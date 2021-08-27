Прогулка по территории ГУМа

Поскольку во врем прогулки по Зарядью нас прихватил сильный дождь, то решили мы укрытьсяна территории ГУМа, а заодно там и перекусить в столовой № 57. В этот раз фото не делала, вот из более ранних Я бы, может, и не стала показывать его, но там нас ожидал сюрприз. Вот потому и хочу поделиться. Березка, конечно, не живая, а вот цветник... Какая интересная клумба. И на другой стороне. Оригинально. Взгляд свеху. Пространство заполнено живыми цветами. И ведь все надо поливать. Плотненько перекусив, пошли бродить по территории. Что тут только не посажено. Тут и бегонии, и калеус, причем разный, и хоста, и георгины, и астры, гортензия, и много чего еще. Вот это, вроде, катарантус цветет розовый и разных сортов бегония. Это все разные клумбы. Хоста, алисум, бархотки, вроде целозия виднеется желтая... Разные травы, и герань. Бальзамин садовый. А по бокам стоят орхидеи. Разные. Тут даже с антуриумом. Разноцветная бегония. От разноцветия разбегаются глаза. а это уже георгины. Разноцветные листья - колеус. Я не знаю, может кому и не интересно, но я над каждым цветком готова зависнуть. А потом я вышла к фонтану. Ну тут я не удержалась и каждый оттенок сфотографировала отдельно. Они того заслуживают. Буйство красок. Георгин.

Мы идем к выходу постепенно.

А это уже на выходе.

Вдоль всей Никольской возле стен здания идут цветники.

Народ гуляет по Никольской. Впрочем, она никогда и не пустует.

Цветами выложен год.

Буква М, но выложено по аглицки- с!

Интересно, если посчитать: а сколько было высажено всего цветов?

Да получаетсмя до... в общем много.

Обошли ГУМ по полукругу и направились к метро.

В сторону Кремля. Кстати, по дороге попались актеры в ролях Сталина и Ленина, но я стала снимать. А вот ангела сняла.

Впрочем и актер, изображающий Сталина, стоит спиной.

Мещаниново подворье.

Рядом Казанское Архиерейское подворье на реконструкции

Фасад Детского ГУМа

Прошли со стороны Детского ГУМа.

Фасад

Фестиваль цветов проходит уже восемь лет.

Замечали ли вы иконы на фасаде ГУМа? Такие изображения есть над каждым входом. Это Спас Вседержитель.

Иисус Христос с книгой.

Официальной информации про фасадные иконы на сайте ГУМ я не нашла, но на сторонних сайтах есть информация о том, что такие иконы были установлены еще

при строительстве Верхних Торговых Рядов в XIX веке.

Когда пришла советская власть, то иконы, конечно, нужно было убрать. Поэтому

какие-то из них замазали, какие-то заколотили

. Обычная практика для советского времени, никаких сюрпризов в этой части истории. А после распада СССР через несколько лет их восстановили и вернули на законное место. Пишут, что работы по восстановлению икон начались аж в 1993 году. Некоторые иконы возвращались на место позже других.

Я не часто гуляю по ГУМу, но то, что за столько лет я ни разу не обратила внимание на эти иконы, я называю удивительной невнимательностью. А вы их замечали? Ну что ж, пора и честь знать

. Но это еще не вся прогулка. Еще поставлю тему об улице Варварке.