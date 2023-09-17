По всей стране найдены арсеналы оружия мигрантов

РОССИЮ ХОТЯТ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ:В начале сентября стали поступать новости, к которым трудно относиться спокойно. ФСБ, МВД и Росгвардия провели серию рейдов в 53 регионах России. И в каждом случае были найдены склады, схроны, грузовые контейнеры с оружием и целые мастерские, принадлежащие этническим диаспорам. Арсеналы оказались обширны, в ряде случаев к ним прилагались сухпайки, запасы продуктов, армейского снаряжения, бытовых предметов. Двух мнений быть не может – речь, судя по всему, шла об организации мигрантским подпольем военной операции внутри России.

Целая сеть по России

ФСБ – с участием МВД и при силовой поддержке Росгвардии – провела рейды практически одновременно в 53 регионах России, включая Москву, Петербург, Севастополь, ЛНР и ДНР, Крым, Северную Осетию, Забайкалье, Омскую область и так далее.

Всего было изъято 757 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Среди них – пистолеты-пулемёты, револьверы, гранатомёты, сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки, образцы времён ВОВ, например немецкий пулемёт MG42, ППШ, а также наганы, АК-12, СВД, Uzi и другие.

В общей сложности оказались закрыты 84 подпольные мастерские. Были задержаны 217 жителей этих регионов. При этом, по информации Царьграда, речь идёт о складах и мастерских, принадлежащих этническим диаспорам.

ФСБ – С УЧАСТИЕМ МВД И ПРИ СИЛОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОСГВАРДИИ – ПРОВЕЛА РЕЙДЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОВРЕМЕННО В 53 РЕГИОНАХ РОССИИ. ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRES

Кстати, ещё два таких схрона были совсем недавно обнаружены в подмосковных Мытищах. Оперативники госбезопасности проводили в начале августа рейд против нелегальных мигрантов в местах их компактного расселения. Среди задержанных был уроженец Азербайджана Вусал Алыгусейнов, владевший грузовым морским контейнером, в котором были найдены несколько пистолетов Browning. Так вот: этот самый Алыгусейнов также сдал ещё один склад с оружием – целую "Газель", припаркованную у "Ашана" на Осташковском шоссе (хозяев пока ищут). А там оказались ружьё, гранаты, несколько пистолетов (револьвер, Walther, ПМ с глушителем), сотни патронов, десяток заряженных магазинов... Плюс в фургоне нашлись 8 газовых баллонов с пропаном, запалы, кобуры, подсумки. ЗАДЕРЖАННЫЙ В МЫТИЩАХ ХОЗЯИН ГРУЗОВОГО КОНТЕЙНЕРА С ОРУЖИЕМ, СДАВШИЙ ОПЕРАТИВНИКАМ СКЛАД В "ГАЗЕЛИ" НА ОСТАШКОВСКОМ ШОССЕ. СКРИНШОТ ПОСТА В ТГ-КАНАЛЕ "МНОГОНАЦИОНАЛ", T.ME/MNOGONAZI

Но самое интересное – в другом. В данном случае, скорее всего, речь идёт именно о подготовке диверсионных акций. Ведь в "Газели" у "Ашана", помимо прочего, нашлись также съестные припасы – целый комплект сухпайков, бочки с крупами и макаронами, колбасы, консервы, чай, кофе.

То есть имеем: оружие (ружья, пистолеты, гранаты, патроны), экипировку (кобуры, подсумки, иное снаряжение) и запасы продуктов питания. Чем не всё необходимое для действий диверсионной группы внутри России?

Зачем это нужно?

Не секрет, а факт, что уровень мигрантской преступности в России в 2023 году бьёт все рекорды. Ежедневно в разных регионах страны происходят десятки преступлений с участием приезжих специалистов. Нередко инциденты сопровождаются стрельбой.Огнестрельное и травматическое оружие то и дело изымается (только вдумайтесь!) даже у детей мигрантов, которые уже с младых ногтей выходят на свои первые криминальные промыслы. Отнять у русских ровесников свитер или деньги, угрожая пистолетом или газовым баллоном, – это привычное дело для таких детей, "правильно" воспитанных своими приезжими родителями.

К примеру, в Ленобласти мигранты-подростки, угрожая оружием, отнимают одежду и личные вещи у местных детей. 9 августа молодой мигрант напал на местного подростка в посёлке Янино, попытавшись отнять у него футболку, которая ему понравилась. Русскому ровеснику он угрожал пистолетом и говорил, что прострелит ему колени. К ПРИМЕРУ, В ЛЕНОБЛАСТИ МИГРАНТЫ-ПОДРОСТКИ, УГРОЖАЯ ОРУЖИЕМ, ОТНИМАЮТ ОДЕЖДУ И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ У МЕСТНЫХ ДЕТЕЙ. ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALOOKPRES

В московском районе Гольяново молодые бандиты-мигранты организовали этническую преступную группировку, чтобы заниматься различным криминальным бизнесом, включая рэкет и торговлю наркотиками. Одним из лидеров ОПГ был некий Наиль Кельбалиев, о котором Царьград уже писал. В ОПГ входят уроженцы Средней Азии и Кавказа, они терроризируют местное население, вымогают деньги и имущество, угрожают оружием, при себе всегда носят ножи и пистолеты.

Спрашивается: откуда у них пистолеты и "травматы"? Теперь, кажется, мы знаем ответ на этот вопрос. Среди нелегального мигрантского сообщества наверняка есть и свои оружейные дилеры, которые продают пушки, патроны и иное вооружение своим соплеменникам. Это тоже бизнес, причём, учитывая найденные объёмы этого оружия, очень прибыльный.

Самый громкий инцидент последних недель – расстрел членами этнической группировки русского парня – участника СВО в составе "Вагнера" Вячеслава К. в Батайске: нападавшие едва не убили его именно за то, что он участвовал в спецоперации. И опять возникает тот же вопрос: откуда взялось оружие?

Отдельно отметим, что мигрант с "огнестрелом" в руках – это привычная картина для России сегодня. Не с арматурой или битой, не с ножом (хотя эти средства часто фигурируют в криминальных сводках), а именно с огнестрельным оружием. И это в стране, где свободная продажа и ношение такого оружия, вообще-то, запрещены.

Как это должно работать?

Относительно недавно, 21 июля в центре Москвы прошёл масштабный марш мигрантов, которые шли сразу несколькими толпами и скандировали радикальные лозунги. Произошедшее вызвало шок у заставших это действо жителей. Информация с видео быстро заполонила ТГ-каналы. Но... Правоохранители в этот марш мигрантов не вмешивались.

Позднее стало очевидным, что мы столкнулись с ещё не изученным нами проявлением когнитивной войны – несанкционированный марш мигрантов, по словам юриста и общественного деятеля Ильи Ремесло, оказался атакой украинского ЦИПсО. То естьмигрантов использовали как протестный ресурс в надежде, что в Москве начнутся массовые стычки полиции с приезжими, а дальше ситуация выйдет из-под контроля.

Тут-то к беснующимся мигрантам подоспело бы оружие или, скорее всего, уже заранее вооружённые боевые отряды. В противном случае Росгвардия просто стала бы массово скручивать буйных гастарбайтеров, а устроители акции явно хотели, чтобы была пролита кровь.

Замысел, слава Богу, удалось вовремя раскусить, и последствий "марш мигрантов" не имел. Однако он дал понимание того, что мигрантское сообщество очень легко координировать даже из-за границы (есть мнение, что за организацией этого выступления 21 июля стоит базирующийся на Украине экстремистский ТГ-канал "Утро Дагестана"). РЕЙД ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ В МЕСТАХ ИХ КОМПАКТНОГО РАССЕЛЕНИЯ. ФОТО: ALPHASPECNAZ/GLOBALLOOKPRES

К слову, недавно "Первый русский" рассказывал о легальных и нелегальных бойцовских клубах "специально для приезжих", существующих по всей России. Нередко они работают как вполне безобидные спортивные секции, куда прийти заниматься единоборствами якобы может любой желающий. Однако в реальности, как мы выяснили, всё иначе: эти клубы формируются в основном как раз по этническому принципу. И хоть формально они занимаются подготовкой бойцов для выступления на соревнованиях по боям без правил в низшей лиге поп-ММА, на деле молодчики из диаспор получают там спортивную и боевую подготовку (включая стрельбу из оружия), а сами основатели таких клубов (это удивительно, но факт) признаются, что связаны с этническим криминалом. Полиция уже многократно задерживала бандитов из бойцовских клубов, при них почти всегда было огнестрельное или травматическое оружие.

28 июля стало известно, что полиция в Москве "накрыла" нелегальный бойцовский ММА-клуб, на базе которого было организовано экстремистское сообщество. По данным следствия, сеть этих клубов существует с 2020 года, её создали несколько десятков радикальных исламистов. А в своих ячейках они распространяли запрещённую литературу и вели боевую подготовку вовлекаемых мигрантов. Так, в одном из таких спортзалов полиция выявила сразу несколько десятков приезжих, находившихся в России нелегально.

Что с того?

Силовики, безусловно, делают важную и хорошую работу. Летом этого года, в частности, они навели порядок в подмосковном городе Котельники, который из-за соседства с рынком "Садовод" и наличия всяческих "активностей" для приезжих в виде нелегального молельного дома превратился в настоящее мигрантское гетто, где местным стало жить попросту небезопасно из-за нападений, угроз и приставания к женщинам. ПРОТЕСТЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ, ПРЕВРАТИВШИХСЯ В МИГРАНТСКОЕ ГЕТТО, ГДЕ МЕСТНЫМ СТАЛО ЖИТЬ ПОПРОСТУ НЕБЕЗОПАСНО ИЗ-ЗА НАПАДЕНИЙ, УГРОЗ И ПРИСТАВАНИЯ К ЖЕНЩИНАМ. ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRES

Да, рейды гораздо чаще стали проводиться по "резиновым квартирам", идёт отлов нелегалов и борьба с этнической преступностью. И вскрытая сеть оружейных арсеналов – тоже часть этой работы. Однако стоит здесь обратить внимание, что нередко только после общественного резонанса начинается активное движение.

Ведь и дело о расстреле жителя Батайска этнической группировкой сдвинулось с мёртвой точки только тогда, когда его изъяли из местных органов и передали в Москву, где оно легло на стол главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ровно так же, как было и с ужасающей историей в Ижевске с изнасилованиями этническими бандитами местных русских девушек, о которой ранее Царьград подробно писал. Только жёсткий окрик из Москвы и прямые поручения привели к адекватному расследованию и установлению виновных азербайджанцев (впрочем, часть из них успели скрыться на исторической родине, которая преступников России, разумеется, не выдаёт).

Это наводит на мысли, что как бы ни старались органы порядка, они всё равно борются лишь со следствием, а не с причиной. А в высоких чиновничьих кабинетах, видимо, считают эту работу достаточной – если будут проблемы, то ФСБ, полиция, Росгвардия и СКР быстро разберутся, верно? Зачем принимать какие-то законы по ограничениям для мигрантов? Можно же поссориться с серьёзными людьми, бизнес которых построен на дешёвой рабочей силе.

И есть ещё один неутешительный вывод. В депутатском корпусе есть народные избранники, которые не стесняются поддерживать мигрантов. К примеру, Султан Хамзаев уверен, что у преступности "нет национальности". Нет никакой необходимости указывать, что преступления со стрельбой, с изнасилованиями, драки совершаются по большей части не коренным населением, а приезжими, считает он.

Вот только вряд ли с этим согласятся, например, родственники девушки-спортсменки из посёлка Малаховка близ подмосковных Люберец, которую мигрант средь бела дня изнасиловал на лавочке в местном парке. Или семьи двух вагнеровцев, которых забили камнями насмерть в Туапсе за то, что они участвовали в СВО. Или родные семейной пары в Краснодарском крае, где абу-бандиты сначала пристали к жене участника СВО, а когда их одёрнули, избили арматурой девушку и её мужа, а пришедшего на помощь друга забили насмерть.

Показательно и то, что все эти случаи произошли буквально за месяц, что тоже говорит о размахе явления.

Наконец, вооружённые банды мигрантов, которые не скрывают своего негативного отношения к русским, президенту России и СВО, – это большая опасность. И дело тут не только в экстремизме, ваххабизме, который процветает в нелегальных мигрантских притонах.

Мы видели, как мигранты могут быть управляемы извне. И разжигателями межнациональной розни в данном случае являются эти банды, а также украинский ЦИПсО вместе с западными кураторами, которым очень хочется шатать ситуацию в России.

https://tsargrad.tv/articles/rossiju-hotjat-vzorvat-iznutri-...

А как понимать, что диаспоры требуют от Совбеза России накормить мигрантов? В Москве складывается абсурдная ситуация с мигрантами. Узбекская диаспора пожаловались заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву на то, что мигрантам на стройках негде... покушать. Нет, мы не сошли с ума.

В обращении указано, что иностранные «гости» вынуждены проводить обеденное время вне рабочей территории. Якобы из-за этого страдают еще и граждане России.

То есть у нас идет полным ходом СВО, а Совбезу предлагают вместо этого заняться вопросами питания нелегалов? Звучит как полный бред. Недоумевает и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который справедливо указывает на то, что проблемами питания строителей должны заниматься компании-застройщики, а не бюджет России. Да и узбекский бизнес вполне может помочь своим соотечественникам.

«Хорошо хоть нам не предложили накормить, напоить и поцеловать перед сном весь Узбекистан. Надеюсь, ответ на этот осознанно провокационный закидон будет достойным. А то глядишь, по примеру трудовой комиссии из Таджикистана теперь припрется и узбекская — наш Совбез проверять».

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