Анна Морозова – советская разведчица, руководительница интернациональной подпольной организации, радистка, Герой Советского Союза

Родилась Анна Морозова 23 мая 1921 года в простой крестьянской семье, в Калужской губернии, позже переехала вместе с семьей в Брянск. По молодости, до войны, она трудилась в авиационной воинской части, которая базировалась на местом аэродроме.

9 августа 1941 года село Дубровка и Сеща захватили нацисты. В последнем как раз и жила Анна. Там же была и 9-я советская тяжелобомбардировочная авиационная бригада. На ее месте Третий Рейх организовал крупную авиабазу 2-го воздушного флота – на ней располагалось до трехсот немецких самолетов, которые наносили бомбовые удары по Москве и другим советским городам. Советская разведка нуждалась в точных сведениях об этом важном объекте. С этой целью в Брянской земле стали появляться подпольные организации. Анна решила организовать такую. Она устроилась прачкой на немецкую военную базу, нашла там довоенных подруг и привлекла их к работе.

С весны 1942 года по сентябрь 1943 года Морозова, под позывным «Резеда», руководила интернациональной (советско-польско-чехословацкой) подпольной организацией в посёлке Сеща в составе 1-й Клетнянской партизанской бригады. Добывала ценные сведения о силах противника, организовывала диверсии по взрыву самолётов и выводу из строя другой военной техники врага. Благодаря предоставленным ею данным, партизаны смогли уничтожить огромный гарнизон вражеской авиационной базы и вывести из строя десятки единиц военной техники.

Командование 1-й Клетнянской партизанской бригады позже оценило значение сещинского подполья так: «К апрелю 1942 года Сещинская группа превратилась в интернациональное подполье, так как в него вошли, кроме советских граждан, поляки, чехи и один румын. Подпольщики Сещи, кроме разведданных, присылаемых почти ежедневно в бригаду, проводили большую диверсионную работу. Получив из бригады магнитные мины, они заминировали и взорвали двадцать самолётов, шесть железнодорожных эшелонов, два склада с боеприпасами». С течением времени эти цифры уточнялись и увеличивались, становились известными другие подвиги сещинских интернациональных подпольщиков.

В сентябре 1943 года поселок Сеща был освобожден. Анна получила медаль «За отвагу», но на этом не остановилась. В 1944 году, после окончания курса радистов, она вступила в ряды РККА.

Как боец диверсионно-разведывательной группы «Джек» разведывательного отдела штаба 10-й армии ВС СССР была заброшена на территорию Восточной Пруссии под позывным «Лебедь». Но тяжелые условия пребывания (очень окультуренные леса, в которых было практически невозможно скрываться), привели к тому, что советские разведгруппы гибли. С конца 1944 года Анна Морозова была членом интернационального партизанского отряда. Группа «Джек» регулярно несла потери и решила перейти на оккупированную немцами польскую территорию.

31 декабря 1944 года, выходя в расположение советских войск, в бою на хуторе Нова-Весь (гмина Семёнтково) разведчица попала в окружение, получила тяжёлое ранение (пуля раздробила запястье левой руки), отстреливалась до последнего патрона и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя и двух приближавшихся к ней эсэсовцев последней гранатой…

https://vk.com/wall-144904445_122390

Об Анне Морозовой сняты фильмы:

Вызываем огонь на себя. 1964 (мини-сериал)

Парашюты на деревьях (1973)