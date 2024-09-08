Однажды мы вернемся домой

Поговорим про ПТСР.

Я кое-что понимаю в этом вопросе, как переживший многое сам, так и видевший других. Скажу даже больше, я общался с военными психологами из других стран, и ситуация у них там не на много лучше в реабилитации обстоит. Это бичь всех воевавших.

Тема на самом деле проблемная, когда люди появляются на войне, то на ней мало выжить, главное потом выжить после.

Это не помпезные слова, а реальная проблема, которую к сожалению другие в обществе не понимают, а некоторые не хотят понять.

Беда в том, что когда ты знаешь цену людской жизни, и знаешь, как её можно легко отнять, то на всем привычные вокруг вещи ты начинаешь смотреть иначе.

Вот твоей жене кто-то грубит в магазине, или подрезал на дороге кто-то, все пиз..., включается автоматический режим "обострённой справедливости", как будто ты это не ты, какая-то такая неведомая энергия просыпается и вот ты уже лупишь по голове ногами, кто попал тебе под руку, а потом пелена сползает, и кажется как будто это не ты сделал, а кто-то другой, те кто переживал это поймут.

С этим нужно научиться существовать, это как вторая личность в тебе, особенно проявляется у контуженных. Вот даже сегодня у нас резкое похолодание, магнитные бури и здрасьте. В полнолуние голова раскалывается, в резкую смену погоды, как будто в оборотня человек превращается.

Страшнее всего, если человек начинает пытаться забыться в алкоголе, или самое ужасное - наркотиками. Вот тут уже происходят страшные вещи, я знаю много таких примеров, половина из них уже в тюрьме, а другие на том свете.

В первую очередь это не только работа тех, кто возвращается с войны, во многом это падает на плечи семьи, жён, невест, родителей, да и вообще окружающих в целом. Это большая работа научится понимать человека, который пережил такие вещи, от которых ему себе просто хочется стереть память.

Я не шучу.

Ты идёшь по городу где нибудь в Москве, смотришь на дома, но в твоей голове компьютер словно в раскладке "терминатора" рождает картину того, что ты будешь делать если сейчас по тебе будут стрелять из того окна, или услышишь в небе коптер.

Ты должен понимать, что все пережитое, это теперь новый ты, в первую очередь нужно научится жить с самим собой. Мне легко про это говорить, ибо я всё это переживал на себе, и знаю как это всё тяжело, и видел многих своих друзей после.

Ещё бывают панические атаки, мне сначала думалось, что это всё чушь, но нет. Ты спишь, тебе снится сон, в его кульминации ты просыпаешься и начинаешь искать личное оружие, или искать возможное укрытие потому что тебе приснилось, что начался обстрел, или детишки рванули где-то петарду.

Или просто на ровном месте становится страшно, вот без причины, просто какая-то тревога.

Это я описываю многие вещи которые будут проходить с вами в самом не добром случае, но лучше знать к чему быть готовому.

Здоровых среди нас нет, есть необследованые.

Очень у нас не хватает работы с реальными психологами специализирующихся на ПТСР. Многие просто просядают штаны на этих должностях, а это очень важный аспект на самом деле.

Ну и из лайфхаков борьбы с паничками, а так же другими недугами - это какой нибудь хороший чай, успокоительные разные тоже помогают, для нормального сна порой пью "Тенотен", а в случае нервного срыва хорошо работает "Фенибут", его можно и курсом пропить.

Чтоб отвлекаться от мыслей занимать себя чем-то, найти себе какое-то занятие, я после срочки хотел преподавателем ОБЖ в школе работать, но по воле случая поработал немного в школе для трудных подростков, в качестве инструктора по военной подготовки. Ещё помогает когда пишу, статьи какие-то, или свои черновики от руки. Некоторым рыбалка нравится, третьим книги, короче чтоб с собой существовать и не улететь в мысленный мрак нужно себя занимать. Надеюсь кому-нибудь мои мысли пригодятся.

И это далеко не конец, помимо панических атак, ночами порой снится такое, что даже "Фредди Крюгер" бы ах..., оказавшись в моих снах, отвечаю. Порой доходит до таких фобий, что боишься засыпать. Я в такие моменты беру лист бумаги, и стараюсь писать, отражать мысли, это немного помогает, но не всегда. В часы, когда удается выспаться, порой подрываешься в кошмарах, в криках, открываешь глаза, вокруг все спокойно, но смотрят на тебя все понимающе, кто осознает суть вопроса.

Раньше мне казалось, что все это единичные случаи, пока не начал взрослеть, и разница того, что было после первых командировок и сейчас, конечно же присутствует.

Это очень большая работа над собой, к сожалению многие не справляются, на моей памяти таких случаев много.

Нужно моментами менять обстановку, для этого и требуется людей отправлять в отпуска, иначе с уверенностью вам скажу, что можно сойти с ума.

С одной стороны, когда ты всё время "заряжен", ищешь взглядом врагов, и готов их убить, это вроде как хорошо, когда это на войне происходит, вот только не все себя могут во время переключить.

Это, как балансирование на лезвие ножа.

Либо слишком возбужденное состояние, либо апатичное и расслабленное, что тоже является плохо, если ты например пребываешь в это время в командировке. Когда человек начинает забивать на элементарные меры безопасности, сталкивался с этим не раз, когда мне приходилось некоторых "героев" заставлять надевать каску, или лишний раз смотреть под ноги. Но это по сути тоже является одной из форм расстройства.

Простите за мой сумбур, но думаю, что те, кто это переживал, тот меня поймет.

Это очень большая и сложная работа, повторюсь множество раз.

Да, ещё после контузий становишься метеозависимым, от погоды, от перепадов, даже от лунных фаз, в полнолуние, будто превращаешься в "оборотня", ей Богу, стремная хрень, никому не пожелаю.

Прежними мы уже не вернёмся, как говорит мой друг-доктор: "Здоровых среди нас нет, есть не обследованные". И к сожалению, во многом, это правда.

Ещё добавлю одну ремарку, что помимо женщин, которые ждут нас, и всё понимают, есть современные потребительские шкуры, и вот когда они преследуют корыстные интересы, и для этого связывают себя брачными узами с военнослужащими, воевавшими к тому же, в надежде на "его высокую зарплату", они даже не понимают с чем им придется столкнуться, хотя таких мне не жаль, так им, сукам, и надо.

Но есть и те женщины, которым можно ставить памятник при жизни, я знаю таких, тех кто парней возвращал из самого настоящего, морального ада, когда те возвращались с войны.

Вы поймите, нас не десять и не двадцать. Домой нас вернётся сотни тысяч, если не миллионы. И это не та история, когда мне говорят, а как же было во время, после Великой Отечественной Войны? Да это вообще несравнимо. Люди были другие, менталитет был другой, фронтовиков все очень уважали, да и среди женщин их тоже было много. Люди возвращались к пепелищам своих домов, устраивали их заново, семьи были по десять детей, некогда было думать о плохом, потому что все плохое уже случилось, люди вкалывали на заводах, и в полях.

А сейчас в какой мир возвращаются Ветераны Войн?

Кредиты, ипотеки, толпы гастарбайтеров-мигрантов, бандитизм, блядство, несправедливость и обман на каждом шагу, а с таким мириться наш Брат вряд-ли будет.

Помните всегда это.

Однажды МЫ все вернёмся домой.

В качестве ещё одного неплохого метода борьбы с ПТСР - это серьезный психотерапевтический курс.

Но только с хорошим и понимающим специалистом. Мне помогает курс Паксила и Нейрокса. Но это все исключительно с назначения врача.

Воин "Тринадцатый", Егор Гузенко

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