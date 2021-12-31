Новогодние эфиры 1980‑х. Цыгане, Пугачёва и официальная рок-музыка

Новый год стал главным праздником СССР с 1935 года. До этого его считали пережитком и не отмечали: клеймили как дополнение к христианскому Рождеству. Но первый секретарь обкома Киева Павел Постышев любил детей и как-то во время поездки в Москву спросил у Сталина, почему бы не вернуть юным гражданам Страны Советов ёлку — конечно, без православной идеи. И Сталин идею одобрил.

В середине 1950‑х годов устанавливается хорошо знакомый нам ритуал встречи праздника — дома у себя или в гостях, салаты, шампанское, жаркое, танцы и петарды. Стол — обязательно богатый и ломится от еды.

И вот, все уселись за стол около 21 часа 31-го числа, поели салатов и выпили. И — пора смотреть телевизор. А что же смотрели наши родители в 1980‑е годы по Центральному телевидению в первую ночь? Давайте же узнаем и глянем вместе!

Удивительно, для меня лично, что не так много и изменилось за эти годы. Новогодний эфир — по-прежнему нарезка музыкальных видеоклипов, по-прежнему на сцене Алла Пугачёва и София Ротару, Валерий Леонтьев и Юрий Антонов, Геннадий Хазанов и Владимир Пресняков, опера и цыгане. Наверное, и в 2029 году многие из них будут в Новый год с нами. Возросло только качество съёмки и количество затрат на декорации и графику. Но принципиально — ничего нового.

Встреча 1981 года

Классический «Огонёк» застойного СССР. Строго и академично, нет динамики повествования. Будто филармония встречает гостей. Оперные арии перемежаются лёгкими интермедиями, эстрада — партиями пианистов и лёгкими шуточками «Аншлага». Академизм и чопорность — вот два базовых качества новогодних огоньков Страны. В моде прибалты, а потому и Раймонд Паулс, и Яак Арнович Йоала. Да и вообще, всё по-северному сдержанно, эмоциям тут не место, беседы об этикете. Как это не по-русски! В Латвии, наверное, и сейчас такой Новый год.

Алла Пугачёва и Раймонд Паулс:

https://w ww.youtube.com/watch?v=zc0HEp5flSY

Встреча 1982 года

Последний Новый год с Леонидом Брежневым, здоровье которого уже было подорвано чередой инсультов. Гостей встретил главный комедийный дуэт страны — Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична со своими фирменными шутками о бурной молодости. Заметно обращение к интернационализму — выступают ансамбли почти всех республик, артисты всех наций, даже цыгане ярко зажигают на небосводе. Главные герои — кумиры женщин Магомаев и Янковский.

И ещё любимые Шерлок Холмс и доктор Ватсон:

https://w ww.youtube.com/watch?v=EW5D4AKYl8I

Встреча 1983 года

Первый Новый год с Андроповым как главой государства. Страна менялась — началась борьба за дисциплину, ускорение прогресса. Но «Огонёк» верен себе. Такой же чопорный и спокойный. Юмора стало больше — банда Петросяна и «Аншлага» шуткует напропалую, подключаются Хазанов и Райкин, блистает Олег Попов. Очень много цыганщины, ансамблей Жемчужных и Сличенко, Эрденко и прочих почтенных баронов, даже Алла Борисовна делает «айнанэ». Почему цыгане? Наверное, закрытых эмоционально людей радовала искренность кочевников.

https://w ww.youtube.com/watch?v=dHLyHPSi-cs

Встреча 1984 года

Второй год Андропова. Сажают воров в горкомах и ЦК, страна получила водку «Андроповку», а Юрий Антонов не сходит с полос журналов. Но на новогоднем огоньке… опять много цыган. В общем, советская экономика давала не то, что хотели купить люди, а новогодний эфир не то, что хотели бы они посмотреть. Где Антонов, простите?! Слава богу, были Миронов и Ширвиндт.

Алла Борисовна и Кристина Орбакайте:

https://w ww.youtube.com/watch?v=rHGvJBvOSEs

Встреча 1985 года

Андропов покинул этот мир, и как шутил народ, «не приходя в сознание», в обязанности вступил больной Константин Черненко. Недовольство властью росло, всё больше погибших в Афганистане, всё сложнее с продуктами и работой. Подешевела селедка «Иваси», вот отрада! А на новогоднем огоньке ничего нового. Оперные арии, пианисты, цыгане, прибалты, кавказцы, молдаване, Пугачёва и Ротару, Лайма Вайкуле и Леонтьев. Но с нами прекрасный Андрей Миронов.

Кот Леопольд в студии:

https://v k.com/video-73724679_456243044

Встреча 1986 года

Новый молодой генсек. Говорит без бумажки, здоров и бодр, не пьёт и заявляет о перестройке страны. Все в восторге и полны надежд. За столом обсуждают последние инициативы КПСС, мелодраму «Зимняя вишня». Поругивают генсека за борьбу с алкоголизмом, трудности доставания выпивки, чтоб не поймали за распитием. Но всё равно свежий ветер окрыляет народ.

Новогодний огонек верен себе — много академизма, классической музыки и романсов, песни национальных республик. Но появляется диско — ранее чужой телевидению жанр оживляет вечер. Гвоздём программы стал любимец дам итальянец Тото Кутуньо, исполнивший «Соно итальяно». Гость из капиталистической страны! Итальянская эстрада на пике моды в Европе, и мы не остались в стороне.

https://v k.com/video177687862_164514888

Встреча 1987 года

Перестройка идёт полным ходом, а Рональд Рейган поздравил СССР с Новым годом! После всего, что было, выяснилось, что между идеологическими врагами много общего. Мы тоже любим праздники, своих детей. Все обсуждают книжные новинки, теперь можно читать то, о чём не знали. Кумир миллионов — Микеле Плачидо из сериала «Спрут» и Томас Андерс из «Модерн Токинг».

Откровением вечера стало появление рока на экране. «Машина времени» зажигает огни вместе со всеми. Итальянские артисты поют свои хиты за самоваром с баранками и вареньицем, Эми Стюарт радует диско с брейкдансом. Что-то вроде хип-хопа танцует юный Владимир Пресняков, это был его первый выход в эфир. Впервые телевидение учитывает рейтинги — вечер завершает суперхит 1986 года — «Вернисаж» Вайкуле и Леонтьева. Надо быть ближе к народу, «всем надо перестраиваться», как сказал Михал Сергеич.

Одна из самых официальных советских рок-групп, не ушедшая в музыкальное подполье в годы застоя — «Земляне»:

https://w ww.youtube.com/watch?v=ACOyH9H5Olw

Встреча 1988 года

Год начала кооперации и бизнес-активности страны, все обсуждают то, как они будут зарабатывать без санкции горкома и ОБХСС. Дамы шьют платья по журналу «Бурда Моден», а мужчины спорят о новом выпуске «Взгляда», и все недоумевают — чего к нам прилетел Матиас Руст.

Западная музыка приживается прочно — Кузьмин шпарит рок, мальчики танцуют брейк-данс, качает диско Сергей Минаев. Академизм тает на глазах. Суперхит — «Замыкая круг» Криса Кельми, его поёт весь «официальный» советский рок. Цоя и Кинчева никто бы не пустил. Оказывается, у нас есть и такой жанр.

https://w ww.youtube.com/watch?v=kJ2Ik6y-gKg

Встреча 1989 года

Первые разочарования в перестройке среди общества и КПСС, первые выступления Ельцина, первые национальные конфликты, первый фильм о порочности общества — «Асса», первые новости о СПИДе в СССР. Наивный советский человек узнаёт, что мир не такой уж радужный, в стране советской жить не так уж и хорошо, а очень даже трудно. Цены растут, дефицит с ними тоже, это не очень и радует.

Впервые в новогоднем огоньке — клипы западных звезд без купюр, без ограничений. Дайан Росс, Майкл Джексон. Зажигает Сергей Минаев, вольно переводящий западные хиты на русский, но властелин сердец всея женщин — Александр Серов, завершающий бал своим хитом «Как мне быть».

https://w ww.youtube.com/watch?v=kthXkx7mx0E

Встреча 1990 года

Произошло много приятных событий — по ТВ стали крутить бразильские сериалы, войне в Афгане конец, страну оздоровил Кашпировский. С другой стороны, рухнул Варшавский блок, ввели талоны на сахар. Король эфира — Невзоров и его «600 секунд».

Первая часть праздничной программы была обзором песен с 1980 по 1990 годы. После же начался праздник. Что поражает — откровенные наряды многих певиц, всё-таки секс в музыке появился после закрытых платьев во всей полноте. Оголились в пределах разумного и Пугачёва, и Ротару. Прежде закрытые для ТВ коллективы теперь сияют на сцене — «Браво», Макаревич, Сукачёв, «Агата Кристи» и лидеры мировых хит-парадов «Парк Горького».

«Агата Кристи» и танго:

https://w ww.youtube.com/watch?v=8BvWJCxiDmk

Семён Извеков

https://vatnikstan.ru/culture/ny_tv_1980s/