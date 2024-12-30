Роскошь Питера 7

Очередной подбор роскоши Питера. Ярко-синий интерьер Дворцовой церкви в Царском Селе Церковь была задумана Елизаветой Петровной в 1745 году. Проектные работы начал Савва Чевакинский, но завершал их мастер барокко Ф. Растрелли. Здание пережило несколько пожаров и долгое запустение. После реставрации церковь открыли для посещения только в 2019 году.

Пушкин, Дворцовая церковь

Николаевский дворец корпус для прислуги Спустя более 160 лет, корпус выглядит все это ещё завораживающее, хоть это и корпус для прислуг...

Коттедж Николая I и Александры Фёдоровны Строительство Коттеджа началось по распоряжению императора Николая I в 1826 году. Возведение дворца и поручили архитектору Адаму Адамовичу Менеласу, который завершил строительство в 1829 году. Коттедж сразу стал резиденцией Николая I и его жены Александры Фёдоровны. Поводом для укрепления неоготического стиля в окружении императора послужило знаменательное событие - в 1829 году император с супругой посетили Берлин. Тогда в Потсдаме по случаю дня рождения императрицы устроили праздник «Волшебство Белой Розы» в форме рыцарского турнира. Архитектор К. Ф. Шинкель и другие художники создали декорации, геральдику, рисунки костюмов и «живых картин» в рыцарском духе. Атмосфера рыцарского Средневековья, эпохи сказаний об искателях Святого Грааля, соединялась с барочно-рокайльной архитектурой времени правления короля Фридриха II (1740—1786) в Сан-Суси; готические реминисценции — с неоклассическими аллегориями. Императрица выступила в роли Бланшефлур («Белой розы») из повести Кретьена де Труа. Она награждала рыцарей изобретённым ею орденом Белой розы.

Царская парадная лестница дома П. П. Вейнера Эта парадная — одна из самых красивых и труднодоступных в Петербурге. Свободного доступа в парадную нет, можно лишь рассчитывать на удачу.

Входные двери — оригинальные, как и двери квартир, сейчас это редкость. На подоконнике есть надписи 50-х годов XX века. ул. Чайковского, 38

Особняк Демидова Сейчас усадьбой Демидова владеет коммерческая организация и внутрь дома посетителей не пустят, но можно улучить момент, когда ворота открыты, и погулять в разросшемся яблоневом саду рядом с великолепным особняком, в котором еще 150 лет назад проходили балы и литературные салоны. улица Большая Морская, 43

Галерея итальянских фресок под открытым небом в Пaвлoвcкoм двopцe, г. Павловск, Санкт-Петербург Apxитeктypный фpecкoвый aнcaмбль был coздaн итaльянcким дeкopaтopoм Пьетро ди Готтардо Гoнзaгo в нaчaлe XIX вeкa. На стене галереи, в которой размещалась императорская столовая, сохранились уникальные образцы подлинной живописи художника. Современники называли галерею Гонзаго чудом Павловска.

Дивной красоты лестница в особняке О.В. Серебряковой, Санкт-Петербург Особняк построен в 1901 году по проекту архитектора Б.И. Гиршовича. Расположен по адресу: Набережная Кутузова, 22.

Интерьеры особняка Бильдерлингов У здания богатая история и множество бывших хозяев. Сейчас в особняке находится отель Big Marine. Большая Морская улица, 53

Часы Зимнего дворца В Белой столовой дворца часы на протяжении долгих лет показывали одно и то же время – 02:10, час ареста Временного правительства в 1917 году. В память о революционных событиях часы не заводились сто лет. 25 октября 2017 года механизм снова запустили.

Великолепие Юсуповского дворца Дом одного из самых богатых и блистательных семейств в России. Он считался эталоном аристократических интерьеров. Дворец печально известен благодаря событию, произошедшему в 1916 г. Здесь, в полуподвальных апартаментах на жилой половине князя Юсупова, был убит Григорий Распутин. наб.реки Мойки., 94

Интерьеры Михайловского замка Известно, что владельцем замка и был Павел I. Михайловский замок назван в честь архангела Михаила

Музей музыки в Шереметьевском дворце Музей музыки в Шереметьевском дворце

Ну и напоследок Владимирский дворец – одна из жемчужин Петербурга Этот дворец называли «Малым императорским двором», в нём часто устраивались балы, официальные приёмы, музыкальные и литературные вечера. А возвели его всего за один год: с момента торжественной закладки до окончания работ. Давайте вместе полюбуемся этими прекрасными интерьерами. Дворцовая наб., 26