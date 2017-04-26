Чемодан - вокзал - Россия. ВСЕПРОПАЛЬЩИКАМ и ПОРАВАЛИЛЬЩИКАМ посвящается!!!

Ничтожный Запад по-прежнему нагло врёт

У России по-прежнему самая крепкая экономика в Мире

Российское товарное производство, как минимум, ни в каком кризисе не находится. Рухнувшие цены на нефть являются следствием глубокого кризиса в западной экономике! Не слушайте лживых аналитиков и экспертов. Они лгут за деньги...

Наконец наступил загадочно-мистический 17-тый, с давно ожидаемыми и недвусмысленными отсылками к событиям столетней давности. Середина апреля, а аномальная зима отступать пока не собирается. Тем не менее, годовщину февральской революции прошли вполне себе лайтово, теперь полным ходом магистрального локомотива готовимся к октябрю.

За 100 лет случалось всякое: невиданная в истории индустриализация, сопровождаемая чистками и не всегда объяснимыми репрессиями, Великая Победа, железный занавес, сверхдержавность, рывок в космос, оттепель, застой, ускорение, перестройка, распад, теракты и авиакатастрофы, дефолт, золотой век углеводородов, война с Грузией и даже полноценное участие в сирийских разборках, на дальних подступах. Кажется – давно пора расслабиться, прошли всё, что можно и что нельзя.

Одновременно война, что мировая, что локальная, хоть и робко, но уже не первый год топчется у наших дверей, причём одновременно со всех четырёх сторон света. Тем не менее, март 2017-го поводов для расслабления не дал, выплеснув на улицы и площади городов странную смесь из престарелых "сбитых лётчиков", креативных манагеров, отодвинутых от кормушки и малолетних хипстеров, озабоченных отсрочкой от армии и ничего не видевших из столетнего тернистого пути страны.Одновременно война, что мировая, что локальная, хоть и робко, но уже не первый год топчется у наших дверей, причём одновременно со всех четырёх сторон света.

Террористы не дремлют, правда, всё больше шныряют по южным окраинам и до федерального уровня добираются редко, причём давно без жертв, измеряемых сотнями. Санкции - контрсанкции, загадочная смерть блестящего и интеллигентного Виталия Чуркина с переходом на откровенный троллинг зарвавшихся англо-саксов Владимира Сафронкова, и при этом крепко штормит экономику.

Последний пункт хронологии обсудим подробней. Утверждаю однозначно: экономику штормит отнюдь не российскую, а если и есть видимость шторма, то лишь косвенная.

Как не российскую?! – нервно воскликнут хором креативные либералы-западники - а нефть-то как же? Она ж родимая ниже нижнего и в дно ещё даже не постучала! И выложат кучу глубокомысленной аналитики с трендами, индексами, таргетами и прочими уровнями сопротивления-поддержки, пробиваемыми на раз-два. А в конце - очередная мантра о необходимости немедленной смены власти в Кремле.

А вот так, не российскую, даже не фантазируйте. Вся ваша аналитика высосана из пальца, имеет лишь косвенное отношение к России и предназначена для сокрытия истинных причин рыночной паники. В лучшем случае, текущая и продолжающаяся неконтролируемая волатильность всех рынков, в том числе и нефти – это лишь следствие гораздо более глобальных проблем именно в западном секторе мировой экономики, необратимо перегруженном гигантскими долгами и постоянно усугубляемым катастрофически недальновидными и разрушительными политическими решениями, направленными на банальный поиск внешнего врага.

Это естественный и привычный механизм для любой власти: во всех наших проблемах виноват наш общий враг. И также совершенно естественно, что таким врагом для Запада должна была быть объявлена именно Россия, громче всех противостоящая золотому миллиарду по всем фронтам и всё более не желающая быть в одной связке с создателями бандитского миропорядка.

Впрочем, с моей стороны было бы наивной самоуверенностью надеяться достучаться до либеральных сердец, тем белее, что всепропальщики сильно перевозбуждены мартовскими шествиями и живут в ожидании скорой революции с паническим падением Кремля, совсем не обращая внимания на своих оппонентов на том же Западе.

При этом, мантры креативщиков креативностью совсем не блещут, даже не дотягивая до уровня 2011-2012 годов, когда по их же утверждениям весь Кремль в полном составе залез от страха под стол и покорно ждал суровых представителей КС (координационный совет), сопровождаемых уставшим караулом.

Обращаюсь не к суровым представителям, а к здравомыслящим гражданам: без паники, всё совсем не так плохо, а очень даже совсем не плохо.

Напоминаю: доля доходов от экспорта природных ресурсов (не только нефть и газ, но и уголь, горючие сланцы, минералы и древесина) в российском ВВП за 2014 год составила порядка 16%. А по последним данным за 2015 год доля экспортных доходов от нефти и газа (уже без угля, сланцев, минералов и древесины) в ВВП составила всего лишь 9%, что является одним из самых низких показателей по нефтедобывающим странам (ниже только у Канады и, естественно, у США ввиду наличия ограничений на экспорт):

Одновременно, доля всех доходов от углеводородов в бюджете снизилась в 21 веке с 70 до 45% и продолжает неуклонно снижаться. Процесс этот не имеет прямой корреляции с биржевыми ценами, что легко доказывается трендом на означенное снижение, как во время роста цен и их падения, так и во все периоды их неустойчивого колебания.

Поэтому предлагаю окончательно и бесповоротно вычеркнуть из употребления словосочетание «нефтяная игла», как архаизм, потерявший изначальный смысл. Туда же, кстати, отправляем и "страну-бензоколонку", перенаправляя все эти модные слоганы за океан, где новый президент многократно повторяет пять главных пунктов, которые позволят поднять экономику страны и создать миллионы рабочих мест за счёт:

- снятия ограничений на экспорт нефти;

- окончательной независимости от ОПЕК;

- сокращения регулирования в нефтедобыче;

- активизации шельфовых разработок;

- инвестирования в технологии сланцевой добычи.

Дональда Трампа понять можно, понять и простить (может быть). То наследство, которое ему досталось, разгрести можно лишь громкими заклинаниями о возвращении величия Америки, перегруженной астрономическими долгами, вернуть которые нельзя, от слова никогда, сколько не говори правильных слов и не расставляй их в различном порядке. Думаю, что если Трамп ещё не знает (в чём я сомневаюсь), то ему придётся узнать, что североамериканский ВВП:

1. На 60% финансовый, то есть дутый;

2. На 30% углеводородный, для чего и придуман термин "нефтедоллар",

3. Лишь на 10% состоящий из производства и услуг (не финансовых).

Т.е., экономика США - это фейк, не способный найти жалкий триллион долларов на катастрофически обветшавшую инфраструктуру. Фейк, зажатый со всех сторон паразитической армией оффшорных международных корпораций без роду, без племени, не желающих платить своей альма-матер ни цента налогов.

Чтобы сделать хоть что-то реальное из того, что Трамп нагородил перед выборами, ему надо сначала осознать реалии, какими бы шокирующими они ни были и, судя по всему, процесс осознания находится в самом разгаре. В противном случае, придётся признать: Трамп - это афера века, призванная продлить агонию капитализма, ничего не меняя по существу.

Вернёмся к нефти.

Причина снижения мировых цен на нефть заключается в глобальном падении товарного производства: нефти много, денег у потребителей (они же производители ТМЦ) мало, поэтому то цена неизбежно падает. Касается сие всей экономики: и внешней и внутренней, особенно в условиях глобализации. Падение спроса на нефть сразу же роняет цены и на нефтепродукты – дешевеет бензин и прочие углеводородные энергоносители. Таким образом, следует признать очевидное: так же, как и в 2008 году, рухнувшие цены на нефть являются следствием глубокого кризиса в западной экономике.

Одновременно отмечаем: в России внутренние цены на нефть и нефтепродукты не только не падают, но и имеют привычную тенденцию к росту. С точки зрения обычного рыночного механизма, это означает следующее: во-первых, спрос не падает, во-вторых, российское товарное производство, как минимум, ни в каком кризисе не находится.

Конечно же, данный анализ предельно упрощён и совсем не учитывает, например, курсовую зависимость внутренних рублёвых цен от внешних долларовых, тем не менее, позволяет совсем по-иному взглянуть на происходящее. Особенно с учётом того, что по всем открытым данным в России в 2016 году, несмотря на санкции и жёсткий мировой кризис, ускорился ввод в строй новых заводов и цехов, а также на зависть транснациональным капиталистам продолжается реализация всех намеченных крупнейших проектов, что, всё вместе, как раз и формирует растущий внутренний спрос на энергоносители.

И упирается всё лишь в резко упавшую платежеспособность граждан и предприятий, потерявших значительные доходы ввиду западных экономических санкций, ограничивших кредитование российских банков, в результате чего значительно сузилась денежная база. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в стране идёт активная зачистка банковского сектора от откровенно спекулятивных структур, в результате чего вывод капиталов за рубеж уже снизился кратно.

Всё сказанное говорит в пользу необходимости скорейшей суверенизации экономики России, по всем показателям способной обеспечить себя всем необходимым, от иголок до космических кораблей.

Во всяком случае, энергоносителей и природных богатств нам для этого хватит, как никому другому.

И последнее.

Следует иметь ввиду, что такой обобщённый экономический показатель, как ВВП не имеет никакого отношения к реальности. Придуман он был для сокрытия структурных экономических перекосов и его рост или падение имеет сегодня нулевой экономический смысл.

Смысл же имеет лишь та его часть, которая учитывает реальное и востребованное товарное производство (как для внутреннего потребления, так и на экспоспорт), а не раздутый финансовый сектор и услуги, типа стрижки когтей домашним питомцами и рост подобного сектора экономики. Вот когда производство инструментов для подобной стрижки будет отделено от самого процесса стрижки, тогда и поговорим - у кого падение ВВП, у кого рост, а кто вообще имеет ВВП на грани погрешности.

ни единого цента. А тем временем, например, одна из самых дорогих компаний мира Apple, икона либералов-западников, в ночь на 22 августа 2015 года потеряла всего каких-то 158 млрд. долларов своей капитализации, а за первые четыре дня торгов 2016 года похудела на сущую мелочь - всего то на 50 млрд., продолжая не платить в бюджет США Александр Дубровский

http://rusmir.su/world/79297-chemodan-vokzal-rossiya-vseprop... Но и это ещё не все!