Съемки фильма "Калина красная"

Вершиной творчества режиссера и актера Василия Шукшина стала картина "Калина красная", появившаяся на экранах страны в 1974 году. Такого успеха, как "Калина красная"не знал ни один фильм Василия Макаровича. «Калина красная» — художественный фильм Василия Шукшина по одноимённой повести, его последняя работа.
Руководство студии "Мосфильм" было недовольно работой режиссера. Чиновники недолюбливали Шукшина за прямолинейность и неумение прогибаться. А народ его любил... Особенно горячий отклик картина нашла "в местах не столь отдаленных". Криминальный мир активно обсуждал "Калину..." и при всем уважении к режиссеру, резко осудил его за "неправду", показанную в картине...
…Во время съемок режиссеру исполнилось 45 лет. Сколько неподдельного и абсолютного счастья испытал Шукшин, когда понял, что народ принял и полюбил его картину. Фильм получил несколько призов российских и зарубежных кинофестивалей.
"Я его таким счастливым не видел никогда в жизни! - рассказывал режиссер Сергей Соловьев. - В одном сапоге, пьяный-пьяный и плачет. Я говорю: "Вася, что с тобой? Сапог мы найдем!". - "Да какой сапог! Ты бы видел, как мою картину смотрели!
Как ее смотрели!!! Я был на восьми сеансах - в зал зайти было нельзя!".
Основные препятствия Шукшину пришлось преодолевать уже на этапе утверждения сценария. Киношные чиновники требовали заменить главного героя - мол, уголовник не может быть в центре сюжета. И не должен он быть положительным героем, вызывающим симпатии зрителей. Лучше сделать его законопослушным гражданином. Но Шукшин яростно бился за своего героя, без которого фильм бы вообще не состоялся.
После просмотра готового фильма комиссией Госкино и требования многочисленных исправлений Шукшин был госпитализирован из-за обострения язвы желудка. Цензура не пропускала фильм... Рецензенты считали, что такие образы порочат советскую действительность. Об этом они написали в редакторском заключении и отравили режиссеру.
Шукшин не выдержал и в одних тапочках сбежал из больницы. Он шёл в них через всю Москву, хотя на дворе стоял декабрь. Несколько недель он перемонтировал свое "детище". Каждый день приходил в студию, и каждый день на него обрушивался приступ язвы.
Сидели в курилке молча. Проходило минут двадцать-тридцать. Из павильона выходил Шукшин. Все еще бледный как смерть. Пошатываясь. Как-то виновато улыбаясь. Тоже курил вместе со всеми. Пытался даже шутить, чтобы как-то поднять настроение. Потом все шли в павильон. И снова приступ..."
Василий Шукшин пожалел артистку. Решил рискнуть и доверить ей неоднозначный образ Люсьен, члена так называемой "воровской малины".Но, к сожалению, актриса в то время уже настолько пристрастилась к алкоголю, что даже на съемки возила с собой спиртное и выпивала в перерывах, тайком от съемочной группы. И если в начале работы над фильмом Татьяна держалась, шикарно вживаясь в образ, то дальше ее игра становилась все хуже и хуже. Шукшин с ней "намучился", но убирать спивающуюся на глазах актрису все-таки не стал...
А вот в актере Рыжове режиссер ни минуты не сомневался. Знал, что человека из народа Иван Петрович исполнит убедительно.Съемки велись в городе Белозерске у переправы через Шексну и в деревнях Десятовская, Крохино, Тимонино и Садовая. От роли матери главного героя в последний момент отказалась Вера Марецкая. Известная актриса не захотела играть "ущербную старуху":
"Я и сама сегодня такая же. Не могу! Не хочу", - заявила Марецкая.
Шукшин с улыбкой вспоминал, что его консультантами становились даже бандиты. Известный каскадер и постановщик трюков Николай Ващилин рассказывал:
"В одной из сцен надо было, чтобы на Шукшина попер бугай, а Шукшин его напугал. Я предлагал и так, и этак. Шукшину не нравилось: "Это все из какой-то оперетты. Бандиты так не дерутся". В итоге я вызвал для консультации настоящих бандитов. Приехали паханы. Посмотрели и говорят: "Когда дерутся, никто руками не размахивает. Подошел тихо и делай".
В рядах заключенных фильм "Калина красная" вызвал жгучий резонанс. О чем говорит, к примеру, следующий факт. В городе Аркалык заключенные строили кинотеатр "Октябрь" и чтобы успеть к юбилею, поставили условие начальству - показать в новом зале строителям два раза подряд "Калину красную". Обе стороны слово сдержали.
Но в криминальном мире были и недовольные. В книге "Гибель советского кино. Тайна закулисной войны" автор Федор Раззаков рассказывал, что осужденные обсуждали фильм, а самые активные писали Шукшину, что в картине показана неправда.
По мнению воров неправдой стало то, что за отход от воровской жизни главного героя Егора... убили.
"Воровской кодекс не позволят карать отошедших смертью, – учили Шукшина воры в законе. А один из осужденных написал целую рецензию: "Режиссер хорошо снял картину, – признавал "сидевший", – но в финале показана неправда. Якобы Губошлеп захотел отомстить Егору за то, что тот решил прожить остаток жизни "мужиком". Это ложь! Не бывает так среди воров. Тем более, что при убийстве присутствует женщина. Если бы такое произошло в настоящей жизни, Губу самого зарезали бы воры – чтобы не беспредельничал".Талант Шукшина настолько погрузил людей в фильм, что они уже не отличали жизнь от искусства.
Спустя полгода после премьеры "Калины красной" Василия Шукшина не стало....
"Но, в слёзы мужиков вгоняя,
он пулю в животе понёс,
Припал к земле, как верный пёс...
А рядом куст калины рос -
Калина красная такая",
- напишет позже Высоцкий в стихотворении на смерть Шукшина.
Люди, провожающие актера в последний путь, несли ветки, на которых пламенели ягоды калины...
По общепризнанной версии Василий Шукшин умер от сердечного приступа во сне. Это официальная, подтвержденная паталогоанатомом причина смерти.
Помимо этого существует ряд альтернативных версий, согласно которым Шукшину «помогли» умереть. В частности, такой версии придерживался друг Шукшина — Георгий Бурков, и даже сама Лидия Федосеева-Шукшина.
Тело на самолете было доставлено в Волгоград, где было произведено вскрытие. Судмедэксперт в присутствии свидетелей установил, что смерть Шукшина не насильственная, диагноз сердечная недостаточность.
После вскрытия тело покойного было решено переправить в Москву на самолете в цинковом гробу. Но печальная весть о смерти всенародно любимого актера взволновала местных жителей настолько, что они сформировали стихийную траурную процессию, которая несколько часов не позволяла взлететь самолету.
Гроб в сопровождении Бондарчука, Буркова, Тихонова и Губенко был доставлен в морг Склифа. Несмотря на настойчивые просьбы повторного вскрытия не проводилось.
Вспоминает кинооператор Анатолий Заболоцкий:
"К концу панихиды Мария Сергеевна (мать В. Шукшина) просит меня вытащить из гроба калину, от нее сырости много: ее действительно много нанесли, и я, убирая маленькие веточки, под белым покрывалом нащупал много крестиков, иконок и узелков… Много прошло возле гроба россиян, и они положили заветное Шукшину в гроб. Его хоронили как христианина. Во время последнего прощания Лидия Федосеева отдала мне скомканную прядь его волос, ничего не сказала. Я опустил в гроб и эти волосы (а может, по ним-то можно было определить, от какой же „интоксикации“ наступила смерть".Мария Сергеевна Шукшина — мать Василия Макаровича, собиралась похоронить сына в родном алтайском селе Сростки. Однако по настоянию друзей и коллег покойного согласилась на Москву.
Сначала местом захоронения было назначено Введенское кладбище, но после личного вмешательства Сергея Бондарчука близким Шукшина дали разрешение на Новодевичье.Похороны прошли при гигантском скоплении публики. Попрощаться с любимым актером ехали из других городов, на кладбище шли буквально семьями.
2 июля 2009 года по маршруту Барнаул — Бийск в Алтайском крае введён в обращение скорый пригородный поезд «Калина красная».Мемориальная доска на доме по улице Бочкова.Памятник на горе Пикет, АлтайВ Барнауле памятник великому писателю, актёру и режиссёру Василию Шукшину находится на небольшой улице, названной в его честь. Автором скульптуры является человек, не имеющий к профессиональному искусству никакого отношения – это скульптор-самоучка Николай Звонков, барнаульский фрезеровщик.Памятник в ХарьковеПамятник фильму "Они сражались за Родину"
- Прокудин Егор, вор-рецидивист. Последняя кличка — Горе. — Леди Гамильтон из районной прокуратуры.
Иван Рыжов — 1102 рубля
Лидия Федосеева-Шукшина — 965 рублей
Алексей Ванин — 547 руб. 50 коп.
Георгий Бурков — 285 рублей
Свежие комментарии