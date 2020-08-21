



ВФП призывает присудить врачам Кубы

Нобелевскую премию мира

«Наша страна не сбрасывает бомбы на другие народы, не посылает тысячи самолетов бомбить города. Наша страна не обладает ядерным оружием, химическим оружием или биологическим оружием. Десятки тысяч ученых и врачей нашей страны воспитаны в идее спасения человеческих жизней»

Фидель Кастро.

Открытое письмо Секретариата ВФП

нашим партнерам, друзьям и работникам всего мира

Дорогие коллеги, братья и сестры мирового рабочего класса,

Всемирная федерация профсоюзов приветствует своих членов, друзей и простых работников во всем мире, которые изо дня в день борются за свое выживание, за защиту своих трудовых прав, за человеческую жизнь в условиях беспрецедентной пандемии. Новости СМИ2

Рабочие капиталистических стран, начиная с начала пандемии, не только подсчитывали своих погибших, но и самым вопиющим образом видели бесчеловечность буржуазных правительств, которые без всяких колебаний не принимали действенных мер для защиты народа, чтобы крупный капитал, начальство, выиграли еще больше. Бесчисленные жертвы в США, Бразилии, Италии и Колумбии, а также в других странах являются свидетелями преступлений их правительств против собственного народа.

Однако, несмотря на боль и горе, мы, рабочие, с гордостью видим солидарность и самоотверженный дух героев рабочего класса, медицинских работников, которые ежедневно ведут борьбу с пандемией по всей планете.

Исходя из этого, мы считаем высшим проявлением гуманности и интернационалистической солидарности вклад, который с бескорыстием внесли кубинские медицинские бригады, вот уже 60 лет оказывающие услуги почти во всем мире с альтруистической, солидарной и гуманитарной работой; в частности, контингент Генри Рива, основанный Фиделем, с целью спасения жизней во время бедствий, эпидемий, пандемий и других событий, требующих кубинской медицинской и парамедицинской помощи.

По этой причине мы считаем очень важным, чтобы дочерние организации ВФП, каждый воинствующий Союз, потребовали, чтобы Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена международному контингенту здравоохранения Кубы “Генри Рив”! Таким образом, премия будет присуждена группе, которая действительно вносит свой вклад и работает на благо человечества, а не на цели империалистов. В то же время глобальный ответ будет дан тем, кто не может смириться с тем, что маленькая и заблокированная страна, являющаяся мишенью международного империализма, может оказать человечеству столь великую услугу.

Поэтому мы призываем все профсоюзы направить резолюции солидарности, заявления и декларации, в которых они потребуют, чтобы Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена кубинским медицинским бригадам, по следующей электронной почте:

Да здравствует международная солидарность!

Секретариат ВФП

Афины, Греция

18 Августа 2020 Года