Съемки фильма "Калина красная"

Вершиной творчества режиссера и актера Василия Шукшина стала картина "Калина красная", появившаяся на экранах страны в 1974 году. Такого успеха, как "Калина красная"не знал ни один фильм Василия Макаровича. «Калина красная» — художественный фильм Василия Шукшина по одноимённой повести, его последняя работа.

Однажды Лидия Федосеева-Шукшина спросила мужа, какая у него мечта. Тот ответил, что хочет поставить "Степана Разина". Но сначала – написать сценарий на основе нескольких рассказов - "Калину красную". Разрешения на постановку "Разина" Шукшин так и не дождался и, словно чувствуя, что времени остается не так много, поспешил начать съемки другого фильма, название которого взял от старинной русской песни начала XX века "Калина красная". Под эту песню летом 1964-го произошло знакомство Лидии Федосеевой и Василия Шукшина, а через десять лет уже законные супруги появились вместе в главном фильме своей жизни Как рассказывает сестра Василия Макаровича Наталья Зиновьева, фильм "Калина красная" появился после посещения режиссером бийской детской колонии. "Как он переживал! Ходил по залу, руки в карманах, желваки ходуном ходят, ему их жалко и досадно: "Вот же, говорит, черти стриженые, что же им на воле то не жилось. Это же болото, оно затягивает.Не я буду, если не поставлю о них фильм" Сценарий "Калины красной" Шукшин написал за две недели ". Как только работа оказалась в экспериментальном объединении, начались затяжные обсуждения. Шукшин шел на уступки, но возражения появлялись вновь, и тогда он обратился за помощью к Сергею Бондарчуку. И уже весной 1973 года в Вологодской области началась работа над картиной. Что касается актеров, то они у Шукшина в основном были "насмотрены". Главные роли исполнил сам режиссер и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. Возрастные роли достались Ивану Рыжову (отец Любы), Марии Скворцовой (мать Любы) и Марии Виноградовой (Зоя). Роль матери главного героя исполнила обычная пожилая крестьянка Ефимия Быстрова Но за этот шедевр Шукшин заплатил очень дорогую цену. Немногие знают, что пришлось вынести автору картины, какие неприятности пережить... Немецкий кинорежиссёр и сценарист Р. В. Фассбиндер включил картину «Калина красная» в число десяти своих самых любимых фильмов.Но за этот шедевр Шукшин заплатил очень дорогую цену. Немногие знают, что пришлось вынести автору картины, какие неприятности пережить... Название «Калина красная», применительно к фильму, подсказала Лидия Федосеева-Шукшина.

.. На экраны СССР кинокартина, снятая на киностудии «Мосфильм», вышла 25 марта 1974 года. Единственный из шести фильмов Шукшина, снятый им на цветную плёнку…

Руководство студии "Мосфильм" было недовольно работой режиссера. Чиновники недолюбливали Шукшина за прямолинейность и неумение прогибаться. А народ его любил... Особенно горячий отклик картина нашла "в местах не столь отдаленных". Криминальный мир активно обсуждал "Калину..." и при всем уважении к режиссеру, резко осудил его за "неправду", показанную в картине...

…Во время съемок режиссеру исполнилось 45 лет. Сколько неподдельного и абсолютного счастья испытал Шукшин, когда понял, что народ принял и полюбил его картину. Фильм получил несколько призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Об одном из первых просмотров фильма вспоминал Сергей Бондарчук: "Это было в Госплане СССР. Так случилось, что до последней минуты мы не знали, будем показывать фильм или нет. Все были очень напряжены, особенно Шукшин. Просмотр все-таки состоялся. Когда фильм окончился, зрители аплодировали и на глазах у многих были слезы, Шукшин все повторял мне: "Ты видишь, им понравилось!" Он ликовал"

"Я его таким счастливым не видел никогда в жизни! - рассказывал режиссер Сергей Соловьев. - В одном сапоге, пьяный-пьяный и плачет. Я говорю: "Вася, что с тобой? Сапог мы найдем!". - "Да какой сапог! Ты бы видел, как мою картину смотрели!

Как ее смотрели!!! Я был на восьми сеансах - в зал зайти было нельзя!".

Основные препятствия Шукшину пришлось преодолевать уже на этапе утверждения сценария. Киношные чиновники требовали заменить главного героя - мол, уголовник не может быть в центре сюжета. И не должен он быть положительным героем, вызывающим симпатии зрителей. Лучше сделать его законопослушным гражданином. Но Шукшин яростно бился за своего героя, без которого фильм бы вообще не состоялся.

После просмотра готового фильма комиссией Госкино и требования многочисленных исправлений Шукшин был госпитализирован из-за обострения язвы желудка. Цензура не пропускала фильм... Рецензенты считали, что такие образы порочат советскую действительность. Об этом они написали в редакторском заключении и отравили режиссеру.

Шукшин не выдержал и в одних тапочках сбежал из больницы. Он шёл в них через всю Москву, хотя на дворе стоял декабрь. Несколько недель он перемонтировал свое "детище". Каждый день приходил в студию, и каждый день на него обрушивался приступ язвы.

Так вспоминает это время киновед Валерий Фомин: "Смены в тон-студии казались нескончаемыми - по двенадцать и более часов в сутки. Но буквально через каждые два-три часа у Василия Макаровича начинался очередной приступ терзавшей его болезни. Он становился бледным, а потом и белым как полотно, сжимался в комок и ложился вниз лицом прямо на стулья. И так лежал неподвижно и страшно, пока боль не отступала. Он стеснялся показать свою слабость, и его помощники, зная это, обычно уходили из павильона, оставляя его одного. Тушили свет и уходили.



Сидели в курилке молча. Проходило минут двадцать-тридцать. Из павильона выходил Шукшин. Все еще бледный как смерть. Пошатываясь. Как-то виновато улыбаясь. Тоже курил вместе со всеми. Пытался даже шутить, чтобы как-то поднять настроение. Потом все шли в павильон. И снова приступ..."

Над фильмом работал шикарный актерский состав: Бурков, Дуров, Шукшина, Рыжов... Отрицательную роль Люсьен Василий Шукшин написал специально для Людмилы Гурченко. Но коллеги попросили постановщика помочь актрисе Татьяне Гавриловой, с которой, из-за пристрастия к алкоголю, не хотели связываться многие режиссеры. Количество внесённых исправлений не удовлетворило руководство, однако картина была выпущена, потому что комиссия испугалась смерти режиссёра, узнав обстоятельства его болезни. Кроме того, это совпало по времени с 50-летием киностудии «Мосфильм», во время празднования которой член Политбюро Николай Подгорный произнёс речь о поддержке реализма в советском киноискусстве. Фильм отвезли Леониду Брежневу на дачу, для вечернего просмотра. Генсеку картина понравилась, он велел дать ей высшую категорию.

Василий Шукшин пожалел артистку. Решил рискнуть и доверить ей неоднозначный образ Люсьен, члена так называемой "воровской малины". Но, к сожалению, актриса в то время уже настолько пристрастилась к алкоголю, что даже на съемки возила с собой спиртное и выпивала в перерывах, тайком от съемочной группы. И если в начале работы над фильмом Татьяна держалась, шикарно вживаясь в образ, то дальше ее игра становилась все хуже и хуже. Шукшин с ней "намучился", но убирать спивающуюся на глазах актрису все-таки не стал...

А вот в актере Рыжове режиссер ни минуты не сомневался. Знал, что человека из народа Иван Петрович исполнит убедительно. Съемки велись в городе Белозерске у переправы через Шексну и в деревнях Десятовская, Крохино, Тимонино и Садовая. От роли матери главного героя в последний момент отказалась Вера Марецкая. Известная актриса не захотела играть "ущербную старуху":

"Я и сама сегодня такая же. Не могу! Не хочу", - заявила Марецкая.

В роли Куделихи, матери Егора, снялась жительница деревни Садовой, крестьянка Ефимия Быстрова, чья история жизни совпадала со сценарием.

Старушка при съёмках не играла роль, а просто рассказывала Лидии Федосеевой-Шукшиной о своих сыновьях. В 2003 году её односельчане поставили на её могиле памятник с фотографией из фильма.

В эпизодической роли конферансье тюремного концерта снялся заместитель директора картины. В разговоре с Егором отец Любы упоминает имя односельчанина, вернувшегося с курорта с опытом, но без денег: Васька Белов. Скорее всего, упоминается писатель-деревенщик Василий Белов, который и родился в Вологодской области.

Шукшин с улыбкой вспоминал, что его консультантами становились даже бандиты. Известный каскадер и постановщик трюков Николай Ващилин рассказывал:

"В одной из сцен надо было, чтобы на Шукшина попер бугай, а Шукшин его напугал. Я предлагал и так, и этак. Шукшину не нравилось: "Это все из какой-то оперетты. Бандиты так не дерутся". В итоге я вызвал для консультации настоящих бандитов. Приехали паханы. Посмотрели и говорят: "Когда дерутся, никто руками не размахивает. Подошел тихо и делай".

В рядах заключенных фильм "Калина красная" вызвал жгучий резонанс. О чем говорит, к примеру, следующий факт. В городе Аркалык заключенные строили кинотеатр "Октябрь" и чтобы успеть к юбилею, поставили условие начальству - показать в новом зале строителям два раза подряд "Калину красную". Обе стороны слово сдержали.

Но в криминальном мире были и недовольные. В книге "Гибель советского кино. Тайна закулисной войны" автор Федор Раззаков рассказывал, что осужденные обсуждали фильм, а самые активные писали Шукшину, что в картине показана неправда.

По мнению воров неправдой стало то, что за отход от воровской жизни главного героя Егора... убили.

"Воровской кодекс не позволят карать отошедших смертью, – учили Шукшина воры в законе. А один из осужденных написал целую рецензию: "Режиссер хорошо снял картину, – признавал "сидевший", – но в финале показана неправда. Якобы Губошлеп захотел отомстить Егору за то, что тот решил прожить остаток жизни "мужиком". Это ложь! Не бывает так среди воров. Тем более, что при убийстве присутствует женщина. Если бы такое произошло в настоящей жизни, Губу самого зарезали бы воры – чтобы не беспредельничал". Талант Шукшина настолько погрузил людей в фильм, что они уже не отличали жизнь от искусства.

Места съемок:

Фильм снимался в городе Белозерске Вологодской области, в том районе, где есть две паромные переправы через реку Шексну. Когда брат Любы на самосвале сбивает воровскую шайку в реку, это происходит на переправе в деревне Десятовская (Кирьяновская паромная переправа), а последний кадр с видом на реку и затопленную церковь — это уже другая переправа, в деревне Крохино.

Часть съёмок фильма проходила в деревне Садовая Вологодской области. Из десяти домов деревни половина была задействована в съемках. К северу от деревни сохранилась церковь Рождества Богородицы (1783), которую также можно видеть в фильме.

Сцены приезда Егора к Любе и их первого разговора в чайной сняты в деревне Тимонино. Здание чайной было построено специально для съёмок, затем снесено.

Колония, из которой в начале фильма выходит Егор Прокудин, — это современная ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области (ранее — ИК 256/5), расположенная на острове Огненном (озеро Новозеро Вологодской области), и больше известная под именами «Огненный остров» или «Вологодский пятак».

С 1997 года данная колония входит в число пяти исправительных учреждений для заключённых с пожизненными сроками.

Спустя полгода после премьеры "Калины красной" Василия Шукшина не стало....

"Но, в слёзы мужиков вгоняя,

он пулю в животе понёс,

Припал к земле, как верный пёс...

А рядом куст калины рос -

Калина красная такая",

- напишет позже Высоцкий в стихотворении на смерть Шукшина.

Люди, провожающие актера в последний путь, несли ветки, на которых пламенели ягоды калины...

По общепризнанной версии Василий Шукшин умер от сердечного приступа во сне. Это официальная, подтвержденная паталогоанатомом причина смерти.

Помимо этого существует ряд альтернативных версий, согласно которым Шукшину «помогли» умереть. В частности, такой версии придерживался друг Шукшина — Георгий Бурков, и даже сама Лидия Федосеева-Шукшина.

Тело на самолете было доставлено в Волгоград, где было произведено вскрытие. Судмедэксперт в присутствии свидетелей установил, что смерть Шукшина не насильственная, диагноз сердечная недостаточность.

После вскрытия тело покойного было решено переправить в Москву на самолете в цинковом гробу. Но печальная весть о смерти всенародно любимого актера взволновала местных жителей настолько, что они сформировали стихийную траурную процессию, которая несколько часов не позволяла взлететь самолету.

Гроб в сопровождении Бондарчука, Буркова, Тихонова и Губенко был доставлен в морг Склифа. Несмотря на настойчивые просьбы повторного вскрытия не проводилось.

Вспоминает кинооператор Анатолий Заболоцкий:

"К концу панихиды Мария Сергеевна (мать В. Шукшина) просит меня вытащить из гроба калину, от нее сырости много: ее действительно много нанесли, и я, убирая маленькие веточки, под белым покрывалом нащупал много крестиков, иконок и узелков… Много прошло возле гроба россиян, и они положили заветное Шукшину в гроб. Его хоронили как христианина. Во время последнего прощания Лидия Федосеева отдала мне скомканную прядь его волос, ничего не сказала. Я опустил в гроб и эти волосы (а может, по ним-то можно было определить, от какой же „интоксикации“ наступила смерть". Мария Сергеевна Шукшина — мать Василия Макаровича, собиралась похоронить сына в родном алтайском селе Сростки. Однако по настоянию друзей и коллег покойного согласилась на Москву.

Сначала местом захоронения было назначено Введенское кладбище, но после личного вмешательства Сергея Бондарчука близким Шукшина дали разрешение на Новодевичье. Похороны прошли при гигантском скоплении публики. Попрощаться с любимым актером ехали из других городов, на кладбище шли буквально семьями.

2 июля 2009 года по маршруту Барнаул — Бийск в Алтайском крае введён в обращение скорый пригородный поезд «Калина красная». Мемориальная доска на доме по улице Бочкова. Памятник на горе Пикет, Алтай В Барнауле памятник великому писателю, актёру и режиссёру Василию Шукшину находится на небольшой улице, названной в его честь. Автором скульптуры является человек, не имеющий к профессиональному искусству никакого отношения – это скульптор-самоучка Николай Звонков, барнаульский фрезеровщик. Памятник в Харькове Памятник фильму "Они сражались за Родину"

Крылатые фразы :

- А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит вам задумчивую песню «Вечерний звон». В группе «Бом-бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. - -- Это наша традиция, и мы ее храним.

- Бузя, имеешь свои четыре класса и две ноздри?! Читай «Мурзилку» и дыши носом!

- Возьми сковородник. — У меня пестик под подушкой.

- Зарезали семерых, а восьмого не углядели, ушел. — Семерых. — Семерых! - - - - Напрочь! В мешок поклали и — в воду. А восьмой донес.

- И сколько сейчас дают за недоразумение? — Пять. — Раньше больше давали.

- Интеллигент в замшевых ботинках обычно помалкивает. — Да? — Да. Иначе он просто хам.

- Народ для разврату собрался!

- Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? - - - - Такой, знаете, бордельеро! Такой, знаете ли, небольшой, аккуратненький бордельеро!

- Ну что, трактирная душа, займемся развратом!

- Пить надо меньше, дурачок! Кол-то выломил, а руки трясутся.

- Пойдем выйдем, урка с мыльного завода!



- Прокудин Егор, вор-рецидивист. Последняя кличка — Горе. — Леди Гамильтон из районной прокуратуры. - Праздник нужен душе, праздник! Я его долго жду!

- С такими руками только замки ломать, а не тапочки шить.

- Сразу на арапа берут! Гражданин! Какой я вам гражданин! Я вам товарищ. И даже друг и брат.

- Чем тебя только делали такого!

- Чудак же ты Колька на букву «Мэ».

- Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч!

- Я из вас букет сделаю и посажу в клумбу. Головками вниз.

- Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляшку. Сто листов! Их же надо взлохматить!

- Я поселю здесь разврат и опрокину этот город во мрак и ужас, в тар-тарары!



