Музеи Москвы, ч.22

Начнем, пожалуй, с Грановитой палаты.



Грановитая палата или единственное сохранившееся здание роскошного дворца Ивана III. Самое старое здание нехрамовой архитектуры в Москве. Грановитая палата — памятник архитектуры в Московском Кремле, одно из старейших гражданских зданий Москвы. Построена в 1487–1491 годах по указу Ивана III итальянскими архитекторами Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Грановитая палата — единственное сохранившееся здание роскошного дворца великого князя Ивана III. Когда-то палата была тронным залом, где устраивались великолепные приемы иностранных делегаций, восхищавших современников богатством и пышностью.Название постройка получила по выходящему на Соборную площадь парадному восточному фасаду, отделанному «бриллиантовым» рустом из белого камня (под «грани»), характерным для итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Каждый блок имеет четыре грани.С XVI века в Грановитой палате проходили заседания Боярской думы, Земские соборы, торжественные пиры, празднества в честь покорения Казани в 1552 году, победы под Полтавой в 1709-м, заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721-м.Это - единственная каменная постройка нехрамовой архитектуры Москвы 15 века, дошедшая до наших дней.Высота сводчатого зала палаты составляет 9 метров, а его площадь - 495 кв.м. На протяжении двух столетий Грановитая палата была самым большим залом в русской архитектуре. Потолок палаты опирается на центральный столп, поэтому палата называется одностолпной.В 16 веке Грановитая палата была расписана фресками. Они пострадали во время пожара в начале 17 века и были возобновлены в 1668 году Симоном Ушаковым, он же составил подробную опись сюжетов.В 1684 году Грановитую палату частично реконструировал архитектор Осип Старцев.В 1838–1849 годах при строительстве Большого Кремлевского дворца Грановитая палата была включена в новый комплекс дворцовых зданий и через Святые сени её соединили с Владимирским Залом.Билет: от 500рКремлёвская наб., 1, Москва

Там же на территории Кремля есть еще одно удивительное строение - Колокольня Ивана Великого Ансамбль колокольни «Иван Великий» — композиционный центр Кремля, расположенный на границе между Соборной и Ивановской площадями.

Он создавался на протяжении трёх с лишним веков — с 1505 по 1815 год. Состоит из трёх разновременных объектов: Столпа колокольни Ивана Великого, Успенской звонницы, Филаретовой пристройки.

Колокольня была возведена в 1505–1508 годах итальянским архитектором Боном Фрязиным. Через столетие она получила ещё один ярус звона, и её высота достигла 81 метра. Вид колокольни и звонницы в конце XVIII века (до взрыва французами в 1812). Рисунок 1805 г.

В 1812 году отступавшие из Москвы войска Наполеона взорвали ансамбль колокольни, однако столп Ивана Великого устоял. Звонница и Филаретова пристройка были разрушены до основания, но в 1814–1815 годах их восстановили в прежних объёмах. Колокольня Ивана Великого в 1882 году (из альбома Найдёнова Н. А.)

Сегодня на колокольне и звоннице находятся 24 колокола XVI–XVII веков. Колокольные звоны в Московском Кремле возобновились на Пасху 1992 года. Колокола к звонам допустили после экспертизы учёных. Сначала их запустили на втором, а потом и на третьем ярусе колокольни. В 1993 году впервые после 1918 года зазвонил крупнейший из колоколов — Успенский, но его используют редко, потому что язык колокола весит около 2 тонн и нуждается в регулировке для сокращения числа звонарей. Самый большой колокол на колокольне. 2019 год.

В настоящее время звоны совершаются во время всех богослужений в соборах Московского Кремля и во время развода кремлёвских караулов.

В 2005—2007 годах была проведена реставрация колокольни. В 2008 году в колокольне начались работы по музеефикации её интерьеров. 18 мая 2009 года в колокольне был открыт Музей истории Московского Кремля и смотровая площадка, что было приурочено к празднованию Международного дня музеев. Второй по высоте звонницей в Москве является Новоспасская, открытая после реставрации в сентябре 2017 года (её высота составляет 80 метров Музейные интерьеры колокольни, 2014

Билет: 500р

Кремлёвская наб., 1, стр. 10, Москва

Музей-заповедник "Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева" Деревня Мураново Московской области на речке Талице, расположенная по Ярославскому направлению в 50 км от столицы, хорошо известна знатокам и любителям исторических усадеб. Ведь именно в ней находится музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И.Тютчева в Подмосковье. Это не дом-музей великого русского лирика, никогда здесь не жившего, а усадьба его потомков. С 1816 года, когда деревню Мураново приобрела жена генерала Л. Н. Энгельгардта, имение принадлежало родственно связанным семействам Энгельгардтов, Баратынских, Путятов и Тютчевых.

В 1920 году открытие музея-усадьбы имени Ф. И. Тютчева в Муранове поддержал В. И. Ленин. В июле 2006 года главный дом усадьбы был серьёзно повреждён пожаром, вызванным попаданием молнии. В то же время благодаря оперативной реакции сотрудников музея практически все его экспонаты остались в сохранности.

К 1 августа 2015 года экспозиция музея была полностью восстановлена и открыта для посещения. Внутри дома 20 комнат с печью либо камином. Сюда можно попасть только с экскурсоводом. На первом этаже расположены парадные гостиные, с обилием старинной мебели и портретов Энгельгардтов, Боратынских, Путятов и Тютчевых, а также известных литературных гостей усадьбы. Есть работы кисти Тропинина, Рокотова и Нестерова. На втором этаже комнаты, в которых останавливались писатель Николай Гоголь и поэт Иван Аксаков. Они так и называются – Гоголевская и Аксаковская. Также здесь находятся гостевая комната художника Нестерова и кабинет внука Федора Ивановича Тютчева – Николая Ивановича, первого директора музея. Из особых экспонатов второго этажа выставлены стол-бюро Боратынского, игральные кости с изображением персонажей из «Ревизора», диван, на котором спал Гоголь, кровать Федора Тютчева из Царского Села, любимая чайная чашка Нестерова.

Одно из интереснейших мест, которое стоит посетить в столице - Государственный музей Востока Здание, построенное в 1787 году для семьи Путятиных, представляло собой классическую усадебную композицию с главным корпусом, флигелем и рядом других построек.

В 1802 году Лунин купил дом Путятиных, возведённый в 1787 году архитектором Назаровым. Принадлежал дворянской семье Луниных, владельцем был генерал-лейтенант Пётр Лунин — военный по призванию.

После пожара 1812 года, усадьбабыла сильно повреждена и затем была значительно реконструирована в 1814–1818 годах под руководством архитектора Доменико Жилярди, что включало расширение главного корпуса и строительство флигеля с шестиколонным портиком.

В 1821 году из-за финансовых проблем Лунины продали дом Коммерческому банку, который занимал его до 1917 года.

После революции в усадьбе размещались государственные учреждения.

С 1970 года здание стало частью Музея Востока, а в 1984 году завершилась реставрация, восстановившая внутреннюю отделку и декоративные элементы.

До революции 1917 года в Москве не существовало востоковедческих центров.

Музей возник в 1918 году на волне интереса советской власти к сохранению мирового наследия: за пять послереволюционных лет было открыто более 250 музеев по стране.

В 1925 году музей получил название Государственный музей восточных культур и в 1929 году обосновался в бывшей церкви Илии Пророка, что позволило расширить деятельность.

Окончательное местоположение музея и его коллекции было определено не сразу. Среди бывших залов Музея Востока − дом Гиршмана у Красных ворот, Исторический музей, Строгановское училище, Цветковская галерея на Кропоткинской набережной и здание церкви Илии Пророка.

Государственный музей искусства народов Востока — музей, посвящённый искусству народов Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Бурятии и Чукотки.

Сегодня древнейшая китайская керамика II тысячелетия до н. э. соседствует здесь с традиционными ритуальными предметами из Бурятии, которые неопытному глазу кажутся такими же древними, как и китайские, но на деле созданы не более ста лет назад. Это создает иллюзию, будто на Востоке время идет иначе, а где-то и вовсе остановилось. На одном этаже можно увидеть шедевр мирового значения − ворсовый шелковый ковер из Индии XVII века − и современный шерстяной ковер из Афганистана.

Музей Востока основан в 1918 году в рамках национальной политики Советской России, направленной на развитие культур автономных республик. В 1970 году музей переехал в здание XVIII века на Никитском бульваре, принадлежавшее дворянам Луниным.

С середины восьмидесятых основная экспозиция музея располагается в доме Луниных на Никитском бульваре. С 1991 года музей является объектом культурного наследия России. Современное название музей получил в том же году.

После распада СССР музей перешёл на частное финансирование, продолжая пополнять коллекцию через инвесторов и археологические раскопки. В 1992 году музей был переименован в Государственный музей Востока.

В 2017 году открылся филиал музея — Музей Рерихов, в котором представлена коллекция картин Николая и Святослава Рерихов. Филиал музея располагается на территории ВДНХ. По состоянию на 2024 год в состав коллекции Музея Востока входят более 160 тысяч экспонатов.

До 2018 года его хранилища находились в здании бывшей церкви Ильи Пророка, построенной в 1514 году и разобранной в 1930-х годах.

В 1992 году музей был переименован в Государственный музей Востока. Музей активно проводит просветительские лекции, творческие мастер-классы и образовательные программы для всех возрастов.

Одной из его особенностей являются чайные церемонии, на которых посетители могут попробовать напиток, приготовленный по древним традициям, а также узнать о его истории и целебных свойствах.

В дополнение к этому, музей располагает обширной электронной библиотекой, содержащей книги по искусству, научные статьи и архивные фотографии, доступные на его сайте.

Государственный музей Востока представляет вашему вниманию Миниатюрные фигурки, некоторые из которых не больше 6 см, и выполнены руками мастеров Китая и Японии.

Вход от 150р

Главное здание на Никитском бульваре, д.12А

Павильон № 13 на ВДНХ

Музей Московских стрельцов, Стрелецкие палаты Во дворе огромного «Дома писателей» по Лаврушинскому переулку «прячутся» древние палаты Титовых, прекрасный памятник архитектуры XVII–XVIII веков, объект культурного наследия федерального значения (с 1974 года). Первые документальные сведения об этой городской усадьбе относятся к 1739–1742 гг., когда переписная книга фиксирует здесь дом полковника Василия Титова. Но здание гораздо древнее: в конце XVII века им владел отец полковника, глава Стрелецкого приказа Григорий Титов, а в середине столетия – его дед, дьяк Разрядного приказа, приближенный царя Алексея Михайловича Семен Титов. В ноябре 2015-го года в палатах Титовых открылся музей военной истории Российского военно-исторического общества «Стрелецкие палаты».

Музей знакомит с историей первого регулярного войска Руси — стрелецкого и его насыщенной и непростой историей. В залах можно увидеть как подлинные предметы, так и документы, исторические реконструкции, художественные произведения, материалы архивных фондов.

Выставочные залы палат открыли свои двери для посетителей в 2014 году, а через год, в 2015 году музей начал функционировать в своем современном виде.

Вход 450р

Лаврушинский пер., 17, стр. 1, Москва

Московский планетарий Московский планетарий — один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России.

Идея построить планетарий в Москве принадлежит Давиду Рязанову — директору Института К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР и Главнауке Наркомпроса РСФСР.

Московский планетарий, строительство которого началось в 1927 году, стал первым сооружением подобного рода в СССР. Проект здания разработали молодые архитекторы, выпускники ВХУТЕМАСа, М. О. Барщ и М. И. Синявский, в популярном в то время стиле конструктивизма. В возведении планетария принимали участие и немецкие фирмы: компания Carl Zeiss согласилась предоставить проекционный аппарат, а «Диккерфгоф» — обеспечить тканевым куполом-экраном.

Строительство завершилось в 1929 году, и планетарий сразу стал важной научной и культурной достопримечательностью Москвы.

На момент открытия Московский планетарий был единственным в стране, тринадцатым в мире и Европе.

Практически сразу после того, как открылся Московский планетарий, его посетили Владимир Маяковский и Константин Паустовский. Маяковского так впечатлило все то, что он увидел, что поэт написал: «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий».

Паустовский же, в свою очередь, сделал замечание мертвому небу, отметив, что звезды на нем не мерцают. Его высказывание подало идею первому директору планетария Константину Шистовскому, и тот стал думать о создании живого неба, на котором звезды мерцали бы как настоящие.

Немецкие инженеры с завода Карла Цейса решили, что это просто невозможно, однако специалисты планетария смогли справиться с невыполнимой, на первый взгляд, задачей — из проволоки они изготовили решетчатую колбу с напаянными на нее в разных местах «мушками». Колба надевалась на лампу мощностью тысяча ватт, дающую свет звездам, и с помощью электромоторчика вращалась вокруг нее, перекрывая свет. Так получалась иллюзия мерцания.

Попав в планетарий в те годы, можно было увидеть, как по небу плыли облака, неслись кометы и корабль Циолковского, сверкало полярное сияние. А в конце сеанса зал заливала алая заря и восходило Советское Солнце.

Здание планетария, круглое в плане и с яйцеобразным куполом диаметром 27 метров, стало выдающимся примером инженерной мысли того времени. Под уникальной железобетонной оболочкой толщиной всего 12 см внизу и 6 см наверху располагался огромный зрительный зал на 1440 мест, что позволило планетарию стать одним из крупнейших в мире. Внутри купола был установлен проектор фирмы «Карл Цейсс», который демонстрировал звёздное небо с поразительной точностью.

С 1934 года при планетарии начал действовать астрономический кружок для школьников.

В 1950-х годах вокруг планетария началось активное строительство, и его купол оказался скрыт за новыми жилыми домами, что сделало его почти незаметным на фоне городской застройки. Однако этот факт не помешал зданию оставаться значимым объектом московской архитектуры и важным научным центром.

В 1977 году в планетарии впервые провели первую реставрацию, в ходе которой был установлен новый немецкий проектор с программным управлением. В 1994 г. планетарий, уже переданный в частное владение, был закрыт на реконструкцию.

Реставрация, продолжавшаяся с перерывами с 1994 до 2011 года, включала в себя поднятие всего здания на 6 метров над уровнем земли и увеличение его площади с 3000 до 15000 кв. м. Этот смелый проект, предложенный архитектурным бюро «Моспроект-4» под руководством А. В. Анисимова еще в 1997 году, предусматривал сохранение оригинальных элементов здания и создание новой стилобатной части. В итоге вокруг здания появились новые боковые пристройки, где разместились выставочные залы, музей, научные отделы, подземная парковка и технические помещения. После завершения реставрации, в 2011 году Московский планетарий был открыт для посетителей и вновь стал центром научного и культурного просвещения.

В Великую Отечественную войну планетарий прерывал работу всего на два месяца. Всё остальное время кроме обычных лекций в планетарии читали специальные — для разведчиков и военных лётчиков.

В 1999 году Пасху отмечали 11 апреля, прямо накануне Дня космонавтики.

Поэтому одна группа художников посчитала отличной идеей превратить здание Московского планетария в пасхальное яйцо.

В июне 2011 года планетарий открылся после масштабной реконструкции. Основным направлением деятельности Московского планетария является популяризация естественнонаучных знаний. В Московском планетарии расположена обсерватория, из которой можно наблюдать различные космические объекты. Билеты: 200–1100р

Садовая-Кудринская ул., 5, стр. 1, Москва

В этом чудесном русском тереме с 1975 года размещается «Музей кулинарного искусства». Попасть в него было очень сложно, даже в 2018. И это при стоимости входного билета в 50 рублей. Сложность заключалась в графике и строгой записи. Но это того стоило. Рассказ вели харизматичные дамы, некогда принадлежавшие к структуре общепита СССР. Большой марцепановый раздел.

Восковые фигуры рассказывали, как подавалась стерлядь и сбитень к царскому столу. Чем питались в первых столовых 1920-х годов и как формировалась «элитная кухня» страны советов. На здании по-прежнему висит табличка музея. Но туда уже давно никого не пускают. Обещали перенести экспозицию в Музей Москвы. Ждём. Большой Рогожский переулок, 17

