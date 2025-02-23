Первый человек, получивший две звезды Героя Советского Союза в один день

Судьба одного из первых дважды Героев Советского Союза летчика Григория Кравченко удивительна и трагична. Он стал легендой советской авиации еще до войны, совершив большую часть своих подвигов до 1941 года. Всего лишь за 3 года он прошел 5 военных конфликтов и везде сражался отважно.

За какие подвиги Григорию Пантелеевичу было присвоено два звания Героя Советского Союза и как так получилось, что две "Золотых Звезды" он получил в один день?

Как Кравченко сражался против мастеров воздушного боя и почему жизнь героя оборвалась в 30 лет?

Пионер авиации.

Родился Григорий Кравченко в 1912 году. Молодость его пришлась на то время, когда весь Советский Союз мечтал о небе, а молодежь активно осваивала летательные аппараты. Григорий был активным комсомольцем и коммунистом, поэтому воспринял призыв партии "Комсомолец - на самолет" лично.

В 1931 году по спецнабору Кравченко отправился учиться в Качинскую военную авиационную школу летчиков. Летное дело 19-летний Григорий освоил отлично, оставшись там же работать инструктором. Интересно, что у молодого специалиста даже появились свои успешные воспитанники - будущие Герои Советского Союза Рахов и Шинкаренко.

В Испанию, где состоялись первые столкновения советских и немецких асов, летчик-испытатель Кравченко не попал. В 1938 году он отправился добровольцем в не менее важную для приобретения боевого опыта горячую точку - в Китай.

К тому моменту китайцы уже год безуспешно отражали агрессию милитаристской Японии. Армия республики была в большинстве своем слабо обученная и устаревшая. ВВС Китая, состоявшая из 185 старых иностранных самолетов, была несоизмерима с японской воздушной армадой. За считанные недели их ВВС были разгромлены.

Единственной страной, которая откликнулась на просьбы правительства Чан Кайши о помощи, стал СССР. По кредиту в Поднебесную шла военная техника и специалисты. Как это часто бывало с советскими добровольцами, наши специалисты не только учили китайских товарищей, но и на личном примере показывали мастерство в бою.

Японская авиация считалась на тот момент одной из лучших в мире. Но в первом же бою сталинские соколы спустили самураев с Фудзиямы. 21 ноября 1937 года в небе над Нанкином группа И-16 без потерь сбила три японских самолета. Одним из героев той войны стал и Григорий Кравченко.

"Китайский" летчик Крав-Чен-Ко.

По соображениям секретности, мы не знаем богатых подробностей подвигов советских летчиков в китайско-японской войне. Но то, что известно, позволяет гордиться нашими воинами. Григорий Кравченко провоевал в Китае всего 5 месяцев с марта по август 1938 года, но за это время преуспел в боях с японцами.

Свой боевой счет Григорий Пантелеевич открыл 29 апреля 1938 года. Да еще и как захватывающе: его "ишачок" сбил два японских бомбардировщика, но оказался подбит. Мастер воздушного боя сумел-таки спастись и посадить машину на незнакомой земле, из-за чего еще целый день добирался до своего аэродрома.

К концу весны счет личных побед майора Кравченко резко разогнался.

31 мая, отражая японский налет на аэродром, Григорий Пантелеевич сбил 2 самолета, а через несколько дней в авиационном сражении уничтожил еще 3 японских истребителя.

В другом бою японский летчик так увлекся противостоянием с Кравченко, что разбился о землю.

Летом Григорий Пантелеевич сбил еще одного бомбардировщика, закончив китайскую командировку с 8 воздушными победами (по другим данным Г.П. Кравченко сбил в Китае 10 японских самолетов).

В начале 1939 года асу присвоили звание Героя Советского Союза. Интересно, что в официальных документах детали подвига не раскрывались ввиду секретности. А "выполнении заданий правительства" есть ни что иное как командировка советских летчиков в Китай.

Его уже не ждали живым.

Настоящим звездным часом новоиспеченного Героя страны стала битва на реке Халхин-Гол летом 1939 года. С уже знакомыми ему летчиками-японцами. Изначально майор Кравченко приехал в Монголию лишь советником одного из истребительных полков. Но после гибели двух старших офицеров принял командование подразделением.

Кравченко подавал личный пример героизма своим летчикам. За месяц боев он сбил лично 3 самолета и еще 4 в группе. Как и в Китае, в Монголии Григорию Пантелеевичу после спонтанной посадки пришлось добираться к своим по безлюдной местности. Эта захватывающая история заслуживает отдельного внимания.

Удачно заметив японскую взлетную полосу, Кравченко повел свою эскадрилью в атаку. 12 самолетов уничтожили летчики только на земле. С отличным результатом и хорошим настроением они вернулись на свой аэродром, а вот японцы в ярости грозили отомстить за разгром своей базы.

27 июня над советскими позициями взмыла почти сотня самолетов: 23 бомбардировщика и 70 истребителей. Стоило летчикам 22-го полка только взлететь, как они тут же попадали под огонь стремительно несущегося японского И-97. Но число летчики Кравченко били мастерством и отвагой.

Рухнул вниз один горящий японский истребитель, второй, третий. Сам комполка так вжался в улетающий КИ-15, что оказался среди незнакомых и безлюдных барханов почти без капли горючего. Делать было нечего. Григорий Пантелеевич посадил самолет, постарался его замаскировать и побрел к своим.

Два дня под палящим солнцем на сорокоградусной жаре без капли воды. Каким-то чудом мимо Кравченко проезжали красноармейцы, которые и подобрали изможденного командира. 29 июня он добрался до расположения полка, где Григория Пантелеевича уже не ждали живым.

Дважды Герой в один год, две "Золотых Звезды" в день.

Рискуя жизнью, Григорий Кравченко проявил себя не только как самоотверженный летчик, но и талантливый командир.

По данным еженедельника "Звезда", его полк в июле-августе 1939 года провел более 7 тысяч вылетов и сбил за это время 262 японских самолета.

В наградных документах пояснялось, что личное мужество командира Кравченко воодушевляло летчиков на новые подвиги. Интересно, что 13 подопечных майора стали Героями Советского Союза, больше 200 человек получили боевые награды, а сам полк получил почетное наименование Краснознаменного.

Удивительные события ждали майора Кравченко после победа на Халхин-Голе. 12 сентября его вместе с другими нашими летчиками пригласил в Улан-Батор монгольский маршал Чойбалсан, который дал обед в честь героев и вручил им награды. Как-то на одном из торжественных мероприятий в присутствии монгольских товарищей Кравченко сказал очень мудрую вещь:

У русских есть негласный закон. Если дом соседа в огне, то тушить его мы будем вместе. Разве мы могли допустить, чтобы наши соседи монголы сгорели в своем доме, который подожгли японцы? Мы несем ответственность за судьбы трудящихся народов и будем им помогать даже ценой собственной крови.

Наверное, самопожертвование – то, что отличает русских людей.

А уже 15 сентября Кравченко был на Украине, где готовился к Польскому походу РККА.

Руководство страны высоко оценило мужество майора Кравченко в боях с японцами на Халхин-Голе и присвоило ему второе звание Героя. Таким образом, Григорий Пантелеевич стал одним из первых дважды Героев СССР. Интересно, что привычной "Золотой Звезды" тогда еще не было. Она появилась лишь через пару месяцев и с награждением Кравченко связан интересный случай.

Как писала газета "Известия" от 5 ноября 1939 года, за день до этого "всесоюзный староста" Михаил Калинин впервые вручал Героям страны медали "Золотая Звезда". Уже ставший к тому времени дважды Героем Григорий Кравченко получил сразу две звезды Героя в один день - уникальный случай в нашей истории.

Почему так получилось? Григорий Кравченко одним из немногих военных получил две звезды Героя в один год. А другие дважды Герои 1939-го либо не получили своих наград (Сергей Грицевец погиб до учреждения "Золотой Звезды"), либо получили их в разное время (Яков Смушкевич стал дважды Героем через 13 дней после первого вручения звезды).

Одновременно с этим лётчику присвоили новое высокое звание и он стал не только первым дважды Героем Советского Союза, но и самым молодым генералом в СССР. Григорий Кравченко стал самым молодым генералом в Советском Союзе.

Трагическая гибель генерала.

Через считанные дни после торжеств Григорию Кравченко пришлось участвовать в очередном конфликте - в войне с финнами. Майору доверили ударную группу, состоящую из пяти полков, которая успешно поражала позиции врага. Летом 1940 года дважды Герой участвовал в присоединении Прибалтики и там же остался командующим ВВС.

К началу войны Григорий Пантелеевич был уже опытным командиром в звании генерал-лейтенанта. Приняв командование над 215-й истребительной дивизией под Ленинградом, генерал Кравченко сумел добиться поставленных командованием задач. За что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

215-й дивизия на Волховском фронте самоотверженно защищала советское небо, иногда по 6-7 раз в день вступая в бой с врагом. За время операции части дивизии провели более 1 тысячи вылетов и сбили 64 самолета, не допустив работы противника по нашим боевым порядкам (Источник: сайт портала "Память народа").

Григорий Кравченко не привык отсиживаться за спинами подопечных. Еще со времен довоенных конфликтов дважды Герой подавал пример мужества своим летчикам, неизменно сражаясь с врагом на передовой. Война шла тяжело, войска несли огромные потери, пока в 1943 году не наступил перелом. Дивизию Кравченко перебросили на Волховский фронт, где она выполняла задачи по прикрытию наступления советских войск при прорыве блокады Ленинграда. Под командованием генерала было проведено 70 воздушных боёв, сбиты десяток фашистских бомбардировщиков и полсотни истребителей.

На счету дивизии Григория Кравченко было 9 немецких бомбардировщиков и 49 истребителей. На счету дивизии Григория Кравченко было 9 немецких бомбардировщиков и 49 истребителей.

Таким же отважным он оставался и когда стал комдивом. Вместе со своими бойцами он и принял последний бой.

Неспокойное утро 23 февраля началось с жаркого боя. Четверо советских истребителей сражались с несколькими немецкими. Комдив не мог наблюдать за неравным боем. Он оценил ситуацию и, решив возглавить группу ЛА-5, сам поднялся в воздух. Советские лётчики сражались отважно, с земли за ними восхищённо наблюдали артиллеристы. В воздух со всех соседних аэродромов немцы подняли огромную группу истребителей. Бой длился уже больше 40 минут, когда один за другим были подбиты двое товарищей, в небе остались Кравченко и прикрывающие его лётчики: старший лейтенант Смирнов и майор Кузнецов. Им противостояли 30 немецких самолётов.

Григорий Кравченко не смог смотреть, как его товарищи ведут неравный бой. Григорий Кравченко не смог смотреть, как его товарищи ведут неравный бой.

Прежде чем Кравченко подбили, он успел вывести из строя три боевых машины противника и уничтожить четыре. Лётчик успел катапультироваться, но, во время боя, видимо, парашют был повреждён. Тело аса нашли в 3 километрах от передовой, в районе расположения артиллерийского полка. В руке генерала было зажато вытяжное кольцо с обрывком перебитого тросика...

Кравченко упал на советских позициях, его пытались спасти наши медики, но через час после приземления дважды Герой скончался. Григорию Пантелеевичу воздали редкую честь - урна с прахом летчика-героя была захоронена в стене Кремля.

По разным данным, за свои многочисленные месяцы на войнах Григорий Кравченко лично сбил 190-200 самолетов, что даже по меркам Великой Отечественной серьезный результат. Оттого вдвойне обидно, что герой предвоенных конфликтов сегодня незаслуженно подзабыт.

P.s. Интересное совпадение (или бумеранг?). Один из лучших асов люфтваффе командир авиагруппы I./JG 54 майор Ганс Филипп, принимал участие в том бою, как и комдив Кравченко. 23 февраля в 13:02 майор Филипп заявил победу над ЛаГГ-3, а через две минуты победы над двумя советскими истребителями заявили его ведомый унтер-офицер Ганс-Гюнтер Райнхардт (Hans-Gunther Reinhardt) и пилот 2./JG 54 обер-фельдфебель Карл Фукс (Karl Fuchs). Окончательную точку поставил сам Филипп, заявивший в 13:08 ещё одну победу над ЛаГГ-3.

Так вот, майор Ганс Филипп был назначен 1 апреля 1943 года командиром эскадры JG 1. Успев одержать 206 воздушных побед, 8 октября 1943 года он был сбит в бою с «Тандерболтами» 56-й авиагруппы ВВС США. По злой иронии судьбы, у выбросившегося из кабины горящего «Фокке-Вульфа» аса не открылся парашют.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=91190&hl=%EB%B8%F2%...

https://kulturologia.ru/blogs/211023/57872/

https://warspot.ru/14379-krovavaya-iskra-generala-kravchenko