Почему в России коммунисты не участвуют в выборах?

У представителей российских компартий иногда спрашивают, почему они не участвуют выборах. Вопрос очень серьёзный, требует развёрнутого ответа, поэтому отвечу в статье.

Во-первых, представим, что в России побеждает, например, условный Иванов – от РКРП, МЛПБ или РТФ. Сможет он, даже имея все полномочия, сразу покончить с капитализмом и начать строить социализм? Нет, не сможет. Это не теоретическое предположение, а факт. В 1981 году на выборах во Франции победил радикал-социалист Миттеран. Он абсолютно искренне провозгласил конец капитализма и начало строительства социализма. Но… Франция как была капиталистической, так и осталась.

В чём же было дело? А в том, что переход к новому строю – как бы он ни проходил – это революция. А революция невозможна без революционной ситуации. По В.И. Ленину, для революционной ситуации необходимо:

«Для марксиста не подлежит сомнению, что революция невозможна без революционной ситуации, причём не всякая революционная ситуация приводит к революции. Каковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы, наверное, не ошибёмся, если укажем следующие три главные признака:

1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменённом виде своё господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетённых классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется ещё, чтобы «верхи не могли» жить по-старому.

2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов.

3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.

Без этих объективных изменений, независимых от воли не только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, революция — по общему правилу — невозможна. Совокупность этих объективных перемен и называется ре­волюционной ситуацией. Такая ситуация была в 1905 году в России и во все эпохи революций на Западе; но она была также и в 60-х годах прошлого века в Германии, в 1859—1861, в 1879—1880 годах в России, хотя револю­ций в этих случаях не было. Почему? Потому, что не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъектив­ная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правитель­ство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадёт», если его не «уронят».

Таковы марксистские взгляды на революцию, которые много, много раз развивались и признавались за бесспорные всеми марксистами и которые для нас, русских, особенно наглядно подтверждены опытом 1905-го года…»

Большой ошибкой было бы сказать, что низы всегда не хотят жить по-старому. Как бы тяжела ни была жизнь низов — они к ней уже приспособились, и им кажется, что переприспосабливаться к другой жизни будет ещё труднее. Поэтому и голосуют многие из тяжело живущих людей за нынешнюю власть, а вовсе не потому, что надеются вдруг разбогатеть и стать капиталистами. Но когда наступает кризис, всем становится понятно, что перемен всё равно не избежать, и массы радикализируются, теперь им приходится желать перемен в свою пользу.

Но это не значит, что надо сидеть у моря, ждать погоды. Чем больше мы охватим людей из пролетариев и мелких буржуа своей теорией, чем больше будем работать с ними – тем больше гарантии, что пролетарии окажутся готовы к революции и смогут победить. И тем больше гарантии, что революция будет мирной. Как в России 1917 года, где всё решил не штурм Зимнего, а взятие власти Советами на местах. В двух третях регионов власть перешла к Советам мирным путём.

И выборы использовать для этого — можно и нужно! И побеждать на выборах – можно и нужно! Только вот надо понимать, что, победив даже на президентских выборах, наш кандидат будет вынужден работать в рамках буржуазного строя. Единственное, что он может сделать для победы революции в будущем – следить, чтобы не принимались законы, мешающие классовой борьбе пролетариев против буржуазии. Что ж, и то хлеб.

Кандидат, выдвигаемый нами, должен соответствовать нескольким условиям.

Во-первых, он должен иметь опыт работы на производстве. Промышленном или сельскохозяйственном, желательно по нескольким специальностям, в разных отраслях. Производство у нас на первом месте, это – краеугольный камень экономики.

Во-вторых, он должен иметь опыт руководства несколькими победившими забастовками. Это – не просто опыт руководства людьми, это – гораздо больше. Чтобы забастовка победила – среди забастовщиков должна быть очень крепкая дисциплина. А силовых методов её поддержания руководитель стачкома лишён. Значит, дисциплину он может поддерживать, лишь опираясь на заинтересованность самих рабочих. И вот этот опыт, опыт поддержки крепкой дисциплины только на интересе, обязательно пригодится – и в предвыборной пропаганде, и в руководстве страной.

Но… вот тут-то и загвоздка! Забастовки в России – не такая уж и редкость, но победивших среди них — к сожалению, единицы. А таких лидеров, которые возглавляли бы несколько победивших стачек, к ещё большему сожалению, и вовсе нет. И выдвигать нам, получается, некого.