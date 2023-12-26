Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Военный автомобиль, на котором Виктор Цветков возвращался в расположение части, подорвался на фугасном снаряде. От полученных ранений военнослужащий скончался.
В селе Алтайском похоронили 23-летнего ефрейтора Виктора Цветкова. Об этом написали в газете "За изобилие", сообщает "Инцидент Барнаул".Виктор Цветков. Фото: "Инцидент Барнаул"
Военнослужащий погиб во время возвращения с боевого задания при освобождении города Гайворона в Кировоградской области. В спецоперации на Украине он участвовал с первых дней.
Виктор Цветков служил старшим радистом и разведчиком. За проявленные мужество и героизм его посмертно представили к Ордену Мужества.
https://tolknews.ru/obsestvo/121646-na-ukraine-pogib-letniy-...
«Говорил, что превратится в Человека-паука»: алтайский разведчик выполнил последнее задание, несмотря на ранения.
Разведчик СВО отказался от медпомощи, чтобы пойти на последнее задание.
11 декабря 2023 19:22
Боец спецоперации Виктор Цветков, кажется, еще до рождения дал всем понять, что он особенный. Парень вырос невероятно терпеливым, ответственным и полным решимости идти до победного конца. К сожалению, конца СВО он не увидел — погиб спустя месяц после ее начала.
Мама солдата Марина Цветкова рассказала нашему корреспонденту, как прошла жизнь ее сына и как он погиб.
Лучик солнца
Витя родился 21 ноября 1998 года. В этот день была плохая погода, шел снег. И утром у Марины начались схватки.
«Как сейчас помню: я стою у окна и прошу Боженьку, чтобы родился здоровенький сыночек. Хотя пол ребенка я не знала — в то время у нас в деревне не было УЗИ, но я чувствовала, что будет мальчик. И вдруг появился лучик солнца и посветил прямо на меня. Я тогда подумала, что это знак, что мое желание сбудется. А теперь я понимаю, что это был знак, что сын будет особенным», — размышляет женщина.
Вечером Марина родила прекрасного малыша. По словам Цветковой, имя себе сын выбрал, когда еще был в утробе матери. В один из дней беременная проснулась и почувствовала, что малыш хочет, чтобы его назвали Витей.
«Я даже не знаю, как это объяснить, но было такое сильное желание — Витя и все. Я сказала про это мужу, и он согласился. Так мы его и назвали Виктором», — вспоминает те странные ощущения наша собеседница в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Все детство и юность Виктор провел в Алтайском крае. Родился он в селе Усть-Кан, а когда мальчику было четыре года, его семья переехала в село Алтайское.
Добрый, отзывчивый и ответственный Витя радовал родителей. С малолетства Цветков помогал по дому, причем делал все на совесть: попросят снег почистить — все тропинки ровненькие, попросят картошку копать — никто из домочадцев за ним не успевает.
«В машинки он не играл, зато любил возиться с наборами человечков. Только сейчас понимаю, что фигурки были все военные или супергерои. Сын даже говорил, что превратится в Человека-паука, будет летать и всем помогать. В принципе, почти так и вышло», — вздыхает Марина.
Жизнь через трудности
Судьба не давала ответственному и трудолюбивому Виктору послаблений. В школе учился, как и все мальчики, отличником не был.
«У Вити вся жизнь — через трудности. Везения не было: любая ситуация через препятствия, так и говорили в семье, что это же Витя — легко ничего не достается. В 15 лет сын уехал в Барнаул и поступил в Алтайский архитектурно-строительный колледж. Там его называли чистюлей, а позже в армии — святым, потому что не врал и делал все на совесть», — отмечает мать парня.
В колледже Виктор начал заниматься грэпплингом. Тренер Андрей Киреев еще на первых занятиях заметил большое желание студента развиваться в этом направлении.
«Он отличался от других спортсменов большой дисциплинированностью. Витя постоянно спрашивал меня, когда будет участвовать в соревнованиях. Поначалу не все получалось, но уже скоро он «поймал волну» и начал выигрывать. У Вити было большое желание получить звание мастера спорта и черный пояс по джиу-джитсу», — говорит Андрей Николаевич.
Затем Цветков оказался в армии, а после принял решение подписать контракт с 24-ой бригадой специального назначения ГРУ. Он стал старшим радистом-разведчиком. Но даже находясь на контракте, он постоянно писал и звонил тренеру и делился, что мечтает возобновить тренировочный процесс.
Выходных у военного Цветкова было мало, а некоторые и вовсе были заочными. Но он все равно ехал на состязания и после борьбы возвращался на службу. Виктор даже просил Киреева найти ему работу в Барнауле, которая не мешала бы тренировкам. Но с этим так и не сложилось.
Попрощались, поговорив по душам
Когда Виктор служил по контракту, он приезжал к родителям лишь дважды в год, и мама удивлялась его внутренней силе.
«Я чувствовала его мощь. Смотрела на него, гордилась им и думала: «Какой же сынок у меня красивый, мудрый, но доверчивый!». Даже не знаю, как все эти качества в нем совмещались. Он ведь и за себя мог постоять. Сам не лез, но его уважали. Так мне друзья говорили. И был очень веселым человеком», — подчеркивает Марина.
В последний раз к родителям Виктор приехал третьего января 2022 года, спустя четыре дня уже уехал на построение.
«Говорили тогда с ним про жизнь. Я у Вити спрашивала, есть ли обиды у него на меня, на папу. Он про себя рассказывал. Получается, прощались мы с ним. Я тогда не придала этому значения, мы с ним всегда по душам разговаривали, когда он приезжал», — утирает слезы наша собеседница.
А спустя время родители увидели по телевизору, куда отправился их сын: началась спецоперация. Разведке было несладко. Сначала ефрейтор Цветков с обожженными ногами не пошел в санчасть. Потом его задело осколком. Боец, опять же, никуда не пошел. Ему поручили важное задание. Сослуживцам он запретил рассказывать командиру о ранениях, чтобы он мог выполнить приказ. А 29 марта Виктор выполнил то самое задание, но подорвался на фугасе.
«Некоторые говорят, что это была ловушка. Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как на самом деле погиб наш сынок. Он всегда говорил: «Мамуль, у меня все хорошо. Не переживай». На похоронах все подходили и говорили, какой он у нас хороший. И до сих пор люди это говорят», — горюет Марина.
Светлана Кузнецова
https://mosregtoday.ru/articles/soc/govoril-chto-prevratitsj...
Умывался в бронежилете и спал под танком: боец СВО погиб, несмотря на предусмотрительность.
Российский радист помог своему командиру выбраться из-под страшного обстрела ВСУ.
11 декабря 2023 19:52
Виктор Цветков был отважным радистом-разведчиком. Он погиб на спецоперации, успев выполнить важное задание командования. Ефрейтору было 23 года. Мать бойца рассказала о тяжелых предчувствиях перед СВО и о героическом поступке сына.
По словам Марины Цветковой, Виктор всегда говорил: «Мам, я сам», о чем бы ни шла речь. Эту нарочитую самостоятельность парень пронес через всю жизнь. Он умел справляться с любой проблемой без чьей-либо помощи.
Марине рассказали о ситуации, которая произошла на передовой в начале СВО.
«Когда наших солдат бомбили, они ползли по полю целый час. Многие погибли. А Витя полз рядом с командиром и его подбадривал. Был момент, когда офицер сказал, что все, не может больше. Но Витя твердил: «Мы сможем, давай, давай». Потом командир признавался: «Спасибо Витьку — вытащил меня, без него бы не справился». Парни еще и рацию тащили на себе», — поразилась Цветкова.
По словам матери бойца, однажды ему один человек сказал:
«Всегда прислушивайся ко снам, они тебя предостерегают».
А летом, еще до начала боевых действий на Украине, Виктор увидел очень плохой сон. Сказал тогда, что ему грозит большая опасность. А в марте он уже погиб.
«На фронте сын всегда ходил в бронежилете и в каске. Ребята говорят, он их никогда не снимал, даже умывался в бронежилете. Однажды сослуживец проснулся ночью, и Вити не было в землянке. Он вышел на улицу и увидел, что Витя спит под боевой машиной. Тот сына разбудил и спрашивает: «Ты что, Витек?». А он ответил: «Тут безопасно». Наверное, увидел какой-то сон», — предположила женщина, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Молодой разведчик очень хотел жить, берег себя. Строил планы переехать в Новосибирск и заниматься грэпплингом. Но не сложилось. 29 марта 2022 года Виктор Цветков погиб, ему вручили орден Мужества посмертно.
Светлана Кузнецова
https://mosregtoday.ru/news/soc/umyvalsja-v-bronezhilete-i-s...
«Торопился жить»: выяснилось, почему погибший на СВО молодой разведчик остался без детей
Боец СВО из Алтайского края продолжил обеспечивать жену даже после развода
12 декабря 2023 07:05Фото: [Социальные сети]
Добрый парень Виктор Цветков из Алтайского края погиб в свои 23 года на фронте. К этому возрасту радист-разведчик успел жениться и развестись. Но, о чем сейчас сокрушаются его родные, детей не оставил.
По словам мамы бойца Марины, ее сын в жизни больше отдавал, чем получал. Он не был везунчиком и баловнем судьбы.
«Лет в 12 Витя говорил: «Никогда не женюсь, для меня главное — друзья». А потом так быстро все закрутилось! В 15 лет сын поступил в Барнаул, закончил колледж — и сразу армия. Как из армии пришел, на второй день сказал: «Женюсь», хотя друзья отговаривали. А если «женюсь», значит, должен обеспечивать семью, сразу пошел на контракт», — поделилась Цветкова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Прожив почти три года бурной семейной жизнью, Виктор и его избранница разошлись по обоюдному согласию. Боец развелся в октябре 2021 года, незадолго до начала спецоперации.
«Жаль, деточек от сына нет. Очень хотелось бы видеть его копию. Витя был бы очень хорошим отцом, он любил детей. Но эта тема больная для меня и всей нашей семьи. С бывшей женой были сложные отношения. Все бы легло на его плечи. Мне его всегда было так жалко!» — вздохнула Марина.
После развода Виктор съехал со служебной квартиры, оставив ее бывшей супруге, а сам скитался по друзьям, продолжила Марина. Девушка нигде не работала, а Виктор отдавал ей всю зарплату, чтобы быстрее закрыть кредиты, взятые в семейной жизни.
«Это все крайне тяжело. Казалось, будто он торопился жить. Но погиб, получив орден Мужества посмертно», — отметила наша собеседница.
Светлана Кузнецова
https://mosregtoday.ru/news/soc/toropilsja-zhit-vyjasnilos-p...
На Кубани простились с погибшим на Донбассе старшим лейтенантом Вадимом ШекуровымГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ШЕКУРОВ /T.ME/CHP_YUG
Подвиг гвардии старшего лейтенанта Шекурова будут помнить жители Кубани и всей России. Вадим Шекуров погиб, спасая товарищей. В ходе спецоперации на Донбассе старлей Шекуров бросился под удар града ВСУ, закрыв своим телом трёх российских солдат. Герою исполнился 31 год.
По словам родных, службу в Воздушно-десантных войсках гвардии старший лейтенант Шекуров считал честью и главным делом своей жизни.
https://kuban.mk.ru/social/2022/05/03/na-kubani-prostilis-s-...
Краснодар онлайн сообщает:
Еще одним погибшим жителем Анапы стал 31-летний офицер артиллерийского полка, старший лейтенант Вадим Шекуров. По данным из соцсетей, десантники попали под обстрел ракетным комплексом. Мужчины спрятались в окопе, а Шекуров накрыл их собой, чтобы спасти трех сослуживцев.
Вадим окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, служил в ВДВ. После учебы он по распределению попал в 1141-й гвардейский артиллерийский полк в Анапе.
Информацию о смерти Шекурова порталу 93.RU подтвердили в краевой администрации, также соболезнования выразил депутат Госдумы Иван Демченко.
Шекуров был десантником
Фото: Подслушано Новороссийск / Vk.com
https://93.ru/text/incidents/2022/05/04/71305079/
ЗАВЕЩАНИЕ РУССКОГО ОФИЦЕРА: СТАРЛЕЙ ШЕКУРОВ НАКРЫЛ СОБОЙ ТРЁХ БОЙЦОВ
Под Изюмом 31-летний офицер артиллерийского полка, гвардии старший лейтенант Вадим Шекуров во время бомбёжки спас солдат. Бойцы рассказали, что за несколько дней до этого он словно ушёл в себя. А за час до смерти попросил их исполнить одну просьбу.
От игрушек к настоящему оружию
Вадюша, Вадечка… Так называла его любимая бабушка. Она выходила на крыльцо в цветастом платье, с перекинутым на плечо полотенцем и голосила на всю округу: "Ва-дюю-ша!".
Услышав бабулин зов, вихрастый анапский мальчишка отпускал "в увольнение" своих семилетних "солдат"-ровесников и стремглав бросался домой.
Вадим вырос на берегу Чёрного моря. Его отец любил цитировать легендарный фильм: "Сынок, есть такая профессия – Родину защищать". Вадим играл в войнушку и не признавал никаких других игр. Рано научился читать и "глотал" книги о сражениях и подвигах. В подарочных коробках на день рождения и Новый год он находил игрушечные пистолеты, танки, солдатиков. Дома для арсенала ему выделили отдельный шкаф.
Мальчик хорошо учился. На всех "Зарницах" был командиром. В сборке-разборке автомата ему не было равных. И после школы блестяще сдал вступительные экзамены в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
"Это я съел мел"
Михайловская академия с 200-летней историей готовит кадры для ракетных войск и артиллерии. За эти годы её закончили почти сто тысяч человек. Среди выпускников были будущие генералы, георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза и России.
Именно здесь Вадим впервые почувствовал, что такое настоящее боевое братство. Однокурсники говорят, что он призирал даже намёк на предательство. В их числе – Иван Шеканков:
Фамилии у нас на одну букву, рядом в учебном журнале. И нас всегда спрашивали одновременно, и Вадим всегда помогал мне, если я что-то забывал.
Как-то их группу хотели наказать за незначительную провинность – с доски вдруг исчезли мел и тряпки. Все знали, чьих это рук дело. Нерадивый курсант не подготовился к контрольному опросу и решил сорвать занятие. Но Вадим принял огонь на себя: встал и сказал, что это он "съел" весь мел. Позже он сказал, что таким образом хотел пристыдить приятеля, научить его быть честным и не подставлять товарищей.ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХОВ ШЕКУРОВЫХ
Служба слаще мёда
К выпуску у Вадима было уже два спортивных разряда по борьбе и лёгкой атлетике. После выпуска молодой офицер артиллерийского полка попал по распределению в 1141-й гвардейский артиллерийский полк в Анапе. Вадим шутил, что в курортном городе "служба кажется не мёдом, а дельфиньим молоком". Он прослужил там более пяти лет.
Весной 2022 года Шекуров и его боевые товарищи были отправлены из курортного города на Украину для участия в специальной военной операции.
Умер за своих бойцов
В тот день ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел пригородов Изюма. Снаряды рвались среди жилых домов, рушились стены и разлетались крыши. Похоже, что нацисты использовали запрещённые кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных бомб по обширной территории.
На рассвете отряд под командованием старшего лейтенанта Шекурова заступил на боевое дежурство. И снова бомбёжка. Снаряд разорвался рядом с группой, один боец упал замертво. Остальные прыгнули в ближайший окоп. Но враг заметил движение и начал поливать смертоносным огнём по живой цели. Деваться некуда – плотность обстрела зашкаливает. Вадим резко поднялся, раскинул руки и накрыл трёх бойцов, подставив под осколки спину.
"Мы остановим фашистов"
Однополчане рассказывают, что за несколько дней до гибели Вадим сильно изменился: подолгу задумчиво молчал, будто прощался с жизнью. А за час до гибели вдруг попросил исполнить одну просьбу:
Если со мной что случится, напишите письмо родным, чтобы они узнали от вас, а не от кого-то из вторых рук…
Эти слова прозвучали как завещание… Похороны героя прошли в Анапе на Радоницу – в день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. Соболезнование семье погибшего выразил депутат Госдумы Иван Демченко:
Преклоним головы перед теми, кто самоотверженно защищает Русский мир. Клянёмся памятью героев Великой Отечественной войны – фашизм не пройдёт. Мы остановим обезумевших неонацистов на Украине.
https://tsargrad.tv/articles/zaveshhanie-russkogo-oficera-st...
На Украине в ходе специальной военной операции погиб житель Соль-Илецкого района Андрей Этманов. Об этом рассказала депутат из Абдулино Зиля Зарипова.
40-летнего мужчину мобилизовали 27 октября 2022 года. Его жизнь трагически оборвалась 6 июня этого года. У героя остались жена и двое детей – сын и дочь.
Военнослужащего предадут земле в родном селе Соль-Илецкого округа.
Отмечает КП Оренбурга
https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5318171/
Андрею было 40 лет, когда он погиб, отважно сражаясь за Родину. Дома его ждали жена Марина и двое детей — Варя и Саша.
https://dzen.ru/a/ZIwRwr6Fak2Obxdv
Портал "Без формата Оренбуржья" выразили свои соболезнования семье по поводу гибели воина
https://orenburg.bezformata.com/listnews/orenburzhe-prostyat...
Так же выразили соболезнования и Оренбург Медиа
https://dzen.ru/a/ZIvn5L6Fak2OZNMY
АИФ Оренбурга так же скупо сообщил о гибели бойца
https://oren.aif.ru/society/people/zhitel_abdulinskogo_go_an...
В Николаевске-на-Амуре 19 апреля открылась выставка в честь Евгения Яна, уроженца поселка Маго, погибшего на спецоперации. Его личные вещи, ставшие экспонатами, разместили в краеведческом музее имени Розова.
Старший лейтенант Евгений Ян погиб 21 января, выполняя боевую задачу на СВО. Сейчас его представили к званию Героя России. Родные вспоминают: он всегда хотел быть военным и понимал возможные риски. Даже получив ранение, рвался на передовую - «к своим пацанам».
- С военным обмундированием отдельная история: бойцы, которые выносили погибшего друга, командира штурмовой группы, сняли снаряжение из-за тяжести, а затем ночью под обстрелом вернулись и забрали, чтобы не коснулась рука врага, чтобы передать близким, - рассказали в администрации Николаевска-на-Амуре.
Ирине Шадриной, директору школы, Евгений часто писал о службе, о сослуживцах, о переживаниях и радостных событиях. Однажды он рассказал, что к ним попала посылка, собранная учителями и ребятами его родной школы. Он хотел записать обращение землякам, но не успел.
https://www.hab.kp.ru/online/news/5234579/
Администрация Николаевского района на своем ТГ канале выставила хороший отчет с фотоматериалами.19 апреля в краеведческом музее им. В.Е. Розова Николаевска-на-Амуре открылась выставка, посвященная нашему земляку, уроженцу п. Маго. - Евгений Ян погиб 21 января 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе СВО, - как тяжело даются эти слова тете Евгения - Елене Александровне Ян, заведующей одного из отделов музея, ведущей мероприятия...Родители Евгения, Татьяна Николаевна и Александр Сергеевич, передали личные вещи сына, документы, военное обмундирование – с ним отдельная история: бойцы, которые выносили погибшего друга, командира штурмовой группы, сняли снаряжение из-за тяжести, а затем ночью под обстрелом вернулись и забрали, чтобы не коснулась рука врага, чтобы передать близким…
Вот она современная страница истории – жизнь старшего лейтенанта Евгения Яна.
Обидно короткая жизнь: от портрета трехлетнего малыша до извещения о смерти; от бережно хранимых мамой носочков до пробитого снайперской пулей сотового телефона.
До слез пронзительные воспоминания сослуживцев, обращения в письмах маме, видео с самим Евгением – жизнерадостным, любящим родителей, жизнь; офицером, преданным выбранной профессии, долгу; глубоко верующим человеком.До слез пронзительные воспоминания сослуживцев, обращения в письмах маме, видео с самим Евгением – жизнерадостным, любящим родителей, жизнь; офицером, преданным выбранной профессии, долгу; глубоко верующим человеком.Наш земляк Евгений Ян представлен к званию Героя России.
Мечтая связать свою жизнь с военной службой, Евгений понимал возможные риски, став командиром – выполнял поставленные задачи, не ставя под удар своих бойцов, после ранения – рвался на передовую к «своим пацанам».
Гвардии старший лейтенант Евгений Ян. Помним. Гордимся.Фото/видео администрации Николаевского района
https://t.me/c/1702270065/16090
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В песне «Я внук того солдата» есть такие строчки: «Солдат погибший Родину хранит…». Павшие бойцы никуда не ушли, а оберегают каждого из нас с небес.
Сегодня в Звениговском районе на здании Кокшайской школы открыли мемориальную доску в память об Илье Петровиче Ливанове с позывным «Лёва». За его плечами большой боевой путь – участвовал в боевых действиях в Сирии и за боевые заслуги был награждён медалью «За отвагу».
В 2014 году боец отправился добровольцем на Донбасс. Наш земляк погиб при освобождении Артёмовска. За отвагу и героизм Илья Петрович награждён орденом Мужества (посмертно).
В начале осени папа воина – Пётр Дмитриевич, обратился в марийский филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой помочь в увековечении памяти Ильи. В ходе памятной церемонии руководитель организации Ренат Магсумов подчеркнул, что установка мемориальной доски – это то малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о храбром бойце.
На таких Героях, как Илья держится свобода и независимость России. Мы обязаны нашими спокойными жизнями погибшим ребятам. Павшие пацаны – это пример для молодого поколения. Илья отправился в зону проведения спецоперации добровольцем, чтобы отстаивать право жителей Донбасса на жизнь. Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего защитника, - отметил Ренат Зуфарович.
Своими воспоминаниями о нашем земляке поделился его сослуживец Виктор Макаров, служивший с ним на Ближнем Востоке.
Илья был азартным человеком в хорошем смысле слова. Когда мы штурмовали крупный транспортный объект, то с самого начала он проявил свои недюжинные способности. Во время штурма ему удалось попасть в тыл к игиловцам (запрещённая организация в России) и захватить двоих плен. Противник просто не ожидал этого, - рассказал Виктор Алексеевич.
https://vk.com/im?sel=661911540&w=wall-220914854_1049
Портрет работы Вадима Окладникова
Посмотреть о Герое можно тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИГНАТОВА.Погиб 30 мая 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Герой Российской Федерации (посмертно)Старший сержант 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.
Владимир Николаевич родился 15 августа 1985 года в городе Козельске, Калужской области. После окончания девяти классов Сосенской школы продолжил обучение на факультете «Технология машиностроения» Дмитровского техникума Механического завода, затем — в Калужском институте бизнеса и технологий по специальности «юриспруденция»
Был призван на срочную военную службу в рядах Воздушно-десантных войск в составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в городе Пскове.
После окончания срочной службы подписал контракт и был назначен командиром отделения группы специального назначения отряда специального назначения в 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в городе Кубинке.
В 2014 году участвовал в восстановление исторической справедливости присоединения Крыма. С 2015 года принимал участие в военной операции в Сирии.
С 24 февраля 2022 года принимал участие в СВО на Украине, в составе своей бригады.
30 мая 2022 года в одном из населенных пунктах, под огнём ВСУ при вывозе раненых с поля боя, Владимир Игнатов погиб спасая раненых военнослужащих.
Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 12 июля 2022 года, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии старший сержант Игнатов Владимир Николаевич удостоен звания Герой Российской Федерации (посмертно)
5 августа 2022 года медаль «Золотая звезда» была передана губернатором Калужской области Владиславом Шапша родителям и вдове Воина.
Среди наград также: орден Мужества, Георгиевский крест 4-й степени, медаль «За боевые отличия», медаль «За воинскую доблесть» 2-й и 1-й степени, медаль «За укрепление боевого содружества», медаль «За отличие в военной службе» 3-й и 2-й степени (15 лет), медаль «За возвращение Крыма», медаль «Участнику военной операции в Сирии».
В Козельске был открыт памятник В. Н. Игнатову.
В городе Сосенский Калужской области на здании школы была открыта мемориальная доска В. Н. Игнатову, где он учился.
https://t.me/geroirossii/5763
В декабре 2022 года школе №1 города Сосенский Козельского района Калужской области присвоено имя Героя России Владимира Игнатова. Он погиб при освобождении одного из небольших населенных пунктов Донбасса, спасая своих товарищей.Педагоги вспоминают о Владимире как о человеке, которого отличали любовь к спорту, обостренное чувство справедливости и доброжелательное отношение к людям.Директор школы Ольга Волкова: "Володя всегда стоял за ребят горой. Старался помочь, был защитником. Старался видеть хорошее в одноклассниках. Говорил, что плохих людей не бывает".
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-39110Портрет Героя Игнатова Владимира, выполненный Вадимом Окладниковым
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30
ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ.
Выбора, куда идти, не было – однозначно «разведка».
В трилогии великого писателя, поэта и военкора Константина Симонова «Живые и мёртвые» один из героев говорит летом сорок первого: «На моей фамилии вся Россия держится, Иванов. Запиши или так запомнишь?»
Иванов, Иванин – фамилии от одного корня, от одного имени.
Иван Юрьевич Иванин родился 10 июля 1999 года в городе Выборге Ленинградской области. Рос в семье потомственных военных.
Отец Ивана – Юрий Иванин, кадровый военный, служил Воздушно-десантных войсках. Принимал участие в первой чеченской кампании.
С малых лет Иван находился в окружении сослуживцев отца, слушал их рассказы. Поэтому для него были в приоритете такие ценности, как чувство патриотизма, товарищества, братства.
Под руководством отца Иван с детства усиленно занимался лыжными гонками, выполнил первый спортивный разряд. Потом, став старше, его внимание переключается на бокс – он выполняет норматив КМС, становится призером Северо-Западного Федерального округа.
До армии по совету отца Иван самостоятельно совершает прыжки с парашютом. Так что можно сказать однозначно, с выбором, куда идти, у него не было – "разведка".
Старший брат Ивана, Андрей, всегда был для него примером. Он окончил Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства обороны РФ, служил командиром роты в одной из частей ЗВО.
Девятнадцатого октября 2020 года Иван был призван армию. Службу проходил в разведывательном батальоне 138-й гв. ОМСБр, в роте глубинной разведки (разведывательно-десантная рота).
Сегодня наши ребята доблестно защищают Родину, участвуя в специальной военной операции на Украине. Вот и Иван, несмотря на наставления отца – осмотреться полгода после службы и потом уже принять решение, в силу своего воспитания и характера почти сразу подписал контракт.
С первых дней специальной военной операции подразделение Ивана находилось на территории Украины в Харьковской области, рядом с п. Малая Рогань. Иван выполнял задачи по получению разведывательных данных вблизи и в самом селе – в составе нештатной разведгруппы БТГР бригады.
6 марта 2022 года по возвращению с разведывательного выхода группа попадает под минометный обстрел врага. Иван получил осколочное ранение в ногу и был успешно эвакуирован. За умелые действия в этом бою Иван Юрьевич Иванин был награжден боевой наградой – медалью «За отвагу».
Лечение проходил сначала в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии, после в Нижнем Новгороде. Потом прохождение военно-врачебной комиссии и – снова в строй!
22 сентября 2022 года Иван отправляется для продолжения выполнения задач СВО, его определяют снова в разведроту. Уже опытный, закаленный воин принимает участие в боевых действиях, при этом обучая профессиональным навыкам вновь прибывших мобилизованных.
5 февраля 2023 года поступает команда о создании штурмового отряда для взятия опорного пункта СВУ в районе н.п. Гряниковка Харьковской области, который брали уже в третий раз.
В ходе наступления 17 февраля штурмовое отделение, в котором был Иван, подверглось обстрелу из вражеского танка. В этом бою рядовой Иванин погиб.
За проявленное мужество и героизм в зоне СВО рядовой Иван Юрьевич Иванин награжден орденом Мужества посмертно.
24 февраля 2023 года с Иваном простились в родном Выборге. Собралось много народу. Разведчик был похоронен с отданием всех воинских почестей на кладбище Верхнее Черкасово.
За свою недолгую жизнь Иван обучался в выборгских школах № 37 и № 13, в 1-м Объединенном Кадетском корпусе города Петродворец. Окончил колледж ЛГУ имени А. С. Пушкина – «факультет физического воспитания».
Летом 2022 года Иван года поступает в этот же институт, филиал ЛГУ в Выборге.
Все в роду Ивана, начиная с прадеда, были военными, сражались в годы Великой Отечественной войны, воевали в чеченскую кампанию. Старший брат Андрей на сегодняшний день находится в зоне СВО.
Информация предоставлена газете "Спецназ России" отцом Ивана. Фото из личного архива.
https://t.me/specnazAlpha/18839
Портрет Героя Иванина Ивана работы Вадима Окладникова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.62
Самая активная мама нашего чата!Лилия Пет рова. Мама Героя Евгения Петрова.
Вот что Лилия мне прислала в этот раз.
30 ноября 2023 г. в гимназии 7 с Донского Труновского района Ставропольского края, которую закончил в 2010 г. мой сын Женя появилась новая традиция: проведение первенства по спортивному туризму посвященного памяти участника СВО лейтенанту ВВС Евгению Петрову. Мероприятие готовилось серьезно и основательно...
Администрация школы согласовала со мной дизайн медалей, баннера. Я предложила подарить команде Турклуба ЭДЕЛЬВЕЙС памятные футболки, в которых команда будет ходить на ВАХТУ ПАМЯТИ.
Дизайн футболок тоже обговорили...
Вся эта подготовка для меня, мамы, очень важна... т.к. я ощущала большое уважение к памяти сына.....
Но ещё большие эмоции гордости я ощутила во время соревнований...
Руководитель турклуба Юрий Анатольевич ЧЕРНОВ и его многочисленная команда, состоящая из юношей и девушек разных возрастов показывала такие прохождения этапов эстафет, которые я могла увидеть только в фантастическом фильме о ЧЕЛОВЕКЕ -ПАУКЕ...
Эмоции болельщиков-школьников, родителей, учителей и парней-туристов друзей Жени переполняли зал аплодисментами, криками" быстрей", "молодец".. Мы сидели на лавочках внизу, а ребята переносили с одного каната на другой страховочные карабины у свода потолка и продолжали прохождение верёвочной дорожки... В голове проносились мысли о том, что мой Женя в школьные годы занимался так же. Порой в некоторых участниках соревнований видела сына... Потом мысль уносила в боевые ситуации, где Женя так же быстро, как эти ребята сейчас, находясь вверху, хладнокровно и уверенно выполнял действия по спасению раненых бойцов...
ВОТ ЗА ТАКИХ РЕБЯТ, РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ ВОЮЮТ НАШИ ДЕТИ..
ЗА ЭТОТ РУССКИЙ, ЗДОРОВЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, УМЕЮЩИЙ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ МИР ОТДАЮТ ЖИЗНИ МОЛОДЫЕ ПАРНИ...
Я благодарна директору гимназии 7 Пыркиной М.В., директору по внеклассной работе Котовой Ю.А, руководителю турклуба "Эдельвейс" Чернову Ю.А., всем участникам соревнований и их родителям, туристам 2010 года, друзьям Жени за ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ О МОЕМ СЫНЕ.
https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-86820203_263826%2F887d9e...
Сегодня в гимназии состоялось первенство по спортивному туризму памяти выпускника гимназии Евгения Петрова.
Лейтенант Петров героически погиб при проведении специальной военной операции на Украине. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга ,Евгений Михайлович Петров награжден орденом Мужества. Посмертно.
Учился в школе, участвовал в спортивных соревнованиях, был участником турклуба, неоднократно принимал участие в "Вахте Памяти". Был, как все. Но в час грозного испытания он повел себя, как настоящий герой: не прятался за спины других, не думал о себе и был первым в бою», — с такими словами обратился к участникам соревнований тренер команды - Ю.А.Чернов
Государственный флаг Российской Федерации поднял капитан команды "Эдельвейс"- Егор Григоренко.
На соревнованиях присутствовала мама Евгения, Петрова Л.Е. и одноклассники героя.
А потом был соревнования. Сильные команды,потрясающие болельщики. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов и спортивных достижений!
Сохранение памяти о героях – это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась, и турнир памяти, несомненно, во многом этому способствует.https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-216199095_1562%2F...
Один из портретов нашего Героя Евгения Петрова работы Вадима Окладникова. Темы, где есть работы Вадима и рассказы о Евгении
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Наши защитники. Петров Евгений
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72
Рассказ мамы лейтенанта "Улыбаки", так его все звали за широкую и открытую улыбку.Всем здравствуйте. Хочу с Вами поделиться. Думаю все уже знают, что в школе где учился Андрей открыли первую книгу в Костроме посвященную ему.
Об этом рассказывалось вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72
И я очень захотела распечатать еë для дома, только в небольшом формате, так как там книга для музея в формате А3. Я решила позвонить в типографии и чтоб мне распечатали еë по типу журнала. В типографии я просто задала вопрос сколько стоит сделать к примеру выпускной альбом, при том что мне нужен очень маленький тираж, штук 5, меня переадресовали начальнику, я объяснила, что у меня есть страницы готовые которые надо сделать журналом, он спросил что же за страницы? И я ему рассказала, Вы знаете я даже опешила от его напора в голосе: "Почему Вы с этого не начали разговор?!"... Я растерялась, да и не хочу прикрываться сыном, не привыкла... Сказали прислать им на почту все материалы, а сегодня я приехала забрать... И Вы представляете книгу сделали в твëрдом переплëте 7экземпляров и ничего с меня не взяли... При передаче мне их плакали вместе со мной... Один экземпляр я уже передала в библиотеку куда был записан и ходил Андрюша.
Знаете, я снова утверждаюсь в том, что Бог посылает нам людей не тех кого мы хотим, а тех в ком мы нуждаемся!
Мне важно не то что с меня ничего не взяли, а то что люди делали эту книгу с душой и хотели хоть как-то быть ближе к нам сердцем... И здесь работы Вадима...
Ссылку не даю, поскольку это закрытый чат.
Но вот все темы Где есть портреты Андрея Быкова и информация о нем:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.63
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.73
Откликнулась еще одна мама, Светлана Бец
А я сама заказала у нас в городе книгу, маленькую биографию сына, за его маленькую жизнь, за 19 лет.
Оплатила, сделали, одну себе оставила, другую такую же в школу отдала где учился ЛёшаПортрет Героя работы Вадима Окладникова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.73
Еще мне попалась вот такая работа. Александр Николаевич Попов Герой России (посмертно) 1996-2022 Позывной «Камчатка».
Портрет написала Елена Бегма @hudojnikZ по просьбе матери (так написала сама Елена) бойца.Офицер пожертвовал своей жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж. Две украинские мотопехотные роты при поддержке артиллерии попытались прорвать линию нашей обороны, чтобы обойти с тыла российские подразделения. На пути двух рот ВСУ (от 200 до 300 военнослужащих) оказался один взвод (около 30 человек), возглавляемый старлеем Поповым.
"Несмотря на численное превосходство противника, взвод под непрекращающимся огнем совершил рывок в направлении главного удара националистов. Такими действиями Попов сковал украинские подразделения, после чего скорректировал огонь нашей артиллерии. Решительные действия офицера вынудили противника остановить наступление и отойти на исходные рубежи", - рассказали в военном ведомстве.
Нарастив усилия, националисты попытались окружить дерзкий российский взвод. Мгновенно разобравшись в ситуации, старший лейтенант Попов из комплекса ПТУР противотанковой управляемой ракетой уничтожил 9 националистов. Это внесло в ряды националистов панику и не позволило им окружить российский взвод.
Попов был тяжело ранен, но продолжил командовать подчиненными. В итоге им удалось уничтожить 7 единиц бронетехники и более 20 боевиков. Понеся такие значительные потери, враг отступил. Второе ранение оказалось смертельным.
"Старший лейтенант Попов ценой жизни удержал важный рубеж. Многократные атаки противника были отбиты, прорыва оборонительных рубежей не допущено", - заключили в Минобороны России.
https://t.me/hudojnikZ/832Все темы с работами Вадима Окладникова о Герое Александре Попове:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.14
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37
Наши защитники. Александр Попов
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
И на этом сегодня все.
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