под обстрел под Луганском.

Принято решение о награждении прапорщика Орденом Мужества посмертно.

У Даниса Салахутдинова остались жена и двое детей.

https://kazanreporter.ru/news/48511_v-kazani-prostilis-s-pogibsim-v-hode-specoperacii-na-ukraine-praporsikom

Подполковник Ренат Гайсин

Погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса подполковника Рената Гайсина посмертно наградили орденом Мужества за проявленный героизм. Военнослужащий родом из села Старогумирово Новосергиевского района Оренбургской области.

Похоронили офицера в Казани, именно там он проходил службу по контракту в одной из воинской частей.

Ренат Равилович закончил Казанское высшее танковое командное училище, военную академию в Санкт-Петербурге и посвятил службе в армии более 20 лет. Ему было 39 лет.

https://vk.com/wall-38883667_146836

Старший сержант Элер Эгамбердиев



Погиб ветеран боевых действий Элер Эгамбердиев, он принимал участие в спецоперации России на Украине:

«Элер Эгамбердиев, исполняя свой воинский долг, показал пример настоящего мужества, силы и отваги!», - подчеркивается в сообщении.

У военного остались жена и трое детей. 42 года, Елабуга

https://kazanreporter.ru/news/48514_u-pogibsego-na-ukraine-veterana-iz-tatarstana-ostalis-troe-detej

Военнослужащий Ильнур Гайфутдинов



22-летний татарстанец – житель Кукморского района республики Ильнур Гайфутдинов, погиб, выполняя воинский долг в ходе спецоперации России на Украине.

Ильнур Гайфутдинов по контракту служил фельдшером медицинской роты.

https://kazanreporter.ru/news/48565_v-hode-specoperacii-rossii-na-ukraine-pogib-22-letnij-feldser-iz-tatarstana



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СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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