Про Китай и Норвегию

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Евгений Зимин 2019-01-29 00:20>

Михаил, очередное враньё про Китай (а недоговаривание — это то же самое враньё, рассчитанное не на трезвое рациональное восприятие, а на вызов эмоциональной истерики у воспринимающего и манипулирование сознанием). Итак, история урегулирования территориального спора с Китаем. Начнём с событий 60-х, хотя более глубокую историческую подоплёку тоже можно было бы привести. Итак:

— 1964 год. Договор о размежевании территории между СССР и Китаем. Вопрос об островах Тарабарова и Большом Уссурийском, а также о так называемом Фуюаньском треугольнике не был согласован, из-за чего и начался территориальный конфликт. В то же время китайцы развернули «ирригационную войну»: начали затапливать в протоке Казакевичева баржи с песком, чтобы соединить острова с китайским берегом и тем самым присвоить их. СССР, в свою очередь, углублял дно и укреплял берег.

— 1969 год — главы правительств СССР и Китая по итогам конфликта пришли к решению о необходимости пересмотра советско-китайской границы. Остров Даманский при этом фактически остался у китайцев.

— 1991 год — М. С. Горбачёв заключил с Китаем пограничный договор, по которому граница была отодвинута от китайского берега и проведена по фарватеру Амура. В итоге остров Даманский окончательно отошёл Китаю, а Фуюаньский треугольник стал спорной территорией. Ирригационная война вокруг них продолжилась.

— 14 октября 2004 года — Владимир Путин и Ху Цзиньтао подписали соглашение, согласно которому территория спорных островов (380 км²) делилась поровну между сторонами. Граница при этом не привязывалась к ориентирам на местности, а устанавливалась по абсолютным координатам. По итогам раздела остров Тарабаров (43,3 км²) полностью отошёл Китаю, а территория Большого Уссурийского острова была поделена — 40 % досталось КНР, а 60 % России.

Итоги для России:

1) Полностью урегулирована граница России и Китая на Дальнем Востоке, за изменение которой столетиями шли пограничные конфликты и споры.

2) У Китая отпала мотивация вести ирригационные войны, ибо он получил свою долю и признал юрисдикцию России над 60 % площади Большого Уссурийского острова.

3) Новая граница была проведена под прямым углом на суше. Такая граница более удобна для маркировки и её труднее с юридической точки зрения нарушить, в отличие от границы по фарватеру реки с изменяющимся разливом.

4) Китай потерял возможность оспорить «неравные договора» середины XIX века на основе факта отсутствия установленной границы.

5) Удалось отвести границу на значительное расстояние (20–30 км) от Хабаровска.

Евгений Зимин 2019-01-29 00:41>

Михаил, переходим к Норвегии. Спор о проведении морской границы между Россией и Норвегией существовал с момента ввода двухсотмильных экономических зон в начале 1970-х годов. В 1978 году для урегулирования вопросов рыболовства в «серой зоне» была создана Совместная российско-норвежская комиссия.

Разрешение спора долгое время усложняли 3 фактора:

1) Полярные позиции сторон. СССР настаивал на проведении границы по линии вдоль побережья архипелага Шпицберген, Норвегия на равноудалённом положении границы от побережий Шпицбергена и российских Земли Франца-Иосифа и острова Новая Земля.

2) Шпицбергенский трактат 1920 года. Согласно данному трактату архипелаг Шпицберген хоть и принадлежит Норвегии, но при этом находится под международным контролем. Трактат не только не давал Норвегии исключительных прав на морское пространство вокруг Шпицбергена, но и позволял другим странам-подписантам трактата претендовать на акваторию Баренцева моря.

3) Прецедент с морской границей. В 1969 году в своём решении по Северному морю Международный Суд ООН постановил, что морская граница должна проводиться не по срединной линии и не по выступающим далеко вперёд мелким островам, а по принципу «необходимого баланса» между береговыми линиями сторон:

«… фактор, который должен приниматься во внимание, — элемент приемлемой пропорциональности, которую делимитация… должна создать между площадями морских пространств, принадлежащих заинтересованным государствам, и длинами их соответствующих побережий, которые измеряются в соответствии с их общим направлением, для того, чтобы установить необходимый баланс между государствами с прямыми и государствами с заметно вогнутыми или выпуклыми берегами, или для того, чтобы привести очень беспорядочные береговые линии к более правильным пропорциям…»

Таким образом, позиции России и Норвегии представлялись одинаково слабыми. Конфликт обострился в 2000-е годы в связи с обнаружением в Баренцовом море богатых запасов нефти и газа. В 2010 году для решения спора Россия и Норвегия разделили спорную территорию в 175 тысяч квадратных километров на две равные части, то есть выбрали компромиссный вариант.

15 сентября 2010 года — подписание договора «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане» между двумя странами. Согласно договору спорная территория была поделена между сторонами поровну, то есть Россия получила 87,5 тыс. км².

Подписание соглашения вызвало шквал критики со стороны оппозиционеров: по их мнению, Россия должна была отстаивать свою позицию и игнорировать аргументы Норвегии. В определённой степени данную критику можно понять, ибо Россия, равно как и Норвегия, имела значительный запас юридических аргументов в свою пользу. В целом обе стороны считают договор компромиссным.

Итоги для России:

1) Урегулирован большой участок норвежско-российской морской границы (1700 км).

2) Помимо своей доли в площади спорного участка, Россия фактически получила область в 1 млн км² вокруг хребта Ломоносова в Арктике в своё полноправное владение. Это была главная стратегическая цель России. Норвегия лишилась оснований мешать России в освоении хребта Ломоносова, так как территориальный спор был урегулирован.

3) Был снят мораторий на разработку нефтегазовых месторождений арктического континентального шельфа, а Россия получила право на разработку месторождений углеводородов на ранее спорной территории.

4) Гарантировано отсутствие прав третьих стран на добычу и использование ресурсов на спорной территории, и тот же принцип предполагается распространить на прочие арктические территории.