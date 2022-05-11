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10 исторических фактов о битве за Берлин

Армия какой страны штурмовала столицу Третьего Рейха вместе с советскими войсками и каким образом в сухопутном Берлине воевал советский военно-морской флот? 

1. Битва за Берлин, проходившая с середины апреля по начало мая 1945 года, могла начаться еще в первых числах февраля. В результате Висло-Одерской операции советские войска оказались всего в 60-70 км от германской столицы. 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Георгия Жукова был готов предпринять решительный бросок на Берлин. Однако наступлению помешали отчаянные удары противника по соседним 1-му Украинскому и 2-му Белорусскому фронтам, а также переброска немецких войск из Курляндии в Померанию. В итоге Жукову было приказано помочь соседям, а берлинскую операцию отложили на весну.

10 исторических фактов о битве за БерлинНаступление советских войск в Германии. Е.Егоров10 исторических фактов о битве за БерлинБои на улицах Берлина. Апрель 1945 года. Автор: Виктор Темин.10 исторических фактов о битве за БерлинПервый красный флаг на окраине Берлина. 21 апреля 1945 года. Автор: Виктор Темин.

2. Перед решающим штурмом Берлина встал вопрос, кто в итоге будет его брать — 1-й Белорусский фронт Жукова или 1-й Украинский фронт Ивана Конева. Сталин негласно дал разрешение провести своего рода «соревнование» между двумя маршалами. Конев настолько увлекся, что его рвущиеся к центру армии нарушили разграничительные линии между двумя воинскими группами, внеся беспорядок и суматоху в тылы войск Жукова.

В итоге было принято решение, что сердце города будут брать солдаты 1-ого Белорусского фронта, а 1-й Украинский окажет им содействие.10 исторических фактов о битве за БерлинБои на улицах Берлина.10 исторических фактов о битве за БерлинБои в Берлине. 1945 год. Автор: Иван Шагин.10 исторических фактов о битве за БерлинБои в Берлине. 1945 год.10 исторических фактов о битве за БерлинБои за Берлин. 1945 год. Автор: Евгений Халдей.

3. Красная Армия была не единственной, участвовавшей в битве за Берлин. Поддержку ей оказывала 1-я армия Войска Польского численностью в двести тысяч человек, что составляло примерно 10 процентов от всех наступающих войск. Союзники, оснащенные советским оружием, подчинялись коммунистическому Временному правительству Польской Республики и сражались под своим флагом и в своей национальной форме. Самым заметным эпизодом с их участием стали бои в районе парка Тиргартен, когда солдаты 1-й дивизии имени Тадеуша Костюшко поддержали оставшуюся без прикрытия собственной пехоты советскую 2-ю гвардейскую танковую армию.10 исторических фактов о битве за БерлинПрисяга солдат на церемонии формирования польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. 

4. К началу битвы за Берлин Германия уже растеряла всех своих союзников. Однако тысячи иностранцев все еще продолжали сражаться за нее. Среди прочих в городе действовал батальон 1-й латышской дивизии СС, датчане, шведы, норвежцы и голландцы из дивизии СС «Нордланд», а также французы из дивизии СС «Шарлемань». Кроме того столицу Третьего Рейха защищало несколько сотен испанцев, которые после вывода Голубой дивизии с Восточного фронта в 1943 году решили остаться и продолжить борьбу против Советского Союза.10 исторических фактов о битве за Берлин

5. Для советской 203-мм гаубицы Б-4, прозванной немцами «кувалдой Сталина», не было ничего невозможного. Она легко разрушала укрепленные доты линии Маннергейма и могла превратить многоэтажный дом в руины за несколько десятков минут. Однако именно в Берлине нашелся тот крепкий орешек, которые оказался не по зубам знаменитому оружию. Это была так называемая зенитная башня Люфтваффе в районе берлинского зоопарка. Несмотря на долгий упорный обстрел, удалось повредить лишь один угол этого массивного здания. Гарнизон же сдался лишь тогда, когда бои во всем городе прекратились.10 исторических фактов о битве за БерлинГаубица Б-4. Марк Редькин10 исторических фактов о битве за БерлинБои в Берлине. 1945 год. Автор: Александр Устинов.10 исторических фактов о битве за БерлинБойцы, заряжающие артиллерийское орудие. 1945 год. Автор: Георгий Петрусов.

6. Рейхстаг не был взят с первого раза. Штурм 29 апреля провалился, и захватить его удалось лишь к вечеру 30 апреля. На следующий день, когда над этим символом Третьего Рейха уже реяли советские знамена, 1500 немцев попробовали прорваться из подвалов здания на улицу, но неудачно.10 исторических фактов о битве за БерлинШтурм Рейхтага10 исторических фактов о битве за БерлинБой за Рейхстаг. 1945 года. Автор: Иван Шагин.10 исторических фактов о битве за БерлинСоветские солдаты у входа в Рейхсканцелярию в Берлине. Май 1945 года. Автор: Иван Шагин.

7. «Американцы» все-таки приняли участие в битве за Берлин. Это были американские средние танки M4A2 «Шерман», поставляемые США Советскому Союзу по программе ленд-лиза. Так одна лишь 2-я гвардейская танковая армия потеряла в боях за город 209 таких танков.10 исторических фактов о битве за БерлинТанк Шерман на улицах Берлина.10 исторических фактов о битве за БерлинБерлин. 3 мая 1945 года. Автор: Тимофей Мельник.10 исторических фактов о битве за БерлинБерлинцы смотрят на советские танки, едущие по их городу. Май 1945 года. Автор: Евгений Халдей.

8. Несмотря на то, что Берлин находится довольно далеко от Балтийского моря, советский Военно-морской флот принял активное участие в битве за город. С 23 по 25 апреля при форсировании реки Шпрее небольшие катера Днепровской флотилии под огнем противника переправили в район боевых действий более 16,000 солдат и 100 артиллерийских орудий.10 исторических фактов о битве за БерлинДнепровская военная флотилия в Берлине.10 исторических фактов о битве за БерлинМоряки штурмуют Берлин

9. Берлин стал единственной столицей западноевропейской страны, которую русская армия брала три раза. В первый раз город был взят в 1760 году во время Семилетней войны, а второй — в ходе войны шестой коалиции против наполеоновской Франции в 1813 году.10 исторических фактов о битве за Берлин

10 исторических фактов о битве за БерлинБой за Рейхстаг. 1945 года. Автор: Иван Шагин.

10. Парадоксально, но пока Красная Армия штурмовала столицу Третьего Рейха, часть территории Советского Союза все еще была оккупирована немцами. До 250 тысяч солдат противника было блокировано в так называемом Курляндском котле в западной Латвии, получившим шутливое прозвище «лагерь вооруженных военнопленных». Эта группировка капитулировала 10 мая, однако тысячи прибалтийских коллаборационистов с некоторым количеством немцев не сложили оружие, начав в местных лесах партизанскую борьбу против советской власти.10 исторических фактов о битве за БерлинУ Рейхстага10 исторических фактов о битве за БерлинСоветские солдаты оставляют надписи на стенах Рейхстага. 1945 год. Автор: Анатолий Морозов10 исторических фактов о битве за БерлинВойна окончена. 8 мая 1945 года. Автор: Евгений Халдей.10 исторических фактов о битве за БерлинСоветские фронтовые корреспонденты на руинах Рейхстага в Берлине, фото Ивана Шанина
Крайний слева в летной форме фотокорреспондент Марк Редькин;
Сидит в пол-оборота между Редькиным и Мержановым: корреспондент Известий майор Лев Исаевич Славин;
В центре снимка сидит, нога на ногу, военный корреспондент газеты «Правда» майор Мартын Мержанов;
Над Марком Редькиным стоит корреспондент газеты «За храбрость» майор Цезарь Солодарь;
Справа от Солодаря, в гимнастерке без погон, в очках стоит военный корреспондент Александр Альфредович Бек; слева от Солодаря стоит корреспондент газеты «Красная звезда» подполковник Николай Николаевич Денисов
Справа, с аппаратом в левой руке, фронтовой фотокорреспондент ТАСС капитан Рафаил Абрамович Мазелев.

Бои за Берлин
Пленные немцы выходят из метро. 1945 год. Автор: Владимир Гребнев.10 исторических фактов о битве за БерлинПервый день мира в Берлине. 1945 год. Виктор Тёмин.10 исторических фактов о битве за БерлинПобежденный немец на руинах Рейхстага. Фотограф Марк Редькин (кадр постановочный)
Бои за Берлин
«Отвоевались...» У Бранденбургских ворот. Май 1945 года. Автор: Иван Шагин.
Бои за Берлин
Старая женщина у Бранденбургских ворот. 1945 год. Автор: Анатолий Егоров.
Бои за Берлин
«Зачем война?» Слепой с поводырем. Май 1945 года. Автор: Евгений Халдей.
Бои за Берлин
2-го мая на улицах Берлина. 1945 год. Автор: Анатолий Морозов.
Бои за Берлин
Раздача текста капитуляции немецкому населению. 1945 год. Автор: Валерий Фаминский.
Бои за Берлин
Белые флаги в Берлине. 2 мая 1945 года. Автор: Аркадий Шайхет.
10 исторических фактов о битве за Берлин
Берлин в развалинах. 1945 год. Автор: Евгений Халдей.
Бои за Берлин
Возвращение беженцев. 1945 год. Автор: Евгений Халдей.
Бои за Берлин
Жители Берлина разделывают труп лошади. Май 1945 года. Автор: Евгений Халдей.
Бои за Берлин
«Наши в Берлине». Раздача хлеба советскими солдатами жителям Берлина. 1945 год. Автор: Марк Редькин.
Бои за Берлин
«Отвоевался». 1945 год. Автор: Анатолий Егоров.10 исторических фактов о битве за БерлинНесохранившаяся конная статуя первого германского императора Вильгельма I работы Рейнгольда Бегаса. Находился в центре Берлина на площади Шлосфрайхайт напротив портала Эозандера. Памятник без особого ущерба пережил Вторую мировую войну, но был снесён в 1950 году в соответствии с решением руководства ГДР по идеологическим мотивам.10 исторических фактов о битве за БерлинВойна окончена. 8 мая 1945 года. Автор: Евгений Халдей.10 исторических фактов о битве за БерлинМай 1945 года. Фотокорреспондент Марк Редькин на крыше Рейхстага.
Бои за Берлин
Флаг Победы на Бранденбургских воротах. Знаменосец – Кузьма Дудеев. 2 мая 1945 года. Автор: Евгений Халдей.
Бои за Берлин
«Победа!» 9 мая 1945 года. Автор: Марк Редькин.

Добавлю ссылку на сайт Министерства Обороны "Финальный аккорд Великой Войны" Освобождение Берлина (berlin75.mil.ru)

Светлана МитленкоВеликая Отечественная война
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