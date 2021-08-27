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Прогулка по территории ГУМа

Поскольку во врем прогулки по Зарядью нас прихватил сильный дождь, то решили мы укрытьсяна территории ГУМа, а заодно там и перекусить в столовой № 57. В этот раз фото не делала, вот из более раннихПрогулка по территории ГУМаЯ бы, может, и не стала показывать его, но там  нас ожидал сюрприз. Вот потому и хочу поделиться.Прогулка по территории ГУМаБерезка, конечно, не живая, а вот цветник...Прогулка по территории ГУМаКакая интересная клумба.Прогулка по территории ГУМаИ на другой стороне.Прогулка по территории ГУМаОригинально.Прогулка по территории ГУМаВзгляд свеху.Прогулка по территории ГУМаПространство заполнено живыми цветами.Прогулка по территории ГУМаИ ведь все надо поливать.Прогулка по территории ГУМаПлотненько перекусив, пошли бродить по территории.Прогулка по территории ГУМаЧто тут только не посажено.Прогулка по территории ГУМаТут и бегонии, и калеус, причем разный, и хоста, и георгины, и астры, гортензия, и много чего еще.Прогулка по территории ГУМаВот это, вроде, катарантус цветет розовый и разных сортов бегония.Прогулка по территории ГУМаЭто все разные клумбы.Прогулка по территории ГУМаХоста, алисум, бархотки, вроде целозия виднеется желтая... Разные травы, и герань.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаБальзамин садовый.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаА по бокам стоят орхидеи. Разные.Прогулка по территории ГУМаТут даже с антуриумом.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаРазноцветная бегония.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаОт разноцветия разбегаются глаза.Прогулка по территории ГУМаа это уже георгины.Прогулка по территории ГУМаРазноцветные листья - колеус.Прогулка по территории ГУМаЯ  не знаю, может кому и не интересно, но я над каждым цветком готова зависнуть.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаА потом я вышла к фонтану.Прогулка по территории ГУМаНу тут я не удержалась и каждый оттенок сфотографировала отдельно.Прогулка по территории ГУМаОни того заслуживают.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаБуйство красок.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаГеоргин.

Мы идем к выходу постепенно.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаА это уже на выходе.Прогулка по территории ГУМаВдоль всей Никольской возле стен здания идут цветники.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаНарод гуляет по Никольской. Впрочем, она никогда и не пустует.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаЦветами выложен год.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаБуква М, но выложено по аглицки- с!Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаИнтересно, если посчитать: а сколько было высажено всего цветов?Прогулка по территории ГУМаДа получаетсмя до... в общем много.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаОбошли ГУМ по полукругу и направились к метро.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаВ сторону Кремля. Кстати, по дороге попались актеры в ролях Сталина и Ленина, но я стала снимать. А вот ангела сняла.Прогулка по территории ГУМаВпрочем и актер, изображающий Сталина, стоит спиной.Прогулка по территории ГУМаМещаниново подворье.Прогулка по территории ГУМаРядом Казанское Архиерейское подворье на реконструкцииПрогулка по территории ГУМаФасад Детского ГУМаПрогулка по территории ГУМаПрошли со стороны Детского ГУМа.Прогулка по территории ГУМаПрогулка по территории ГУМаФасадПрогулка по территории ГУМаФестиваль цветов проходит уже восемь лет.Прогулка по территории ГУМаЗамечали ли вы иконы на фасаде ГУМа? Такие изображения есть над каждым входом. Это Спас Вседержитель.Прогулка по территории ГУМаИисус Христос с книгой. Официальной информации про фасадные иконы на сайте ГУМ я не нашла, но на сторонних сайтах есть информация о том, что такие иконы были установлены еще при строительстве Верхних Торговых Рядов в XIX веке.Прогулка по территории ГУМаКогда пришла советская власть, то иконы, конечно, нужно было убрать. Поэтому какие-то из них замазали, какие-то заколотили. Обычная практика для советского времени, никаких сюрпризов в этой части истории. А после распада СССР через несколько лет их восстановили и вернули на законное место. Пишут, что работы по восстановлению икон начались аж в 1993 году. Некоторые иконы возвращались на место позже других.Прогулка по территории ГУМаЯ не часто гуляю по ГУМу, но то, что за столько лет я ни разу не обратила внимание на эти иконы, я называю удивительной невнимательностью. А вы их замечали? Ну что ж, пора и честь знать. Но это еще не вся прогулка. Еще поставлю тему об улице Варварке.

 

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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