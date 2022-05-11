10 исторических фактов о битве за Берлин

Армия какой страны штурмовала столицу Третьего Рейха вместе с советскими войсками и каким образом в сухопутном Берлине воевал советский военно-морской флот?

1. Битва за Берлин, проходившая с середины апреля по начало мая 1945 года, могла начаться еще в первых числах февраля. В результате Висло-Одерской операции советские войска оказались всего в 60-70 км от германской столицы. 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Георгия Жукова был готов предпринять решительный бросок на Берлин. Однако наступлению помешали отчаянные удары противника по соседним 1-му Украинскому и 2-му Белорусскому фронтам, а также переброска немецких войск из Курляндии в Померанию. В итоге Жукову было приказано помочь соседям, а берлинскую операцию отложили на весну.

Наступление советских войск в Германии. Е.Егоров Бои на улицах Берлина. Апрель 1945 года. Автор: Виктор Темин. Первый красный флаг на окраине Берлина. 21 апреля 1945 года. Автор: Виктор Темин.

2. Перед решающим штурмом Берлина встал вопрос, кто в итоге будет его брать — 1-й Белорусский фронт Жукова или 1-й Украинский фронт Ивана Конева. Сталин негласно дал разрешение провести своего рода «соревнование» между двумя маршалами. Конев настолько увлекся, что его рвущиеся к центру армии нарушили разграничительные линии между двумя воинскими группами, внеся беспорядок и суматоху в тылы войск Жукова.

В итоге было принято решение, что сердце города будут брать солдаты 1-ого Белорусского фронта, а 1-й Украинский окажет им содействие. Бои на улицах Берлина. Бои в Берлине. 1945 год. Автор: Иван Шагин. Бои в Берлине. 1945 год. Бои за Берлин. 1945 год. Автор: Евгений Халдей.

3. Красная Армия была не единственной, участвовавшей в битве за Берлин. Поддержку ей оказывала 1-я армия Войска Польского численностью в двести тысяч человек, что составляло примерно 10 процентов от всех наступающих войск. Союзники, оснащенные советским оружием, подчинялись коммунистическому Временному правительству Польской Республики и сражались под своим флагом и в своей национальной форме. Самым заметным эпизодом с их участием стали бои в районе парка Тиргартен, когда солдаты 1-й дивизии имени Тадеуша Костюшко поддержали оставшуюся без прикрытия собственной пехоты советскую 2-ю гвардейскую танковую армию. Присяга солдат на церемонии формирования польской дивизии имени Тадеуша Костюшко.

4. К началу битвы за Берлин Германия уже растеряла всех своих союзников. Однако тысячи иностранцев все еще продолжали сражаться за нее. Среди прочих в городе действовал батальон 1-й латышской дивизии СС, датчане, шведы, норвежцы и голландцы из дивизии СС «Нордланд», а также французы из дивизии СС «Шарлемань». Кроме того столицу Третьего Рейха защищало несколько сотен испанцев, которые после вывода Голубой дивизии с Восточного фронта в 1943 году решили остаться и продолжить борьбу против Советского Союза.

5. Для советской 203-мм гаубицы Б-4, прозванной немцами «кувалдой Сталина», не было ничего невозможного. Она легко разрушала укрепленные доты линии Маннергейма и могла превратить многоэтажный дом в руины за несколько десятков минут. Однако именно в Берлине нашелся тот крепкий орешек, которые оказался не по зубам знаменитому оружию. Это была так называемая зенитная башня Люфтваффе в районе берлинского зоопарка. Несмотря на долгий упорный обстрел, удалось повредить лишь один угол этого массивного здания. Гарнизон же сдался лишь тогда, когда бои во всем городе прекратились. Гаубица Б-4. Марк Редькин Бои в Берлине. 1945 год. Автор: Александр Устинов. Бойцы, заряжающие артиллерийское орудие. 1945 год. Автор: Георгий Петрусов.

6. Рейхстаг не был взят с первого раза. Штурм 29 апреля провалился, и захватить его удалось лишь к вечеру 30 апреля. На следующий день, когда над этим символом Третьего Рейха уже реяли советские знамена, 1500 немцев попробовали прорваться из подвалов здания на улицу, но неудачно. Штурм Рейхтага Бой за Рейхстаг. 1945 года. Автор: Иван Шагин. Советские солдаты у входа в Рейхсканцелярию в Берлине. Май 1945 года. Автор: Иван Шагин.

7. «Американцы» все-таки приняли участие в битве за Берлин. Это были американские средние танки M4A2 «Шерман», поставляемые США Советскому Союзу по программе ленд-лиза. Так одна лишь 2-я гвардейская танковая армия потеряла в боях за город 209 таких танков. Танк Шерман на улицах Берлина. Берлин. 3 мая 1945 года. Автор: Тимофей Мельник. Берлинцы смотрят на советские танки, едущие по их городу. Май 1945 года. Автор: Евгений Халдей.



8. Несмотря на то, что Берлин находится довольно далеко от Балтийского моря, советский Военно-морской флот принял активное участие в битве за город. С 23 по 25 апреля при форсировании реки Шпрее небольшие катера Днепровской флотилии под огнем противника переправили в район боевых действий более 16,000 солдат и 100 артиллерийских орудий. Днепровская военная флотилия в Берлине. Моряки штурмуют Берлин

9. Берлин стал единственной столицей западноевропейской страны, которую русская армия брала три раза. В первый раз город был взят в 1760 году во время Семилетней войны, а второй — в ходе войны шестой коалиции против наполеоновской Франции в 1813 году.

Бой за Рейхстаг. 1945 года. Автор: Иван Шагин.

10. Парадоксально, но пока Красная Армия штурмовала столицу Третьего Рейха, часть территории Советского Союза все еще была оккупирована немцами. До 250 тысяч солдат противника было блокировано в так называемом Курляндском котле в западной Латвии, получившим шутливое прозвище «лагерь вооруженных военнопленных». Эта группировка капитулировала 10 мая, однако тысячи прибалтийских коллаборационистов с некоторым количеством немцев не сложили оружие, начав в местных лесах партизанскую борьбу против советской власти. У Рейхстага Советские солдаты оставляют надписи на стенах Рейхстага. 1945 год. Автор: Анатолий Морозов Война окончена. 8 мая 1945 года. Автор: Евгений Халдей. Советские фронтовые корреспонденты на руинах Рейхстага в Берлине, фото Ивана Шанина

Крайний слева в летной форме фотокорреспондент Марк Редькин;

Сидит в пол-оборота между Редькиным и Мержановым: корреспондент Известий майор Лев Исаевич Славин;

В центре снимка сидит, нога на ногу, военный корреспондент газеты «Правда» майор Мартын Мержанов;

Над Марком Редькиным стоит корреспондент газеты «За храбрость» майор Цезарь Солодарь;

Справа от Солодаря, в гимнастерке без погон, в очках стоит военный корреспондент Александр Альфредович Бек; слева от Солодаря стоит корреспондент газеты «Красная звезда» подполковник Николай Николаевич Денисов

Справа, с аппаратом в левой руке, фронтовой фотокорреспондент ТАСС капитан Рафаил Абрамович Мазелев.

