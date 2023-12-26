Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Военный автомобиль, на котором Виктор Цветков возвращался в расположение части, подорвался на фугасном снаряде. От полученных ранений военнослужащий скончался.

В селе Алтайском похоронили 23-летнего ефрейтора Виктора Цветкова. Об этом написали в газете "За изобилие", сообщает "Инцидент Барнаул". Виктор Цветков. Фото: "Инцидент Барнаул"

Военнослужащий погиб во время возвращения с боевого задания при освобождении города Гайворона в Кировоградской области. В спецоперации на Украине он участвовал с первых дней.

Виктор Цветков служил старшим радистом и разведчиком. За проявленные мужество и героизм его посмертно представили к Ордену Мужества.

https://tolknews.ru/obsestvo/121646-na-ukraine-pogib-letniy-...

«Говорил, что превратится в Человека-паука»: алтайский разведчик выполнил последнее задание, несмотря на ранения.

Разведчик СВО отказался от медпомощи, чтобы пойти на последнее задание.

11 декабря 2023 19:22



Фото: [Социальные сети]Боец спецоперации Виктор Цветков, кажется, еще до рождения дал всем понять, что он особенный. Парень вырос невероятно терпеливым, ответственным и полным решимости идти до победного конца. К сожалению, конца СВО он не увидел — погиб спустя месяц после ее начала.Мама солдата Марина Цветкова рассказала нашему корреспонденту, как прошла жизнь ее сына и как он погиб.Витя родился 21 ноября 1998 года. В этот день была плохая погода, шел снег. И утром у Марины начались схватки.«Как сейчас помню: я стою у окна и прошу Боженьку, чтобы родился здоровенький сыночек. Хотя пол ребенка я не знала — в то время у нас в деревне не было УЗИ, но я чувствовала, что будет мальчик. И вдруг появился лучик солнца и посветил прямо на меня. Я тогда подумала, что это знак, что мое желание сбудется. А теперь я понимаю, что это был знак, что сын будет особенным», — размышляет женщина.Вечером Марина родила прекрасного малыша. По словам Цветковой, имя себе сын выбрал, когда еще был в утробе матери. В один из дней беременная проснулась и почувствовала, что малыш хочет, чтобы его назвали Витей.«Я даже не знаю, как это объяснить, но было такое сильное желание — Витя и все. Я сказала про это мужу, и он согласился. Так мы его и назвали Виктором», —вспоминает те странные ощущения наша собеседница в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».Все детство и юность Виктор провел в Алтайском крае. Родился он в селе Усть-Кан, а когда мальчику было четыре года, его семья переехала в село Алтайское.Добрый, отзывчивый и ответственный Витя радовал родителей. С малолетства Цветков помогал по дому, причем делал все на совесть: попросят снег почистить — все тропинки ровненькие, попросят картошку копать — никто из домочадцев за ним не успевает.«В машинки он не играл, зато любил возиться с наборами человечков. Только сейчас понимаю, что фигурки были все военные или супергерои. Сын даже говорил, что превратится в Человека-паука, будет летать и всем помогать. В принципе, почти так и вышло», — вздыхает Марина.

Фото: [Социальные сети]

Жизнь через трудности

Судьба не давала ответственному и трудолюбивому Виктору послаблений. В школе учился, как и все мальчики, отличником не был.

«У Вити вся жизнь — через трудности. Везения не было: любая ситуация через препятствия, так и говорили в семье, что это же Витя — легко ничего не достается. В 15 лет сын уехал в Барнаул и поступил в Алтайский архитектурно-строительный колледж. Там его называли чистюлей, а позже в армии — святым, потому что не врал и делал все на совесть», — отмечает мать парня.

В колледже Виктор начал заниматься грэпплингом. Тренер Андрей Киреев еще на первых занятиях заметил большое желание студента развиваться в этом направлении.

«Он отличался от других спортсменов большой дисциплинированностью. Витя постоянно спрашивал меня, когда будет участвовать в соревнованиях. Поначалу не все получалось, но уже скоро он «поймал волну» и начал выигрывать. У Вити было большое желание получить звание мастера спорта и черный пояс по джиу-джитсу», — говорит Андрей Николаевич.

Затем Цветков оказался в армии, а после принял решение подписать контракт с 24-ой бригадой специального назначения ГРУ. Он стал старшим радистом-разведчиком. Но даже находясь на контракте, он постоянно писал и звонил тренеру и делился, что мечтает возобновить тренировочный процесс.

Выходных у военного Цветкова было мало, а некоторые и вовсе были заочными. Но он все равно ехал на состязания и после борьбы возвращался на службу. Виктор даже просил Киреева найти ему работу в Барнауле, которая не мешала бы тренировкам. Но с этим так и не сложилось. Фото: [Социальные сети]Судьба не давала ответственному и трудолюбивому Виктору послаблений. В школе учился, как и все мальчики, отличником не был.«У Вити вся жизнь — через трудности. Везения не было: любая ситуация через препятствия, так и говорили в семье, что это же Витя — легко ничего не достается. В 15 лет сын уехал в Барнаул и поступил в Алтайский архитектурно-строительный колледж. Там его называли чистюлей, а позже в армии — святым, потому что не врал и делал все на совесть», — отмечает мать парня.В колледже Виктор начал заниматься грэпплингом. Тренер Андрей Киреев еще на первых занятиях заметил большое желание студента развиваться в этом направлении.«Он отличался от других спортсменов большой дисциплинированностью. Витя постоянно спрашивал меня, когда будет участвовать в соревнованиях. Поначалу не все получалось, но уже скоро он «поймал волну» и начал выигрывать. У Вити было большое желание получить звание мастера спорта и черный пояс по джиу-джитсу», —говорит Андрей Николаевич.Затем Цветков оказался в армии, а после принял решение подписать контракт с 24-ой бригадой специального назначения ГРУ. Он стал старшим радистом-разведчиком. Но даже находясь на контракте, он постоянно писал и звонил тренеру и делился, что мечтает возобновить тренировочный процесс.Выходных у военного Цветкова было мало, а некоторые и вовсе были заочными. Но он все равно ехал на состязания и после борьбы возвращался на службу. Виктор даже просил Киреева найти ему работу в Барнауле, которая не мешала бы тренировкам. Но с этим так и не сложилось.

Фото: [Социальные сети]

Попрощались, поговорив по душам

Когда Виктор служил по контракту, он приезжал к родителям лишь дважды в год, и мама удивлялась его внутренней силе.

«Я чувствовала его мощь. Смотрела на него, гордилась им и думала: «Какой же сынок у меня красивый, мудрый, но доверчивый!». Даже не знаю, как все эти качества в нем совмещались. Он ведь и за себя мог постоять. Сам не лез, но его уважали. Так мне друзья говорили. И был очень веселым человеком», — подчеркивает Марина.

В последний раз к родителям Виктор приехал третьего января 2022 года, спустя четыре дня уже уехал на построение.

«Говорили тогда с ним про жизнь. Я у Вити спрашивала, есть ли обиды у него на меня, на папу. Он про себя рассказывал. Получается, прощались мы с ним. Я тогда не придала этому значения, мы с ним всегда по душам разговаривали, когда он приезжал», — утирает слезы наша собеседница.

А спустя время родители увидели по телевизору, куда отправился их сын: началась спецоперация. Разведке было несладко. Сначала ефрейтор Цветков с обожженными ногами не пошел в санчасть. Потом его задело осколком. Боец, опять же, никуда не пошел. Ему поручили важное задание. Сослуживцам он запретил рассказывать командиру о ранениях, чтобы он мог выполнить приказ. А 29 марта Виктор выполнил то самое задание, но подорвался на фугасе.

«Некоторые говорят, что это была ловушка. Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как на самом деле погиб наш сынок. Он всегда говорил: «Мамуль, у меня все хорошо. Не переживай». На похоронах все подходили и говорили, какой он у нас хороший. И до сих пор люди это говорят», — горюет Марина.

Светлана Кузнецова

https://mosregtoday.ru/articles/soc/govoril-chto-prevratitsj... Фото: [Социальные сети]Когда Виктор служил по контракту, он приезжал к родителям лишь дважды в год, и мама удивлялась его внутренней силе.«Я чувствовала его мощь. Смотрела на него, гордилась им и думала: «Какой же сынок у меня красивый, мудрый, но доверчивый!». Даже не знаю, как все эти качества в нем совмещались. Он ведь и за себя мог постоять. Сам не лез, но его уважали. Так мне друзья говорили. И был очень веселым человеком»,— подчеркивает Марина.В последний раз к родителям Виктор приехал третьего января 2022 года, спустя четыре дня уже уехал на построение.«Говорили тогда с ним про жизнь. Я у Вити спрашивала, есть ли обиды у него на меня, на папу. Он про себя рассказывал. Получается, прощались мы с ним. Я тогда не придала этому значения, мы с ним всегда по душам разговаривали, когда он приезжал»,— утирает слезы наша собеседница.А спустя время родители увидели по телевизору, куда отправился их сын: началась спецоперация. Разведке было несладко. Сначала ефрейтор Цветков с обожженными ногами не пошел в санчасть. Потом его задело осколком. Боец, опять же, никуда не пошел. Ему поручили важное задание. Сослуживцам он запретил рассказывать командиру о ранениях, чтобы он мог выполнить приказ. А 29 марта Виктор выполнил то самое задание, но подорвался на фугасе.«Некоторые говорят, что это была ловушка. Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как на самом деле погиб наш сынок. Он всегда говорил: «Мамуль, у меня все хорошо. Не переживай». На похоронах все подходили и говорили, какой он у нас хороший. И до сих пор люди это говорят»,— горюет Марина.Светлана Кузнецова

Умывался в бронежилете и спал под танком: боец СВО погиб, несмотря на предусмотрительность.

Российский радист помог своему командиру выбраться из-под страшного обстрела ВСУ.

11 декабря 2023 19:52

Виктор Цветков был отважным радистом-разведчиком. Он погиб на спецоперации, успев выполнить важное задание командования. Ефрейтору было 23 года. Мать бойца рассказала о тяжелых предчувствиях перед СВО и о героическом поступке сына.

По словам Марины Цветковой, Виктор всегда говорил: «Мам, я сам», о чем бы ни шла речь. Эту нарочитую самостоятельность парень пронес через всю жизнь. Он умел справляться с любой проблемой без чьей-либо помощи.

Марине рассказали о ситуации, которая произошла на передовой в начале СВО.

«Когда наших солдат бомбили, они ползли по полю целый час. Многие погибли. А Витя полз рядом с командиром и его подбадривал. Был момент, когда офицер сказал, что все, не может больше. Но Витя твердил: «Мы сможем, давай, давай». Потом командир признавался: «Спасибо Витьку — вытащил меня, без него бы не справился». Парни еще и рацию тащили на себе», — поразилась Цветкова.

По словам матери бойца, однажды ему один человек сказал:

«Всегда прислушивайся ко снам, они тебя предостерегают».

А летом, еще до начала боевых действий на Украине, Виктор увидел очень плохой сон. Сказал тогда, что ему грозит большая опасность. А в марте он уже погиб.

«На фронте сын всегда ходил в бронежилете и в каске. Ребята говорят, он их никогда не снимал, даже умывался в бронежилете. Однажды сослуживец проснулся ночью, и Вити не было в землянке. Он вышел на улицу и увидел, что Витя спит под боевой машиной. Тот сына разбудил и спрашивает: «Ты что, Витек?». А он ответил: «Тут безопасно». Наверное, увидел какой-то сон», — предположила женщина, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Молодой разведчик очень хотел жить, берег себя. Строил планы переехать в Новосибирск и заниматься грэпплингом. Но не сложилось. 29 марта 2022 года Виктор Цветков погиб, ему вручили орден Мужества посмертно.

Светлана Кузнецова

https://mosregtoday.ru/news/soc/umyvalsja-v-bronezhilete-i-s...

«Торопился жить»: выяснилось, почему погибший на СВО молодой разведчик остался без детей

Боец СВО из Алтайского края продолжил обеспечивать жену даже после развода

12 декабря 2023 07:05 Фото: [Социальные сети]

Добрый парень Виктор Цветков из Алтайского края погиб в свои 23 года на фронте. К этому возрасту радист-разведчик успел жениться и развестись. Но, о чем сейчас сокрушаются его родные, детей не оставил.

По словам мамы бойца Марины, ее сын в жизни больше отдавал, чем получал. Он не был везунчиком и баловнем судьбы.

«Лет в 12 Витя говорил: «Никогда не женюсь, для меня главное — друзья». А потом так быстро все закрутилось! В 15 лет сын поступил в Барнаул, закончил колледж — и сразу армия. Как из армии пришел, на второй день сказал: «Женюсь», хотя друзья отговаривали. А если «женюсь», значит, должен обеспечивать семью, сразу пошел на контракт», — поделилась Цветкова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прожив почти три года бурной семейной жизнью, Виктор и его избранница разошлись по обоюдному согласию. Боец развелся в октябре 2021 года, незадолго до начала спецоперации.

«Жаль, деточек от сына нет. Очень хотелось бы видеть его копию. Витя был бы очень хорошим отцом, он любил детей. Но эта тема больная для меня и всей нашей семьи. С бывшей женой были сложные отношения. Все бы легло на его плечи. Мне его всегда было так жалко!» — вздохнула Марина.

После развода Виктор съехал со служебной квартиры, оставив ее бывшей супруге, а сам скитался по друзьям, продолжила Марина. Девушка нигде не работала, а Виктор отдавал ей всю зарплату, чтобы быстрее закрыть кредиты, взятые в семейной жизни.

«Это все крайне тяжело. Казалось, будто он торопился жить. Но погиб, получив орден Мужества посмертно», — отметила наша собеседница.

Светлана Кузнецова

https://mosregtoday.ru/news/soc/toropilsja-zhit-vyjasnilos-p...

На Кубани простились с погибшим на Донбассе старшим лейтенантом Вадимом Шекуровым ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ШЕКУРОВ /T.ME/CHP_YUG

Подвиг гвардии старшего лейтенанта Шекурова будут помнить жители Кубани и всей России. Вадим Шекуров погиб, спасая товарищей. В ходе спецоперации на Донбассе старлей Шекуров бросился под удар града ВСУ, закрыв своим телом трёх российских солдат. Герою исполнился 31 год.

По словам родных, службу в Воздушно-десантных войсках гвардии старший лейтенант Шекуров считал честью и главным делом своей жизни.

https://kuban.mk.ru/social/2022/05/03/na-kubani-prostilis-s-...

Краснодар онлайн сообщает:

Еще одним погибшим жителем Анапы стал 31-летний офицер артиллерийского полка, старший лейтенант Вадим Шекуров. По данным из соцсетей, десантники попали под обстрел ракетным комплексом. Мужчины спрятались в окопе, а Шекуров накрыл их собой, чтобы спасти трех сослуживцев.

Вадим окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, служил в ВДВ. После учебы он по распределению попал в 1141-й гвардейский артиллерийский полк в Анапе.

Информацию о смерти Шекурова порталу 93.RU подтвердили в краевой администрации, также соболезнования выразил депутат Госдумы Иван Демченко.

Шекуров был десантником

Фото: Подслушано Новороссийск / Vk.com

https://93.ru/text/incidents/2022/05/04/71305079/

ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВАДИМ ШЕКУРОВ. ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД

ЗАВЕЩАНИЕ РУССКОГО ОФИЦЕРА: СТАРЛЕЙ ШЕКУРОВ НАКРЫЛ СОБОЙ ТРЁХ БОЙЦОВ

Под Изюмом 31-летний офицер артиллерийского полка, гвардии старший лейтенант Вадим Шекуров во время бомбёжки спас солдат. Бойцы рассказали, что за несколько дней до этого он словно ушёл в себя. А за час до смерти попросил их исполнить одну просьбу.

ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВАДИМ ШЕКУРОВ. ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАДПод Изюмом 31-летний офицер артиллерийского полка, гвардии старший лейтенант Вадим Шекуров во время бомбёжки спас солдат. Бойцы рассказали, что за несколько дней до этого он словно ушёл в себя. А за час до смерти попросил их исполнить одну просьбу.



От игрушек к настоящему оружию

Вадюша, Вадечка… Так называла его любимая бабушка. Она выходила на крыльцо в цветастом платье, с перекинутым на плечо полотенцем и голосила на всю округу: "Ва-дюю-ша!".

Услышав бабулин зов, вихрастый анапский мальчишка отпускал "в увольнение" своих семилетних "солдат"-ровесников и стремглав бросался домой.

Вадим вырос на берегу Чёрного моря. Его отец любил цитировать легендарный фильм: "Сынок, есть такая профессия – Родину защищать". Вадим играл в войнушку и не признавал никаких других игр. Рано научился читать и "глотал" книги о сражениях и подвигах. В подарочных коробках на день рождения и Новый год он находил игрушечные пистолеты, танки, солдатиков. Дома для арсенала ему выделили отдельный шкаф.

Мальчик хорошо учился. На всех "Зарницах" был командиром. В сборке-разборке автомата ему не было равных. И после школы блестяще сдал вступительные экзамены в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

"Это я съел мел"

Михайловская академия с 200-летней историей готовит кадры для ракетных войск и артиллерии. За эти годы её закончили почти сто тысяч человек. Среди выпускников были будущие генералы, георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза и России.

Именно здесь Вадим впервые почувствовал, что такое настоящее боевое братство. Однокурсники говорят, что он призирал даже намёк на предательство. В их числе – Иван Шеканков:

Фамилии у нас на одну букву, рядом в учебном журнале. И нас всегда спрашивали одновременно, и Вадим всегда помогал мне, если я что-то забывал.

Как-то их группу хотели наказать за незначительную провинность – с доски вдруг исчезли мел и тряпки. Все знали, чьих это рук дело. Нерадивый курсант не подготовился к контрольному опросу и решил сорвать занятие. Но Вадим принял огонь на себя: встал и сказал, что это он "съел" весь мел. Позже он сказал, что таким образом хотел пристыдить приятеля, научить его быть честным и не подставлять товарищей. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХОВ ШЕКУРОВЫХ

Служба слаще мёда

К выпуску у Вадима было уже два спортивных разряда по борьбе и лёгкой атлетике. После выпуска молодой офицер артиллерийского полка попал по распределению в 1141-й гвардейский артиллерийский полк в Анапе. Вадим шутил, что в курортном городе "служба кажется не мёдом, а дельфиньим молоком". Он прослужил там более пяти лет.

Весной 2022 года Шекуров и его боевые товарищи были отправлены из курортного города на Украину для участия в специальной военной операции.

Умер за своих бойцов

В тот день ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел пригородов Изюма. Снаряды рвались среди жилых домов, рушились стены и разлетались крыши. Похоже, что нацисты использовали запрещённые кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных бомб по обширной территории.

На рассвете отряд под командованием старшего лейтенанта Шекурова заступил на боевое дежурство. И снова бомбёжка. Снаряд разорвался рядом с группой, один боец упал замертво. Остальные прыгнули в ближайший окоп. Но враг заметил движение и начал поливать смертоносным огнём по живой цели. Деваться некуда – плотность обстрела зашкаливает. Вадим резко поднялся, раскинул руки и накрыл трёх бойцов, подставив под осколки спину.

"Мы остановим фашистов"

Однополчане рассказывают, что за несколько дней до гибели Вадим сильно изменился: подолгу задумчиво молчал, будто прощался с жизнью. А за час до гибели вдруг попросил исполнить одну просьбу:

Если со мной что случится, напишите письмо родным, чтобы они узнали от вас, а не от кого-то из вторых рук…

Эти слова прозвучали как завещание… Похороны героя прошли в Анапе на Радоницу – в день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. Соболезнование семье погибшего выразил депутат Госдумы Иван Демченко:

Преклоним головы перед теми, кто самоотверженно защищает Русский мир. Клянёмся памятью героев Великой Отечественной войны – фашизм не пройдёт. Мы остановим обезумевших неонацистов на Украине.

https://tsargrad.tv/articles/zaveshhanie-russkogo-oficera-st... Он любил говорить: "Быть воином – жить вечно!", будто предчувствовал, что падёт смертью храбрых на передовой. Вадим Шекуров с детства мечтал быть военным, служба в воздушно-десантных войсках для него была делом чести. Герой посмертно награждён орденом Мужества.Вадюша, Вадечка… Так называла его любимая бабушка. Она выходила на крыльцо в цветастом платье, с перекинутым на плечо полотенцем и голосила на всю округу: "Ва-дюю-ша!".Услышав бабулин зов, вихрастый анапский мальчишка отпускал "в увольнение" своих семилетних "солдат"-ровесников и стремглав бросался домой.Вадим вырос на берегу Чёрного моря. Его отец любил цитировать легендарный фильм: "Сынок, есть такая профессия – Родину защищать". Вадим играл в войнушку и не признавал никаких других игр. Рано научился читать и "глотал" книги о сражениях и подвигах. В подарочных коробках на день рождения и Новый год он находил игрушечные пистолеты, танки, солдатиков. Дома для арсенала ему выделили отдельный шкаф.Мальчик хорошо учился. На всех "Зарницах" был командиром. В сборке-разборке автомата ему не было равных. И после школы блестяще сдал вступительные экзамены в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.Михайловская академия с 200-летней историей готовит кадры для ракетных войск и артиллерии. За эти годы её закончили почти сто тысяч человек. Среди выпускников были будущие генералы, георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза и России.Именно здесь Вадим впервые почувствовал, что такое настоящее боевое братство. Однокурсники говорят, что он призирал даже намёк на предательство. В их числе – Иван Шеканков:Фамилии у нас на одну букву, рядом в учебном журнале. И нас всегда спрашивали одновременно, и Вадим всегда помогал мне, если я что-то забывал.Как-то их группу хотели наказать за незначительную провинность – с доски вдруг исчезли мел и тряпки. Все знали, чьих это рук дело. Нерадивый курсант не подготовился к контрольному опросу и решил сорвать занятие. Но Вадим принял огонь на себя: встал и сказал, что это он "съел" весь мел. Позже он сказал, что таким образом хотел пристыдить приятеля, научить его быть честным и не подставлять товарищей.ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХОВ ШЕКУРОВЫХК выпуску у Вадима было уже два спортивных разряда по борьбе и лёгкой атлетике. После выпуска молодой офицер артиллерийского полка попал по распределению в 1141-й гвардейский артиллерийский полк в Анапе. Вадим шутил, что в курортном городе "служба кажется не мёдом, а дельфиньим молоком". Он прослужил там более пяти лет.Весной 2022 года Шекуров и его боевые товарищи были отправлены из курортного города на Украину для участия в специальной военной операции.В тот день ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел пригородов Изюма. Снаряды рвались среди жилых домов, рушились стены и разлетались крыши. Похоже, что нацисты использовали запрещённые кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных бомб по обширной территории.На рассвете отряд под командованием старшего лейтенанта Шекурова заступил на боевое дежурство. И снова бомбёжка. Снаряд разорвался рядом с группой, один боец упал замертво. Остальные прыгнули в ближайший окоп. Но враг заметил движение и начал поливать смертоносным огнём по живой цели. Деваться некуда – плотность обстрела зашкаливает. Вадим резко поднялся, раскинул руки и накрыл трёх бойцов, подставив под осколки спину.Однополчане рассказывают, что за несколько дней до гибели Вадим сильно изменился: подолгу задумчиво молчал, будто прощался с жизнью. А за час до гибели вдруг попросил исполнить одну просьбу:Если со мной что случится, напишите письмо родным, чтобы они узнали от вас, а не от кого-то из вторых рук…Эти слова прозвучали как завещание… Похороны героя прошли в Анапе на Радоницу – в день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. Соболезнование семье погибшего выразил депутат Госдумы Иван Демченко:Преклоним головы перед теми, кто самоотверженно защищает Русский мир. Клянёмся памятью героев Великой Отечественной войны – фашизм не пройдёт. Мы остановим обезумевших неонацистов на Украине.

На Украине в ходе СВО погиб мобилизованный Андрей Этманов из Оренбуржья

