Наше узорочье

Дом Муратова, Соймицы, Палехский район, Ивановская область Мастер, создавший этот ажурный дом - Муратов Константин Кузьмич. На доме вырезана дата - 1960 году. Это год постройки дома. Само узорочье хозяин дома создавал ещё два года.

Фото: valuh

Городец, Нижегородская область Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, известный с 1152 года.

Какой же он милый, этот город-музей, город мастеров!

Локальная архитектурная особенность села Марьевка Самарской области.

Красивый деревянный дом с резными наличниками в селе Кривополянье, Чаплыгинский район, Липецкая область Красивый деревянный дом с резными наличниками в селе Кривополянье, Чаплыгинский район, Липецкая область

А вот небольбшой очерк архитектурного фотографа Маруси Савиной

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ

Вопрос о том, какую деревню России можно назвать самой красивой, конечно, очень спорный. И мне было бы невероятно интересно услышать ваше мнение на этот счет. Лично для меня главным открытием прошедшего года стало Марково, расположенное в Ковернинском районе Нижегородской области. Эта небольшая деревушка была основана староверами, которые переселились сюда в начале XVIII века.

Когда доберетесь до Марково, обязательно прогуляйтесь по улице Советской: вы увидите сразу несколько впечатляющих своими размерами теремов, украшенных деревянным кружевом. Самый красивый дом деревни (фото 1-4) принадлежал лесопромышленнику Василию Ивановичу Мартину. Он имел несколько бригад рабочих, которые заготавливали лес и затем сплавляли по рекам Большая Серга и Узола в Городец для продажи купцам.



Мартин построил свой терем в 1800-х, но в дальнейшем здание, скорее всего, неоднократно реконструировали. В нем три этажа: первый – подвальный этаж – предназначался под магазин, отапливался печами; второй этаж – жилой, пятистенок на две просторные комнаты с большими окнами. На третий этаж ведёт винтовая резная лестница: там находится летняя комната с застеклённым балконом, на котором теплыми вечерами с гостями пили чай из самовара. В доме есть парадная лестница для гостей и лестница для работников. Снаружи терем украшен деревянной глухой резьбой работы городецких мастеров-плотников.



Пока я гуляла по улице Советской и снимала дома, вокруг меня собралась целая толпа местных ребятишек, которые перешептывались в попытках понять, кто я такая и зачем прибыла в эти края. Узнав, что я архитектурный фотограф, который работает над книгой о деревянном зодчестве, одна девчушка с гордостью сказала: «Правильно приехали! У нас самая красивая деревня!» И ведь не поспоришь…

Шедевр русского зодчества в 120 км от Москвы, о котором никто не знает.

В маленькой деревне Белавино, Орехово-Зуевского района Московской области располагается маленький и неприметный шедевр деревянного русского зодчества – дом купца Егорова конца 19 - начала 20 века.

Мы постоянно говорим о западной архитектуре, забывая при этом о своём наследии и закатывая его же в сайдинг, вставляем вместо оригинальных окон пластиковые. Как так? Россия дала миру целое направление деревянного зодчества, но почему-то об этом все забывают.

«Дом с шатром» или «Томский терем». Построен в 1904 году по проекту архитектора Станислава Хомича для богатейшего купца Сибири - Георгия Голованова. После смерти купца в 1908г. особняк перешел по наследству его сыну — Вениамину Голованову. В 1917 г. с приходом советской власти дом был национализирован. В нем разместился санаторий для нервно-больных детей, а в годы Великой Отечественной войны — областной Дом ребенка. Так он выглядел до реставрации

К 1990-м годам здание изрядно обветшало и требовало масштабной реставрации. В 1993г. оно было передано Центру немецкой культуры. С 1993 по 1995 г. в нем проводились реставрационные работы мастерами «Томскреставрации» по проекту института «Спецпроектреставрация» при финансовой поддержке Федеративной Республики Германия. В настоящее время в особняке размещается Томский областной Российско-немецкий Дом.



Дом волшебника Изумрудного города (ул. Белинского, 19) Этот дом построил для себя архитектор Станислав Хомич в 1904 году. Дом Хомич создал большой и часть помещений сдавал. В доме также проживал другой известный в городе архитектор — Андрей Лангер, построивший Томскую клиническую психиатрическую больницу и ряд домов на Алеутской для персонала. После революции в доме размещались сначала железнодорожный техникум, а потом Дом ребенка и детская больница. До революции улица Белинского называлась Офицерской и здесь селились офицеры. Дом архитектора Станислава Хомича. Фото: Е. Попова-Гама.юн

Двухэтажный «деревянный замок» прочно установлен на основание из кирпича. Необычные очертания придают дому выступающие из переднего фасада граненые ризалиты, составляющие с домом одно целое. Кроме этого, пышность строения обусловлена крытыми верандами, балконами и переходными тамбурами. Фронтоны этого терема, поддерживаемые своеобразными декоративными колоннадами, имеют как классические треугольные очертания, так и дугообразные. Фасад дома обильно украшен резьбой и сложными архитектурными элементами. Дом архитектора Станислава Хомича.

Накладная прорезная резьба повторяет мотивы русской вышивки и кружев. Срезанный угол дома выделен при помощи многогранного эркера, который поддерживают резные кронштейны. Дом архитектора Станислава Хомича.

По легенде, дом Хомича вдохновил писателя Александра Волкова на создание сказки об Изумрудном городе. Писатель жил какое-то время в Томске. В городе в тот период красили крыши и заборы с воротами в зеленый цвет, плюс вечно зеленый кедр. Город казался изумрудным.

Следующий «Дом со щуками»- название, которое получил деревянный особняк, построенный в 1860 года в селе Заозерье. Здание принадлежало купчихе Расковой, которая владела ещё и отдельно стоящей пекарней, пекарем в которой работал её сын.



Щуки на доме появились благодаря заозерскому мастеру - жестянщику Николаю Бородулину, который по заказу колхоза имени Тимирязева гармонично украсил резной фасад в стиле русский модерн звездами, как элементами советской культуры и добавил щучек, на свой вкус, которые выполняют функцию слива дождевой воды с крыши. А это уже Нижегородская область Дом Константина Васильевича Шестеперова И еще один дом Дом Николая Ивановича Клошина. Оба дома стоят в селе Пурех Нижегородской области. Здание построили в 1940-е годы. В восьмидесятых дом приобрел Николай Крылов. Мужчина мечтал стать художником, но из практических соображений выучился на столяра. Он превратил свое жильё в местную достопримечательность — в 2011 году на крыше появился Змей Горыныч. Этот дом в деревне Дурасово Ярославской области. Верхние Мандроги - Срубовая изба Дом в Угличе. Дом музей. Дом купца Колокольникова в Тюмени. Там сейчас расположен музей. А в 1919 году здесь находилась штаб⁠-⁠квартира советского маршала Блюхера Еще один прекрасный образец деревянного зодчества на улице Володарского. Там вас встретит уникальный Дом В.С. Поповой. Этот тихий уголок был свидетелем многих важных городских событий и праздников. Особенность постройки заключается в удачном сочетании элементов модерна и русского стиля. Этот дом не только обладает интересным полукруглым эркером и угловыми башенками с миниатюрными куполами, но и украшен множеством символов оберегающего креста, которые добавляют ему особой мистичности. В 1990 г. Томску был присвоен статус исторического города во многом благодаря сохранившимся в центральной части массивам деревянной застройки, относящейся ко второй половине XIX - началу XX столетий. Именно эти массивы превращают исторические районы сибирского города в музей под открытым небом. В отличие от специально созданных музеев, он сложился естественным путем в процессе исторического развития города. В Томске наши соотечественники и все чаще приезжающие гости из стран дальнего и ближнего зарубежья могут пройтись по старинным улочкам, созерцая исконно российскую архитектуру деревянных домов, ее сибирский колорит.

Деревянную архитектуру городов России второй половины XIX - начала XX столетий специалисты считают уникальным явлением мировой культуры, потому что она представляет сплав народного зодчества и профессиональной архитектуры. О Томске и его деревянных жемчужинах можно говорить бесконечно. Усадебный комплекс является памятником истории и архитектуры областного значения. Значительную часть усадьбы занимает липовый парк, разбитый в 1904г. Главное здание усадьбы было построено в 1905году и представляет собой особняк в стиле модерн с элементами русского деревянного зодчества. Окна в обрамлении резных наличников и карнизов будто окутаны тонким кружевом резьбы. На северной и восточной сторонах дома были балконы, которые так же служили дополнительными входами в парк. На крыше дома две декоративные башенки, пронизанные резьбой и верхняя терраса (смотровая площадка). Хозяйственные постройки соединялись с главным домом красивым тесовым переходом, к настоящему времени не сохранившимся. После революции этот домик приглянулся новой власти. С 1918 года в нем размещался первый уездный комитет РКП(б), а во время войны – детсад. Затем в главном строении была школа искусств, после чего с 1977 года – Народный краеведческий музей, который действует и до настоящего времени.

Дача Проскурякова в Сходне. Химки, Московская область Дачная постройка второй половины 19 века принадлежала московскому промышленнику Ивану Николаевичу Проскурякову. Дача украшена резными балясинами и башенками, дом выстроен с использованием мотивов деревянного зодчества. Вокруг дачи был густой лес, а внизу за домом река Сходня. На территории до революции часто гостил Ф.И.Шаляпин.

В начале 30-х годов Проскуряковым был возвращен их дом, который они через несколько лет продали тресту ТЭП (Теплоэнергопрект). В течение многих лет дом сохранял свой первоначальный вид, но после войны с дома были сняты башенки и был изменен вид террасы.

Фото 1970 г.

В 1979 году Химкинское районное отделение ВООПИК (общество охраны памятников) и музей Сходненской первой школы, через областное отделение ВООПИК добились разрешения и финансирования на реставрацию дома Проскурякова, как памятника деревянного зодчества, и места, где побывал Ленин. Однако к началу 21 века дача пришла в плачевное и заброшенное состояние. К 2010 годам территория, на которой была расположена дача, оказалась выкуплена. Застройщик принял решение реконструировать здание, то есть фактически построить его заново. Сейчас дача Проскурякова находится на территории ЖК Шаляпинская усадьба, но через охрану можно пройти на территорию.

Ну еще вот такие домики

Иногда и для пташек делают настоящие избушки. Тема неисчерпаема, но остановимся пока на этом.