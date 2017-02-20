Погибли в Сирии вертолетчики Роман Павлов, Олег Шеламов, Алексей Шорохов

Павлов Роман, капитан, вертолетчик, 33 года.

Шеламов Олег, старший лейтенант, вертолетчик, 29 лет.

Шорохов Алексей, капитан, вертолетчик, 41 год.



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Представитель Российского Центра

по примирению враждующих сторон на территории Сирийской АР

01.08.2016 - Пять военнослужащих погибло в результате атаки с земли на вертолёт Ми-8 (в провинции Идлиб).

Сбитый 1 августа около посёлка Телль-Тукан у границы сирийских провинций Идлиб и Алеппо Ми-8АМТШ (бортовой номер RF-95585) выполнял спецзадание в интересах военной разведки. Навести на него могли только американские спецслужбы. Сама машина была приписана к 562-й авиационной базе армейской авиации (г. Новосибирск, аэродром Толмачёво), а погибшие российские лётчики служили на военном аэродроме «Клин-5» в 92-й инструкторско-исследовательской вертолётной эскадрилье (ИИВЭ). Структурно она входит в состав 344-го Центра боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации. В Минобороны назвали имена погибших лётчиков. Командиром экипажа был 33-летний капитан Роман Павлов, лётчиком-штурманом – 29-летний Олег Шеламов, 41-летний капитан Алексей Шорохов – бортовым техником. Вместе с экипажем погибли и два офицера, как говорится в официальных сообщениях, из «центра примирения сторон».

Также, по официальной версии, борт RF-95585 возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарного груза в Алеппо.

Эксперты сразу обратили внимание, что «восьмёрка» шла по достаточно безопасному воздушному коридору на высоте 3500 метров, но без сопровождения боевыми вертолетами Ми-24 или Ми-28. Как пояснил «АН» военный источник, «ребята из «Клина» часто выполняют вылеты в интересах Главного управления Генштаба (так теперь называется ГРУ ГШ). И в целях недопущения утечки информации такие вылеты, особенно по заброске или эвакуации разведчиков «из поля», проводятся без привлечения боевого охранения». Зато за этими машинами внимательно следят «большие космические уши» из Агентства национальной безопасности (АНБ). Ответственность за гибель российских военных взяли на себя террористы из проамериканского «Фронта Фатх аш-Шам». Сбить вертолёт на такой высоте могут только новейшие модели FIM-92 «Стингер». В результате складывается трагический пазл – России передали кровавый привет из Вашингтона.

Ставить ролик о том, как на телах погибших Воинов "вытанцовывапли" эти уроды не стала, хотя ролик до сих пор есть в сети. Не многие выдержат такое зрелище! Только сердце кровью обливается!

В семье Павловых слез не льют. Мама 33-летнего Романа, Вера Александровна, хлопочет по хозяйству - все в кухне уже начищено до блеска, а она продолжает суетиться, наводя порядок. Психологи называют это "замещающая деятельность" - помогает не сойти с ума от горя.

- Вот только в церковь собиралась сходить, молитву за пленных военных заказать. Надеемся, что Рома скоро вернется. Живым и здоровым, - говорит женщина. Сейчас мама летчика старается не смотреть телевизор, официальному сообщению от командования поверить она тоже не в состоянии. Близкие Романа Павлова, командира сбитого в Сирии вертолета, упорно продолжают твердить, как заклинание - он жив. Надежда умирает последней.

Да и как поверить в смерть, когда на тебя с фотографии смотрит такое светлое, полное жизни, лицо...

Сообщили: «Трагически погиб»

В понедельник, 1 августа, в интернете появилось страшное известие: в Сирии потерпел крушение вертолет Ми-8, перевозивший гуманитарную помощь жителям города Алеппо. Позже СМИ сообщили: три члена экипажа, два офицера из российского Центра примирения враждующих сторон – погибли.

Командир воздушного судна, 33-летний Роман Павлов, родился и вырос в Уфе. Позже, по долгу службы, перебрался в Подмосковье. В Башкирии остались его родители и младший брат.

- Я в тот день ничего и не слышала о происшествии. Днем мне невестка Инна позвонила, сказала, что Ромин вертолет подбили. А вечером уже телеграмму от командования войсковой части принесли, - рассказывает Вера Павлова. – Знаете, я вот как сейчас сижу – так же спокойно ее приняла. Я ведь знаю, что сыночек жив. Инна сказала, что в интернете видео выложили, там видно, как Рому уносят: у него ни ожогов, ни страшных ран – просто без сознания. Да, наслышана, как эти люди к пленным относятся… Но уж лучше так.

Фото: соцсети Фото: соцсети

Продолжал династию летчиков

Судьба Ромы Павлова была предопределена: отец посвятил авиации жизнь, старший брат, Алексей, пошел по стопам родителя, даже соседи в панельной пятиэтажке – сплошь вертолетчики.

- В детстве Рому со двора не дозваться было: то они с пацанами шалаши строят, то за лошадьми бегают, - вспоминает мама парня. – Такой всегда был активист, заводила!

Получив аттестат, Рома поехал в Сызрань, поступил в высшее летное училище. После учебы, побывав в коротком отпуске дома, Рома махнул в Подмосковье, где пополнил ряды бравых пилотов вертолетной эскадрильи.

- Старший все по северам летает, а Рому в Африку отправили, под эгидой ООН. Еще в Чечне служить приходилось, - рассказывает Вера Павлова. - Ему нравится ощущать ответственность перед страной, которая хочет жить в мире. Вот и направление в Сирию Рома воспринял спокойно. Нам с отцом лишь сказал: «Я снова лечу в жаркие страны», - женщина задумчиво замолкает.

Фото: соцсети

В Сирию приехал за 5 дней до трагедии

27 июля красавец-летчик в очередной раз попрощался с молодой женой и 6-летним сынишкой – и умчал в Сирию. 1 августа, возможно, был его первый вылет. По данным Минобороны РФ, вертолет сбили над районом, контролируемым террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра», которая не прекращает свои атаки на протяжении нескольких месяцев. Экипаж назвали героями - летчики до последнего момента уводили дымящуюся машину от жилых поселений.

- По предварительным данным, все члены экипажа и пассажиры погибли. В настоящее время мы выясняем по всем доступным каналам местонахождение российских военнослужащих, - сообщает пресс-служба Минобороны России. Однако о телах погибших умалчивается.

«Не хотим слышать соболезнования!»

После официального признания Кремлем героической гибели трех военных к родственники полились соболезнования. От которых они, впрочем, яростно отмахиваются - ну а вдруг он все-таки в плену? Фото: соцсети

- Мы никаких соболезнований не принимаем, если кто-то хочет помочь – поставьте свечку за здравие, - говорит мама летчика. – Я не верю, что сын погиб, это неправда…

На плите у Веры Александровны кипит варенье, ароматы разливаются по кухне.

- Вот, варю и думаю: сыночек приедет, угощу его, - женщина строит планы, отмахиваясь от тревожных мыслей. – Как вернется - ремонт сделаем. И кондиционер надо поставить. А то жарко…

И украдкой утирает платком глаза.

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Лучший друг погибшего в Сирии вертолетчика Олега Шеламова из Тверской области: я не увидел его мертвым на кадрах видео

Боевики демонстрируют документы погибшего Олега Шеламова. Фото: соцсети Боевики демонстрируют документы погибшего Олега Шеламова. Фото: соцсети

"Комсомолка" побывала в родном городе штурмана Олега Шеламова

Боевики демонстрируют документы погибшего Олега Шеламова. Фото: соцсетиЛучший друг погибшего в Сирии вертолетчика из Тверской области: я не нашел его мертвым на кадрах видео. Фото: Соцсети

В понедельник, 1 августа, в Сирии сбили наш российский вертолет. Ми-8 возвращался на базу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи запертым в Алеппо мирным жителям, когда с земли по нему открыли огонь. Пока непонятно, из чего сбили вертушку: для защиты от атак ракетами на ней была установлена система РЭБ “Витебск”, поэтому как одну из версий военные рассматривают такой вариант, что техника была подбита из крупнокалиберного пулемета. Тем не менее факт остается фактом: вертолет упал и разбился, а пятеро военных (трое членов экипажа и два офицера из Центра примирения сторон) погибли.

Перед крушением пилоты до конца уводили пылающую машину от многочисленной колонны беженцев.

Боевики из группировки «Джейш Аль-Фатх» взяли на себя ответственность за сбитый вертолет и выложили в Сеть видео с места падения геликоптера, где в качестве доказательств представили обгоревшие документы, найденные у погибших военных. Именно так и стало известно, что одним из погибших оказался уроженец города Торжка Тверской области 29-летний Олег Шеламов.

Мы отправились в Торжок, чтобы узнать, каким был этот парень, один из тех, кто ценой собственной жизни борется с терроризмом и помогает беженцам в «горячих» точках.

Родился Олег в Торжке 1 апреля 1987 года. С 1994 по 2004 год учился в местной 5-й школе, Его родители оба военные, служили тут же, в военном Центре вертолетной подготовки. Понятно, что сын с детства грезил вертолетами и о другой карьере, кроме военной, даже не мечтал.

Торжокская школа номер 5, где учился Олег.Фото: Василий ХОДАРЕВ

- Олега всегда отличало от других детей безупречное воспитание, - вспоминает бывшая директор торжокской средней школы № 5 Наталья Смирнова. - Мальчик из очень хорошей семьи, родители внимательно относились к его воспитанию. Он очень ответственный, культурный и скромный. Но в то же время очень талантливый - на спортивных соревнованиях он часто отстаивал честь школы, и их классная команда побеждала.

- Олег родителей никогда не подводил: проблем с учебой и поведением не было. Да и они в нем души не чаяли, - тихо вздыхает классный руководитель и учительница Олега по математике Александра Ручкова. - С детства уже определился, что продолжит военную династию и пойдет служить. Сколько раз анкетирование проводили, и он всегда тяготел к небу, писал, что будет летчиком. А он был очень целеустремленным. После выпускного поступил учиться в Сызранское высшее военное авиационное училище.

Что до друзей, то они не верят в его смерть и говорят о нем в настоящем времени

- Он отзывчивый и спокойный, как питон. У нас ещё отцы дружили - вместе служили и летали в одной эскадрильи, - поделился с “Комсомолкой” лучший друг Олега Игорь Иванов. - Мы сначала ходили в один садик, потом в одной школе учились. Вместе подавали документы в Сызранское высшее авиационное училище. Тогда Олег смог поступить, а я только на следующий год прошел. После окончания он по распределению попал в Клин.

Что до личной жизни, то Олег жениться не успел. Осенью планировали сыграть свадьбу со своей девушкой Екатериной, с которой вместе уже три года.

- Я не верю, что он погиб. Смотрел все кадры из интернета, где боевики издеваются над телами, но не нашел его на видео, - уверен Игорь Иванов. В этом доме вместе с семьей жил Олег Шеламов.Фото: Василий ХОДАРЕВ

Родители Олега, скорее всего, знали, где проходит службу их сын. Они ведь военные, хоть и в отставке. Как говорят знакомые семьи, отец солдата Юрий Шеламов очень тяжело перенес это известие, поддержать его пришли однополчане. На наши звонки в квартиру никто не открыл, вероятно, сейчас родители избегают общения с прессой.

Выпускной 11 класс. Олег предпоследний слева в верхнем ряду.Фото: Василий ХОДАРЕВ Выпускной 11 класс. Олег предпоследний слева в верхнем ряду.Фото: Василий ХОДАРЕВ Начальная школа Олег второй справа сверху.

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О бортинженере, капитане Шорохове Алексее, я ничего дополнительного по материалам, к великому сожалению, не нашла... кроме промелькнувшей записи, что у Алексея Шорохова остались супруга и двое детей - дочь и сын.