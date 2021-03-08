Россия 90-х

Беспризорники выясняют отношения. Санкт-Петербург, 2000 год.

«Беспризорники не допускают в свою среду взрослых. Живут колониями, кочуя с чердака на чердак, зимой перебираясь в подвалы. Чердаки и подвалы домов в центральной части Санкт-Петербурга становятся прибежищем огромного количества таких колоний. Обычно в группе 5-10 детей от 10 до 17 лет. Мало кто из них умеет читать, зато почти все знакомы с персонажами компьютерных игр – аренда на ночь одного компьютера в клубе вполне им по средствам. Они смотрят мультфильмы в витринах магазинов телевизоров. Они собирают бутылки, воруют, попрошайничают, а на вырученные деньги покупают клей, дыша парами которого разрушают мозг. У них своя мораль и свои законы, свой суд и своя расправа. Они много путешествуют и немного видят. Они неагрессивны и подозрительны. Они любят мороженое и кока-колу. Каждого из них я спрашивал о том, что дальше. Они не знают ответа, потому что не думают о будущем. Они не верят в то, что у них есть будущее.» (C. Максимишин)

Российские солдаты на фоне раздавленного российской боевой машиной Хаммера ичкерийского полевого командира и террориста Шамиля Басаева. Сам Басаев, как это уже вошло в привычку, благополучно убежал. На этот раз не по минному полю. Ведено, 2000 год.

6 декабря 1997 года выпало на субботу. Жильцы микрорайона Авиастроителей в Иркутске занимались своими делами: смотрели телевизор, гуляли с собаками, а кто-то, как выяснилось позже, готовился к свадьбе.

В обед военный самолет Ан-124 «Руслан» получил добро на взлет. Он перевозил два 17-тонных истребителя для вьетнамских ВВС в грузовом отсеке, а в салоне у него было восемь членов экипажа и 15 пассажиров. «Руслан» взлетел и плавно набирал высоту, пока все не стало похоже на фильм-катастрофу. Третий двигатель самолета отказал сразу после взлета, через 6 секунд остановился второй, а следом за ними — первый. Падающий самолет задел крылом двухэтажный деревянный дом, а в попытке развернуться врезался в кирпичную пятиэтажку — ее тут же охватило пламя от загоревшегося топлива. Время от взлета до падения «Руслана» составило всего 35 секунд. Половина минуты, которая изменила этот день навсегда.

Страшная трагедия Ан-124 унесла жизни 72 человек, почти 70 семей в один миг остались без крова. Разрушенный дом и стоящие рядом многоквартирные бараки снесли сразу после крушения самолета, на этом месте построили церковь.

Жан-Клод Ван Дамм в Москве на Красной площади ,1995 год.

Челноки с покупками возвращаются из Турции домой в Россию. 1995 год.

Настоящей «челночной» меккой для россиян была Турция. Качество турецких вещей в 1990-х было на очень высоком уровне: ткани, обувь, косметика служили долгие годы, а цены при этом были невысоки. Везли столько, сколько могли – о перевесе никто не думал, да и не было таких строгих правил у авиаперевозчиков. В багажное отделение сумки не влезали, поэтому забивали баулами даже проход самолета. Экипажи относились к ситуации с пониманием, а кто-то даже сам «челночил».

Торговцы газовым оружием на Сенном рынке, Санкт-Петербург, 1992 год. Владимир Жириновский въезжает в свой кабинет в Госдуме. Москва, 1996 год.

Милиционер сторожит молодых женщин, задержанных по обвинению в проституции. Россия, 1997 год. Уничтожение банкнот Грозненского банка, 1995 год. Сумки, сумочки, барсетки... Вещевой рынок в Лужниках, Москва, 1997 год. Модная девочка передаёт привет из 90-х. Борис Ельцин и Александр Лукашенко в Кремле после подписания договора о союзе Беларуси и России (Апрель 1996 год). "Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем уважать тебя!" С этой надписи началась история знаменитой Стены. К концу дня она была уже покрыта надписями (15.08.1990 год). Владимир Жириновский и порнозвезда "Чиччолина" (Илона Шталлер), на тот момент член парламента Италии (Москва 1995 год). Луганск (1994 год). Фотограф Александр Чекменев. Фото проект "Люди Улиц". Близняшки Линда и Диана гуляют по разрушенному Грозному (1998 год). Борис Березовский после покушения (1994 год).

7 июня 1994 года возле дома № 40 по Новокузнецкой улице в центре Москвы, где располагался дом приёмов «Логоваза», в момент, когда «Мерседес» представительского класса с находившимся внутри Березовским выезжал из ворот дома приёмов, было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва погиб водитель автомобиля, ранены охранник и 8 случайных прохожих. По версии следствия, организатором преступления выступил известный московский криминальный авторитет, лидер Ореховской преступной группировки Сергей Тимофеев по прозвищу «Сильвестр», который в сентябре того же года был взорван в своём автомобиле на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Тимофеева осталось нераскрытым. Журнал "Огонёк" (Август 1991 год). Депутат Госдумы Ирина Хакамада занимается аэробикой (1994 год). Психиатрическая лечебница, Крым (конец 90-х). Виктор Черномырдин осматривает серебряную цепь, вручённую Юрию Лужкову за большие заслуги (1995 год). Женщина проводит финансовые операции в одном из первых коммерческих банков России "Российский кредит" Москва (1995 год). Михаил Шуфутинский выступает пред защитниками Белого дома после победы над ГКЧП (Август 1991 год). Геймерское детство (средина 90-х). 19 июня 1999 год. Футбольный матч "Сатурна" со "Спартаком" прерывают. Сначала московские болельщики бросают на поле оторванные кресла, а потом дерутся с ОМОНом. Пока Олег Романцев пытается успокоить дебоширов, в России начинается эпоха массовых беспорядков на трибунах. Анатолий Чубайс и Юрий Шевчук, комментарий к этой фотографии: "Был концерт по поводу Булата Окуджавы. Он пригласил меня на свой юбилей. Там были и Гайдар, и Чубайс, и еще много известных людей. Я подошёл к Чубайсу и спросил (потому что мама уже допекла меня по поводу ваучеров): "Анатолий, куда девать мой и мамин ваучер?" На что он мне ответил:"Юр, давай лучше выпьем". Мы выпили. Тюменская семья (начало 90-х). Работник склада драгоценных металлов в Москве позирует со слитками золота (1997 год). Люди обменивают билеты МММ (середина 90-х). Молодёжь отдыхает (середина 90-х). Молодёжь культурно отдыхает (середина 90-х). Пробка на Бородинском мосту и здание Министерства иностранных дел Москва (1995 год). Марш протеста работников АЭС в колонне грузовиков (1997 год). Рижский ОМОН (1991 год). Торговля в кузове автомобиля на одной из московских улиц (1994 год). Взято из открытых источников интернета